Sport-News: Eintracht Frankfurt – FC Basel darf mit Fans stattfinden



Eintracht – FCB darf mit Fans stattfinden +++ Drei Corona-Verdachtsfälle in der F1

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Frankfurt – Basel mit Zuschauern

Das Hinspiel des Europa-League-Achtelfinal zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Basel findet morgen Donnerstag vor vollen Rängen statt. Das verkündete der Frankfurter Stadtrat Stefan Majer. Beim Entscheid sei man der fachlichen Empfehlung des Frankfurter Gesundheitsamtes gefolgt.

Für die Partie gelten jedoch Auflagen. «Panik ist ein schlechter Ratgeber. In der momentan zugespitzten Situation bedarf es eines kühlen Kopfes», begründete Majer die Entscheid, das Spiel weder abzusagen noch das Publikum auszuschliessen. Das Rückspiel in Basel ist von den Behörden verboten werden. Noch ist unklar, wo und wann es stattfinden soll. (ram/sda)

Bild: EPA

Drei Corona-Verdachtsfälle im Fahrerlager in Melbourne

Das Coronavirus wird auch in der Formel 1 immer mehr zum Thema. Im Fahrerlager in Melbourne, wo am Sonntag die Saison mit dem Grand Prix von Australien eröffnet wird, sind die ersten drei Verdachtsfälle aufgetreten. Bei den Betroffenen handelt es sich um einen Angestellten des Teams McLaren und um zwei Mitarbeiter der Equipe Haas. Sie befinden sich derzeit isoliert in ihren Hotelzimmern.

Die beiden Rennställe haben die Fälle bestätigt. Es handle sich um Vorsichtsmassnahmen, man warte die Ergebnisse der Tests ab. Dabei soll herausgefunden werden, ob sich die Mitarbeiter mit Virus infiziert haben. (pre/sda)

Bild: EPA/EPA

Arsenal-Spieler in Quarantäne

Das Coronavirus erreichte nun auch die Premier League. Als erste Partie in Englands höchster Klasse musste das auf Mittwoch angesetzte Nachholspiel Manchester City – Arsenal verschoben werden. Spieler des Londoner Vereins müssen in Quarantäne.

Gemäss den Verantwortlichen der Premier League handelt es sich bei der Absage um eine Vorsichtsmassnahme. Die Verschiebung ist eine Reaktion auf den Nachweis des Virus beim Besitzer des Traditionsvereins Olympiakos Piräus, Evangelos Marinakis. Vor zwei Wochen waren die Griechen bei Arsenal zum Sechzehntelfinal-Rückspiel in der Europa League angetreten - und hatten die Engländer dank einem 2:1-Sieg in der Verlängerung eliminiert. Offenbar hatten einige Spieler von Arsenal nach dem Spiel Kontakt mit Marinakis.

Die betroffenen Spieler wurden für 14 Tage in häusliche Quarantäne geschickt. Um welche Akteure es sich handelt und ob Granit Xhaka zu ihnen gehört, gab die Vereinsführung nicht bekannt. Die Gefahr, dass sich die Spieler mit dem Virus infiziert haben, ist nach einer ersten Einschätzung «sehr gering». (jaw/sda)

The Premier League have postponed our match with Manchester City on Wednesday night as a precautionary measure.https://t.co/qTX1QiXjZv — Arsenal (@Arsenal) March 11, 2020

Corona-Test bei Mbappé negativ

Weltmeister Kylian Mbappé ist angeblich auf den Coronavirus getestet worden. Der französische Stürmer von Paris Saint-Germain soll nicht daran erkrankt sein, melden die Sender TF1 und RMC. Morgen trifft PSG im Achtelfinal der Champions League zuhause auf Borussia Dortmund (Hinspiel 1:2). (ram)

Comme révélé par @lequipe Kylian Mbappé a passé un test de dépistage du Coronavirus ce jour.

Le résultat de ce test est négatif. #PSG @telefoot_TF1 — Julien Maynard (@JulienMaynard) March 10, 2020

Frauen-Nati schlägt Österreich knapp

Das Fussballnationalteam der Frauen hat ein Testspiel gegen Österreich 2:1 gewonnen. Vor 50 Zuschauern im spanischen Marbella war Ana Maria Crnogorcevic die Matchwinnerin. Erst brachte die Stürmerin des FC Barcelona die Schweiz in Führung und in der Nachspielzeit verwandelte sie einen Foulpenalty zum Siegtreffer.

Trotz des späten Sieges gegen den EM-Halbfinalisten von 2017, vier Tage nach einem 1:1 im ersten Test, war Nationaltrainer Nils Nielsen nicht vollends zufrieden. «Österreich hatte den Ball viel mehr als im ersten Testspiel», sagte er. Mühe bekundete die SFV-Auswahl erneut vor allem dann, wenn die Österreicherinnen sie mit Pressing unter Druck setzte. Schlussendlich sei es darum gegen einen starken Gegner ein sehr gutes Resultat für seine «derzeit etwas unerfahrene Mannschaft», sagte Nielsen. (ram/sda)

Schweiz - Österreich 2:1 (1:1)

Marbella. - 50 Zuschauer. - Tore: 8. Crnogorcevic 1:0. 42. Puntigam 1:1. 92. Crnogorcevic (Foulpenalty) 2:1.

Schweiz: Friedli (46. Herzog); Maritz, Calligaris, Calo, Aigbogun (77. Pando); Mändly (46. Bernauer), Zehnder; Lehmann (63. Mégroz), Reuteler (46. Humm), Rinast (63. Bachmann); Crnogorcevic.

Bemerkungen: Schweiz ohne Wälti, Bühler und Gut (verletzt).

Ronaldinho bleibt in Haft

Der brasilianische Ex-Fussballstar Ronaldinho muss wegen seiner Einreise mit mutmasslich gefälschten Pässen vorerst in Paraguay in Untersuchungshaft bleiben. Richter Gustavo Amarilla lehnte einen Antrag von Ronaldinhos Anwälten ab, den 39-Jährigen auf Kaution freizulassen oder in Hausarrest zu überführen. Amarilla verwies auf die Schwere des Falles, neue Beweise sowie auf die Beteiligung von Beamten und Geschäftsleuten, die Ronaldinhos Aufenthalt in Paraguay ermöglicht haben sollen.

Der Ex-Star des FC Barcelona und sein mit ihm eingereister Bruder Roberto de Assis Moreira (einst ein Star des FC Sion) müssten weiterhin in der Hauptstadt Asunción in Untersuchungshaft bleiben, damit sie «der Justiz zur Verfügung stehen», sagte Amarilla weiter. Er räumte ein, dass die Massnahmen hart seien, jedoch liege es in seiner Verantwortung, dass die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nicht unterbrochen würden, was seiner Ansicht nach der Fall sein könnte, wenn die Verdächtigen «aus dem Land fliehen».

Ronaldinhos Anwalt hatte am Wochenende beteuert, der Ex-Fussballer habe die gefälschten Dokumente nicht absichtlich benutzt. «Ronaldinho hat kein Verbrechen begangen, weil er nicht wusste, dass der Pass, den sie ihm gegeben haben, gefälscht war», sagte Sergio Queiroz. Dem 39-Jährigen waren die Pässe demnach von einer Stiftung zur Verfügung gestellt worden, «um leichter Geschäfte im Land machen zu können». (ram/sda)

Bild: AP

Kein Motorrad-WM-Rennen in Austin

Die für den 5. April vorgesehenen Motorrad-WM-Rennen von Austin im US-Bundesstaat Texas sind wegen des Coronavirus in den Herbst verschoben worden. Demzufolge wird der GP der USA ans Saisonende auf den 15. November verschoben. (ram/sda/afp)

Bild: EPA

La Liga vorerst ohne Zuschauer

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus hat der spanische Fussballverband entschieden, sämtliche Spiele der höchsten Liga in den nächsten beiden Runden vor leeren Rängen auszutragen. (abu/sda)

OFFICIAL: La Liga confirm their next two rounds of fixtures will be played behind closed doors due to the coronavirus outbreak pic.twitter.com/8Do0xw9AGz — B/R Football (@brfootball) March 10, 2020

SIHF informiert am Freitag über das weitere Vorgehen

Die Klubs der National League und Swiss League haben sich heute zu informellen Gesprächen über den weiteren Verlauf der Saison und den Playoffs getroffen. Dabei wurden diverse mögliche Szenarien diskutiert, aber noch keine Entscheide getroffen.

Am kommenden Freitag treffen sie sich um 13 Uhr zu einer ausserordentlichen Ligaversammlung, um nach Bekanntwerden des Bundesratsentscheids definitiv über das weitere Vorgehen zu befinden. Unmittelbar im Anschluss werden Liga und Clubs die Medien über die getroffenen Entscheidungen informieren. (abu)

Heute haben sich Liga und Vertreter der Clubs der #National League & #SwissLeague getroffen und Szenarien in Bezug auf das weitere Vorgehen der Meisterschaft diskutiert. Die definitiven Beschlüsse werden an der a.o. Ligaversammlung am Freitag getroffen.

👇 https://t.co/kTra0tzEtX — National League & Swiss League (@NLSLOfficial) March 10, 2020

Rhein- und Revier-Derby ohne Zuschauer

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus finden nun auch in der deutschen Bundesliga die ersten Spiele vor leeren Rängen statt. Sowohl das Rhein-Derby am Mittwoch zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln wie auch das Revier-Derby am Samstag zwischen Borussia Dortmund und dem Schalke 04 mutieren zu Geisterspielen. Dies teilten die Städte Mönchengladbach und Dortmund mit.

Bei der Begegnung in Mönchengladbach, die am 9. Februar kurzfristig wegen des Sturmtiefs «Sabine» abgesagt werden musste, handelt es sich um eine Nachholpartie. (abu/sda/dpa)

+++Corona-Update: Borussenspiel vor leeren Zuschauerrängen+++Leider ließ es sich nicht vermeiden und Alternativen waren anscheinend nicht möglich. Alle Infos: https://t.co/AXhamSfYvA — Stadt MG (@StadtMG) March 10, 2020

Barcelona vs. Napoli vor leeren Rängen

Das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen dem FC Barcelona und Napoli vom 18. März wird aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus ohne Zuschauer stattfinden. Dies vermeldete Barça nach einem Treffen mit den katalanischen Gesundheitsbehörden. Das Hinspiel in Italien endete 1:1 unentschieden.

In der Champions League finden auch die Achtelfinal-Rückspiele zwischen Valencia gegen Atalanta Bergamo am Dienstag sowie Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund am Mittwoch ohne Publikum statt. (pre/sda)

The Champions League match scheduled for Wednesday, March 18, between FC Barcelona and Napoli, will be played at Camp Nou behind closed doors. pic.twitter.com/4uceIGrobY — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 10, 2020

Herrlich wird Schmidt-Nachfolger

Der FC Augsburg hat einen Tag nach der Freistellung des Schweizer Trainers Martin Schmidt bereits einen Nachfolger präsentiert. Heiko Herrlich, soll die Mannschaft aus Bayern vor dem Abstieg bewahren. Derzeit liegt Augsburg in der Bundesliga auf dem 14. Platz und hat fünf Punkte Vorsprung auf einen Relegationsplatz. (abu)

Der #FCA verpflichtet Heiko #Herrlich als neuen Cheftrainer. Der 48-Jährige erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2022. Herzlich willkommen bei ROT-GRÜN-WEISS!➡️ https://t.co/EoIy5B0wKL pic.twitter.com/NRN6YGMGBM — FC Augsburg (@FCAugsburg) March 10, 2020

Davos-Stürmer Baumgartner in seiner Heimat die Nummer 1

Benjamin Baumgartner ist Österreichs Eishockey-Spieler des Jahres 2019. Der 19-jährige Stürmer des HC Davos setzte sich bei der vom österreichischen Fachmagazin «Powerplay» unter Trainern und Journalisten durchgeführten Wahl vor Peter Schneider vom Ligakonkurrenten Biel durch. Von den NHL-Profis schaffte es keiner in die Top 3.

Baumgartner, der die Nachfolge von Ambris Dominic Zwerger antritt, hat in dieser Saison beim HCD den Durchbruch geschafft. In 37 Spielen der National League gelangen dem Center 7 Tore und 20 Assists. Im Vorjahr gehörte er ausserdem dem österreichischen WM-Kader an und führte die U20-Auswahl zum Aufstieg in die A-Klasse. (abu/sda/apa)

Bild: KEYSTONE

