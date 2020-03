Sport

Sport-News: Heinz Ehlers verlässt die SCL Tigers



Heinz Ehlers verlässt die SCL Tigers +++ Josi trifft, aber die Show gehört Draisaitl

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Rückkehr in die Heimat: Heinz Ehlers verlässt die Tigers Ende Saison

Heinz Ehlers und die SCL Tigers gehen nach dieser Saison getrennte Wege. Das gab der Verein am Dienstagmittag bekannt. Der Däne habe um eine vorzeitige Auflösung seines Vertrags gebeten, welcher noch bis 2021 gültig gewesen wäre.

«Ich bin seit mehr als 10 Jahren in der Schweiz tätig. Trotzdem ist Dänemark meine Heimat, der Ort wo ich meine Wurzeln habe und meine Familie lebt. Ich habe mich deshalb entschieden, zurück nach Dänemark zu gehen», liess sich Ehlers zitieren. Der 54-Jährige hatte die Tigers im Herbst 2016 übernommen und in der letzten Saison in die Playoffs geführt. (dab)

Bild: KEYSTONE

Josi trifft, aber die grosse Show gehört einem Deutschen

Roman Josi und seine Nahsville Predators kassieren zuhause gegen die Edmonton Oilers eine heftige 3:8-Klatsche. Der Schweizer Verteidiger erzielte die zwischenzeitliche 2:1-Führung der Predators. Es war für Josi, der in der dritten Partie in Folge punktete, der 16. Treffer und der 61. Skorerpunkt insgesamt in der laufenden Meisterschaft. Damit egalisierte er seine Rekordmarke aus der Saison 2015/16.

Nach 40 Minuten hiess es 3:3, ehe Edmonton mit fünf Toren im Schlussdrittel für die deutliche Differenz sorgte. Überragend waren einmal mehr der Deutsche Leon Draisaitl (4 Tore, 1 Assist) und der Kanadier Connor McDavid (1 Tor, 4 Assists). Die beiden führen auch die Skorerliste der NHL an. Draisaitl steht bei 107 Punkten (43 Tore, 64 Assists), McDavid bei 94 (32 Tore, 62 Assists). Gaetan Haas kam bei Edmonton zu 11:16 Minuten Eiszeit, blieb aber ohne Skorerpunkt.

Leon Draisaitl: @Enterprise hat trick + one goal and one assist pic.twitter.com/wdybYR9hLD — NHL (@NHL) March 3, 2020

(zap/sda)

Xhaka steht mit Arsenal im Cup-Viertelfinal

Vier Tage nach dem bitteren Ausscheiden in der Europa League gegen Olympiakos Piräus fanden die Londoner wieder in die Erfolgsspur zurück und erledigten die Pflichtaufgabe beim Drittligisten Portsmouth ohne grössere Probleme. Die Tore zum 2:0-Sieg der «Gunners» erzielten Sokratis kurz vor, und Edward Nketiah kurz nach der Pause.

Arsenals Trainer Mikel Arteta konnte es sich leisten, einige Stammkräfte zu schonen. Während Granit Xhaka erst kurz vor Schluss eingewechselt wurde, standen andere wie Captain und Goalgetter Pierre-Emerick Aubameyang gar nicht erst im Aufgebot. Einziger Wermutstropfen für Arsenal, mit 13 Titeln der Rekordsieger des ältesten Fussball-Wettbewerbs, war der verletzungsbedingte Ausfall von Lucas Torreira. Der Mittelfeldspieler aus Uruguay verletzte sich bei einem Tackling eines Gegenspielers offenbar am Knöchel. (dfr/sda)

Bild: AP

Fiala bester NHL-Spieler der letzten Woche

Grosse Ehre für Kevin Fiala: Der Schweizer Stürmer der Minnesota Wild wird von der NHL zum «Star der Woche» gewählt.

Die Auszeichnung ist für den 23-jährigen Uzwiler der Lohn für seine starken Auftritte in den letzten vier Spielen, als ihm vier Tore und fünf Assists gelangen.

Mit Roman Josi hatte es in dieser Saison bereits ein anderer Schweizer unter die besten drei NHL-Spieler der Woche geschafft. Der Captain und Topskorer der Nashville Predators belegte im Oktober und Dezember zweimal den 2. Platz. (dfr/sda)

Bild: AP

Dressen hatte Glück im Unglück

Thomas Dressen kann aufatmen. Die Folgen des Sturzes im Weltcup-Super-G am Samstag in Hinterstoder sind nicht so gravierend wie vorerst befürchtet. Untersuchungen von Teamarzt Manuel Köhne haben ergeben, dass der Deutsche ein Subluxation an beiden Schultergelenken erlitten hat.

«Die Subluxation der rechten Schulter blieb ohne strukturelle Folgeschäden», wird Köhne in einem Communiqué des Deutschen Skiverbandes zitiert. «Die subluxierte linke, nach dem Sturz in Beaver Creek im Dezember 2018 operierte Schulter weist dagegen eine Kapselzerrung und eine Einblutung der vorderen Schultermuskulatur auf. Diese Verletzung wird konservativ behandelt.» Bei günstigem Heilungsverlauf kann Dressen nach Einschätzung von Köhne in einigen Tagen wieder mit dem Training beginnen. (pre/sda)

Bild: EPA

Schweiz im 1. Topf für die Nations League

In Amsterdam werden morgen Dienstag im Rahmen der Tagung des UEFA-Exekutivkomitees die Gruppen der von September bis November 2020 stattfindenden zweiten Nations League ausgelost. Die Schweiz ist im ersten Lostopf. Nach der Premiere der Nations League 2018/19 wurden die Ligen A, B und C auf je 16 Teams aufgestockt. Deutschland, Kroatien, Polen und Island, die eigentlich abgestiegen wären, behielten mit dieser Massnahme ihren Platz im A.

Die Lostöpfe für die Auslosung wurden anhand der Klassierungen des Wettbewerbs 2018 zusammengestellt. Im 1. Topf sind deshalb alle damaligen Gruppensieger (die im Juni 2019 auch das Final Four bestritten): Schweiz, Portugal, Niederlande, England. Wenn es die Auslosung ergibt, könnte die Mannschaft von Trainer Vladimir Petkovic in eine sehr attraktive Gruppe geraten. Gruppengegner könnten Frankreich (Topf 2), Schweden (Topf 3) und Deutschland (Topf 4) sein. (pre/sda)

bild: uefa

Europa-League-Final 2022 in Budapest

Der Europa-League-Final 2022 findet in der Puskas Arena in der ungarischen Hauptstadt Budapest statt. Dies entschied das UEFA-Exekutivkomitee in Amsterdam. Das rund 67'000 Zuschauer fassende Nationalstadion wurde erst im letzten November neu eröffnet. Es wird im kommenden Sommer Schauplatz von vier Spielen der paneuropäischen EM-Endrunde sein.

Der Champions-League-Final in zwei Jahren wird wie schon länger bekannt in München stattfinden, der Supercup zwischen den Siegern der beiden Europacup-Wettbewerben steigt im Olympiastadion in Helsinki. Die Finals in dieser Saison finden am 27. Mai in Danzig (Europa League) und am 30. Mai in Istanbul (Champions League) statt. 2021 kommen Sevilla und St. Petersburg zum Zug. (pre/sda)

🏟 OFFICIAL: The 2022 UEFA @EuropaLeague final will be played at the new Puskás Aréna in Budapest, Hungary. 🇭🇺⁣

⁣#UEL #UEFAExCo pic.twitter.com/ldKpRKBICO — UEFA (@UEFA) March 2, 2020

Joshua kämpft im Juni in London, Fury im Juli in Las Vegas

Die nächsten Titelkämpfe der englischen Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua und Tyson Fury sind laut Promoter-Angaben für diesen Sommer fixiert.

Das Stadion von Tottenham Hotspur wird am 20. Juni Schauplatz des Schwergewichts-WM-Kampfes zwischen dem 38-jährigen IBF-Pflichtherausforderer Kubrat Pulev aus Bulgarien und Titelhalter Anthony Joshua sein.

Der 30-jährige Joshua ist seit seinem Rückkampf-Sieg gegen Andy Ruiz Jr. im Dezember in Saudi-Arabien wieder Schwergewichts-Weltmeister. Da Joshua neben dem WM-Titel der IBF, auch noch die Gürtel der IBO, WBO und den Super-Champion-Titel der WBA besitzt, werden am 20. Juni auch diese WM-Titel auf dem Spiel stehen. (dab/sda)

Bild: AP

Wicky und Beckham mit Niederlagen zum Einstand

Raphaël Wicky verlor sein erstes Spiel als Trainer von Chicago Fire in der Major League Soccer (MLS). Zum Liga-Auftakt zog Chicago beim Titelverteidiger Seattle Sounders mit 1:2 den Kürzeren. Jordan Morris war Doppeltorschütze für Seattle, das mit dem Schweizer Keeper Stefan Frei spielte. Das Siegtor der Gastgeber fiel erst in der 93. Minute.

Auch David Beckham verlor sein Debüt, dies allerdings als Klubbesitzer. Im ersten MLS-Spiel in der Geschichte des FC Inter Miami gab es beim FC Los Angeles ein 0:1. Der FC Inter Miami ist der 25. Klub in der MLS, Beckham ist einer von fünf Besitzern und trägt zudem den Titel «President of Soccer Operations». (abu/sda/dpa)

Antetokounmpo überragt mit NBA-Statistik-Seltenheit

Giannis Antetokounmpo stellte als derzeit wertvollster Basketballer der NBA seine Klasse ein weiteres Mal unter Beweis und sorgte für ein extrem seltenes Statistik-Highlight.

Beim 93:85 seiner Milwaukee b gegen die Charlotte Hornets machte der Grieche 41 Punkte, holte 20 Rebounds und gab sechs Assists. Ein 40/20/5-Spiel hatte er in seiner Karriere bislang noch nicht. Gegen die Hornets brauchte er dafür nur 35 Minuten und damit nach ESPN-Angaben weniger als jeder andere NBA-Profi vor ihm für eine solch überragende Ausbeute.

Wie der amerikanische TV-Sportsender berichtete, ist Antetokounmpo zudem der erst dritte Athlet in den vergangenen 30 NBA-Saisons, dem so viele Punkte, Rebounds und Vorlagen in einer Partie gelungen sind. Antetokounmpo war in der letzten Spielzeit als erst zweiter Europäer nach dem Deutschen Dirk Nowitzki als MVP ausgezeichnet worden. (abu/sda/dpa)

Schweizer Männerstaffel in Lahti Zweite

Die Schweizer Männerstaffel lief beim Langlauf-Weltcup in Lahti als Zweite auf den Podest. Das Quartett mit Beda Klee, Dario Cologna, Jason Rüesch und Roman Furger musste sich im Finish lediglich von Norwegen mit Ausnahme-Sprinter Johannes Hösflot Klaebo geschlagen geben, liess aber Russland, Italien oder Finnland hinter sich.

Erst einmal war im Weltcup eine Schweizer Männerstaffel besser: 2010 beim Sieg in La Clusaz. Cologna gehörte bereits damals zum Team. (abu/sda)

Bild: EPA

Beat Forster verpasst ein Playoffspiel

Der EHC Biel muss zum Auftakt des Playoff-Viertelfinals gegen Genève-Servette auf Beat Forster verzichten. Der Verteidiger kassierte für übertriebene Härte gegen Robbie Earl im letzten Spiel der Qualifikation bei den SCL Tigers (2:4) eine Spielsperre. (viw/sda)

Bild: KEYSTONE

