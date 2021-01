Sport

Sport-News: GC – Aarau wegen unbespielbarem Rasen im Letzigrund abgesagt



Terrain unbespielbar: GC – Aarau abgesagt +++ Xamax gewinnt Kellerduell gegen Chiasso

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Xamax gewinnt Kellerduell

Super-League-Absteiger Neuchâtel Xamax hat einen wichtigen Sieg gefeiert. Im Kellerduell der Challenge League gewann es zuhause gegen Schlusslicht Chiasso mit 2:0 und vergrösserte damit den Vorsprung auf die Südtessiner auf vier Punkte. Der Drittletzte FC Wil zog dank des 2:1-Siegs beim SC Kriens mit den Luzernern gleich.

An der Spitze rückte der FC Thun bis auf einen Zähler an Leader GC heran. Die Berner Oberländer setzten sich bei Stade Lausanne-Ouchy 3:1 durch. Die Grasshoppers haben allerdings ein Spiel weniger ausgetragen, denn die Partie des Rekordmeisters gegen Aarau musste heute abgesagt werden. Schiedsrichter Sven Wolfensberger blieb keine andere Wahl, präsentierte sich doch das Spielfeld im Zürcher Letzigrundstadion als unbespielbar. Regen hatte den Rasen so aufgeweicht, dass der Ball sich keinen Millimeter bewegte, wenn ihn der Unparteiische testweise fallen liess. (ram)

bild: blue

Kriens - Wil 1:2 (0:0)

SR Staubli. - Tore: 64. Yesilcayir 1:0. 78. Haile-Selassie 1:1. 85. Silvio 1:2.



Stade Lausanne-Ouchy - Thun 1:3 (0:2)

SR Turkes. - Tore: 27. Fatkic 0:1. 30. Da Silva 0:2. 58. Lahiouel 1:2. 78. Chihadeh 1:3.



Neuchâtel Xamax - Chiasso 2:0 (0:0)

SR Gianforte. - Tore: 53. Mafouta 1:0. 80. Dominguez (Foulpenallty) 2:0. (sda)

Munsy verleiht Würzburg neue Hoffnung

Der Schweizer Ridge Munsy war die grosse Figur beim überraschenden Heimsieg der Würzburger Kickers über Fortuna Düsseldorf. Der Stürmer erzielte gegen den Aufstiegsanwärter beide Tore zum 2:1-Erfolg. Würzburg bleibt trotz Munsys Saisontreffern vier und fünf auf dem letzten Platz.

In der zweiten Partie der 2. Bundesliga am Freitagabend gewann Greuther Fürth 3:0 gegen Erzgebirge Aue. Zumindest über Nacht kletterten die Fürther damit auf den Relegationsplatz. (ram)

Schweden im Final der Handball-WM

Rekord-Europameister Schweden steht erstmals seit 20 Jahren im Final einer Handball-Weltmeisterschaft und darf weiter vom fünften WM-Titel träumen. Die Skandinavier setzten sich in Kairo im Halbfinal gegen den sechsfachen Weltmeister Frankreich 32:26 durch.

Der linke Flügel Hampus Wanne steuerte elf Tore zum Sieg der Schweden bei, die letztmals 1999 WM-Gold gewonnen haben – auch damals fand die Endrunde in Ägypten statt. Gegner im Final ist entweder der Titelverteidiger Dänemark oder der Europameister Spanien. (ram/sda)

Bild: keystone

Lausanne holt den Tschechen Roth

Der Lausanne HC hat den tschechischen Verteidiger Vladimir Roth bis Ende Saison verpflichtet. Der 30-Jährige ist bereits heute Abend beim Gastspiel der Waadtländer in Lugano spielberechtigt.

Roth trug in den letzten acht Jahren das Trikot von Ocelari Trinec, mit denen er in der Saison 2018/19 tschechischer Meister wurde und am Spengler Cup teilnahm. In Lausanne ist er einer von sechs Ausländern. (ram/sda)

Bild: www.imago-images.de

Biathlet Jäger wird Europameister

Biathlet Martin Jäger kürte sich in Polen zum Europameister im Sprint. Der 33-jährige Ostschweizer schoss sowohl liegend wie stehend fehlerfrei und gewann 7,3 Sekunden vor dem Russen Said Karimulla Khalili.

Im Weltcup ist ein 14. Platz aus dem Jahr 2019 Jägers bestes Resultat. Die stärksten Athleten fehlten bei der EM; weil sie sich derzeit auf die WM vorbereiten, die in zwölf Tagen beginnt. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Lakers wochenlang ohne Nyffeler

Die Rapperswil-Jona Lakers müssen vier bis sieben Wochen ohne ihren Stammgoalie Melvin Nyffeler auskommen. Der 26-Jährige zog sich am Dienstag gegen Biel (2:3 n.P.) eine Fussverletzung zu. Bis zu seiner Genesung vertrauen die Lakers auf Ersatzgoalie Noël Bader. Man werde sicherheitshalber auch den Markt prüfen und gegebenenfalls einen zusätzlichen Torhüter verpflichten, liess der Klub verlauten. (ram/sda)

Bild: keystone

ZSC-Ambri heute wegen Corona abgesagt

Zum wiederholten Mal muss einer Partie der National League verschoben werden. Das für heute Abend geplante Spiel zwischen den ZSC Lions und dem HC Ambri-Piotta kann nicht stattfinden. Wie die Liga am Nachmittag mitteilte, befindet sich Ambris komplette Mannschaft in Quarantäne, nachdem ein Teammitglied positiv auf Covid-19 getestet worden ist. Die Quaränte gilt bis am 7. Februar – damit müssen insgesamt fünf Partien neu angesetzt werden. (ram)

Cologna verpasst Top 10 deutlich

Dario Cologna hat bis zur WM in vier Wochen noch einige Arbeit vor sich: Beim Weltcup in Falun belegte der vierfache Olympiasieger über 15 km Skating mit Einzelstart nur den 18. Platz – unmittelbar vor Jason Rüesch und Beda Klee. Diese beiden Schweizer dürften mit ihrem Resultat weit eher zufrieden sein.

Auf den Seriensieger Alexander Bolschunow aus Russland verlor Cologna 1:45 Minuten. Vor einer Woche beim Skiathlon in Lahti war der 34-jährige Bündner als Siebter noch wesentlich näher an der Spitze gewesen. (pre/sda)

Bild: keystone

Wawrinka um Weihnachten an Corona erkrankt

Der Schweizer Tennisprofi Stan Wawrinka war um Weihnachten herum an Covid-19 erkrankt, wie er der australischen Zeitung «Herald Sun» verriet. Er habe dadurch in der Vorbereitung auf physischer Ebene etwas Zeit verloren. Nun fühle er sich aber wieder besser und sei bereit für die kommenden Turniere in Melbourne, versicherte der dreifache Grand-Slam-Champion, darunter beim Australian Open 2014. (pre/sda)

Super-G statt Abfahrt in Garmisch

Die Weltcup-Abfahrt der Frauen vom Samstag in Garmisch-Partenkirchen wird durch einen Super-G ersetzt. Aufgrund der Wetter- und Pistenverhältnisse musste auch das zweite Abfahrts-Training am Freitag bereits früh am Morgen abgesagt werden. Ohne Training ist eine Abfahrt nicht möglich. Der Super-G soll am Samstag um 11.00 Uhr gestartet werden. Am Sonntag steht ein weiterer Super-G im Programm.

Statt wie ursprünglich geplant zwei Super-G und eine Abfahrt sollen nun nach der WM vom 26. bis 28. Februar im italienischen Val di Fassa zwei Abfahrten und ein Super-G durchgeführt werden. (pre/sda)

🚨BREAKING: Due to the current weather situation and the conditions of the slope, the jury together with the LOC have decided to cancel today's training and consequently tomorrow Women’s downhill race.Same starting time for tomorrow's superG race (11.00 CET) #fisalpine pic.twitter.com/3BXY9iZwOK — FIS Alpine (@fisalpine) January 29, 2021

