Abfahrts-Gold für Junior Alexis Monney +++ Schwedin Karlsson beendet Dominanz von Johaug

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Abfahrts-Gold für Junior Alexis Monney

Die alpine Junioren-WM in Narvik beginnt für die Schweiz optimal. Der Freiburger Alexis Monney gewinnt in Norwegen Gold in der Abfahrt. Der 20-jährige Monney aus Châtel-St-Denis sorgte an Nachwuchs-Weltmeisterschaften für den dritten Schweizer Titelgewinn in der Abfahrt hintereinander. Vor zwei Jahren hatte Marco Odermatt in Davos dominiert, im vergangenen Winter Lars Rösti in Val di Fassa.

Ganz wenig fehlte, und die Schweiz hätte eine zweite Medaille gewonnen. Der Waadtländer Gaël Zulauf wurde mit zwei Hundertsteln Rückstand auf den Österreicher Stefan Rieser Vierter. Bei den Frauen war Janine Schmitt die bestplatzierte Schweizerin. Die 19-jährige Sarganserländerin, eine der vielen WM-Debütantinnen im Schweizer Aufgebot, wurde Sechste. (abu/sda)

Paukenschlag zum Auftakt der alpinen Junioren-Weltmeisterschaften in #Narvik! Der 20-jährige Alexis Monney holt Gold 🥇 in der Abfahrt💪. Gaël Zulauf verpasst das Podest als Vierter knapp.



Herzliche Gratulation👏🇨🇭#jwsc2020 #narvik2020 pic.twitter.com/JuJ3Vlk1sV — SwissSkiTeam (@swissskiteam) March 7, 2020

Frida Karlsson gelingt am Holmenkollen der Coup

Frida Karlsson holt ausgerechnet am Holmenkollen zum grossen Schlag aus. Die junge Schwedin bezwingt Norwegens Seriensiegerin Therese Johaug im Rennen über 30 km klassisch mit Massenstart.

Zunächst deutete nichts auf den Coup hin. Johaug drückte wie üblich von Beginn an aufs Tempo. Die Lücke ging bereits nach 4,3 km und wuchs bis gegen eine Minute an. Doch ein taktisch perfekt gewählter Zeitpunkt für den Skiwechsel plus perfektes Material ermöglichten die Wende. Die Schwedinnen Karlsson und Ebba Andersson lösten sich auf dem Feld der Verfolgerinnen. Kurz vor dem Ziel schloss Karlsson zu Johaug auf und liess der Saisondominatorin auf der Zielgeraden keine Chance.

Im Schatten des packenden Duells an der Spitze lieferte Nadine Fähndrich mit dem 10. Rang und 49 Sekunden Rückstand erneut eine starke Leistung ab. Die Zentralschweizerin bestritt erst zum zweiten Mal ein Rennen über 30 km auf höchstem Niveau. (abu/sda)

Bild: AP

Dritte Niederlage in Serie der Toronto Maple Leafs

Die Toronto Maple Leafs, das Team mit dem Schweizer Denis Malgin, kassierte bei den Anaheim Ducks mit 1:2 die dritte Auswärtsniederlage hintereinander.

Die Maple Leafs halten in der Atlantic Division noch den 3. Platz, der sicher einen Platz in den Playoffs garantiert. Der Vorsprung auf die Konkurrenz schmilzt aber. Und Toronto hat ebenso wie Winnipeg von den Teams im Strichkampf die meisten Spiele bestritten (69).

Die Winnipeg Jets ohne den derzeit verletzten Schweizer Luca Sbisa setzten sich im Heimspiel gegen die Vegas Golden Knights mit 4:0 durch. Die New Jersey Devils mit Nico Hischier und Mirco Müller fügten den St. Louis Blues nach acht Siegen wieder einmal eine Niederlage zu (4:2). (sda)

Laaksonen gleicht für die Schweiz im Davis Cup aus

Nach dem ersten Tag in der Playoff-Partie der Weltgruppe I in Lima zwischen Peru und der Schweiz steht es 1:1. Henri Laaksonen setzt sich gegen Nicolas Alvarez 6:4, 6:4 durch.

Bild: AP/AP

Der Schweizer Teamleader Laaksonen (ATP 137) hielt dem Druck stand und wurde gegen den deutlich schlechter klassierten Alvarez (ATP 330) seiner Favoritenrolle gerecht - auch dank zehn Assen. Einzig im zweiten Satz und mit dem Sieg vor Augen kam der Schaffhauser mit finnischen Wurzeln kurz ins Straucheln. Nachdem er zwei Spielbälle zum 5:1 vergeben hatte, kassierte Laaksonen sein einziges Break der Partie.

Wesentlich umkämpfter war die erste Partie des Tages gewesen, in der Sandro Ehrat (ATP 382) an einer Überraschung schnupperte, gegen Juan Pablo Varillas (ATP 135) aber den Kürzeren zog und 6:7 (4:7), 6:7 (3:7) verlor. «Ich hatte meine Chancen und hätte auch in zwei Sätzen gewinnen können», ärgerte sich Ehrat, der in beiden Durchgängen mit einem Break in Führung lag.

Am Samstag folgt das Doppel im stimmungsvollen Club Lawn Tennis de la Exposicion und mindestens ein weiteres Einzel. Der Sieger des Duells spielt im September um die Teilnahme an den Qualifiers 2021. (sda)

FIS sagt Weltcupfinal in Cortina ab – Suter und Feuz holen vorzeitig Kristallkugeln

Nach der Absage des Weltcup-Finals in Cortina d'Ampezzo steht Corinne Suter als Gewinnerin einer zweiten Kristallkugel fest. Die Schwyzerin steht – als erste Athletin seit Lindsey Vonn vor fünf Jahren – neben der Abfahrt auch im Super-G in der Disziplinen-Wertung des Winters zuvorderst.

Für die zweifache WM-Medaillengewinnerin Suter sind es die ersten Kristallkugeln. Den Abfahrtsweltcup hat sich die 25-Jährige im Februar in Crans-Montana vorzeitig gesichert.

Bild: KEYSTONE

Bei den Männern steht Beat Feuz bereits vor der ursprünglich zweitletzten Abfahrt an diesem Samstag in Kvitfjell als Disziplinensieger fest.

Weitere Entscheidungen brachte die Absage der planmässigen Saison-Derniere nicht. Im Riesenslalom ist Brignone die Kugel indes nur noch schwer zu nehmen. Die Reserve der Italienerin vor dem letzten Rennen am Wochenende in einer Woche in Are ist mit 74 Punkten beträchtlich. (sda)

Köln spitzt Lage bei Schlusslicht Paderborn zu

Der 1. FC Köln setzt seinen Aufwärtstrend in der Bundesliga in der 25. Runde fort. Bei Schlusslicht Paderborn siegt die Mannschaft von Markus Gisdol 2:1.

Innenverteidiger Jorge Meré (28.) mit seinem ersten Saisontor und Captain Jonas Hector (36.) mittels sehenswertem Schlenzer aus 20 Metern stellten die Weichen für den achten Kölner Meisterschaftssieg aus den letzten zehn Spielen noch vor der Pause. Dennis Srbeny erzielte eine Viertelstunde vor Schluss den Treffer für das Heimteam.

Paderborn muss sich nach vierten Niederlage in Folge ernsthaft mit seiner Zukunft in der 2. Bundesliga beschäftigen. Neun Runden vor Schluss liegt der Aufsteiger bei einem Spiel mehr fünf Punkte hinter dem Barrageplatz zurück. Der Job von Steffen Baumgart scheint trotz prekärer Lage vorderhand nicht gefährdet zu sein. «Das Brett, auf dem er gehen darf, ist ziemlich dick. Das werde ich auch nicht durchsägen», sprach Paderborns Sportchef Martin Przondziono seinem Coach in der Pause das Vertrauen aus.

Paderborn - Köln 1:2 (0:2). - 15'000 Zuschauer.

Tore: 28. Meré 0:1. 36. Hector 0:2. 74. Srbeny 1:2

Bemerkungen: 87. Horn (Köln) lenkt Schuss von Sabiri an die Latte.

Bild: EPA

Partie von Leader PSG wegen Coronavirus verschoben

Der französische Meister und Leader Paris Saint-Germain wird dieses Wochenende in der Meisterschaft nicht zum Zug kommen. Das auf Samstag angesetzte Auswärtsspiel der Pariser bei Strassburg wurde von der Liga aufgrund des kursierenden Coronavirus auf unbestimmte Zeit verschoben. In der Region des Gastgebers sind bereits über 600 Krankheitsfälle registriert worden. (sda)

📄🚨 Faisant suite à un arrêté de la préfecture de la région Grand Est et du Bas-Rhin concernant la propagation du COVID-19, la rencontre Racing Club de Strasbourg - Paris Saint-Germain initialement prévue ce samedi 7 mars 2020 à 17h30 est reportée. #RCSAPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 6, 2020

Elffacher Stanley-Cup-Sieger Henri Richard gestorben

Die kanadische Eishockey-Legende Henri Richard ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Richard spielte von 1955 bis 1975 für die Montreal Canadiens in der National Hockey League (NHL) und hat elfmal und damit so oft wie kein anderer Spieler den Stanley Cup gewonnen.

«Pocket Rocket» Richard war der jüngere Bruder des achtfachen Stanley-Cup-Siegers Maurice «Rocket» Richard. (sda/apa)

Bild: AP

Ein gerechtes Unentschieden im ersten Vergleich

Die Schweizer Frauen-Nationalmannschaft trennt sich im ersten von zwei Länderspielen im Rahmen des Trainingslagers in Marbella von Österreich 1:1. Naomi Mégroz traf kurz vor Schluss zum Ausgleich.

Die eingewechselte Mittelfeldspielerin vom SC Freiburg verhinderte in der 87. Minute mit einer schönen Direktabnahme nach einem Konter eine Schweizer Niederlage. Die SFV-Auswahl war bereits in der 8. Minute in Rückstand geraten, als nach einem Missverständnis zwischen Torhüterin Gaëlle Thalmann und Eseosa Aigbogun der Rückpass der Verteidigerin im eigenen Tor landete.

Das Resultat war leistungsgerecht. Die Schweizerinnen verzeichneten vor der Pause ein leichtes Chancenplus, nach dem Seitenwechsel hatte der EM-Halbfinalist von 2017 insbesondere nach Standardsituationen Möglichkeiten für einen zweiten Treffer.

Der zweite Vergleich zwischen den beiden Teams findet am Dienstag ebenfalls in Marbella statt.

Schweiz - Österreich 1:1 (0:1) – Marbella. - 200 Zuschauer.

Tore: 8. Aigbogun (Eigentor) 0:1. 87. Mégroz 1:1.

Schweiz: Thalmann; Maritz, Calligaris, Stierli (46. Calo), Aigbogun (46. Rinast); Reuteler, Bernauer (66. Mauron); Lehmann (77. Mégroz), Bachmann (55. Mändly), Humm (66. Sow); Crnogorcevic.

Bemerkung: Schweiz ohne Wälti, Bühler und Gut (verletzt). (sda)

Die Schweiz und Österreich trennen sich 1:1

La Suisse fait match nul 1:1 contre l'Autriche

La Svizzera pareggia 1:1 contro l'Austria



🔜🇦🇹🆚🇨🇭 (10.3, 18h00) pic.twitter.com/ODEKE7FwhK — nationalteams_SFVASF (@SFV_ASF) March 6, 2020

Bestzeit und Stürze für Lüthi

Tom Lüthi erlebte beim Auftakt der Moto2-Saison in Doha einen durchzogenen Trainingstag. Nach Bestzeit in ersten freien Training stürzte der 33-jährige Emmentaler am Abend zwei Mal und musste sich mit Rang 11 der kombinierten Zeitliste begnügen.

Auf die Bestzeit des Amerikaners Joe Roberts verlor Lüthi auf seiner Kalex fast acht Zehntel. Bedingt durch seine beiden Stürze absolvierte Lüthi im zweiten freien Training lediglich fünf komplette Runden, was einen Angriff auf die Spitzenpositionen verunmöglichte. Mit dem 11. Rang vermochte Lüthi allfällige Zweifel, die bereits am Sonntag bei den Testfahrten gleichenorts aufgekommen waren, nicht gänzlich zu eliminieren. Vor fünf Tagen hatte sich der Schweizer in der kombinierten Zeitenliste auf dem Circuit in Losail im 13. Rang klassiert.

Wenig erfolgversprechend verlief die Moto3-Trainingssession für Jason Dupasquier. Der 18-jährige Freiburger beendete die Testläufe mit über 2,5 Sekunden Rückstand auf den spanischen Tagesschnellsten Raul Fernandez im 29. Rang. (sda)

Bild: KEYSTONE

Auch Mailand – Sanremo abgesagt

Nach dem für Samstag geplanten Eintagesrennen Strade Bianche wurden wegen des grassierenden Coronavirus in Italien weitere Rennen der World Tour abgesagt. Betroffen sind der Tirreno-Adriatico (11. bis 17. März) sowie Mailand - Sanremo, das erste von fünf Monumenten im Radsport-Kalender.

Der Rennveranstalter RCS will mit dem Weltverband UCI eine Lösung suchen, die Rennen zu einem späteren Zeitpunkt auszutragen. Der dicht gedrängte Kalender bietet allerdings nur wenig Möglichkeiten für einen Ersatztermin. (zap/sda)

Following the confirmation by the relevant authorities that they are unable to grant appropriate authorisations, the #MilanoSanremo (21 March) is cancelled. RCS Sport will request the UCI, via the Italian Cycling Federation, to allocate a new date for the race. pic.twitter.com/XT37jBMfv0 — Milano Sanremo (@Milano_Sanremo) March 6, 2020

Kilde auch im Abschlusstraining der Schnellste

Aleksander Kilde stellte auch im zweiten Training für die Abfahrt in Kvitfjell am Samstag (11.00 Uhr) die Bestzeit auf. Der Norweger, der noch um die grosse Kristallkugel für den Gesamtweltcup fährt, war um 12 respektive 80 Hundertstel schneller als sein Landsmann Kjetil Jansrud und der Franzose Nicolas Raffort.

Beat Feuz hielt sich wie am Vortag zurück. Der Emmentaler, dem am Samstag ein 24. Platz reicht, um sich zum dritten Mal in Folge die Abfahrts-Kugel zu sichern, klassierte sich mit mehr als zwei Sekunden Rückstand auf Kilde ausserhalb der Top 30. Die besten Schweizer waren die Bündner Carlo Janka und Mauro Caviezel auf den Plätzen 10 und 11. Cedric Ochsner, der 21-jährige Weltcup-Debütant aus dem Kanton Schwyz, der am Donnerstag mit der zweitbesten Trainingszeit verblüfft hatte, teilte sich mit Feuz den 31. Rang.

Auf der Olympia-Strecke von 1994 stehen am Wochenende die Abfahrt und ein Super-G auf dem Programm. Kilde bietet sich in seinen Heimrennen die Chance, im Gesamtweltcup wieder die Führung vor Alexis Pinturault zu übernehmen. Im Abfahrts-Weltcup beträgt Feuz' Polster auf seinen einzig verbliebenen Verfolger Thomas Dressen 194 Punkte, im Super-G führt Mauro Caviezel die Disziplinenwertung bei zwei ausstehenden Rennen drei Punkte vor dem Österreicher Vincent Kriechmayr an. (zap/sda)

Bild: AP

SCL Tigers trennen sich per sofort von DiDomenico

Chris DiDomenico wird nicht mehr für die SCL Tigers auflaufen. Wie der Klub bekannt gibt, trennt man sich nach einer gründlichen Analyse vom kanadischen Stürmer. Für die bevorstehende, entscheidende Phase der Meisterschaft sei es unabdingbar, dass sich alle ohne Einschränkungen den Zielsetzungen der SCL Tigers unterordnen. DiDomenico habe in letzter Zeit vermehrt eine andere Einstellung signalisiert.

Für die nächste Saison hat DiDomenico bereits bei Fribourg-Gottéron einen Vertrag unterschrieben. (abu)

Bild: KEYSTONE

Gold für Schweizer U20-Frauen-Staffel

Die Schweizer Langläuferinnen Nadja Kälin, Siri Wigger, Anja Weber und Anja Lozza haben an den nordischen U23- und Junioren-Weltmeisterschaften in Oberwiesenthal sensationell die Goldmedaille gewonnen. Das Quartett triumphierte im Staffelrennen der Juniorinnen über viermal 3,3 km vor den USA und Schweden.

Die letzte Schweizer Staffel-WM-Medaille bei den Juniorinnen liegt bereits 30 Jahre zurück. 1990 holten Beatrice Schranz, Natascia Leonardi, Elvira Knecht und Barbara Mettler in Les Saisies Bronze. (ram/sda)

#Victory!🥇Sensationeller Sieg für die U20-Frauen-Staffel an der @jwsc2020 in #Oberwiesenthal. Die Juniorinnen Nadja Kälin, Siri Wigger, Anja Weber und Anja Lozza sorgen somit für die vierte Schweizer #jwm-Medaille in der Disziplin Langlauf! pic.twitter.com/Lp0oeBbRoY — SwissSkiTeam (@swissskiteam) March 6, 2020

Hazard hofft nach OP auf EM-Teilnahme

Der belgische Internationale Eden Hazard liess sich in den USA einer Operation unterziehen und wird Real Madrid noch länger fehlen. Der Eingriff war nötig, weil sich Hazard vor gut zwei Wochen im Meisterschaftsspiel gegen Levante einen Riss im distalen rechten Wadenbein zugezogen hatte, teilte sein Klub mit.

Der Offensivspieler war eben erst von einer knapp dreimonatigen Verletzungspause wegen eines Knöchelbruchs zurückgekehrt. Laut spanischen Medien wird Hazard wohl erst in zwei bis drei Monaten das Training wieder aufnehmen können. Er hofft weiterhin, für die EM wieder fit zu sein. (ram/sda/afp)

🤝 When NBA star Luka Doncic and Eden Hazard meet each other.



Hazard will undergo surgery on his ankle in Dallas later today. He landed in the USA yesterday evening at 20:45 CET.pic.twitter.com/iDZq4L9RxS — Kristof Terreur 📰🎥 (@HLNinEngeland) March 5, 2020

Stadien für Tokio 2020 fertig

Ungeachtet der Sorgen um eine Absage oder Verschiebung der Olympischen Sommerspiele 2020 wegen des Coronavirus sind alle acht neu gebauten permanenten Sportstätten in Tokio planmässig fertiggestellt worden. Der Bau des Aquatics Center, in dem die Schwimm-Wettbewerbe ausgetragen werden, sei Ende Februar abgeschlossen worden. Es soll am 22. März eingeweiht werden.

Bereits in den Vorjahren waren die anderen sieben neuen Sportstätten entsprechend der Planungen fertiggestellt worden, so auch Japans neues Olympiastadion im November 2019. Auch das Hockeystadion und die Rennstrecke für die Slalom-Kanuten gehören zu den Neubauten in der Olympia-Stadt, die nach den Spielen nicht wieder zurückgebaut werden. Insgesamt sollen bei den Spielen 43 Veranstaltungsorte genutzt werden, neben den acht neuen Anlagen werden 25 bestehende Einrichtungen genutzt und und zehn temporäre Sportstätten errichtet. (ram/sda)

Bild: EPA

