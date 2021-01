Sport

ZSC Lions – Ambri-Piotta heute Abend wegen Corona abgesagt



ZSC-Ambri heute wegen Corona abgesagt +++ Lakers wochenlang ohne Nyffeler

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Biathlet Jäger wird Europameister

Biathlet Martin Jäger kürte sich in Polen zum Europameister im Sprint. Der 33-jährige Ostschweizer schoss sowohl liegend wie stehend fehlerfrei und gewann 7,3 Sekunden vor dem Russen Said Karimulla Khalili.

Im Weltcup ist ein 14. Platz aus dem Jahr 2019 Jägers bestes Resultat. Die stärksten Athleten fehlten bei der EM; weil sie sich derzeit auf die WM vorbereiten, die in zwölf Tagen beginnt. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Lakers wochenlang ohne Nyffeler

Die Rapperswil-Jona Lakers müssen vier bis sieben Wochen ohne ihren Stammgoalie Melvin Nyffeler auskommen. Der 26-Jährige zog sich am Dienstag gegen Biel (2:3 n.P.) eine Fussverletzung zu. Bis zu seiner Genesung vertrauen die Lakers auf Ersatzgoalie Noël Bader. Man werde sicherheitshalber auch den Markt prüfen und gegebenenfalls einen zusätzlichen Torhüter verpflichten, liess der Klub verlauten. (ram/sda)

Bild: keystone

ZSC-Ambri heute wegen Corona abgesagt

Zum wiederholten Mal muss einer Partie der National League verschoben werden. Das für heute Abend geplante Spiel zwischen den ZSC Lions und dem HC Ambri-Piotta kann nicht stattfinden. Wie die Liga am Nachmittag mitteilte, befindet sich Ambris komplette Mannschaft in Quarantäne, nachdem ein Teammitglied positiv auf Covid-19 getestet worden ist. (ram)

Cologna verpasst Top 10 deutlich

Dario Cologna hat bis zur WM in vier Wochen noch einige Arbeit vor sich: Beim Weltcup in Falun belegte der vierfache Olympiasieger über 15 km Skating mit Einzelstart nur den 18. Platz – unmittelbar vor Jason Rüesch und Beda Klee. Diese beiden Schweizer dürften mit ihrem Resultat weit eher zufrieden sein.

Auf den Seriensieger Alexander Bolschunow aus Russland verlor Cologna 1:45 Minuten. Vor einer Woche beim Skiathlon in Lahti war der 34-jährige Bündner als Siebter noch wesentlich näher an der Spitze gewesen. (pre/sda)

Bild: keystone

Wawrinka um Weihnachten an Corona erkrankt

Der Schweizer Tennisprofi Stan Wawrinka war um Weihnachten herum an Covid-19 erkrankt, wie er der australischen Zeitung «Herald Sun» verriet. Er habe dadurch in der Vorbereitung auf physischer Ebene etwas Zeit verloren. Nun fühle er sich aber wieder besser und sei bereit für die kommenden Turniere in Melbourne, versicherte der dreifache Grand-Slam-Champion, darunter beim Australian Open 2014. (pre/sda)

Super-G statt Abfahrt in Garmisch

Die Weltcup-Abfahrt der Frauen vom Samstag in Garmisch-Partenkirchen wird durch einen Super-G ersetzt. Aufgrund der Wetter- und Pistenverhältnisse musste auch das zweite Abfahrts-Training am Freitag bereits früh am Morgen abgesagt werden. Ohne Training ist eine Abfahrt nicht möglich. Der Super-G soll am Samstag um 11.00 Uhr gestartet werden. Am Sonntag steht ein weiterer Super-G im Programm.

Statt wie ursprünglich geplant zwei Super-G und eine Abfahrt sollen nun nach der WM vom 26. bis 28. Februar im italienischen Val di Fassa zwei Abfahrten und ein Super-G durchgeführt werden. (pre/sda)

🚨BREAKING: Due to the current weather situation and the conditions of the slope, the jury together with the LOC have decided to cancel today's training and consequently tomorrow Women’s downhill race.Same starting time for tomorrow's superG race (11.00 CET) #fisalpine pic.twitter.com/3BXY9iZwOK — FIS Alpine (@fisalpine) January 29, 2021

Kane fällt mit Knöchelverletzungen aus

Der englische Internationale Harry Kane wird seinem Klub Tottenham Hotspur nach Verletzungen an beiden Knöcheln einige Wochen fehlen. «Es sind beide Knöchel, nicht nur einer», sagte Spurs-Trainer José Mourinho nach der 1:3-Niederlage gegen Liverpool in der Premier League am Donnerstagabend. Der 27-jährige Angreifer musste in der ersten Halbzeit mehrmals behandelt werden und wurde in der Halbzeitpause dann ausgewechselt. Eine genaue Diagnose lag am Freitag zunächst noch nicht vor. (pre/sda)

Bild: keystone

LA Lakers verlieren schon wieder

Die Los Angeles Lakers haben zum ersten Mal in dieser Basketball-Saison zwei Niederlagen nacheinander kassiert. Nach zuvor zehn Auswärtssiegen in Folge verlor der NBA-Champion in der Nacht auf Freitag 92:107 bei den Detroit Pistons. Schon tags zuvor hatten die Lakers bei den Philadelphia 76ers verloren.

Superstar LeBron James erzielte 22 Punkte, allerdings nur zwei davon nach dem Seitenwechsel. Zudem machte sich das Fehlen von Anthony Davis bemerkbar. Der 27-Jährige hatte sich bei der Partie in Philadelphia eine Verletzung am Oberschenkel zugezogen. (pre/sda)

Liverpool verbleibt im Titelrennen

Der englische Meister FC Liverpool kann weiter auf die Titelverteidigung hoffen. Die «Reds» entschieden auswärts bei Tottenham Hotspur ein Sechs-Punkte-Spiel mit 3:1 für sich. Bei einem Spiel mehr als der Leader Manchester City beträgt Liverpools Rückstand vier Punkte.

Gegen die «Spurs» trafen Roberto Firmino, Trent Alexander-Arnold und Sadio Mané, Pierre-Emil Höjbjerg gelang der zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 1:2. Bereits in der 3. Minute traf Heung-Min Son für das Heimteam zum vermeintlichen 1:0, das vom VAR wegen Offside jedoch aberkannt wurde. Der Schweizer Nationalspieler Xherdan Shaqiri gelangte bei Liverpool nicht zum Einsatz. (ram)

Napoli im Cup-Halbfinal

Die SSC Napoli hat sich das letzte Ticket für die Halbfinals des italienischen Cups gesichert. Sie feierte einen 4:2-Sieg über Aussenseiter Spezia. Dank vier Toren in den ersten 40 Minuten stand der Erfolg zur Pause bereits fest.

Im Halbfinal trifft Napoli auf Atalanta Bergamo mit dem Schweizer Internationalen Remo Freuler. Die beiden Final-Tickets werden in Hin- und Rückspielen (3./10. Februar) vergeben. Im zweiten Halbfinal kommt es zum «Derby d'Italia» zwischen Inter Mailand und Juventus Turin. (ram/sda)

Hockey-Nati sagt Februar-Tests ab

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft sagte die beiden Test-Länderspiele im Februar in Füssen gegen Deutschland wie erwartet ab. Angesichts der wieder angespannteren Situation rund um die Corona-Pandemie sei dies ein Entscheid «im Gesamtinteresse des Schweizer Eishockeys», teilte der Verband mit. (pre/sda)

#News ❗️



Die Schweizer Nationalmannschaft sagt den Zusammenzug im Februar und die beiden Testspiele gegen @deb_teams ab: https://t.co/khzHRwCHpC



L’équipe nationale annule son rassemblement de février ainsi que les deux matchs amicaux contre l’Allemagne : https://t.co/oSRgQbdNkO pic.twitter.com/wpa6KsAKY9 — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) January 28, 2021

