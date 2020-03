Sport

Schmidt bei Augsburg freigestellt

Nach dem 0:2 bei Bayern München und der siebten Niederlage aus den vergangenen neun Spielen stellt der FC Augsburg seinen Cheftrainer Martin Schmidt frei. Der Walliser hatte den Job in Augsburg erst im letzten April übernommen und die Augsburger damals vor dem Abstieg bewahrt. «Ich akzeptiere die Entscheidung der Vereinsführung und bedanke mich für das Vertrauen und die Chance, die ich hier bekommen habe. Ich hoffe, dass ich ein paar Spuren hinterlassen konnte, auch wenn die Punkte auf dem Platz letztlich fehlten», liess sich Schmidt in einer Medienmitteilung zitieren.

Augsburgs Geschäftsführer Stefan Reuter erklärte: «Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber aufgrund der Bilanz von lediglich vier Punkten aus neun Begegnungen sind wir zu der Überzeugung gekommen, auf der Trainerposition eine Veränderung vorzunehmen. In der aktuellen Situation sehen wir unser Ziel Klassenerhalt als gefährdet an, sodass wir zu diesem Entschluss gekommen sind.» (pre)

Ligue-1-Spiele vor «maximal 1000 Zuschauern»

Die Spiele in der Ligue 1 dürfen ab sofort vor «maximal 1000 Zuschauern» ausgetragen werden. Dies gab Frankreichs Sportministerin Roxana Maracineanu bekannt. Diese Verordnung gelte vorerst bis am 15. April, sagte die 44-jährige ehemalige Schwimm-Weltmeisterin. (sda/reu/apa)

Arsenals Torreira droht Saisonende

Arsenals Mittelfeldspieler Lucas Torreira droht das Saisonende. Der 24-jährige Uruguayer erlitt letzte Woche einen Knöchelbruch.

Die Ausfalldauer wird auf acht bis zehn Wochen geschätzt. Damit kommt der Teamkollege von Granit Xhaka in dieser Saison womöglich nicht mehr zum Einsatz. (dab/sda)

Italienischer Skiverband setzt Aktivitäten aus

Der Italienische Skiverband hat wegen des Ausbruchs des Coronavirus in Italien ab sofort alle Aktivitäten ausgesetzt.

Abgesagt wurden neben Wettkämpfen und Reisen von Athleten auch die Trainings - und das auf jedem Wettkampfniveau.

Nicht davon betroffen sind Athleten, die sich bereits an Wettkampfstätten befinden oder noch um die Gesamtwertung oder Spezialwertungen mitkämpfen. Federica Brignone etwa, die im Ski-Weltcup noch im Kampf um die grosse Kristallkugel involviert ist, wird also bei den Rennen in Are teilnehmen dürfen. (dab/sda)

Jeff Saibene in Ingoldstadt beurlaubt

Der 51-jährige Luxemburger Jeff Saibene ist in seiner ersten Saison als Trainer des deutschen Drittligisten Ingolstadt beurlaubt worden. Der ambitionierte Zweitliga-Absteiger belegt mit fünf Punkten Rückstand auf Leader Duisburg aktuell nur den 5. Rang.

Saibene, der frühere Coach von Thun, Aarau und St. Gallen, war vor seinem Engagement in Ingolstadt bei Arminia Bielefeld tätig, wo er im Dezember 2018 entlassen wurde. (dab/sda/dpa)

Auch PSG gegen Dortmund ohne Zuschauer

Das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund findet wegen der Gefahr durch das Coronavirus ohne Zuschauer statt. Dies teilte die Pariser Polizeipräfektur mit. Im Hinspiel setzte sich der von Lucien Favre trainierte Bundesligist 2:1 durch.

Wie geplant mit Zuschauern findet die Partie vom Dienstag zwischen RB Leipzig und den Tottenham Hotspur statt. «Großbritannien ist kein Risikogebiet, zudem sind die Tickets personalisiert und die Zuschauer somit zurückverfolgbar», sagte der Stadtpräsident von Leipzig Matthias Hasberg gegenüber dem «SID». (pre/sda)

Parallelslalom-Weltcup vorzeitig zu Ende

Wegen Schneemangels ist der Parallelslalom-Weltcup vom 14./15. März im deutschen Winterberg abgesagt worden. Zuvor hatte der Weltverband wegen des Coronavirus bereits den für Dienstag vorgesehen gewesenen Parallelslalom-Weltcup in Livigno gestrichen.

Dadurch ist auch der Parallelslalom-Weltcup vorzeitig zu Ende. Im Schlussklassement erreichte damit Julie Zogg als Gesamtzweite das Podest. (zap/sda)

Real Madrid blamiert sich in Sevilla

Real Madrid hat sich eine Woche nach dem Sieg im Clásico in der Meisterschaft bei Betis Sevilla blamiert. Die Königlichen unterlagen auswärts in Sevilla 1:2 und liegen im Titelrennen mit Barça wieder zwei Punkte zurück.

Der einstige Barcelona-Junior Cristian Tello führte Betis nach seiner Einwechslung in der 82. Minute mit seinem ersten Saisontreffer zum zweiten Sieg in diesem Jahr. Eine erste Führung für den krassen Aussenseiter durch einen Sonntagsschuss von Verteidiger Sidnei (40.) hatte Karim Benzema mittels verwandeltem Foulpenalty für Real unmittelbar vor der Pause noch ausgleichen können.

Die Madrilenen sind nur eine Woche nach dem vermeintlichen Befreiungsschlag im Spitzenduell mit Barcelona wieder aus dem Tritt geraten. Nur zwei Siege resultierten aus den letzten sieben Pflichtspiele für die Mannschaft von Zinedine Zidane.

Betis Sevilla - Real Madrid 2:1 (1:1).

51'521 Zuschauer.

Tore: 40. Sidnei 1:0. 45. Benzema (Foulpenalty) 1:1. 82. Tello 2:1. (rst/sda)

Lüthis Schadensbegrenzung mit Platz 10

Tom Lüthi konnte zum Auftakt der Moto2-Saison beim GP von Katar mit einem 10. Platz Schadensbegrenzung betreiben.

Der Schweizer WM-Mitfavorit machte auf der Kalex-Maschine im Vergleich zum völlig missglückten Qualifying acht Positionen gut und sicherte sich so noch sechs WM-Punkte. Ein Rennen zum Vergessen erlebte der zweite Schweizer Jesko-Raffin. Der NTS-Pilot verlor bereits in der ersten Runde viele Ränge und verpasste die Punkte als 23. deutlich. Den Sieg holte sich der überraschende Japaner Tetsuka Nagashima, der in seinem bereits 70. Moto2-GP erstmals überhaupt aufs Podest fuhr.

Josi für Crosscheck gebüsst

Roman Josi wurde in der NHL für ein Foul mit 5000 Dollar gebüsst. Der Schweizer Verteidiger der Nashville Predators liess sich am Samstag im Spiel gegen die Dallas Stars (1:0) zu einem Crosscheck gegen den Kopf von Gegenspieler Corey Perry hinreissen, nachdem dieser ihn mit dem Stock in die Beine geschlagen hatte. Josis Aktion wurde im Spiel mit einer Zwei-Minuten-Strafe geahndet. (sda)

Bundesliga-Saison wird trotz Coronavirus zu Ende gespielt

Die Deutsche Fussball Liga (DFL) will die Saison in der Bundesliga und 2. Liga trotz der Coronavirus-Epidemie bis Mitte Mai wie geplant zu Ende spielen. «Nur so erhalten Klubs und DFL trotz schwieriger Umstände für die kommende Spielzeit Planungssicherheit», sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert laut einer Mitteilung vom Sonntag.

Auf- und Absteiger sowie die Teilnehmer für die internationalen Wettbewerbe müssten in beiden Spielklassen ermittelt werden. Die Klubs würden sich mit den zuständigen Behörden an den jeweiligen Standorten wie bisher eng hinsichtlich des Ablaufs weiterer Spieltage abstimmen, sagte Seifert.

Zuvor hatte der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn empfohlen, wegen der schnellen Ausbreitung de Coronavirus in Deutschland Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst abzusagen. (abu/sda/dpa)

Lauper erneut mit Kreuzbandriss

YB-Mittelfeldspieler Sandro Lauper hat sich erneut das Kreuzband im rechten Knie gerissen. Der 23-Jährige verletzte sich im Testspiel gegen Kriens (5:1) bei einem Zweikampf durch einen Schlag Knie auf Knie.

Eben erst hatte sich Lauper von dem im letzten Mai zugezogenen Kreuzbandriss – auch dieser im rechten Knie – erholt. Der Berner muss nun erneut operiert werden und steht vor einer weiteren langen Zwangspause. (abu/sda)

Frauen-WM in Kanada wegen Coronavirus abgesagt

Der Eishockey-Weltverband IIHF hat aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus die A-Weltmeisterschaft der Frauen in Kanada abgesagt. Das Turnier, das vom 31. März bis 10. April in Halifax und Truro hätte stattfinden sollen, wird in einem Jahr gleichenorts nachgeholt. Dies muss allerdings noch vom Kongress genehmigt werden.

«Wir bedauern es sehr, dass wir diese Massnahme ergreifen müssen», sagte IIHF-Präsident René Fasel. Der Entscheid sei aufgrund von Sicherheitsbedenken und zum Wohle von Spielerinnen, Offiziellen und Zuschauern getroffen worden, so der Freiburger weiter. Bereits 2003 wurde die Frauen-WM wegen des SARS-Virus in China abgesagt. (abu/sda)

