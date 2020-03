Sport

Sport-News: Chris DiDomenico muss die SCL Tigers per sofort verlassen



DiDomenico muss Langnau per Sofort verlassen +++ Auch Mailand – Sanremo abgesagt

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Auch Mailand – Sanremo abgesagt

Nach dem für Samstag geplanten Eintagesrennen Strade Bianche wurden wegen des grassierenden Coronavirus in Italien weitere Rennen der World Tour abgesagt. Betroffen sind der Tirreno-Adriatico (11. bis 17. März) sowie Mailand - Sanremo, das erste von fünf Monumenten im Radsport-Kalender.

Der Rennveranstalter RCS will mit dem Weltverband UCI eine Lösung suchen, die Rennen zu einem späteren Zeitpunkt auszutragen. Der dicht gedrängte Kalender bietet allerdings nur wenig Möglichkeiten für einen Ersatztermin. (zap/sda)

Following the confirmation by the relevant authorities that they are unable to grant appropriate authorisations, the #MilanoSanremo (21 March) is cancelled. RCS Sport will request the UCI, via the Italian Cycling Federation, to allocate a new date for the race. pic.twitter.com/XT37jBMfv0 — Milano Sanremo (@Milano_Sanremo) March 6, 2020

Kilde auch im Abschlusstraining der Schnellste

Aleksander Kilde stellte auch im zweiten Training für die Abfahrt in Kvitfjell am Samstag (11.00 Uhr) die Bestzeit auf. Der Norweger, der noch um die grosse Kristallkugel für den Gesamtweltcup fährt, war um 12 respektive 80 Hundertstel schneller als sein Landsmann Kjetil Jansrud und der Franzose Nicolas Raffort.

Beat Feuz hielt sich wie am Vortag zurück. Der Emmentaler, dem am Samstag ein 24. Platz reicht, um sich zum dritten Mal in Folge die Abfahrts-Kugel zu sichern, klassierte sich mit mehr als zwei Sekunden Rückstand auf Kilde ausserhalb der Top 30. Die besten Schweizer waren die Bündner Carlo Janka und Mauro Caviezel auf den Plätzen 10 und 11. Cedric Ochsner, der 21-jährige Weltcup-Debütant aus dem Kanton Schwyz, der am Donnerstag mit der zweitbesten Trainingszeit verblüfft hatte, teilte sich mit Feuz den 31. Rang.

Auf der Olympia-Strecke von 1994 stehen am Wochenende die Abfahrt und ein Super-G auf dem Programm. Kilde bietet sich in seinen Heimrennen die Chance, im Gesamtweltcup wieder die Führung vor Alexis Pinturault zu übernehmen. Im Abfahrts-Weltcup beträgt Feuz' Polster auf seinen einzig verbliebenen Verfolger Thomas Dressen 194 Punkte, im Super-G führt Mauro Caviezel die Disziplinenwertung bei zwei ausstehenden Rennen drei Punkte vor dem Österreicher Vincent Kriechmayr an. (zap/sda)

Bild: AP

SCL Tigers trennen sich per sofort von DiDomenico

Chris DiDomenico wird nicht mehr für die SCL Tigers auflaufen. Wie der Klub bekannt gibt, trennt man sich nach einer gründlichen Analyse vom kanadischen Stürmer. Für die bevorstehende, entscheidende Phase der Meisterschaft sei es unabdingbar, dass sich alle ohne Einschränkungen den Zielsetzungen der SCL Tigers unterordnen. DiDomenico habe in letzter Zeit vermehrt eine andere Einstellung signalisiert.

Für die nächste Saison hat DiDomenico bereits bei Fribourg-Gottéron einen Vertrag unterschrieben. (abu)

Bild: KEYSTONE

Gold für Schweizer U20-Frauen-Staffel

Die Schweizer Langläuferinnen Nadja Kälin, Siri Wigger, Anja Weber und Anja Lozza haben an den nordischen U23- und Junioren-Weltmeisterschaften in Oberwiesenthal sensationell die Goldmedaille gewonnen. Das Quartett triumphierte im Staffelrennen der Juniorinnen über viermal 3,3 km vor den USA und Schweden.

Die letzte Schweizer Staffel-WM-Medaille bei den Juniorinnen liegt bereits 30 Jahre zurück. 1990 holten Beatrice Schranz, Natascia Leonardi, Elvira Knecht und Barbara Mettler in Les Saisies Bronze. (ram/sda)

#Victory!🥇Sensationeller Sieg für die U20-Frauen-Staffel an der @jwsc2020 in #Oberwiesenthal. Die Juniorinnen Nadja Kälin, Siri Wigger, Anja Weber und Anja Lozza sorgen somit für die vierte Schweizer #jwm-Medaille in der Disziplin Langlauf! pic.twitter.com/Lp0oeBbRoY — SwissSkiTeam (@swissskiteam) March 6, 2020

Hazard hofft nach OP auf EM-Teilnahme

Der belgische Internationale Eden Hazard liess sich in den USA einer Operation unterziehen und wird Real Madrid noch länger fehlen. Der Eingriff war nötig, weil sich Hazard vor gut zwei Wochen im Meisterschaftsspiel gegen Levante einen Riss im distalen rechten Wadenbein zugezogen hatte, teilte sein Klub mit.

Der Offensivspieler war eben erst von einer knapp dreimonatigen Verletzungspause wegen eines Knöchelbruchs zurückgekehrt. Laut spanischen Medien wird Hazard wohl erst in zwei bis drei Monaten das Training wieder aufnehmen können. Er hofft weiterhin, für die EM wieder fit zu sein. (ram/sda/afp)

🤝 When NBA star Luka Doncic and Eden Hazard meet each other.



Hazard will undergo surgery on his ankle in Dallas later today. He landed in the USA yesterday evening at 20:45 CET.pic.twitter.com/iDZq4L9RxS — Kristof Terreur 📰🎥 (@HLNinEngeland) March 5, 2020

Stadien für Tokio 2020 fertig

Ungeachtet der Sorgen um eine Absage oder Verschiebung der Olympischen Sommerspiele 2020 wegen des Coronavirus sind alle acht neu gebauten permanenten Sportstätten in Tokio planmässig fertiggestellt worden. Der Bau des Aquatics Center, in dem die Schwimm-Wettbewerbe ausgetragen werden, sei Ende Februar abgeschlossen worden. Es soll am 22. März eingeweiht werden.

Bereits in den Vorjahren waren die anderen sieben neuen Sportstätten entsprechend der Planungen fertiggestellt worden, so auch Japans neues Olympiastadion im November 2019. Auch das Hockeystadion und die Rennstrecke für die Slalom-Kanuten gehören zu den Neubauten in der Olympia-Stadt, die nach den Spielen nicht wieder zurückgebaut werden. Insgesamt sollen bei den Spielen 43 Veranstaltungsorte genutzt werden, neben den acht neuen Anlagen werden 25 bestehende Einrichtungen genutzt und und zehn temporäre Sportstätten errichtet. (ram/sda)

Bild: EPA

Niels Hintermann aus Kvitfjell abgereist

Niels Hintermann muss auf die Speedrennen am Wochenende in Kvitfjell verzichten. Der 24-jährige Zürcher verspürte nach seinem Sturz im Abfahrtstraining am Donnerstag starke Schmerzen im linken Knie.

Erste Untersuchungen in Norwegen ergaben eine Überdehnung des Kapsel-Band-Apparats und des angrenzenden Weichteil-Gewebes, wie Swiss-Ski mitteilte. Hintermann reiste am Freitag in die Schweiz zurück und wird sich an der Uniklinik Balgrist weiteren Untersuchungen unterziehen. Ob er in dieser Weltcupsaison nochmals auf die Rennpisten zurückkehren kann, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. (zap/sda)

Bild: EPA

Golden State verliert Finalreprise - Starkes Comeback von Curry

Die Toronto Raptors entschieden die Neuauflage des letztjährigen NBA-Finals gegen die Golden State Warriors mit 121:113 für sich. Im Mittelpunkt stand Rückkehrer Stephen Curry.

Curry stand erstmals seit seinem Ende Oktober erlittenen Handbruch wieder im Kader der Warriors. Der lange Ausfall des zweifachen MVP ist einer der Gründe, weshalb Golden State in der Western Conference abgeschlagen und ohne Chance auf die Playoffs auf dem letzten Platz liegt.

Mit 23 Punkten war Curry bei seinem Comeback zusammen mit Damion Lee der beste Werfer seines Teams. Die Niederlage gegen den Titelverteidiger konnte der bald 32-jährige Amerikaner aber auch nicht verhindern. Überragender Akteur in den Reihen von Toronto war Norman Powell mit 37 Punkten. Das Spitzenspiel im Westen zwischen den Houston Rockets (4.) und den Los Angeles Clippers (2.) endete mit einem deutlichen 120:105-Sieg der Gäste. Bei den geschlagenen Rockets war Thabo Sefolosha erneut überzählig. Der Waadtländer Defensivspezialist kam seit dem NBA-Allstar-Game lediglich in zwei von sieben Partien zum Einsatz. (zap/sda)

Riat unterschreibt in Washington

Damien Riat vom EHC Biel hat laut swisshockeynews.ch bei den Washington Capitals in der NHL einen Zweijahres-Vertrag unterschrieben. Der 23-jährige Stürmer war 2016 von den Capitals gedraftet worden und soll einen Jahreslohn von 817'500 Dollar erhalten.

Der WM-Silbermedaillengewinner hatte bereits im letzten Herbst das Trainingscamp mit dem Stanley-Cup-Champion von 2018 absolviert, war dann aber auf die laufende Saison hin zu Biel zurückgekehrt. In der Regular Season kam er in 36 Einsätze auf je 11 Tore und Assists. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Valencia – Atalanta ein Geisterspiel

Das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinal zwischen Valencia und Atalanta Bergamo wird nächsten Dienstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. Die Massnahme erfolgte aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus und einer Weisung des spanischen Gesundheitsministeriums.

Der italienische Klub kommt aus der Region Lombardei, die vom Ausbruch des Virus betroffen ist. Die spanischen Behörden hatten vergangenen Dienstag erklärt, dass Spiele mit Zuschauern aus Hochrisikozonen wie Norditalien ohne Fans ausgetragen werden müssen. Bergamo gewann das Hinspiel 4:1. Auch das Europa-League-Spiel zwischen Getafe und Inter Mailand am 19. März mutiert zum Geisterspiel. (ram/sda/apa)

Bild: AP

Shiffrin wohl mit Comeback in Are

Mikaela Shiffrin fasst ein Comeback in der kommenden Woche in Are ins Auge. Die Amerikanerin hatte seit dem Unfalltod ihres Vaters Jeff am 2. Februar kein einziges Rennen mehr bestritten. Ihr letzter Einsatz datiert vom 26. Januar, als sie in Bansko den Super-G gewann.

«Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich es mir gegenüber nicht mehr verantworten könnte, würde ich nicht versuchen, wieder an den Start zu gehen», sagte Shiffrin nun in einem Interview mit der «New York Times». Deshalb flog die zweifache Olympiasiegerin, die in den vergangenen Wochen in Vail und Aspen trainiert hat, am Donnerstag nach Skandinavien. «Versprechen, dass ich die Rennen fahren werde, kann ich aber nicht», so die 24-Jährige. (abu/sda)

I am flying to Scandinavia today. I have no promises if I’ll actually be able to race when the time comes, and I don’t really even have goals. I just hope to make a few good turns. I think that would make my dad happy...



Full video ⤵️https://t.co/ojjdDFGpkB pic.twitter.com/Sjb6xEwrTh — Mikaela Shiffrin (@MikaelaShiffrin) March 5, 2020

Amateurligen dürfen Wettbewerb wieder aufnehmen

Nachdem der Fussball in der Schweiz aufgrund des Coronavirus seit Freitag ruhte, dürfen die Amateurligen in Absprache mit den kantonalen Behörden den Betrieb wieder aufnehmen. Wie der Schweizerische Fussballverband (SFV) in einem Communiqué schrieb, könne «grundsätzlich und bis auf weiteres» der Wettspielbetrieb wieder stattfinden und auch Freundschaftsspiele jeglicher Art durchgeführt werden.

Die Erste Liga wird an diesem Wochenende allerdings noch auf Spiele verzichten. Am späten Mittwochabend hatte das Bundesamt für Gesundheit neue Kriterien bezüglich des Veranstaltungsverbotes vom 28. Februar erlassen.

Für Spiele der beiden Profiligen Super League und Challenge League gelten nach wie vor die Bestimmungen der Swiss Football League (SFL). Der Spielbetrieb steht innerhalb des bis 15. März gültigen Veranstaltungsverbot des Bundesrats vom 28. Februar 2020 für Veranstaltungen mit mehr als 1‘000 Personen still. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Strassburg ist nicht auf Platinis Beschwerde eingetreten

Die vierjährige Sperre des ehemaligen Uefa-Präsidenten Michel Platini war rechtmässig. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg ist nicht auf die Beschwerde Platinis eingetreten.

Das Bundesgericht hatte als Vorinstanz lediglich darüber befinden können, ob der Schiedsspruch des Sportschiedsgerichts (CAS) in Lausanne willkürlich war. Das Bundesgericht kam im Sommer 2017 zum Schluss, das Schiedsgericht habe das Fifa-Ethikreglement in diesem Fall anwenden dürfen.

Die Ethikkommission der Fifa hatte Platini im Dezember 2015 für acht Jahre für alle fussballerischen Aktivitäten gesperrt. Er erhielt zudem eine Busse von 80'000 Franken. Die Berufungskommission der Fifa reduzierte die Sperre auf sechs Jahre. Der CAS reduzierte sie um weitere zwei Jahre. Ursache für die Sperre war eine 2-Millionen-Zahlung des damaligen Fifa-Präsidenten Sepp Blatter an Platini. (abu/sda)

Former UEFA President Michel Platini loses appeal to the European Court of Human Rights pic.twitter.com/vuxB6On8MO — Dan Roan (@danroan) March 5, 2020

Hütter schon wieder mit Kreuzbandriss

Die österreichische Speed-Spezialistin Cornelia Hütter hat sich erneut schwer verletzt. Die 27-Jährige zog sich bei einem Sturz im Riesenslalom-Training auf der Reiteralm einen Kreuzbandriss wiederum im linken Knie zu. Hütter war nach der schon Mitte März 2019 in Soldeu erlittenen Verletzung im November auf den Schnee zurückgekehrt, ohne allerdings in diesem Winter ein Rennen zu bestreiten.

Nun fällt die zweifache Weltcup-Siegerin aus der Steiermark erneut lange aus. Bereits die WM 2017 in St. Moritz sowie die Titelkämpfe 2019 in Are hatte Hütter verletzungsbedingt verpasst. (abu/sda)

Bild: AP/The Canadian Press

Tour de Suisse startet mit Einzelzeitfahren in Frauenfeld

Stefan Küng wird es freuen: Die 84. Tour de Suisse beginnt am 7. Juni mit dem Einzelzeitfahren in Frauenfeld und endet eine Woche später in Andermatt.

Der Auftakt über 11 flache Kilometer bietet dem 26-jährigen Thurgauer Stefan Küng die Chance, sich wie 2018 in seiner Heimat das Maillot jaune zu sichern. In der im Vergleich zu den Vorjahren um einen Tag verkürzten Landesrundfahrt haben die 161 Radprofis aus 23 Teams 1064 Kilometer sowie nicht weniger als 18'821 Höhenmeter zu absolvieren.

Die Etappen zwei bis vier führen alle über rund 180 km, sind teils coupiert, doch ist mit Sprintankünften zu rechnen. Für die letzten vier Tage der Rundfahrt sind dann ganz andere (Berg-)Qualitäten gefragt. Das Teilstück am Donnerstag, 11. Juni, mit dem schwierigen Schlussanstieg nach Leukerbad wird für neue Konturen im Gesamtklassement sorgen. Tags darauf geht es vom Wallis über den Nufenenpass ins Tessin und von da über den Lukmanier nach Graubünden mit der Bergankunft in Sedrun. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Ronaldinhos Fehlpass

Dem ehemaligen brasilianischen Fussballstar Ronaldinho droht in Paraguay juristischer Ärger. Der zweimalige Fussballer des Jahres und Weltmeister von 2002 soll gemeinsam mit seinem Bruder mit gefälschten Pässen in Paraguay eingereist sein, wie die Polizei bekannt gab.

Ronaldinho und Bruder Roberto Assis, der für den FC Sion über 100 NLA-Partien absolvierte, waren am Mittwoch für eine Wohltätigkeitsveranstaltung in die Hauptstadt Asuncion gereist, wo die Polizei im Hotelzimmer der beiden ehemaligen Fussballprofis die gefälschten Pässe sicherstellte. «Sie wurden nicht festgenommen, aber es läuft eine gerichtliche Untersuchung gegen sie», sagte Paraguays Innenminister Euclides Acevedo gegenüber ESPN Brasilien.

Bei den gefälschten Dokumenten handelt es sich um paraguayische Pässe, wie von der Staatsanwaltschaft auf Twitter geteilte Fotos belegen. Bereits am Flughafen seien die Grenzwächter auf die gefälschten Dokumente aufmerksam geworden. Ronaldinho besitzt seit zwei Jahren keinen brasilianischen Pass mehr. Dieser Wurde ihm aufgrund seiner finanziellen Probleme eingezogen.

¡Ronaldinho, detenido en Paraguay! El astro brasileño fue denunciado, junto a su hermano, por supuesta adulteración de documentos falsos. Está bajo custodia policial en su hotel y este jueves se tendrá que presentar a declarar. pic.twitter.com/oaW19BY73A — SportsCenter (@SC_ESPN) March 5, 2020

Dank Drmic steht Norwich im Cup-Viertelfinal

Norwich erreichte dank dem Sieg gegen Tottenham den Viertelfinal im englischen Cup. Im Penaltyschiessen setzte sich der Aussenseiter mit 3:2 durch. Norwich hatte durch ein Tor von Josip Drmic in der 78. Minute zum 1:1 ausgeglichen und war mit diesem Resultat bis ins Penaltyschiessen gekommen. Für den in dieser Saison oft verletzten Schweizer Internationalen war es der dritte Saisontreffer in England. (jaw/sda)

Fähndrich sprintet in Konnerud auf Rang 2

Nadine Fähndrich verpasste beim Sprint-Weltcup im norwegischen Konnerud ihren ersten Weltcupsieg nur knapp. Die Luzernerin musste sich einzig der Schwedin Jonna Sundling beugen.

Bereits vor zehn Tagen war Fähndrich im Sprint von Trondheim Dritte geworden, damals in klassischer Technik. So gesehen war der zweite Podestplatz in ihrem dritten Sprint-Final der Saison ein Erfolg mit Ansage.

Der Sieg bei den Männern ging wie erwartet an Johannes Hösflot Klaebo. (dab/sda)

Bild: EPA

Cup-Halbfinal zwischen Napoli und Inter auch verschoben

Im italienischen Fussball kam es wegen des Coronavirus zu einer weiteren Absage. Das für Donnerstag geplante Halbfinal-Rückspiel im Cup zwischen Napoli und Inter Mailand wurde abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben.

Tags zuvor war mit dem anderen Rückspiel im Cup-Halbfinal zwischen Juventus Turin und der AC Milan gleich verfahren worden. (dab/sda)

Bild: EPA

Rad-Teams unter Quarantäne

Radprofis stehen in den Vereinigten Arabischen Emirate unter Quarantäne. «Wir haben soeben erfahren, dass wir bis am 14. März offiziell unter Quarantäne stehen», vermeldete der Chef der Cofidis-Equipe. Mit Groupama-FDJ gab ein weiteres französisches Team die selbe Nachricht bekannt. Man sei von UCI-Präsident David Lappartient darüber informiert worden. (ram/sda)

Bild: AP

WM-Bronze für Langlauf-Talent Wigger

An der Junioren-WM im deutschen Oberwiesenthal hat Siri Wigger die Bronzemedaille über 15 Kilometer mit Massenstart gewonnen. Die erst 16-jährige Zürcher Oberländerin konnte im Dreier-Sprint um Silber und Bronze eine Gegnerin hinter sich lassen. Wigger hatte im Januar an den Youth Olympic Games in der Romandie zwei Mal Gold und ein Mal Silber gewonnen und an der Junioren-WM schon Bronze im Sprint.

Den Titel sicherte sich hoch überlegen die zwei Jahre ältere Marie Helene Fossesholm. Die Norwegerin lief vom Start weg ein einsames Rennen. Das 18-Jährige Ausnahmetalent hatte vor einem Monat schon im Weltcup verblüfft, als sie im Massenstart-Rennen in Falun Fünfte über 10 Kilometer wurde. (ram)

Bild: KEYSTONE

Vögele unterliegt 17-Jähriger

Für Stefanie Vögele (WTA 108) endete des WTA-Turnier in Monterrey in der Startrunde. Der 17-jährigen Kanadierin Leylah Fernandez musste sich die Aargauerin in Mexiko 6:7 (5:7), 2:6 geschlagen geben. Die 29-Jährige tat sich vor allem bei eigenem Aufschlag schwer: Nur 52 Prozent der ersten Aufschläge landeten in den 100 Minuten Spielzeit im Feld.

Für Fernandez setzt sich derweil der Aufstieg der vergangenen Wochen fort. Am Sonntag hatte die kanadische Hoffnungsträgerin ihren ersten Titel auf der WTA-Tour in Acapulco durch eine Finalniederlage gegen die Britin Heather Watson nur knapp verpasst. Nun trifft sie in Monterrey in der zweiten Runde auf die Amerikanerin Sloane Stephens. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Liverpool verliert erneut

Der FC Liverpool musste wenige Tage nach der ersten Meisterschaftsniederlage den nächsten Rückschlag hinnehmen. Der Leader der Premier League verlor ohne den verletzten Xherdan Shaqiri im Cup-Achtelfinal bei Chelsea mit 0:2. Für die Londoner trafen Willian dank einem Fehlgriff von Liverpools Ersatzkeeper Adrian und Ross Barkley nach einem schönen Solo. (sda)

Ineos-Sportchef Nicolas Portal gestorben

Chris Froome und das britische Radteam Ineos trauern um ihren Sportdirektor Nicolas Portal. Der frühere Radprofi ist am Dienstag im Alter von nur 40 Jahren in seinem Haus in Andorra gestorben, wie das Team mitteilte. Unter der Leitung von Portal gewann das ehemalige Team Sky insgesamt sechs Mal mit Froome (2013, 2015, 2016, 2017), Geraint Thomas (2018) und Egan Bernal (2019) die Tour de France. Der Franzose hatte bereits während seiner aktiven Karriere einmal mit Herzproblemen pausieren müssen. (sda/afp)

It is with the greatest sadness that we announce the passing of our much loved team mate, colleague and friend Nico Portal who died suddenly this afternoon at his home in Andorra. — Team INEOS (@TeamINEOS) March 3, 2020

Saarbrücken mit Stephan Andrist schafft Historisches

Der 1. FC Saarbrücken hat sich als erster Viertligist in der 85-jährigen Geschichte des deutschen Cup für die Halbfinals qualifiziert. Der krasse Aussenseiter setzte sich nach dem 1:1 nach 120 Minuten gegen den Bundesligisten Fortuna Düsseldorf im Penaltyschiessen durch.

Für die Entscheidung sorgte der 20. Versuch, den Mathias Jörgensen nicht an Goalie Daniel Batz vorbei brachte. Der Keeper von Saarbrücken zeigte einige sehenswerte Paraden und stoppte in der 83. Minute schon einen Penalty. Nur in der 90. Minute musste er sich geschlagen geben, als Jörgensen nach Vorlage des aufgerückten Düsseldorfer Goalies Florian Kastenmeier zum 1:1 traf.

Beim historischen Erfolg von Saarbrücken wurde der frühere Schweizer U21-Internationale Stephan Andrist im Verlauf der Verlängerung eingewechselt. Der Mittelfeldspieler gab nach Monate ohne Klub und Spielpraxis sein Debüt für den Viertligisten. Im Penaltyschiessen scheiterte er als sechster Schütze seiner Mannschaft, was ohne Konsequenzen blieb, weil kurz darauf der Düsseldorfer Matthias Zimmermann ebenfalls erfolglos blieb.

1. FC Saarbrücken have become the first ever Regionalliga (4th tier) team to reach the DFB Pokal semifinals. pic.twitter.com/REvAmVqDUC — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 3, 2020

MacDonald lässt den SCB im Stich

Knall beim SC Bern! Andrew MacDonald hat den in die Platzierungsrunde gefallenen Schweizer Meister gestern auf eigenen Wunsch aus persönlichen Gründen und «entgegen dem ausdrücklichen Willen des SCB verlassen». Die Berner behalten sich rechtliche Schritte gegen den 33-jährigen Verteidiger vor, wie sie in einer Medienmitteilung schreiben. MacDonald war Ende Oktober von den Philadelphia Flyers zum SCB gestossen und kam in 15 Meisterschaftsspielen (0 Tore/1 Assist) zum Einsatz. (pre/sda)

Andrew MacDonald hat den #SCBern gestern auf eigenen Wunsch und entgegen dem ausdrücklichen Willen des Clubs verlassen. 🚨🏒 Weitere Infos: https://t.co/1xk0alMJxV pic.twitter.com/4Yjr4Tqrrw — SC Bern (@scbern_news) March 3, 2020

Teichmann in Lyon in der 2. Runde

Die Schweizerin Jil Teichmann (WTA 66) steht beim WTA-Turnier in Lyon in der 2. Runde. Die Linkshänderin aus Biel setzte sich gegen die französische Wildcard-Empfängerin Clara Burel (WTA 499) 6:4, 6:3 durch.

In ihrem zweiten Achtelfinal in diesem Jahr trifft Teichmann am Donnerstag auf die Französin Océane Dodin (WTA 130) oder die Luxemburgerin Mandy Minella (WTA 144). (dab/sda)

Bild: KEYSTONE

Tour de Romandie soll trotz Coronavirus durchgeführt werden

Die Tour de Romandie soll trotz der Gefahr durch das Coronavirus stattfinden - es sei denn, die Behörden untersagen die Durchführung. Am Tag, nachdem bekanntgeworden war, dass das organisierende Freiburger Unternehmen Chassot Concept sämtliche Angestellten freigestellt hat, teilte der Direktor Richard Chassot mit, dass es es sich dabei lediglich um eine vorsorgliche Massnahme handle.

Sobald die Durchführung der World-Tour-Rundfahrt bestätigt sei, würden die Mitarbeiter automatisch wieder eingestellt. Die Tour de Romandie ist vom 28. April bis 3. Mai geplant. (dab/sda)

Bild: KEYSTONE

Rückkehr in die Heimat: Heinz Ehlers verlässt die Tigers Ende Saison

Heinz Ehlers und die SCL Tigers gehen nach dieser Saison getrennte Wege. Das gab der Verein am Dienstagmittag bekannt. Der Däne habe um eine vorzeitige Auflösung seines Vertrags gebeten, welcher noch bis 2021 gültig gewesen wäre.

«Ich bin seit mehr als zehn Jahren in der Schweiz tätig. Trotzdem ist Dänemark meine Heimat, der Ort, wo ich meine Wurzeln habe und meine Familie lebt. Ich habe mich deshalb entschieden, zurück nach Dänemark zu gehen», liess sich Ehlers zitieren. Der 54-Jährige hatte die Tigers im Herbst 2016 übernommen und in der letzten Saison in die Playoffs geführt. (dab)

Bild: KEYSTONE

Josi trifft, aber die grosse Show gehört einem Deutschen

Roman Josi und seine Nahsville Predators kassieren zuhause gegen die Edmonton Oilers eine heftige 3:8-Klatsche. Der Schweizer Verteidiger erzielte die zwischenzeitliche 2:1-Führung der Predators. Es war für Josi, der in der dritten Partie in Folge punktete, der 16. Treffer und der 61. Skorerpunkt insgesamt in der laufenden Meisterschaft. Damit egalisierte er seine Rekordmarke aus der Saison 2015/16.

Nach 40 Minuten hiess es 3:3, ehe Edmonton mit fünf Toren im Schlussdrittel für die deutliche Differenz sorgte. Überragend waren einmal mehr der Deutsche Leon Draisaitl (4 Tore, 1 Assist) und der Kanadier Connor McDavid (1 Tor, 4 Assists). Die beiden führen auch die Skorerliste der NHL an. Draisaitl steht bei 107 Punkten (43 Tore, 64 Assists), McDavid bei 94 (32 Tore, 62 Assists). Gaetan Haas kam bei Edmonton zu 11:16 Minuten Eiszeit, blieb aber ohne Skorerpunkt.

Leon Draisaitl: @Enterprise hat trick + one goal and one assist pic.twitter.com/wdybYR9hLD — NHL (@NHL) March 3, 2020

(zap/sda)

Xhaka steht mit Arsenal im Cup-Viertelfinal

Vier Tage nach dem bitteren Ausscheiden in der Europa League gegen Olympiakos Piräus fanden die Londoner wieder in die Erfolgsspur zurück und erledigten die Pflichtaufgabe beim Drittligisten Portsmouth ohne grössere Probleme. Die Tore zum 2:0-Sieg der «Gunners» erzielten Sokratis kurz vor, und Edward Nketiah kurz nach der Pause.

Arsenals Trainer Mikel Arteta konnte es sich leisten, einige Stammkräfte zu schonen. Während Granit Xhaka erst kurz vor Schluss eingewechselt wurde, standen andere wie Captain und Goalgetter Pierre-Emerick Aubameyang gar nicht erst im Aufgebot. Einziger Wermutstropfen für Arsenal, mit 13 Titeln der Rekordsieger des ältesten Fussball-Wettbewerbs, war der verletzungsbedingte Ausfall von Lucas Torreira. Der Mittelfeldspieler aus Uruguay verletzte sich bei einem Tackling eines Gegenspielers offenbar am Knöchel. (dfr/sda)

Bild: AP

Fiala bester NHL-Spieler der letzten Woche

Grosse Ehre für Kevin Fiala: Der Schweizer Stürmer der Minnesota Wild wird von der NHL zum «Star der Woche» gewählt.

Die Auszeichnung ist für den 23-jährigen Uzwiler der Lohn für seine starken Auftritte in den letzten vier Spielen, als ihm vier Tore und fünf Assists gelangen.

Mit Roman Josi hatte es in dieser Saison bereits ein anderer Schweizer unter die besten drei NHL-Spieler der Woche geschafft. Der Captain und Topskorer der Nashville Predators belegte im Oktober und Dezember zweimal den 2. Platz. (dfr/sda)

Bild: AP

Dressen hatte Glück im Unglück

Thomas Dressen kann aufatmen. Die Folgen des Sturzes im Weltcup-Super-G am Samstag in Hinterstoder sind nicht so gravierend wie vorerst befürchtet. Untersuchungen von Teamarzt Manuel Köhne haben ergeben, dass der Deutsche ein Subluxation an beiden Schultergelenken erlitten hat.

«Die Subluxation der rechten Schulter blieb ohne strukturelle Folgeschäden», wird Köhne in einem Communiqué des Deutschen Skiverbandes zitiert. «Die subluxierte linke, nach dem Sturz in Beaver Creek im Dezember 2018 operierte Schulter weist dagegen eine Kapselzerrung und eine Einblutung der vorderen Schultermuskulatur auf. Diese Verletzung wird konservativ behandelt.» Bei günstigem Heilungsverlauf kann Dressen nach Einschätzung von Köhne in einigen Tagen wieder mit dem Training beginnen. (pre/sda)

Bild: EPA

Schweiz im 1. Topf für die Nations League

In Amsterdam werden morgen Dienstag im Rahmen der Tagung des UEFA-Exekutivkomitees die Gruppen der von September bis November 2020 stattfindenden zweiten Nations League ausgelost. Die Schweiz ist im ersten Lostopf. Nach der Premiere der Nations League 2018/19 wurden die Ligen A, B und C auf je 16 Teams aufgestockt. Deutschland, Kroatien, Polen und Island, die eigentlich abgestiegen wären, behielten mit dieser Massnahme ihren Platz im A.

Die Lostöpfe für die Auslosung wurden anhand der Klassierungen des Wettbewerbs 2018 zusammengestellt. Im 1. Topf sind deshalb alle damaligen Gruppensieger (die im Juni 2019 auch das Final Four bestritten): Schweiz, Portugal, Niederlande, England. Wenn es die Auslosung ergibt, könnte die Mannschaft von Trainer Vladimir Petkovic in eine sehr attraktive Gruppe geraten. Gruppengegner könnten Frankreich (Topf 2), Schweden (Topf 3) und Deutschland (Topf 4) sein. (pre/sda)

bild: uefa

Europa-League-Final 2022 in Budapest

Der Europa-League-Final 2022 findet in der Puskas Arena in der ungarischen Hauptstadt Budapest statt. Dies entschied das UEFA-Exekutivkomitee in Amsterdam. Das rund 67'000 Zuschauer fassende Nationalstadion wurde erst im letzten November neu eröffnet. Es wird im kommenden Sommer Schauplatz von vier Spielen der paneuropäischen EM-Endrunde sein.

Der Champions-League-Final in zwei Jahren wird wie schon länger bekannt in München stattfinden, der Supercup zwischen den Siegern der beiden Europacup-Wettbewerben steigt im Olympiastadion in Helsinki. Die Finals in dieser Saison finden am 27. Mai in Danzig (Europa League) und am 30. Mai in Istanbul (Champions League) statt. 2021 kommen Sevilla und St. Petersburg zum Zug. (pre/sda)

🏟 OFFICIAL: The 2022 UEFA @EuropaLeague final will be played at the new Puskás Aréna in Budapest, Hungary. 🇭🇺⁣

⁣#UEL #UEFAExCo pic.twitter.com/ldKpRKBICO — UEFA (@UEFA) March 2, 2020

Joshua kämpft im Juni in London, Fury im Juli in Las Vegas

Die nächsten Titelkämpfe der englischen Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua und Tyson Fury sind laut Promoter-Angaben für diesen Sommer fixiert.

Das Stadion von Tottenham Hotspur wird am 20. Juni Schauplatz des Schwergewichts-WM-Kampfes zwischen dem 38-jährigen IBF-Pflichtherausforderer Kubrat Pulev aus Bulgarien und Titelhalter Anthony Joshua sein.

Der 30-jährige Joshua ist seit seinem Rückkampf-Sieg gegen Andy Ruiz Jr. im Dezember in Saudi-Arabien wieder Schwergewichts-Weltmeister. Da Joshua neben dem WM-Titel der IBF, auch noch die Gürtel der IBO, WBO und den Super-Champion-Titel der WBA besitzt, werden am 20. Juni auch diese WM-Titel auf dem Spiel stehen. (dab/sda)

Bild: AP

Wicky und Beckham mit Niederlagen zum Einstand

Raphaël Wicky verlor sein erstes Spiel als Trainer von Chicago Fire in der Major League Soccer (MLS). Zum Liga-Auftakt zog Chicago beim Titelverteidiger Seattle Sounders mit 1:2 den Kürzeren. Jordan Morris war Doppeltorschütze für Seattle, das mit dem Schweizer Keeper Stefan Frei spielte. Das Siegtor der Gastgeber fiel erst in der 93. Minute.

Auch David Beckham verlor sein Debüt, dies allerdings als Klubbesitzer. Im ersten MLS-Spiel in der Geschichte des FC Inter Miami gab es beim FC Los Angeles ein 0:1. Der FC Inter Miami ist der 25. Klub in der MLS, Beckham ist einer von fünf Besitzern und trägt zudem den Titel «President of Soccer Operations». (abu/sda/dpa)

Antetokounmpo überragt mit NBA-Statistik-Seltenheit

Giannis Antetokounmpo stellte als derzeit wertvollster Basketballer der NBA seine Klasse ein weiteres Mal unter Beweis und sorgte für ein extrem seltenes Statistik-Highlight.

Beim 93:85 seiner Milwaukee b gegen die Charlotte Hornets machte der Grieche 41 Punkte, holte 20 Rebounds und gab sechs Assists. Ein 40/20/5-Spiel hatte er in seiner Karriere bislang noch nicht. Gegen die Hornets brauchte er dafür nur 35 Minuten und damit nach ESPN-Angaben weniger als jeder andere NBA-Profi vor ihm für eine solch überragende Ausbeute.

Wie der amerikanische TV-Sportsender berichtete, ist Antetokounmpo zudem der erst dritte Athlet in den vergangenen 30 NBA-Saisons, dem so viele Punkte, Rebounds und Vorlagen in einer Partie gelungen sind. Antetokounmpo war in der letzten Spielzeit als erst zweiter Europäer nach dem Deutschen Dirk Nowitzki als MVP ausgezeichnet worden. (abu/sda/dpa)

Schweizer Männerstaffel in Lahti Zweite

Die Schweizer Männerstaffel lief beim Langlauf-Weltcup in Lahti als Zweite auf den Podest. Das Quartett mit Beda Klee, Dario Cologna, Jason Rüesch und Roman Furger musste sich im Finish lediglich von Norwegen mit Ausnahme-Sprinter Johannes Hösflot Klaebo geschlagen geben, liess aber Russland, Italien oder Finnland hinter sich.

Erst einmal war im Weltcup eine Schweizer Männerstaffel besser: 2010 beim Sieg in La Clusaz. Cologna gehörte bereits damals zum Team. (abu/sda)

Bild: EPA

Beat Forster verpasst ein Playoffspiel

Der EHC Biel muss zum Auftakt des Playoff-Viertelfinals gegen Genève-Servette auf Beat Forster verzichten. Der Verteidiger kassierte für übertriebene Härte gegen Robbie Earl im letzten Spiel der Qualifikation bei den SCL Tigers (2:4) eine Spielsperre. (viw/sda)

Bild: KEYSTONE

