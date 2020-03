Sport

Sport-News

Sport-News: Coronavirus stoppt Stadionbau in Ambri



Sport-News

Stadionbau in Ambri wegen Virus gestoppt +++ Österreichs Bundesliga pausiert bis Mai

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Hertha Berlin nur noch bis Ende Saison mit Trainer Nouri

Hertha Berlin trennt sich nach dem Ende dieser Saison vom Interimstrainer Alexander Nouri. Das bestätigt Manager Michael Preetz in einem Podcast der «Bild»-Zeitung.

Die Berliner, die seit dem Einstieg von Investor Lars Windhorst im letzten Sommer hohe Ziele verfolgen, belegen in der Bundesliga aktuell den 13. Platz. Wegen eines Coronavirus-Falls befindet sich die Mannschaft derzeit in Heim-Quarantäne. Als Topfavoriten für den frei werdenden Trainerposten werden Niko Kovac und Bruno Labbadia gehandelt. (abu/sda/dpa)

Bild: AP

Stadionbau in Ambri wegen Coronavirus gestoppt

Die prekäre gesundheitliche und sanitäre Situation im Tessin im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus sorgte für einen Baustopp für die neue Eishockey-Halle des HC Ambri-Piotta. Wie lange die Arbeiten unterbrochen werden müssen, welche im vergangenen Frühjahr begonnen haben, ist im Moment unklar.

Der Tessiner National-League-Verein befürchtet einen grossen finanziellen Schaden. «Es geht weniger um den finanziellen Schaden auf der Baustelle an sich. Das Problem ist, dass eine Verzögerung der Fertigstellung von einem oder zwei Monaten eine Verzögerung der Nutzung von einer Saison bedeuten kann», sagte Ambris Präsident Filippo Lombardi.

Sollte die neue Halle nicht wie vorgesehen auf den Start der Saison 2021/22 bereit sein, müsste man den Bezug der neuen Heimat um ein Jahr verschieben und eine weitere Saison in der alten Valascia spielen, so Lombardi. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Österreichs Bundesliga pausiert bis Anfang Mai

Der Fussball pausiert in Österreichs höchster Liga mindestens bis Anfang Mai und damit einen Monat länger als zunächst geplant. Dafür wird die Saison bis Ende Juni verlängert. Dies beschlossen die Klubs der Bundesliga an einer Telefonkonferenz. Die Liga reagierte damit auf den UEFA-Entscheid vom Dienstag, die EM-Endrunde um ein Jahr zu verschieben.

In der zwölf Klubs umfassenden Bundesliga sind noch je zehn Runden in der Meister- und Qualifikationsgruppe ausstehend. (abu/sda/apa)

Die Tipico Bundesliga unterbricht die Saison bis Anfang Mai. Die Entscheidung, wann wieder gespielt werden kann, treffen aktuell die Regierung und Ärzte. Sollte sich die Situation bessern, möchten Klubs und Liga die Saison fertig spielen. Alle Infos: https://t.co/nBZmz0ISIG — Fußball-Bundesliga (@OEFBL) March 18, 2020

Chelsea stellt Hotel zur Verfügung

Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie stellen der englische Klub Chelsea und sein russischer Inhaber Roman Abramowitsch dem britischen Gesundheitsdienst NHS ein Hotel zur Verfügung. Für mindestens zwei Monate sollen Ärzte, Ärztinnen und Pflegekräfte kostenlos im Millennium Hotel wohnen dürfen, das direkt neben dem Stadion Stamford Bridge steht.

«Viele der medizinischen Mitarbeiter werden in langen Schichten arbeiten und möglicherweise nicht nach Hause fahren können, oder sie hätten lange Wege zurückzulegen», hiess es in der Klubmitteilung. «Eine Unterkunft vor Ort trägt dazu bei, die Gesundheit und das Wohlbefinden dieser wichtigen Mitarbeiter in dieser kritischen Zeit zu erhalten.» (abu/sda/dpa)

Chelsea Football Club is joining the medical response to the coronavirus outbreak in London with the news the National Health Service (NHS) has accepted the Club’s offer to make the Millennium Hotel at Stamford Bridge available for NHS staff... https://t.co/eENBcxRXXX — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 18, 2020

Auch das Amstel Gold Race abgesagt

Mit dem Amstel Gold Race musste das nächste bedeutende Radrennen wegen des Coronavirus auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Der in der Nähe von Maastricht stattfindende Klassiker hätte am 19. April durchgeführt werden sollen. Die Organisatoren hoffen, mit dem Weltverband UCI ein neues Austragungsdatum zu finden.

Zuletzt hatten mit Mailand - Sanremo (21. März), der Flandern-Rundfahrt (5. April), Paris-Roubaix (12. April), der Flèche Wallone (22. April) und Lüttich-Bastogne-Lüttich (26. April) weitere traditionsreiche Eintagesrennen abgesagt werden müssen. (sda/afp)

Bild: AP/AP

FIFA-Prozess zur WM 2006 bis 20. April ausgesetzt

Angesichts der Coronavirus-Pandemie bleibt der FIFA-Prozess weiter ausgesetzt. Das Verfahren gegen einen Schweizer und drei deutsche Ex-Fussballfunktionäre um dubiose Millionenzahlungen rund um die Fussball-WM 2006 wird bis mindestens 20. April vertagt, wie das Bundesstrafgericht in Bellinzona am Dienstagabend mitteilte. Dass in dem Fall überhaupt noch ein Urteil ergeht, wird damit immer unwahrscheinlicher. Das Delikt verjährt am 27. April.

Angeklagt sind die Ex-Präsidenten des Deutschen Fussball-Bundes (DFB), Wolfgang Niersbach (69) und Theo Zwanziger (74), sowie der frühere DFB-Generalsekretär Horst R. Schmidt (78) und der Ex-Generalsekretär des Weltverbandes FIFA, Urs Linsi (70). Die Angeklagten hatten 2005 eine Überweisung des DFB auf FIFA-Konten in Höhe von 6,7 Millionen Euro als Beitrag für eine Gala-Feier deklariert, obwohl das Geld zur Tilgung eines Darlehens verwendet wurde. Dieses Darlehen hatte der damalige WM-Organisationschef Franz Beckenbauer erhalten und an den damaligen FIFA-Vizepräsidenten Mohamed bin Hammam gezahlt. Wofür, ist unklar. Bin Hammam ist lebenslang gesperrt. (ram/sda/dpa)

Ende Fussball vorerst auch in Argentinien

Als letztes Land in Südamerika hat Argentinien wegen der Ausbreitung des Coronavirus den Spielbetrieb in der obersten Liga eingestellt. Auf Bitten der Regierung werde die Superliga bis zum 31. März ausgesetzt, teilte die Liga am Dienstag mit.

Zuletzt hatte der argentinische Fussballverband AFA noch daran festgehalten, die Spiele ohne Zuschauer weiter auszutragen. Auch Staatschef Alberto Fernandez hatte gesagt: «Solange ohne Zuschauer gespielt wird, sehe ich keine Probleme.» Der Entscheid war allerdings bei Trainern und Spielern der Vereine auf Kritik gestossen.

Die Mannschaft von River Plate Buenos Aires hatte sich der Anweisung des Verbands bereits am Wochenende widersetzt und war zum vorgesehenen Spiel nicht angetreten. (abu/sda/dpa)

Bild: EPA

Classique Paris-Roubaix verlegt

Die Rad-Classique Paris-Roubaix wird wegen des Coronavirus nicht, wie vorgesehen, am 12. April stattfinden. Die Organisatoren verlangen vom Radsport-Weltverband UCI Ausweichdaten.

Die Amaury Sport Organisation (ASO) hat im Weiteren die auch von ihr organisierten Rennen Flèche Wallonne (22. April) und Lüttich-Bastogne-Lüttich (26. April) ebenfalls aus dem Programm genommen. (abu/sda/afp)

⚠ POSTPONEMENT OF THE 2020 PARIS-ROUBAIX ⚠



As part of the fight against the spread of Coronavirus (COVID19), Amaury Sport Organisation, with the agreement of the Union Cycliste Internationale (UCI), has decided to not organise Paris-Roubaix (12th April) on its scheduled date. pic.twitter.com/LRMhYRXwvB — Paris-Roubaix (@Paris_Roubaix) March 17, 2020

IOC hält am Termin für Tokio 2020 fest

Das IOC hält zur Zeit am Termin für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio fest. Derzeit bestehe noch keine Notwendigkeit, einen radikalen Entschied zu treffen, hiess es in einem Communiqué in Bezug auf die Krise wegen der Ausbreitung des Coronavirus. (abu/sda)

Communique from the International Olympic Committee (IOC) regarding the Olympic Games Tokyo 2020 https://t.co/EumE9qtROI — IOC MEDIA (@iocmedia) March 17, 2020

French Open findet Ende September statt

Das French Open in Paris, das am 18. Mai hätte beginnen sollen, wird nach dem Willen des französischen Tennisverbands FFT erst in der Zeit vom 20. September bis zum 4. Oktober stattfinden.

Die FFT begründete ihren Entscheid damit, es aufgrund der ungewissen Lage wegen der Coronavirus-Pandemie nicht möglich sei, die Vorbereitung des Turnier von Roland Garros im Mai voranzutreiben.

Die Verschiebung würde bedeuten dass es zwischen dem US Open in New York und dem French Open nur eine Woche Pause gäbe. Zudem würde das French Open im September mit dem Laver Cup kollidieren. (abu/sda)

Le tournoi de #RolandGarros se jouera du 20 septembre au 4 octobre 2020 pic.twitter.com/oNMMAlvfRF — Roland-Garros (@rolandgarros) March 17, 2020

Auch die Copa America wird auf 2021 verschoben

Wie die Europameisterschaft wurde auch die Copa America, die Südamerika-Meisterschaft im Fussball, wegen der Coronavirus-Pandemie um ein Jahr auf 2021 verschoben. Das gab der Kontinentalverband CONMEBOL bekannt.

Das Turnier, welches in Argentinien und Kolumbien ausgetragen wird, hätte am 12. Juni mit der Partie Argentinien-Chile beginnen sollen. Neues Startdatum ist der 11. Juni 2021. (dab/sda)

Debido a la evolución mundial del Coronavirus y con el objetivo de salvaguardar la salud del fútbol sudamericano, CONMEBOL aplaza la celebración de la 47 edición de @CopaAmerica a las fechas del 11 de junio al 11 de julio de 2021



📌 https://t.co/Ttn3o0gj4Y pic.twitter.com/gykkpVl4cw — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 17, 2020

Alle Turn-EM abgesagt

Europäischen Turnverband UEG hat alle vier Europameisterschaften im Turnen und in der Rhythmischen Sportgymnastik infolge des Coronavirus abgesagt. Die UEG und die organisierenden Nationalverbände hatten eine Zeitlang versucht, die Veranstaltungen mit strengen Sicherheitsvorkehrungen abzuhalten. Die anhaltenden Herausforderungen wie Reisebeschränkungen und Regierungsmandate führten jedoch laut UEG zu einer gründlichen Neubewertung und somit zu den Absagen.

Betroffen sind die vier Europameisterschaften in den olympischen Disziplinen: Die EM der Kunstturnerinnen in Paris (30. April bis 3. Mai), die EM im Trampolin in Göteborg (7. bis 10. Mai), die EM in der Rhythmischen Gymnastik in Kiew (21. bis 24. Mai) und die EM der Kunstturner in Baku (27. bis 31. Mai). Man werde sich bemühen, die Europameisterschaften in die zweite Jahreshälfte zu verschieben und mit den lokalen Organisationskomitees zusammenarbeiten, um neue Termine zu finden. (pre/sda)

Teleclub erlässt Gebühren für Sportpaket

Der Pay-TV-Kanal Teleclub wird den Abonnenten des Sportabos die Gebühren für den Monat April erlassen. Wie CEO Wolfgang Elsässer in einer Mitteilung schrieb, bedaure er zwar, «dass wir derzeit keine Live-Sportübertragungen anbieten können, verstehen aber die Entscheide der Verantwortlichen zu den Spielabsagen». Den entsprechenden Kunden werde der Betrag in der Monatsrechnung April gutgeschrieben. (pre/sda)

Bild: Manuel Lopez

Hinweis auf Verschiebung der Fussball-EM

Die Verschiebung der EM-Endrunde 2020 ist womöglich schon beschlossen, da die UEFA ihre Hotel-Buchungen im Austragungsort Kopenhagen storniert hat. So teilt das DGI-Byen Hotel der Nachrichtenagentur Reuters mit, dass der Fussballverband bereits vor gut einer Woche seine Zimmerreservierungen aufgehoben hat. Das Hotel Marinelyst, das üblicherweise die niederländische Nationalmannschaft beherbergt, erklärte schriftlich, die UEFA habe die Reservierungen im Namen der Niederländer zurückgezogen.

Die UEFA berät heute Dienstag seit 10 Uhr in Videokonferenzen über eine mögliche Verschiebung des Turniers. Die Resultate der Gespräche dürften noch im Verlauf des Tages bekannt werden. (ram/sda)

Formel-1-GP von Monaco soll stattfinden

Monaco hält trotz der Coronavirus-Pandemie an seinen Plänen für das Formel-1-Rennen Ende Mai fest. Es werde erwartet, dass der Grand Prix in Monte Carlo «wie ursprünglich geplant stattfindet», teilte der Automobilclub des Fürstentums als Veranstalter mit. Im ursprünglichen Formel-1-Kalender war das Rennen als siebter WM-Lauf für den 24. Mai vorgesehen. Nach der kurzfristigen Absage des Auftakts in Australien und der Verschiebung der Rennen in Bahrain, Vietnam und China muss die Königsklasse des Motorsports ihre Terminpläne völlig neu organisieren.

Die Formel-1-Spitze hatte zuletzt einen Saisonbeginn für Ende Mai angekündigt. Damit könnte Monaco zum Ort des Neustarts werden. Offen ist, was mit den Rennen im niederländischen Zandvoort und in Barcelona passiert, die für den 3. und 10. Mai angesetzt waren. Formel-1-Sportchef Ross Brawn rechnet derzeit mit mindestens 17 Grand Prix für dieses Jahr. Ursprünglich waren 22 Rennen vorgesehen. Um Platz für verlegte WM-Läufe zu schaffen, will die Formel 1 auf die knapp vierwöchige Sommerpause im August verzichten. (pre/sda)

Bild: EPA/EPA

NFL verschiebt Trainingsstart

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie hat die NFL ihren Trainingsstart auf unbestimmte Zeit verschoben. Ursprünglich war geplant gewesen, dass Teams mit neuen Cheftrainern am 6. April in die Vorbereitung gestartet wären, alle anderen Franchisen am 20. April. «Wir werden unsere Entscheid auch weiter auf die Ratschläge und Vorgaben von medizinischem Personal und Gesundheitsexperten stützen», schrieb die NFL in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Spielergewerkschaft NFLPA.

Der NFL-Draft findet vom 23. bis 25. April wie geplant statt – ob unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ist noch unklar. In der derzeit laufenden Wechselperiode dürfen sich Teams und Spieler zudem nicht persönlich treffen. Interessierte Mannschaften dürfen Spieler nicht zu ihren Geschäftsstellen oder anderen Orten bringen und selbst keine Angestellten zu den Profis schicken. Die Infrastrukturen der Teams soll für Spieler, die keine medizinisch überwachte Physio durchführten, geschlossen bleiben. (pre/sda)

Update on the 2020 NFL Draft pic.twitter.com/zeibQdPgWu — NFL (@NFL) March 16, 2020

KHL setzt Playoffs eine Woche aus

Die Kontinental Hockey League KHL unterbricht die laufenden Playoffs für eine Woche. Man wolle in der Zeit ein neues Format für die nach den Ausstiegen von Jokerit Helsinki und Barys Nur-Sultan sechs verbliebenen russischen Klubs finden, teilte die Liga in einem kurzen Statement mit. Der finnische Klub Jokerit Helsinki und Barys Nur-Sultan aus Kasachstan hatten sich im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus auf Anraten der Gesundheitsbehörden ihres Landes (Jokerit) respektive wegen eines Verbots von Sportveranstaltungen (Barys) aus den Playoffs zurückgezogen. (pre/sda)

KHL pauses 2020 #GagarinCup Playoffs for 1 week in order to create new format and game schedule for 6 remaining Russian teams (CSKA, Ak Bars, SKA, Dynamo Moscow, Sibir, Salavat Yulaev). pic.twitter.com/j6bXahnVt9 — KHL (@khl_eng) March 16, 2020

Schweizer Fussballteams stellen Trainingsbetrieb ein

Nachdem der Bundesrat an einer Pressekonferenz aufgrund des Coronavirus die ausserordentliche Lage in der Schweiz ausgerufen hat, werden alle Schweizer Fussballteams den Trainings- und Spielbetrieb bis auf Weiteres einstellen. Dies teilte der Schweizer Fussballverband in einem Communiqué mit.

Schon in der letzten Woche hatte der Verband kommuniziert, man werde alle Spiele der Super League und der Challenge League bis am 30. April absagen. Bisher war es aber noch erlaubt gewesen, zu trainieren und Testspiele zu absolvieren. (dab)

Die Tour de Romandie kann 2020 nicht stattfinden

Die Tour de Romandie wird in diesem Jahr nicht durchgeführt. Tour-Direktor und -Organisator Richard Chassot sieht sich aufgrund der Coronavirus-Pandemie zu diesem Entscheid gezwungen.

Die Westschweizer Rundfahrt hätte am Dienstag, 28. April, mit einem Prolog in der Waadtländer Gemeinde Oron starten sollen. Fünf Tage später wäre das Rennen mit World-Tour-Status mit einem weiteren Zeitfahren in Freiburg zu Ende gegangen.

Soweit möglich, sollen die für dieses Jahr vorgesehenen Etappenorte auch 2021 zum Zuge kommen, wenn die Tour de Romandie vom 27. April bis 2. Mai stattfinden soll. (dab/sda)

⚠️⚠️⚠️#coronavirus...Le #tdr2020 est annulé😥. Il deviendra le #tdr2021. Ainsi en ont décidé @RChassot et la Fondation TdR. Forza, courage à toutes et tous et... rdv du 27 avril au 2 mai... 2021! 👍 pic.twitter.com/nA8FiWDT5u — Tour de Romandie (@TourDeRomandie) March 16, 2020

Auch Turniere in Stuttgart, Istanbul und Prag abgesagt

Nach der ATP Tour sagte nun auch die Frauentour alle Turniere bis Ende April ab. Die letzten Tennis-Veranstaltungen, die nun dem Coronavirus zum Opfer fielen, sind die Sandplatz-Turniere in Stuttgart, Istanbul und Prag. Frühestens geht es mit der WTA Tour ab 3. Mai in Madrid weiter, aber auch dies ist höchst unsicher. (abu/sda)

WTA Statement on upcoming clay court swing:



Due to the ongoing global coronavirus outbreak, the WTA tournaments in Stuttgart, Istanbul and Prague will not be held as scheduled.



At this point in time, the WTA Tour is now suspended until May 2 ---> https://t.co/MWcRZERqIq pic.twitter.com/bgxXXXniIH — WTA (@WTA) March 16, 2020

Neues Doping-Verfahren gegen Fury möglich

Die britische Doping-Agentur UKAD wird sich mit den neuen Vorwürfen gegen Box-Weltmeister Tyson Fury befassen. «Wir setzen uns immer mit potenziellen Beweisen in Bezug auf Dopingvergehen auseinander und werden eine Untersuchung beginnen, wenn das notwendig ist», teilte UKAD am Montag mit. Die Organisation rief zudem dazu auf, sich mit Informationen an sie zu wenden.

Die «Mail on Sunday» hatte berichtet, dass Fury und sein Cousin Hughie im Jahr 2015 einem Bauern Geld für eine entlastende Aussage geboten haben sollen. Beide Furys waren damals positiv auf das Steroid Nandrolon getestet worden, hatten das jedoch auf den Verzehr von unkastriertem Schwarzwild geschoben. Ein Bauer sollte gegen Zahlung von umgerechnet 28'000 Franken aussagen, die Boxer mit dem Fleisch beliefert zu haben. Da er das Geld nie erhalten hat, ging er mit der Geschichte an die Öffentlichkeit. Fury-Promoter Frank Warren wies die Vorwürfe zurück. Sein Schützling war 2017 rückwirkend für zwei Jahre gesperrt worden. (pre/sda)

Bild: AP

ManUnited stark an Zakaria interessiert

Manchester United soll sein Interesse an Borussia Mönchengladbachs Denis Zakaria verstärkt haben. Nach übereinstimmenden Medienberichten gilt der 23 Jahre alte Schweizer Internationale als Wunschspieler der «Red Devils». Der defensive Mittelfeldspieler hat einen Marktwert von rund 45 Millionen Euro. Der Vertrag bei Borussia Mönchengladbach läuft noch bis 2022.

Gladbachs Sportchef Max Eberl hatte zuletzt durchblicken lassen, nur bei einer Ablöse deutlich über dem Marktwert über einen Verkauf in diesem Sommer nachdenken zu wollen. Sollten die Gladbacher in der kommenden Saison in der Champions League spielen, gilt ein Abgang von Zakaria bereits in diesem Jahr als unwahrscheinlich. (pre/sda)

Bild: EPA/EPA

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch interessieren: So lief Tag 1 nach Bekanntgabe der «ausserordentliche Lage» für die Schweiz Link zum Artikel Corona International: EU beschliesst Einreisestopp ++ Italien mit 345 neuen Todesopfern Link zum Artikel Die Schweiz befindet sich im Notstand – die 18 wichtigsten Antworten zur neuen Lage Link zum Artikel Das sind die neuen Massnahmen des Bundesrats Link zum Artikel Ein Virus beendet Jonas Hillers Karriere: «Es gäbe noch viel schlimmere Szenarien» Link zum Artikel Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter