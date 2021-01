Sport

Sport-News

Sport-News: Clint Capelas Hawks tauchen gegen die Nets



Sport-News

Capelas Hawks tauchen gegen die Nets +++ Kloten überfährt Visp

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Capelas Hawks tauchen gegen die Nets

Clint Capela verlor in der NBA mit den Atlanta Hawks zuhause gegen die Brooklyn Nets 128:132 nach Verlängerung. Das Startrio Kevin Durant (32 Punkte), James Harden (31) und Kyrie Irving (26) sorgte für die Differenz zugunsten der New Yorker. Dem Genfer Capela gelangen mit elf Rebounds zum 14. Mal in Folge mindestens zehn Balleroberungen. Allerdings musste er sich mit neun Punkten zufrieden geben. (pre/sda)

Kloten überfährt Visp

Die Verpflichtung von Yves Sarault als Trainer des EHC Visp bewirkt (noch) keine Wunder. Das 3:8 bei Leader Kloten bedeutet für die Walliser im dritten Spiel unter dem Kanadier die zweite Niederlage.

Zwar ging das Team des früheren NLA-Haudegen nach nur 87 Sekunden durch Fabian Haberstich 1:0 in Führung, danach leisteten sich die Gäste aber immer wieder Strafen, die vom Gegner eiskalt ausgenutzt wurden. Drei der ersten vier Treffer erzielte Kloten in Überzahl, bei zweien hatte Eric Faille den Stock im Spiel. Der Kanadier glänzte an diesem Abend mit fünf Skorerpunkten (1 Tor).

Dank dem sechsten Sieg aus den letzten sieben Spielen baute Kloten den Vorsprung auf Verfolger Langenthal wieder auf vier Punkte aus. Am Freitag empfangen die Zürcher Ajoie, den Leader nach Verlustpunkten, zum Spitzenspiel. Nach dem überraschenden 4:1-Sieg der Biasca Ticino Rockets gegen Thurgau beträgt Visps Vorsprung auf einen Nicht-Playoff-Platz als Tabellen-Achter noch neun Punkte. (zap/sda)

Gastgeber Ägypten scheitert am Titelverteidiger

Die Handballer von Gastgeber Ägypten verabschieden sich an der Heim-WM trotz einer starken Vorstellung im Viertelfinal aus der Titelentscheidung. Gegen Titelverteidiger Dänemark unterliegt der letzte afrikanische Vertreter im Siebenmeterschiessen 38:39.

Nach zweimaliger Verlängerung hatten sich die favorisierten Dänen mit einem 35:35 begnügen müssen. Dänemarks Halbfinal-Gegner ist der Gewinner des Duells zwischen Europameister Spanien und Norwegen.

In einer dramatischen Partie hatten die Dänen den Sieg schon zuvor zweimal dicht vor Augen. Zunächst in der regulären Spielzeit, als sie 22 Sekunden vor Schluss nach einem Wechselfehler des WM-Gastgebers in Ballbesitz und Überzahl waren. Doch das Team von Weltmeister-Trainer Nikolaj Jacobsen vergab diese Chance genauso wie in der ersten Verlängerung.

Ausgerechnet der dreifache Welt-Handballer Mikkel Hansen, mit zehn Toren bester Werfer, verursachte in letzter Sekunde mit einer Unsportlichkeit einen Siebenmeter und kassierte darüber hinaus die Rote Karte. Die unglaubliche Geschichte wiederholte sich zum Schluss der zweiten Verlängerung unter geänderten Vorzeichen, wodurch den Dänen überhaupt erst das Penaltyschiessen ermöglicht wurde. Im Nervenduell von der Siebenmeterlinie avancierte Dänemarks Torwart Niklas Landin mit zwei gehaltenen Freiwürfen zum Matchwinner. (zap/sda)

Bild: keystone

Alisha Lehmann leihweise zu Everton

Die Schweizer Internationale Alisha Lehmann wechselt innerhalb der höchsten englischen Liga von West Ham zu Everton. Die 22-jährige Bernerin schliesst sich dem Klub aus Liverpool leihweise bis zum Ende der Saison an, ihr Vertrag in London läuft noch bis 2022. In der englischen Topliga hat Lehmann in 32 Spielen 9 Tore erzielt. (zap/sda)

✍️ | We're delighted to announce the loan signing of Switzerland international @lehmann_alisha from West Ham until the end of the 2020/21 campaign.#EFC 🔵 — Everton Women (@EvertonWomen) January 27, 2021

Yannick Weber schliesst sich den Pittsburgh Penguins an

Der Schweizer Verteidiger Yannick Weber setzt seine NHL-Karriere bei den Pittsburgh Penguins fort. Der 32-jährige Berner unterschrieb mit dem Team um Superstar Sidney Crosby einen Einjahresvertrag, nachdem sein Kontrakt mit den Nashville Predators nach vier gemeinsamen Saisons nicht verlängert worden war.

Weber wurde einst von den Montreal Canadiens gedraftet und spielt seit 2007 in Nordamerika. Für Montreal, Vancouver und Nashville brachte er es bisher auf 539 NHL-Spiele (32 Tore, 68 Assists). (zap/sda)

The Penguins have signed defenseman Yannick Weber to 1-year, $750K contract https://t.co/0JEeabQc8G — PensBurgh (@Pensburgh) January 27, 2021

YB – Lausanne heute verschoben

Die für heute geplante Super-League-Partie zwischen Leader Young Boys und Lausanne-Sport findet nicht statt. Die Swiss Football League hat die Partie verschoben, weil der Waadtländer Kantonsarzt für die Mannschaft und die Betreuer des Aufsteigers Quarantäne verordnet hat.

Wie lange diese dauern wird, hängt von weiteren Untersuchungen ab. Gefährdet sind auch die nächsten drei Partien von Lausanne gegen Servette, Basel und erneut YB. In den letzten Tagen waren im Umfeld des Waadtländer Klubs mehrere Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die einzige Partie, die heute damit stattfindet, ist um 18.15 Uhr das Duell zwischen Zürich und Vaduz. (ram/sda)

Capela kehrt mit Sieg zurück

Clint Capela ist nach seiner kurzen Zwangspause wegen einer Handverletzung mit einem Sieg zurück auf das NBA-Parkett gekehrt. Der Genfer trägt beim 108:99 der Atlanta Hawks gegen die Los Angeles Clippers 13 Punkte und 18 Rebounds bei. Capela bestätigte damit seine starke Form. Er ist in der NBA bislang in dieser Saison der Spieler mit den meisten Rebounds pro Partie (14,8). (ram/sda)

Inter gewinnt Cup-Derby nach Ibra-Rot

Inter Mailand hat sich in den Cup-Viertelfinals im Derby gegen die AC Milan für die in der Serie A erlittene Heimniederlage revanchiert. Der Meisterschaftszweite gewann gegen den Serie-A-Leader in Überzahl dank eines Freistosstores in der Nachspielzeit durch den Dänen Cristian Eriksen 2:1 und trifft in den Halbfinals auf den Sieger des Duells zwischen Meister Juventus Turin und Zweitligist SPAL Ferrara.

Milan hatte nach der ersten Halbzeit noch 1:0 geführt. Das Tor erzielte Zlatan Ibrahimovic, der mit zwei Treffern im Herbst das Derby in der Meisterschaft entschieden hatte. Nach einer Stunde sah der Schwede allerdings die Gelb-Rote Karte – und leitete damit unfreiwillig die Wende ein. Die erste Verwarnung hatte sich Ibrahimovic während der Pause eingehandelt, nachdem er sich ein heftiges Wortgefecht mit Inter-Stürmer Romelu Lukaku geliefert hatte. (pre/sda)

Klotens Verfolger feiern Siege

Langenthal ist in der Swiss League dank einem 4:1-Sieg in Winterthur bis auf einen Punkt zu Leader Kloten aufgeschlossen. Die Zürcher haben am Mittwoch im Heimspiel gegen Visp jedoch die Chance, die Tabellenführung wieder auszubauen. Sie haben noch eine Partie weniger ausgetragen als Langenthal.

Ajoie, der Tabellenführer nach gewonnen Punkten pro Spiel, musste im Bestreben, baldmöglichst zum Spitzenduo aufzuschliessen, einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Die Jurassier lagen in La Chaux-de-Fonds nach 24 Minuten 0:3 zurück, setzten sich dann aber doch noch nach Penaltyschiessen 4:3 durch. Ihr Rückstand auf Kloten bei sechs Minusspielen beträgt acht Punkte. (pre/sda)

King wird erste afroamerikanische NFL-Trainerin

Mit Jennifer King wird erstmals in der Geschichte der National Football League (NFL) eine afroamerikanische Frau als Vollzeit-Trainerin angestellt. Die 36-Jährige wird beim Washington Football Team ab der neuen Saison als Assistant-Coachin in der Offensive für die Running Backs zuständig sein, wie der Verein auf seiner Homepage mitteilte.

King, die selbst für drei Frauen-Profiteams gespielt hat, nahm ihre Arbeit bei Washington vor der abgelaufenen Hauptrunde auf. Zudem hatte sie 2018 und 2019, damals noch in der Saisonvorbereitung, bei den Carolina Panthers unter dem nunmehrigen Washington-Cheftrainer Ron Rivera hospitiert. (pre/sda)

Congrats, Coach King!



With her promotion, Jennifer King becomes the first African American female assistant position coach in @NFL history! — Washington Football Team (@WashingtonNFL) January 26, 2021

Servette muss in Quarantäne bleiben

Die Mannschaft vom HC Genève-Servette muss bis am 1. Februar in Quarantäne bleiben. Dies entschied die Genfer Kantonsärztin, nachdem ein Mannschaftsmitglied positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Die Mannschaft war bereits seit Samstag vorsorglich in Quarantäne. Aus diesem Grund wurden schon drei Meisterschaftsspiele verschoben.

Dazu kommen nun auch die beiden Heimspiele gegen Lausanne und die SCL Tigers vom nächsten Sonntag respektive Dienstag sowie der Cup-Halbfinal vom Samstag gegen den SC Bern. Den nächsten Ernstkampf bestreiten die Genfer, die bereits zum dritten Mal in dieser Saison in Quarantäne müssen. (pre/sda)

🚨 𝗕𝗿𝗲𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗡𝗲𝘄𝘀 🚨

Trois autres matchs du Genève-Servette reportés ⤵https://t.co/pGW5Z2kYlo — Genève-Servette HC (@officialGSHC) January 26, 2021

Roulin fährt im Europacup aufs Podest

Gilles Roulin tankt Selbstvertrauen im Europacup. Der Zürcher Speed-Spezialist, im Weltcup in dieser Saison erst einmal in den Punkten, belegte in der Abfahrt in Orcières-Merlette den 2. Rang. Roulin musste sich einzig dem Amerikaner Erik Arvidsson um 23 Hundertstel geschlagen geben. In der französischen Skistation stehen in dieser Woche noch drei weitere Europacup-Rennen an: eine zweite Abfahrt am Donnerstag, eine Kombination am Freitag und ein Super-G am Samstag. (pre/sda)

Bild: keystone

Folge watson Sport auf Facebook



Schenk uns deinen Like! Die neusten Resultate, die witzigsten Memes, die spannendsten Hintergrundstorys! Ob Fussball, Eishockey, Tennis, Ski oder andere Sportarten – alles ist dabei.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter