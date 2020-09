Sport

Hamilton im Qualifying klar überlegen

Lewis Hamilton startet im Mercedes aus der Pole-Position zum Grand Prix von Russland. Neben dem Weltmeister in der Frontreihe wird Max Verstappen im Red Bull stehen. Hamilton sicherte sich seine insgesamt 96. Pole-Position hoch überlegen. Verstappen distanzierte er um über eine halbe Sekunde, seinen Teamkollegen Valtteri Bottas um über sechs Zehntel.

Trotz der klaren Bestzeit war das Qualifying für Hamilton nicht nach Plan verlaufen. Gegen Ende des zweiten Teils des Qualifyings wurde es für den Weltmeister hektisch. Nach einem Unfall von Sebastian Vettel, der im Ferrari nach einem Dreher heftig in einem Reifenstapel einschlug, musste der Engländer seinen zweite schnelle Runde abbrechen. Hamilton, der zu jenem Zeitpunkt auf Platz 15 geführt wurde, blieben nach dem nötig gewordenen Unterbruch des Qualifyings 2 Minuten und 15 Sekunden für die Runde aus der Boxengasse hin zur Startlinie. Zwei Sekunden vor Ablauf der zur Verfügung stehenden Zeit startete er seinen Versuch.

Kimi Räikkönen, der am Sonntag mit seinem 323. Grand-Prix-Start zu Rekordhalter Rubens Barrichello aufschliessen wird, muss das Rennen im Alfa Romeo vom letzten Startplatz in Angriff nehmen. Der zweite Versuch einer schnellen Runde endete für den Finnen mit einem Dreher. Sein Teamkollege, der Italiener Antonio Giovinazzi, startet von Platz 17. (pre/sda)

QUALIFYING CLASSIFICATION



Max splits the Mercedes pair with a last-gasp effort to seize P2#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/RTjfHthZYT — Formula 1 (@F1) September 26, 2020

Wawrinka trifft am Sonntag auf Murray

Der als Nummer 16 gesetzte Stan Wawrinka (ATP 17) bestreitet sein Auftaktmatch an den French Open in Paris gegen den Schotten Andy Murray (ATP 111) am Sonntag. Das Duell wurde als vierte Partie des Tages auf dem Court Philippe Chatrier angesetzt, dürfte also nicht vor 16 Uhr beginnen. Auch Jil Teichmann (WTA 54) steht am Sonntag im Einsatz. Die 23-jährige Seeländerin trifft ab etwa 14 Uhr auf die Rumänin Irina-Camelia Begu (WTA 72). (pre/sda)

Valentino Rossi setzt Karriere 2021 fort

Der italienische Motorrad-Star Valentino Rossi hängt noch ein Jahr in der MotoGP-Klasse an und bleibt bei Yamaha. Der 41-Jährige wird aber nicht mehr dem Werksteam, sondern dem Kundenteam angehören. Yamaha sicherte dem «Dottore» aber weiterhin volle Unterstützung zu.

«Ich habe vor dem Entscheid lange überlegt», erklärte Rossi. «Wenn man in der MotoGP vorne dabei sein will, muss man viel und hart arbeiten, jeden Tag trainieren und ein Athletenleben führen. Aber ich mag das noch immer und will weiterhin Rennen fahren.» Rossi ist siebenfacher Weltmeister in der Königsklasse, in der er vor 20 Jahren seinen ersten GP-Sieg gefeiert hat. Dazu kommen zwei weitere WM-Titel in tieferen Klassen. (pre/sda)

Bild: keystone

Hüsler gewinnt zum zweiten Mal ein Challenger-Turnier

Marc-Andrea Hüsler (ATP 220) hat im rumänischen Sibiu zum zweiten Mal ein Challenger-Turnier gewonnen. Der 24-jährige Zürcher setzte sich im Final gegen den in der Weltrangliste um 69 Positionen schlechter klassierten Argentinier Tomas Martin Etcheverry 7:5, 6:0 durch.

Zum ersten Mal auf der zweithöchsten Stufe der ATP hatte er im April 2019 in San Luis Potosi in Mexiko triumphiert – auch damals auf Sand. Hüsler wird am Montag im Ranking erstmals in den Top 200 erscheinen, wahrscheinlich auf Platz 179. (sda)

Bild: KEYSTONE

Lüthi wechselt zum spanischen SAG-Team

Dass Tom Lüthi das deutsche IntactGP-Team verlassen wird, ist seit Freitag bekannt, nun ist die Zukunft des Emmentalers geregelt.

Der 34-Jährige unterschrieb für zwei Jahre beim spanischen Team Stop and Go Racing (SAG) von Edu Ferales. Lüthi ersetzt dort den Australier Remy Gardner, der zu KTM wechselt. Beim SAG-Team hatte mit Jesko Raffin schon ein anderer Schweizer unter Vertrag gestanden. (sda)

Bild: KEYSTONE

Verdasco greift Organisatoren der French Open an

Das Coronavirus schreibt ein weiteres Kapitel. Der Spanier Fernando Verdasco (ATP 58), 2009 Halbfinalist der Australian Open und einst in den Top Ten, darf wegen eines positiven Tests nicht bei den French Open starten. Diese Tatsache alleine ist in der aktuellen Situation nichts Ungewöhnliches.

Allerdings war Verdasco gemäss eigener Aussage bereits im August positiv getestet worden, worauf er sich in Quarantäne begab und anschliessend zwei Tests negativ ausfielen. Vor den French Open wurde er nun noch einmal positiv getestet und von den Organisatoren disqualifiziert. Wie Verdasco in einer Stellungnahme schrieb, habe er sich in der Folge eigenständig zusätzlichen Tests unterzogen, die allesamt negativ gewesen seien. Auch seine Familie und seine Betreuer seien negativ getestet worden. Die Veranstalter der French Open hätten ihm jedoch weitere Tests verweigert, so Verdasco, ihm sei «das Recht genommen worden, an diesem wichtigen Event teilzunehmen». (viw/sda/dpa)

Bild: keystone

Tampa Bay fehlt noch ein Sieg

Den Tampa Bay Lightning fehlt noch ein Sieg, um zum zweiten Mal nach 2004 den Stanley Cup zu gewinnen. Das Team aus Florida bezwang die Dallas Stars 5:4 nach Verlängerung und führt in der Best-of-7-Serie 3:1.

Zunächst sah es nicht nach dem dritten Sieg in Folge für die Lightning aus. Dallas ging in der 19. Minute dank Joe Pavelski 2:0 in Führung. Tampa Bay verkürzte noch vor der ersten Pause und nahm den Schwung mit. Brayden Point, der schon zum 1:2 getroffen hatte, glich in der 23. Minute aus. Es waren für den 24-jährigen Center die Tore 12 und 13 in den laufenden Playoffs. Mit nun 30 Punkten ist er die Nummer 2 in der Skorerwertung hinter Teamkollege Nikita Kutscherow (32), der sich im vierten Finalspiel zwei Assists gutschreiben liess.

Nachdem die Lightning ein 2:3 (29.) in ein 4:3 (47.) gewendet hatten, rettete Pavelski die Stars mit seinem zweiten Tor in dieser Partie (52.) in die Verlängerung. In dieser zeichnete der amerikanische Verteidiger Kevin Shattenkirk nach 6:34 Minuten für den Siegtreffer verantwortlich. Tampa Bay kann den Triumph bereits in der Nacht auf Sonntag perfekt machen. (sda)

Bild: keystone

Boston Celtics verhindern Ausscheiden

Die Boston Celtics erzwingen in den NBA-Playoffs ein sechstes Halbfinalspiel. Der Rekordchampion gewinnt gegen die Miami Heat 121:108 und verkürzt in der Best-of-7-Serie auf 2:3.

Die Celtics verdankten den Sieg einem starken dritten Viertel, das sie 41:25 für sich entschieden – bei Spielhälfte hatten sie noch 51:58 zurückgelegen. Jayson Tatum steuerte 31 Punkte zum Erfolg bei, der Deutsche Daniel Theis überzeugte mit 15 Zählern und 13 Rebounds. Die sechste Partie finden in der Nacht auf Montag statt. (sda/dpa)

Bild: keystone

Frankfurt siegt in Berlin

Eintracht Frankfurt hat mit einer deutlichen Leistungssteigerung auf das 1:1-Unentschieden gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld zum Saisonauftakt reagiert. Im Freitagsspiel der 2. Bundesliga-Runde bezwang die Mannschaft von Adi Hütter Hertha Berlin auswärts 3:1.

Ein Doppelschlag innert sieben Minuten Mitte der ersten Halbzeit ebnete den Gästen den Weg zum Sieg. Nach einer halben Stunde verwertete Stürmer André Silva einen selbst herausgeholten Foulpenalty, in der 37. Minute war Sturmpartner Bas Dost per Kopf zum 2:0 erfolgreich. Zu einem unerwartet frühen Einsatz für die Frankfurter gelangte der Schweizer Internationale Steven Zuber. Der Zürcher kam nach einer Viertelstunde für den verletzten Filip Kostic in die Partie.

Die Hertha fand nach dem 4:1-Startsieg gegen Werder Bremen in der 2. Runde erst nach der Pause ins Spiel, blieb offensiv allerdings weitgehend blass. Zum Anschlusstreffer in der 78. Minute kamen die Berliner durch ein Eigentor von Frankfurts Verteidiger Martin Hinteregger. (sda)

Bild: keystone

Xamax und Aarau tauchen

Absteiger Neuchâtel Xamax hat in der Challenge League den Tritt noch nicht gefunden. Auch das zweite Spiel der Saison geht verloren. Gegen Schaffhausen unterliegen die Neuenburger daheim 0:3. Das erste Heimspiel der Saison startete für das Team von Stéphane Henchoz mit einem negativen Paukenschlag. In der 4. Minute - der Stadionsprecher war noch mit den Aufstellungen der Teams beschäftigt - brachte Schaffhausens Stürmer Rodrigo Pollero die Gäste nach einem Corner per Kopf in Führung. Bis Spielschluss machten ein weiteres Tor nach Corner von Pollero (39.) und ein später Treffer durch Uran Bislimi (94.) den Neuenburger Fehlstart komplett.

Nur wenig besser als der Absteiger, der mit einem Torverhältnis von 1:6 am Tabellenende liegt, steht nach zwei Runden der ebenfalls noch punktelose FC Aarau da. Die Aargauer waren bei der Rückkehr des FC Winterthur auf die Schützenwiese ein angenehmer Gast und gaben sich in einem offensiven Schlagabtausch 2:5 geschlagen. Der später verletzt ausgewechselte Captain Davide Calla brachte den FCW auf dem neu verlegten Rasen bereits nach fünf Minuten auf Kurs. Die Aargauer kämpften sich mit Toren zum 1:2 und 2:3 zweimal zurück in die Partie, der Ausgleich blieb ihnen aber jeweils verwehrt.

⌚ C'est terminé. Le compteur de Xamax reste bloqué à zéro après deux rencontres de Challenge League et cette défaite face à Schaffhouse. #XAMFCS 0-3* #AllezXamax pic.twitter.com/szRDR6gXyV — Neuchâtel Xamax FCS (@XamaxFCS) September 25, 2020

Henri Laaksonen übersteht Qualifikation

Stan Wawrinka bleibt am French Open nicht der einzige Schweizer im Haupttableau der Männer. Henri Laaksonen schafft dank einem 7:5, 6:1 gegen den Kolumbianer Daniel Elahi Galan die Qualifikation.

Es war Laaksonens dritter Sieg im dritten Spiel gegen einen tiefer klassierten Gegner. Er kann sich damit über ein gesichertes Preisgeld von 60'000 Euro freuen. Im Hauptfeld trifft Laaksonen in der 1. Runde auf den früheren uruguayischen Top-10-Spieler Pablo Cuevas (ATP 63), der sechs ATP-Titel auf Sand gewonnen hat. Das einzige Duell der beiden ging allerdings vor drei Jahren beim Sandplatzturnier von Bastad an den Schweizer. (sda)

Bild: AP/AP

Corona-Kredite für Klubs angepasst

National- und Ständerat haben zum Abschluss der Herbstsession mit grosser Mehrheit respektive einstimmig das Covid-19-Gesetz verabschiedet. Es bringt nicht zuletzt für die Fussball- und Eishockey-Profiklubs wesentliche Verbesserungen. Wichtigste Änderung: Für die Corona-Kredite gilt keine Solidarhaftung mehr. Das Geld geht nun direkt an die Vereine und nicht an die jeweilige Liga.

Ein Kredit kann maximal 25 Prozent des Betriebsaufwands der Saison 2018/2019 betragen. Falls ein Klub den Kredit nicht innerhalb von drei Jahren zurückzahlen kann, muss er die Lohnsumme um bis zu 20 Prozent kürzen. Allfällige Lohnkürzungen, die im Rahmen der Budgetmassnahmen wegen der Corona-Ausfälle bereits getätigt wurden, werden dabei angerechnet. (ram/sda)

Bestzeit für Bottas vor Hamilton

Das Mercedes-Duo unterstrich am ersten Trainingstag für den Grand Prix von Russland in Sotschi seine Dominanz. Valtteri Bottas fuhr vor Lewis Hamilton die beste Rundenzeit. Die beiden lagen am Ende der zweiten 90 Minuten dauernden Einheit 26 Hundertstel auseinander – und damit ganz deutlich vor der Konkurrenz.

Daniel Ricciardo im Renault lag als Dritter schon über eine Sekunde zurück. Dabei kamen weder Bottas noch Hamilton wunschgemäss über die Runden. Der Finne bekundete jeweils beim Einbiegen auf die Start-/Ziel-Gerade, bei einer der zahlreichen 90-Grad-Kurven, Mühe. Der Engländer kam bei seinem zweiten Versuch, eine schnelle Runde zu drehen, von der Strecke ab. (ram/sda)

Bild: keystone

YB 4 bis 6 Wochen ohne Aebischer

Schweizer Meister YB muss für einen bis eineinhalb Monate ohne Michel Aebischer auskommen. Der Mittelfeldspieler musste heute Freitag am Knie operiert werden. Der Eingriff sei erfolgreich gewesen, teilen die Young Boys mit. (ram)

Bild: keystone

