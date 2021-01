Sport

Sport-News: Bis zu 30'000 Zuschauer täglich am Australian Open



Bis zu 30'000 Zuschauer täglich am Australian Open +++ Schuiteman nicht mehr GC-Sportchef

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Schuiteman nicht mehr GC-Sportchef

Die Grasshoppers müssen sich auf die Suche nach einem neuen Sportchef machen. Bernard Schuiteman verlässt den Leader der Challenge League nach weniger als einem Jahr auf eigenen Wunsch.

«Ich habe in den letzten Monaten immer stärker gespürt, dass die Rolle als Sportchef nicht zu mir passt», begründete Schuiteman in einer Mitteilung seinen Rücktritt aus persönlichen Gründen. «Meine Leidenschaft für den Fussball liegt in anderen Bereichen als in der Funktion des Sportchefs. Daher war dieser Rücktritt unausweichlich.»

Bernard Schuiteman übernahm den Job bei GC im letzten Frühjahr im Zug des Besitzerwechsels. Zusammen mit den anderen neuen Führungskräften führte er den Zürcher Traditionsklub an die Spitze der zweithöchsten Liga; GC befindet sich auf dem Weg zurück in die Super League. Schuitemans Aufgaben als Sportchef übernimmt vorübergehend Geschäftsführer Shqiprim Berisha. (zap/sda)

Bild: keystone

Bis zu 30'000 Zuschauer täglich am Australian Open

Trotz der Corona-Pandemie sollen am Australian Open ab dem 8. Februar täglich bis zu 30'000 Menschen die Partien der besten Tennisprofis live vor Ort mitverfolgen dürfen. Das kündigte der Sportminister des Bundesstaats Victoria an: «Es wird die bedeutendste internationale Veranstaltung mit Menschenmassen sein, die die Welt seit vielen, vielen Monaten gesehen hat», so Martin Pakula in einem TV-Statement.

In den letzten sechs Tagen soll die Zahl auf 25'000 Besucher pro Tag sinken. «Das bedeutet, dass wir in der Rod Laver Arena, wenn wir uns dem Ende des Turniers nähern, eine unglaubliche Atmosphäre haben werden, die sich nicht so sehr von der Atmosphäre unterscheiden wird, die wir bei allen Opens in den vergangenen Jahren erlebt haben», sagte der Minister. Insgesamt würden so rund 390'000 Personen erwartet. Das sind etwa 50 Prozent des Durchschnitts verglichen mit den letzten drei Jahren. (viw/sda/dpa)

Bild: keystone

Spielsperre für Luganos Bödker

Der Däne Mikkel Bödker muss am Sonntag im Spiel seines HC Lugano gegen die Rapperswil-Jona Lakers zuschauen. Der Stürmer wurde von der National League für einen Stockstich am Freitag gegen Lausannes Mark Barberio für eine Partie gesperrt und mit 2500 Franken gebüsst. (viw/sda)

Bild: keystone

Kukan gewinnt Schweizer Duell

Dean Kukan hat mit den Columbus Blue Jackets das Schweizer Duell in der NHL gegen Pius Suter und Philipp Kuraschew mit den Chicago Blackhawks 2:1 gewonnen. Die drei Schweizer blieben ohne Skorerpunkte.

In der unübersichtlichen Tabelle der Central Division behaupten sich die Blue Jackets an der Spitze. Sie punkteten zum siebten Mal in Folge. Die Blackhawks auf der anderen Seite kommen weiterhin nicht vom Fleck und kassierten die dritte Niederlage in Serie. In der Nacht auf Sonntag treffen die beiden Mannschaften noch einmal aufeinander. (viw/sda)

Kevin Fiala für drei Spiele gesperrt

Kevin Fiala muss die nächsten drei NHL-Partien der Minnesota Wild zuschauen. Der St. Galler wurde für eine Attacke am Donnerstag gegen Matt Roy von den Los Angeles Kings gesperrt und zu einer Busse von rund 78'000 Dollar verdonnert.

Fiala, der zuvor mit einem Treffer geglänzt hatte, checkte Roy in der 26. Minute von hinten in die Bande und wurde dafür bereits auf dem Eis mit einem Restausschluss bestraft. Die Aktion sei ein Lehrbeispiel dafür, wie man es nicht machen dürfe, kommentierte Todd McLellan, der Trainer von Los Angeles, die Szene. «Ich weiss nicht, ob es Absicht war, aber jeder muss wissen, dass so etwas nicht geht.» Für Fiala ist es die erste Sperre in der NHL. (viw/sda)

Bild: keystone

Wawrinka gegen Londero oder Kukuschkin

Stan Wawrinka kennt seinen Fahrplan für das erste Turnier der neuen Saison. Der als Nummer 1 gesetzte Waadtländer trifft bei einem der beiden am Montag in Melbourne beginnenden Events nach einem Freilos zum Auftakt auf den Argentinier Juan Ignacio Londero (ATP 81) oder den Kasachen Michail Kukuschkin (ATP 89). Bei einem Sieg könnte in der 3. Runde der Franzose Richard Gasquet (ATP 48) auf die Weltnummer 18 warten.

Im anderen Vorbereitungsturnier auf das Australian Open spielt Henri Laaksonen (ATP 134) in der Startrunde gegen den Amerikaner Sam Querrey (ATP 51). Bei diesem Turnier ist der Belgier David Goffin (ATP 14) topgesetzt. (viw/sda)

Bild: keystone

Gremaud holt Gold an den X-Games

Mathilde Gremaud hat zum Auftakt der X-Games in Aspen im Big Air Gold gewonnen. Die Freiburgerin setzte sich trotz eines heftigen Sturzes mit 91,00 Punkten vor der Kanadierin Megan Oldham und Eileen Gu aus China durch. Es ist bereits das dritte X-Games-Gold im Big Air für die 20-Jährige.

Gremaud sicherte sich den Sieg dank einer Weltneuheit. Als erste Frau stand sie in einem Wettkampf einen Double Cork 1440 – eine Doppelsalto-Variante mit vier Umdrehungen um die eigene Körperachse. Bei ihrem ersten Versuch, den Trick zu zeigen, war Gremaud noch heftig gestürzt. (ram/sda)

Erster Heimsieg für den VfB Stuttgart

Im Freitagsspiel der Bundesliga kam der VfB Stuttgart zuhause zu einem 2:0-Erfolg über den 1. FSV Mainz 05. Es war in der 19. Runde der erste Heimsieg des Aufsteigers in dieser Saison. Highlight des Spiels war der zweite Treffer, den Silas Wamangituka nach einem Solo fast über den gesamten Platz erzielte.

Stuttgart - Mainz 2:0 (0:0)

Tore: 55. Kalajdzic 1:0. 72. Wamangituka 2:0. - Bemerkungen: Stuttgart mit Kobel. Mainz mit Fernandes (bis 62.). (ram/sda)

Xamax gewinnt Kellerduell

Super-League-Absteiger Neuchâtel Xamax hat einen wichtigen Sieg gefeiert. Im Kellerduell der Challenge League gewann es zuhause gegen Schlusslicht Chiasso mit 2:0 und vergrösserte damit den Vorsprung auf die Südtessiner auf vier Punkte. Der Drittletzte FC Wil zog dank des 2:1-Siegs beim SC Kriens mit den Luzernern gleich, Schaffhausen schlug Winterthur mit 1:0.

An der Spitze rückte der FC Thun bis auf einen Zähler an Leader GC heran. Die Berner Oberländer setzten sich bei Stade Lausanne-Ouchy 3:1 durch. Die Grasshoppers haben allerdings ein Spiel weniger ausgetragen, denn die Partie des Rekordmeisters gegen Aarau musste heute abgesagt werden. Schiedsrichter Sven Wolfensberger blieb keine andere Wahl, präsentierte sich doch das Spielfeld im Zürcher Letzigrundstadion als unbespielbar. Regen hatte den Rasen so aufgeweicht, dass der Ball sich keinen Millimeter bewegte, wenn ihn der Unparteiische testweise fallen liess. (ram)

Kriens - Wil 1:2 (0:0)

SR Staubli. - Tore: 64. Yesilcayir 1:0. 78. Haile-Selassie 1:1. 85. Silvio 1:2.



Stade Lausanne-Ouchy - Thun 1:3 (0:2)

SR Turkes. - Tore: 27. Fatkic 0:1. 30. Da Silva 0:2. 58. Lahiouel 1:2. 78. Chihadeh 1:3.



Neuchâtel Xamax - Chiasso 2:0 (0:0)

SR Gianforte. - Tore: 53. Mafouta 1:0. 80. Dominguez (Foulpenallty) 2:0.



Schaffhausen - Winterthur 1:0 (0:0)

SR Cibelli. - Tor: 54. Pollero 1:0. (sda)

Munsy verleiht Würzburg neue Hoffnung

Der Schweizer Ridge Munsy war die grosse Figur beim überraschenden Heimsieg der Würzburger Kickers über Fortuna Düsseldorf. Der Stürmer erzielte gegen den Aufstiegsanwärter beide Tore zum 2:1-Erfolg. Würzburg bleibt trotz Munsys Saisontreffern vier und fünf auf dem letzten Platz.

In der zweiten Partie der 2. Bundesliga am Freitagabend gewann Greuther Fürth 3:0 gegen Erzgebirge Aue. Zumindest über Nacht kletterten die Fürther damit auf den Relegationsplatz. (ram)

Schweden im Final der Handball-WM gegen Dänemark

Rekord-Europameister Schweden steht erstmals seit 20 Jahren im Final einer Handball-Weltmeisterschaft und darf weiter vom fünften WM-Titel träumen. Die Skandinavier setzten sich in Kairo im Halbfinal gegen den sechsfachen Weltmeister Frankreich 32:26 durch. Der linke Flügel Hampus Wanne steuerte elf Tore zum Sieg der Schweden bei, die letztmals 1999 WM-Gold gewonnen haben – auch damals war die Endrunde in Ägypten.

Im Final kommt es zu einem Derby gegen Dänemark. Der WM-Titelverteidiger schlug Europameister Spanien 35:33. Die grosse Figur der Dänen war einmal mehr Mikkel Hansen. Der Welthandballer von 2011, 2015 und 2018 erzielte zwölf Tore. (ram/sda)

Bild: keystone

Lausanne holt den Tschechen Roth

Der Lausanne HC hat den tschechischen Verteidiger Vladimir Roth bis Ende Saison verpflichtet. Der 30-Jährige ist bereits heute Abend beim Gastspiel der Waadtländer in Lugano spielberechtigt.

Roth trug in den letzten acht Jahren das Trikot von Ocelari Trinec, mit denen er in der Saison 2018/19 tschechischer Meister wurde und am Spengler Cup teilnahm. In Lausanne ist er einer von sechs Ausländern. (ram/sda)

Bild: www.imago-images.de

Biathlet Jäger wird Europameister

Biathlet Martin Jäger kürte sich in Polen zum Europameister im Sprint. Der 33-jährige Ostschweizer schoss sowohl liegend wie stehend fehlerfrei und gewann 7,3 Sekunden vor dem Russen Said Karimulla Khalili.

Im Weltcup ist ein 14. Platz aus dem Jahr 2019 Jägers bestes Resultat. Die stärksten Athleten fehlten bei der EM; weil sie sich derzeit auf die WM vorbereiten, die in zwölf Tagen beginnt. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

