Sport-News: Auch die schwedische Hockey-Meisterschaft endet ohne Meister



Auch Schweden ohne Hockey-Meister +++ Verstappen wurde zum E-Sportler

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Kein Eishockey-Meister auch in Schweden

Auch Schweden beendet die Eishockey-Saison mit sofortiger Wirkung. Wie in der Schweiz und in anderen europäischen Ligen wird es damit in Schweden in diesem Jahr keinen Meister geben. Die beschloss der nationale Verband. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Entscheid über 12er-Liga verschoben

Vertreter der 20 Schweizer Profiklubs beraten morgen Montag in einer Telefonkonferenz über das weitere Vorgehen. Ursprünglich hätte dabei auch über eine Modusänderung diskutiert werden sollen. Angesichts der Corona-Krise wird gemäss CH Media nun darauf verzichtet, über eine Aufstockung der Super League von zehn auf zwölf Teams zu entscheiden. (ram)

Die für Montag geplante ausserordentliche Generalversammlung der Swiss Football League ist abgesagt und wird an einem noch zu bestimmenden Datum nachgeholt.Die Ausbreitung des Coronavirus verändere die Lage stündlich, begründete die Swiss Football League die Absage. Zudem habe der positive Test von Dominique Blanc, dem Zentralpräsident des Schweizerischen Fussballverbandes, bei diesem Entscheid eine Rolle gespielt. (sda)

CR7 stellt angeblich Hotels bereit

Cristiano Ronaldo ist nicht nur Fussballstar, sondern besitzt auch mehrere Hotels. Die will er nun angeblich in der Corona-Krise zu Spitälern umfunktionieren. So wolle Ronaldo im Kampf gegen die Pandemie helfen, berichtet die spanische Zeitung «Marca». Der portugiesische Angreifer von Juventus Turin werde sämtliche Kosten für Ärzte und Pflegepersonal übernehmen, heisst es weiter. Gegenüber den holländischen RTL News dementierte ein Sprecher des CR7-Hotels in Lissabon die Meldung jedoch: «Es ist ein Tag wie alle anderen, wir sind und bleiben ein Hotel.»

Ronaldo rief am Samstag auf Instagram dazu auf, die Anweisungen der Gesundheitsbehörden zu befolgen. «Ich wende mich nicht als Fussballspieler an euch, aber als Sohn, als Vater, als ein Mensch, der angesichts der jüngsten Entwicklungen besorgt ist», schrieb der 35-Jährige. (ram)

Bilder von der Eröffnung

Jan Vertonghens Familie im eigenen Haus überfallen

Die Familie des Belgiers Jan Vertonghen von Tottenham Hotspur ist im eigenen Haus Opfer eines bewaffneten Überfalls geworden. Kurz bevor der 32-jährige mit den Spurs in den Champions-League-Achtelfinals das Rückspiel in Leipzig bestritt, verschafften sich laut Medienberichten vier maskierte Männer mit Stichwaffen Zutritt zum Wohnhaus, in dem sich Vertonghens Ehefrau mit den beiden gemeinsamen Kindern aufhielt.

Die Polizei bestätigte den Überfall dem Sender BBC. «Verletzt wurde niemand», sagte ein Sprecher. «Die Verdächtigen haben den Tatort verlassen, bevor die Beamten eintrafen. Es gab keine Festnahmen, und die Ermittlungen dauern an.» (rst/sda/dpa)

Bild: EPA

Verstappen und Norris fahren als E-Sportler

Trotz der Absage des Formel-1-Saisonauftakts in Melbourne verzichten Max Verstappen (Bild) und Lando Norris nicht auf den PS-Kick. Die beiden weichen in die virtuelle und Coronavirus-freie Welt aus. Red-Bull-Fahrer Verstappen trat in einem «All-Star Esports Battle» des Motorsport-Portals «The Race» am Sonntag gegen weitere echte Rennfahrer und Videospiel-Grössen an.

McLaren-Mann Norris (20) nahm ebenfalls am Sonntag den Kampf gegen Top-Gamer bei «Not the Aus GP» auf, das vom Gaming-Team Veloce Esports organisiert wird. (rst/sda)

Bild: AP

Serie-A-Ärzte gegen Trainings

Die Mannschaftsärzte der Serie-A-Klubs sprechen sich nach den jüngsten Virusinfektionen dagegen aus, dass die Klubs den Trainingsbetrieb bald aufnehmen. «Wir, die Ärzte der Serie A, drücken unsere grosse Besorgnis aus für den Fall, dass der Trainingsbetrieb bald wieder beginnen sollte», schrieben die Klubärzte in einem gemeinsamen Communiqué. «Wir empfehlen dringend, eine deutliche Verbesserungen der Situation rund um das Coronavirus abzuwarten.»

Italien ist mit mehr als 21'000 belegten Infektionsfällen und mehr als 1400 Toten das am stärksten betroffene Land Europas. Die Fussballmeisterschaft ist bis zum 3. April unterbrochen. Eine Wiederaufnahme direkt nach diesem Datum ist aus heutiger Sicht jedoch nahezu illusorisch. (ram/sda/afp)

Bild: EPA

Selina Gasparin beendet Saison auf Podest

Das für lange Zeit letzte internationale Sportereignis von Bedeutung endete für die Schweiz mit einem Erfolg. Biathletin Selina Gasparin lief in der Verfolgung im finnischen Kontiolahti auf Rang 2. Sie stand zum fünften Mal auf einem Weltcup-Podest. In der Olympiasaison 2013/14 feierte die Silbermedaillen-Gewinnerin von Sotschi sogar zwei Siege im Sprint. Die bald 36-jährige Engadinerin, mittlerweile zweifache Mutter, verbesserte sich gegenüber dem Sprint-Wettkampf trotz vier Schiessfehlern bei schwierigen Bedingungen um acht Plätze. Gasparin musste sich nur der Französin Julia Simon geschlagen geben.

Der Gesamtweltcup wurde zur Beute der Italienerin Dorothea Wierer. Vor dem letzten Schiessen hatte noch die Norwegerin Tiril Eckhoff virtuell in Führung gelegen. Vor dem Rennen hatte die Finnin Kaisa Mäkäräinen ihren Rücktritt bekannt gegeben. Sie gewann drei Mal den Gesamtweltcup und beendete ihren letzten Wettkampf als Vierte. (ram)

Schachmann gewinnt Paris – Nizza

Maximilian Schachmann hat in der Schlussetappe der Fernfahrt Paris – Nizza seine Gesamtführung verteidigt. Für den 26-jährigen deutschen Meister bildet dieser Sieg den grössten Erfolg seiner Karriere.

Das siebte und letzte Teilstück über 166 Kilometer von Nizza nach Valdeblore La Colmiane entschied Nairo Quintana für sich. Der Kolumbianer feierte einen Solosieg vor Tiesj Benoot. Der Belgier heizte Schachmann noch einmal gehörig ein, doch am Ende verteidigte der Deutsche sein Leadertrikot um 18 Sekunden. (ram)

Bild: AP

Bundesliga droht Ausfall von dreiviertel Milliarde Euro

Die deutschen Bundesliga-Klubs müssten im Falle einer kompletten Absage der laufenden Saison mit einem ökonomischen Schaden von rund 750 Millionen Euro rechnen. Diese Summe wurde der deutschen Nachrichtenagentur dpa aus Ligakreisen bestätigt. Ein Versicherungsschutz für die Klubs zum Beispiel für entgangene TV-Einnahmen besteht demnach nicht.

Sollte wegen der Ausbreitung des Coronavirus die Saison nicht beendet werden können, würde allein durch den Wegfall der Fernsehgelder für die letzten neun Spieltage ein Einnahmeausfall von rund 370 Millionen Euro anfallen. «Es handelt sich um private Vertragsvereinbarungen, die verständlicherweise nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind», hiess es dazu vom Hauptvertragspartner Sky. Weiterer ökonomischer Schaden entstünde durch entgangene Sponsorengelder und fehlende Eintrittsgelder.

Für Montag hat die Liga (DFL) eine Mitgliederversammlung der 36 Profi-Klubs anberaumt, um um über das weitere Vorgehen zu beraten. Die diskutierte Einführung eines Hilfsfonds wird in Ligakreisen skeptisch betrachtet. (sda/dpa)

Bild: dpa

Paderborn in partieller Quarantäne

Nach dem positiven Coronavirus-Test bei seinem Profi Luca Kilian hat der deutsche Bundesligist SC Paderborn am Samstag Teile seiner Mannschaft für 14 Tage unter häusliche Quarantäne gestellt. Zuvor hatte der Teamarzt insgesamt 45 Tests auf das Virus bei Spielern und Betreuern durchgeführt, wie das aktuelle Tabellenschlusslicht am Samstag mitteilte.

«Für Spieler und Mitarbeiter, die seit dem 5. März keinen direkten Kontakt zu Kilian hatten, geht das Leben vorerst ‹normal› weiter», hiess es in der Mitteilung des SC Paderborn. Der Trainingsbetrieb beim Aufsteiger wurde vorerst eingestellt. Kurz vor dem Ende der Quarantäne soll bei allen potenziell Corona-Infizierten ein zweiter Test durchgeführt werden. (ram/sda)

FIFA empfiehlt Neuansetzung der März- und April-Spiele

Der Weltfussball-Verband FIFA empfiehlt aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus, alle für März und April angesetzten Länderspiele zu annullieren und neu anzusetzen. Zudem teilte die FIFA mit, dass Klubs in diesen beiden Monaten ihre Spieler nicht für Nationalteams abstellen müssen.

Bereits zuvor hatten Südamerikas (CONMEBOL) und Asiens (AFC) Verband ihre WM-Qualifikationsspiele verschoben. Die UEFA hat dagegen ihre Playoff-Spiele für Ende März in der EM-Qualifikation noch nicht abgesagt. Dies dürfte aber nach der für Dienstag anberaumten UEFA-Krisenkonferenz erfolgen. (sda/apa)

Ronaldinho bleibt in U-Haft

Der Ex-Weltfussballer Ronaldinho bleibt wegen seiner Einreise mit einem gefälschten Pass in Paraguay vorerst im Gefängnis. Ein Berufungsgericht wies am Freitag einen erneuten Antrag der Anwälte auf Freilassung des Brasilianers zurück. Zwei Tage zuvor hatte bereits ein anderes Gericht einen Antrag auf Freilassung gegen Kaution oder auf Hausarrest abgelehnt.

Ronaldinho war ebenso wie sein Bruder Roberto Assis nach seiner Einreise in Paraguay mit gefälschten Ausweisen verhaftet worden. Beide sitzen nach Angaben ihrer Anwälte in einem Gefängnis in Paraguays Hauptstadt Asuncion. «Die Fluchtgefahr und das Risiko der Behinderung der Ermittlungen, die die Grundlage der Haftmassnahme gegen die Brüder Assis Moreira bilden, haben sich nicht geändert», teilten die Richter des Berufungsgerichts mit. (sda/afp)

Bild: AP

Rücktritt von Martin Fourcade

Martin Fourcade hat am Freitagabend seinen Rücktritt auf Ende Saison angekündigt. Somit wird der Franzose am Samstag mit der Verfolgung in Kontiolahti seinen letztes Weltcuprennen bestreiten. Das Palmarès des 31-Jährigen ist überragend: 5 Mal Olympiasieger, 13 Mal Weltmeister, 91 Weltcupsiege (78 Einzel), ab 2011/12 sieben Gesamtweltcup-Siege in Serie.

«Mein Wille, das Beste zu geben und Berge zu versetzen, ist immer noch vorhanden. Aber die Fortsetzung meines Aufbaus als Mann, als Vater, muss von nun an durch andere Wege, andere Formen des Ausdrucks geschehen (...). Es ist Zeit, sich zu verabschieden. Vielen Dank für diese Reise», liess Fourcade verlauten. (ram/sda)

Keine Ski-Events mehr in diesem Winter

Swiss-Ski stellt per sofort auf allen Ebenen die nationalen und internationalen Schneesport-Veranstaltungen ein. Das Weltcup-Final der Skicrosser in Veysonnaz wird am Samstag nicht mehr ausgetragen. Der Gesamtweltcupsieg geht bei den Frauen an die Schwedin Sandra Näslund, die vor Fanny Smith gewinnt. Bei den Männern stand der Kanadier Kevin Drury schon zuvor als Gesamtsieger fest.

Ebenfalls abgesagt ist der abschliessende Weltcup der Ski Freestyler in Silvaplana, der am 21./22. März hätte stattfinden sollen. Der Bündner Andri Ragettli sicherte sich im Slopestyle den Gesamtsieg, bei den Frauen triumphierte in der gleichen Disziplin die Westschweizerin Sarah Höfflin. Von der Absage sind auch alle nationalen Meisterschaften betroffen, unter anderem diejenigen der Alpinen im Val d'Anniviers und der Langläufer in Realp. (ram/sda)

Bild: AP

