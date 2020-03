Sport

Vauclairs 3 wird nicht mehr vergeben

Der HC Lugano ehrt Julien Vauclair für seine grossen Verdienste für den Verein und wird seine Rückennummer 3 zurückziehen. Der Verteidiger hatte nach dem abrupten Saisonende im Alter von 40 Jahren seine Aktivkarriere beendet. Der gebürtige Jurassier ist der achte Lugano-Spieler, dessen Trikotnummer unters Hallendach der Resega gezogen wird. Nach seinem Rücktritt vom Spitzensport wird er im Klub die Rolle des Chef-Scouts übernehmen.

Vauclair wechselte 1997 aus der Romandie nach Lugano und hielt dem Klub mit Ausnahme eines dreijährigen Abstechers nach Nordamerika (1 NHL-Spiel, 236 AHL-Spiele) stets die Treue. In 20 Saisons mit dem HC Lugano bestritt er 939 Meisterschaftsspiele und wurde zweimal Schweizer Meister. Er nahm an drei Olympischen Spielen und elf Weltmeisterschaften teil und gehörte 2013 zum Schweizer Team, das in Stockholm die WM-Silbermedaille gewann. Obendrein wurde Vauclair ins Allstar-Team des Turniers gewählt. (pre/sda)

NLA-Trikotnummern, die nicht mehr vergeben werden:

UEFA bespricht Saison-Fahrplan am Mittwoch

Die UEFA wird am Mittwoch den möglichen internationalen Fahrplan wegen der Coronavirus-Krise besprechen. Der Dachverband lud die Generalsekretäre der 55 Mitgliedsverbände für Mittwochmittag zu einer Videokonferenz ein. Bei der Diskussion gehe es um die Wettkämpfe für Nationalmannschaften und Klubs auf europäischer Ebene sowie Angelegenheiten wie Spielerverträge und das Transfersystem. Zwei eingesetzte Arbeitsgruppen prüfen derzeit unter anderem mögliche Optionen, um die Wettkämpfe zum Abschluss zu bringen. Die UEFA hatte bereits die Europameisterschaft um ein Jahr in den Sommer 2021 verlegt.

Wegen der Coronavirus-Krise sind alle europäischen Klub-Wettbewerbe ausgesetzt. In der Champions League stehen noch vier Achtelfinal-Rückspiele aus, in der Europa League konnten nur sechs von acht Achtelfinal-Hinspielen stattfinden. (pre/sda)

Leichtathletik-WM erst 2022

World Athletics begrüsste die Verschiebung der Olympischen Spiele von Tokio in den Sommer 2021 und kündete zugleich an, dass die Leichtathletik-Weltmeisterschaften von Eugene auf das Jahr 2022 verlegt werden. «Dies gibt unseren Athleten die Zeit, die sie brauchen, um wieder ins Trainings- und Wettkampf-Geschehen zu finden. Jeder muss flexibel und kompromissbereit sein, und zu diesem Zweck arbeiten wir jetzt mit den Organisatoren der Leichtathletik-WM in Oregon an neuen Terminen im Jahr 2022.» Die Titelkämpfe in Eugene sollten ursprünglich vom 6. bis 15. August 2021 stattfinden.

Lobende Worte für den Entscheid des IOC fand auch der Weltverband der Schwimmer. Die FINA ist vom IOC-Beschluss direkt betroffen, denn die vom 16. Juli bis 1. August 2021 in Fukuoka geplanten Weltmeisterschaften fallen in die neu festgelegten Olympia-Wochen. «Die FINA wird sich nun mit dem OK der Schwimm-WM, mit Interessenvertretern wie Athleten, Trainern, nationalen Verbänden, Fernsehpartnern und Sponsoren beraten, um die geeignetste Lösung zu finden», schrieb die FINA in einem Communiqué. (pre/sda)

Bild: AP/The Register-Guard

Barcelona-Spieler verzichten auf 70% des Gehalts

Die Spieler des FC Barcelona haben sich darauf entschieden, während der Coronavirus-Krise und der deshalb entstandenen Fussball-Pause auf 70% ihres Lohnes zu verzichten. Dies gab Superstar Lionel Messi auf Instagram bekannt.

«Der Wille war bei uns immer da, den Lohn zu kürzen, wir verstehen, dass es sich um einen Ausnahmezustand handelt», so Messi. Zudem rief er seine Follower dazu auf, die Hoffnung trotz der schwierigen Situation nicht zu verlieren: «Wir werden bald aus dieser Situation rauskommen, wir werden es gemeinsam schaffen.»

Bereits zuvor hatten die Katalanen im Kampf gegen das Coronavirus ihre Vereinsanlagen den Behörden zur Verfügung gestellt und der katalanischen Regierung 30'000 Schutzmasken geliefert. Messi selbst spendete eine Million Euro für ein Spital in Barcelona und eines in seiner Heimat Argentinien. (dab/sda/apa)

Bild: AP

Sommerspiele werden am 23. Juli 2021 eröffnet

Die wegen der Coronavirus-Pandemie verschobenen Olympischen Spiele in Tokio werden am 23. Juli kommenden Jahres eröffnet und enden am 8. August. Auf diesen Termin einigten sich das Internationale Olympische Komitee, die Stadt Tokio und der japanische Staat an einer Exekutivsitzung des Organisationskomitees.

Die Sommerspiele sollten eigentlich vom 24. Juli bis 9. August dieses Jahres stattfinden, die Eröffnung der Paralympics war für 25. August geplant gewesen. Der Grossanlass war vor einer Woche wegen der grassierenden Coronavirus-Pandemie ins 2021 verlegt worden. Die zentralen Fragen rund um die beispiellose Verschiebung des grössten Sportereignisses der Welt soll eine Krisengruppe beantworten. (dab/sda/dpa)

Bild: AP

Fussballer verlieren deutlich an Wert

Laut dem Internationale Zentrum für Sportstudien in Neuenburg (CIES), das von der FIFA unterstützt wird, zieht die Coronavirus-Krise für Klubs und Spieler eine beträchtliche Wertminderung nach sich. So wird der globale Transferwert der Spieler um 28 Prozent zurückgestuft. Das heisst von aktuell 32,7 Milliarden Euro auf 23,4 Milliarden Euro.

Als krasses Beispiel verringert sich den Berechnungen zufolge der Transferwert von Paul Pogba, dem französischen Weltmeister in den Reihen von Manchester United, von 65 auf 35 Millionen Euro. Allerdings fliessen in diese Bewertung neben der Coronavirus-Krise auch die Vertragsdauer sowie die zuletzt gezeigten Leistungen ein. (pre/sda)

Bild: AP/AP

Handtuch von Kobe Bryant für 33'000 Dollar versteigert

Ein Handtuch, das der tödlich verunglückte Basketball-Superstar Kobe Bryant bei seinem letzten Spiel in der NBA benutzt hatte, wird für 33'000 Dollar versteigert.

Mit dem über die Schultern gehängten weissen Handtuch hatte Bryant am 13. April 2016 seine Abschiedsrede als NBA-Profi gehalten, nachdem er unmittelbar zuvor die Lakers mit 60 Punkten zu einem 101:96-Heimsieg über Utah Jazz geführt hatte.

Bryant war am 26. Januar dieses Jahres bei einem Hubschrauberabsturz nordwestlich von Los Angeles ums Leben gekommen. Er holte in seiner 20-jährigen Laufbahn fünf NBA-Titel mit den Lakers und gewann bei den Olympischen Spielen 2008 und 2012 jeweils die Goldmedaille mit dem US-Team. (dab/sda/apa/afp)

Bild: EPA

SFL-Boss Schäfer hofft auf Fussball ab Juni

Claudius Schäfer, der Geschäftsführer der Swiss Football League, bekräftigte in einem Interview gegenüber der «NZZ» erneut, alles daran setzen zu wollen, die Saison trotz der Corona-Pandemie zu beenden. Dafür gebe es strukturelle und finanzielle Gründe, so Claudius Schäfer. «Und wir möchten in gewissem Optimismus leben. Wir sehen durchaus Chancen, auch wenn wir keine Virologen sind und die Vorhersagen unterschiedlich lauten. Aber wir erachten es als positives Zeichen, dass Japan plant, im Mai wieder mit dem Fussballbetrieb anzufangen. Japan ist uns bei Ausbreitung und Bekämpfung des Coronavirus wohl einige Wochen voraus.»

Aktuell dauert das Veranstaltungsverbot in der Schweiz bis zum 19. April. «Wenn ich davon ausgehe, dass es verlängert wird, gibt es ein Szenario, bei dem wir irgendeinmal im Juni wieder beginnen könnten», sagt Schäfer. Er geht davon aus, dass einige Super-League-Teams mangels Einnahmen Bundeshilfe beantragen. Betreffend dem künftigen Modus soll in den nächsten zwei Monaten Klärung geschaffen werden. «Im Sommer 2021 laufen die TV-Verträge aus, für die neuen Verträge braucht es ein Ausschreibungsprozedere, und dafür wiederum benötigen wir Klarheit betreffend Modus. Diese Klärung werden wir in den nächsten zwei Monaten schaffen.» (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Sclabas und Rösti geehrt

Leichtathletin Delia Sclabas und Alpin-Skifahrer Lars Rösti wurden von der Stiftung Schweizer Sporthilfe als beste Nachwuchsathleten des Jahres ausgezeichnet. Die Auszeichnung des besten Teams ging an die Degenfechterinnen.

Junioren-Abfahrtsweltmeister Rösti will den grossen Teil des Preisgeldes von 12'000 Franken für den Kauf von Sportgeräten einsetzen. «Zum Beispiel für einen Hometrainer. Einen solchen kann ich gerade in der aktuellen Situation gut gebrauchen», sagt der Berner. Mit dem Gewinn von Abfahrts-Gold bei den Junioren wandert Rösti auf den Spuren von Marco Odermatt oder Beat Feuz.

Leichtathletin Sclabas verdiente sich die Belohnung und einen exklusiv für die beiden Nachwuchssportler des Jahres angefertigten Ring im Wert von 7500 Franken durch den Sieg an den Junioren-EM über 1500 m. Der Preis sei eine grosse Wertschätzung ihrer Leistungen, findet die Bernerin. (ram/sda)

bild: schweizer sporthilfe

Harry Kane erwägt Abschied von Tottenham

Harry Kane kokettiert mit einem Abschied von seinem Klub Tottenham Hotspur. Er wolle Titel gewinnen, und wenn dies mit den «Spurs» nicht möglich sei, müsse er an einen Tapetenwechsel denken, sagte der Torschützenkönig der Fussball-WM 2018 in einem Sky-Interview mit Jamie Redknapp.

«Wir haben eine fantastische Mannschaft, aber wir haben es nicht geschafft, Trophäen zu gewinnen. Das ist hart für mich, denn ich möchte immer gewinnen. Ich will Titel, lieber früher als später», sagte der 26-jährige Engländer.

Kane kam als Elfjähriger zu den «Spurs», für deren Profi-Mannschaft er bisher 181 Pflichtspiel-Tore erzielte. Bei Tottenham steht der Stürmer noch bis 2024 unter Vertrag. In dieser Saison sind die Londoner aus allen Cup-Bewerben und der Champions League bereits ausgeschieden, in der Premier-League-Tabelle liegt man auf Platz 8.

Kane laboriert noch an einer Muskelverletzung, die bis Ende April auskuriert sein dürfte. Sollte die Liga-Saison doch noch fertig gespielt werden, wäre der englische Internationale einsatzbereit. (bal/sda/apa/reu)

Bild: AP/AP

BVB kehrt in Kleingruppen auf Trainingsplatz zurück

Borussia Dortmund, das Team der Schweizer Roman Bürki, Manuel Akanji und Marwin Hitz, wagt einen ersten Schritt aus der Isolation. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre kehrt am Montag auf den Trainingsplatz zurück - die Spieler arbeiten in Zweiergruppen. Das verriet Mittelfeldspieler Emre Can in der Sendung «Doppelpass».

Der BVB ist nach Leipzig, Augsburg und Wolfsburg der vierte Verein, der die Empfehlung der Deutschen Fussball-Liga (DFL) ignoriert. Gemäss dieser soll das Training der Profimannschaften bis am 5. April individuell durchgeführt werden. (bal/sda)

Bild: kaltura://1789921/178992100/203000/1_8vr2j78h

NHL denkt über Playoffs im August nach

In der NHL könnten die Playoffs in diesem Jahr im August gespielt werden. Durch die Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio ist für die nordamerikanische Eishockey-Liga im Sommer TV-Zeit freigeworden. Die Klubs wurden angewiesen, die Verfügbarkeit ihrer Stadien für die Sommermonate zu prüfen, sagte der hochrangige NHL-Funktionär Bill Daly.

«Ich denke, wir sind uns mit der Zeit bewusst geworden, dass wir im Sommer ein grösseres Zeitfenster haben, als wir zunächst angenommen hatten», erklärte Daily. Ein Saisonende Ende August würde es immer noch ermöglichen, die nächste Spielzeit wie geplant zu beginnen. Die NHL-Saison ist seit dem 12. März unterbrochen. Drei Spieler wurden bislang positiv auf das Coronavirus getestet, zwei von den Ottawa Senators und einer von den Colorado Avalanche. (sda/afp)

Bild: AP

Servettes CEO verlässt den Klub

Der bisherige CEO Constantin Georges verlässt den Super-League-Klub Servette. Constantin stiess im Frühling 2015 zu den Genfern. Mit ihm schaffte der 17-fache Meister die Rückkehr in die höchste Liga und baute sein Nachwuchs-Programm aus. (sda)

Bild: KEYSTONE

Beatmungsgeräte dank «Projekt Boxengasse»

Die Formel 1 bietet im Kampf gegen die Corona-Krise ihre technologische Hilfe an. Sieben in England ansässige Teams wollen bei der Herstellung und bei der Lieferung von Atemgeräten Unterstützung leisten. Die Technologieabteilungen der Teams schlossen sich einer industrie-übergreifenden Initiative in Grossbritannien an, dies teilte die Formel 1 mit. Ziel ist es, die britische Regierung zu unterstützen.

Weltmeister Mercedes, Red Bull, Racing Point, Haas, McLaren, Renault und Williams werden demnach in England als «Projekt Boxengasse» bezeichnet. Die Rennställe stellen ihr technologisches Know-how zur Verfügung. (dab/sda/dpa)

Bereits qualifizierte Athleten behalten Olympia-Startplätze

Die 57 Prozent bereits für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizierten Athletinnen und Athleten behalten ihre Startplätze für 2021. Das gab das IOC am Freitag bekannt. Weiter hiess es, dass die Athletenquote für die verschiedenen Sportarten beibehalten werde.

Die ursprünglich für diesen Sommer geplanten Olympischen Spiele wurden wegen der Coronavirus-Pandemie ins nächste Jahr verschoben - der genaue Termin steht noch nicht fest. (dab/sda/apa/reuters)

Bild: KEYSTONE

Dortmund-Captain Marco Reus spendet 500'000 Euro

Der Dortmunder Nationalspieler Marco Reus hat wegen der Coronavirus-Krise die Aktion «Help your Hometown» ins Leben gerufen. Mit einer Spende von 500'000 Euro wollen er und seine Frau Scarlett dazu beitragen, dass lokale Kleinunternehmen die finanziellen Notlage meistern.

«Sie haben trotz ihrer leidenschaftlichen Arbeit nicht die Rücklagen bilden können, um Wochen ohne Kunden zu überstehen. Aber gerade diese Läden machen jede Stadt einzigartig. Hier möchten wir helfen», sagte der BVB-Captain in einer Videobotschaft auf Instagram. (dab/sda/dpa/apa)

