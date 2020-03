Sport

Sport-News: McLaren-Fahrer in Melbourne nicht am Start



McLaren-Fahrer in Melbourne nicht am Start +++ Kilde gewinnt den Gesamtweltcup

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Auch in Spanien ruht der Fussball

Spaniens Fussball-Meisterschaft ruht wegen des Coronavirus zumindest bis April. Die nächsten zwei Runden werden verschoben.

Real Madrid hatte zuvor seine Mannschaft unter Quarantäne gestellt, nachdem ein Spieler der Basketball-Abteilung des Vereins positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Damit können die Madrilenen auch nicht zum Achtelfinal-Rückspiel in der Fussball-Champions-League am Dienstagabend bei Manchester City antreten. Englands Meister hatte das Hinspiel am 26. Februar in Madrid 2:1 gewonnen. (zap/sda)

Nota informativa.



LaLiga acuerda la suspensión de la competición.



📝 https://t.co/RLVBEU6IUB pic.twitter.com/zd6IPA1Ukv — LaLiga (@LaLiga) March 12, 2020

McLaren-Fahrer in Melbourne nicht am Start

Das Formel-1-Team McLaren wird beim Saisonauftakt am Sonntag in Melbourne nicht dabei sein. Die Engländer verzichten auf den Start im Grand Prix von Australien, nachdem sich ein Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert hat. (zap/sda)

McLaren Racing withdraws from the 2020 Formula 1 Australian Grand Prix. pic.twitter.com/BZvHVKQoev — McLaren (@McLarenF1) March 12, 2020

Keine Rennen in Kranjska Gora - Kilde Gesamtweltcup-Sieger

Das Coronavirus hat auch die letzten Weltcup-Rennen der Männer in Kranjska Gora nicht zugelassen. Aleksander Kilde gewinnt als vierter Norweger den Gesamtweltcup. Diese Absage überrascht nun wirklich nicht mehr. Kranjska Gora, wo am Samstag ein Riesenslalom und am Sonntag ein Slalom im Programm gestanden hätten, liegt nur rund zehn Kilometer von der Grenze zu Norditalien entfernt, zu jenem Gebiet, in dem das Coronavirus europaweit am meisten Auswirkungen zeigt.

Kilde gewinnt die grosse Kristallkugel vor dem Franzosen Alexis Pinturault und seinem Landsmann Henrik Kristoffersen, die vor Saisonbeginn beide als erste Anwärter auf die Nachfolge des zurückgetretenen Marcel Hirscher gehandelt worden waren. Kilde tritt als Gesamtweltcup-Sieger in die Fussstapfen der ganz Grossen seines Landes. Kjetil-André Aamodt hatte die grosse Kugel 1994 gewonnen, Lasse Kjus 1996 und 1999 und Aksel Lund Svindal 2007 und 2009. (pre/sda)

Bild: AP

Sky bringt BuLi-Konferenz im Free-TV

Wenigstens eine gute Nachricht für Fussball-Fans: TV-Sender Sky reagiert auf die Geisterspiele in der Bundesliga am Wochenende. Wegen der zahlreichen Spiele ohne Zuschauer zeigt der Sender die Spiele der höchsten deutschen Spielklasse vom kommenden Samstag im Free-TV. Über den hauseigenen Gratis-Sender Sky Sport News HD wird am Samstag erst die Konferenz der Bundesliga, am Sonntag dann die der zweiten Liga übertragen. (pre)

Hamilton ist «schockiert»

Das Coronavirus hat auch die Formel 1 vor ihrem geplanten Saisonauftakt in Australien erfasst. Trotz mehrerer Verdachtsfälle im Fahrerlager in Melbourne sehen die Verantwortlichen die Zeit für Anpassungen noch nicht gekommen. Lewis Hamilton geht diese Gleichgültigkeit zu weit. Er übt harsche Kritik. «Ich bin sehr überrascht, dass wir hier sind», sagte Hamilton am Donnerstag. «Ich denke, es ist grossartig, dass wir Rennen haben können. Aber für mich ist es schockierend, dass wir alle in diesem Raum sitzen.»

Die Passivität und die Sturheit der Entscheidungsträger für die Formel 1 ist dem Briten ein Dorn im Auge. «Es scheint, dass die gesamte Welt reagiert. Heute Morgen hat Präsident Donald Trump die Grenzen zwischen Europa und den USA dichtgemacht. Die NBA hat ihren Spielbetrieb bis auf Weiteres eingestellt. Aber die Formel 1 macht einfach weiter.»

Auf die Frage, ob er das für den Sonntag geplante Rennen in Melbourne absagen würde, sollten sich Verdachtsfälle bei Teammitgliedern als Infektionen herausstellen, sagte Hamilton: «Es liegt nicht an mir, das zu entscheiden. Aber ich habe gehört, dass die Ergebnisse der Tests erst in fünf Tagen feststehen werden. Was für ein Zufall.» (pre/sda)

Bild: AP

NBA unterbricht ihre Saison

Die nordamerikanische Basketball-Liga NBA unterbricht ihre Saison wegen der Covid-19-Pandemie auf unbestimmte Zeit. Diese Entscheidung gab die Liga am Mittwochabend (Ortszeit) bekannt und bestätigte in der Mitteilung zugleich einen positiven Test eines Spielers des NBA-Clubs Utah Jazz.

Die NBA-Partie den Oklahoma City Thunder um den deutschen Nationalspieler Dennis Schröder und den Utah Jazz war am Mittwochabend (Ortszeit) kurzfristig abgesagt worden. Nach Angaben von US-Medien war der Grund für die Entscheidung das Unwohlsein von Jazz-Spieler Rudy Gobert und die Sorge um einen Covid-19-Fall. Eine Bestätigung für die Berichte oder eine offizielle Stellungnahme der nordamerikanischen Basketball-Liga oder einem der beteiligten Teams gab es zunächst nicht.

Wie auf TV-Bildern zu sehen war, standen die Spieler auf dem Platz, als die Schiedsrichter sich versammelten und die Mannschaften wenig später vom Feld schickten. Nach einer Zeit mit diversen Unterhaltungsaktionen auf dem Spielfeld wurden Zuschauer etwa eine halbe Stunde nach dem geplanten Spielbeginn über die Absage wegen «unvorhersehbarer Umstände» per Durchsage informiert und dazu aufgefordert, die Halle zu verlassen. (jaw/sda/dpa)

NBA To Suspend Season Following Tonight's Games pic.twitter.com/2PTx2fkLlW — NBA (@NBA) March 12, 2020

Länderspiele der Schweiz in Katar abgesagt

Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft wird Ende März in Katar infolge des Coronavirus keine Test-Länderspiele austragen können.

Vorgesehen waren Freundschaftsspiele der Mannschaft von Trainer Vladimir Petkovic gegen Belgien und Kroatien. Die Absage wurde vom Schweizerischen Fussballverband SFV gegenüber Keystone-SDA bestätigt. Der Verband sei nun bestrebt, ein Ersatzprogramm auf die Beine zu stellen. (zap/sda)

„Qatar Airways International Tournament“ findet wegen der weiteren internationalen Ausbreitung des Coronavirus nicht statt.

➡️Absage der Testspiele des A-Nationalteams gg. Kroatien (26.3.) und gg. Belgien (30.3.), das Team wird nicht nach Katar reisen. https://t.co/aEn7tLNyGi — nationalteams_SFVASF (@SFV_ASF) March 11, 2020

Embolo trifft bei Gladbach-Sieg

Unter anderem dank einem Tor von Breel Embolo setzte sich Borussia Mönchengladbach im Bundesliga-Nachtragsspiel gegen den 1. FC Köln 2:1 durch.

Embolo, der erstmals seit fast zwei Monaten von Beginn weg spielen durfte, traf in der 32. Minute zum 1:0. Auch beim zweiten Treffer der Gastgeber in der 70. Minute war Embolo entscheidend beteiligt. Der spanische Verteidiger Jorge Meré lenkte die Flanke des Baslers zum 2:0 ins eigene Tor.

Köln kam in der 81. Minute zum Anschlusstreffer durch Mark Uth, der von einem Fehler von Goalie Yann Sommer profitierte. Dank dem Sieg stiess Mönchengladbach in der Tabelle auf den 4. Platz vor.

Telegramm: Mönchengladbach - 1. FC Köln 2:1 (1:0). - Tore: 32. Embolo 1:0. 70. Meré (Eigentor) 2:0. 81. Uth 2:1. - Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi und Embolo (bis 82.), ohne Zakaria (verletzt). Partie aufgrund des Coronavirus ohne Zuschauer ausgetragen. (dab/sda)

Spanischer Cupfinal verschoben

Der spanische Cupfinal zwischen San Sebastian und Athletic Bilbao wurde wegen des Coronavirus verschoben. Wann die am 18. April in Sevilla geplante Partie durchgeführt wird, ist offen. (dab/sda/afp)

Bild: EPA

Ski-Weltcup der Frauen vorzeitig beendet – Brignone gewinnt die grosse Kugel

Das Coronavirus wird ein weiteres Mal auch im Alpin-Bereich wirksam. Die letzten drei Weltcup-Rennen der Frauen sind abgesagt. Die Italienerin Federica Brignone gewinnt den Gesamtweltcup.

Der Erreger hatte bereits dafür gesorgt, dass aus dem Finale, das in der nächsten Woche in Cortina d'Ampezzo geplant war, nichts wurde. Deshalb war Are als letzte Station in diesem Weltcup-Winter im Kalender verblieben.

Federica Brignone gewinnt die grosse Kristallkugel als erste Italienerin überhaupt. Die Tochter der einstigen Slalom-Spezialistin Maria Rosa Quario gewinnt die Gesamtwertung mit 153 Punkten Vorsprung vor Mikaela Shiffrin. (dab/sda)

Bild: AP

Fed-Cup-Finalturnier in Budapest wird verschoben

Das für die Zeit vom 14. bis 19. April vorgesehene Fed-Cup-Finalturnier in Budapest, für das sich auch die Schweizer Tennisspielerinnen qualifiziert haben, wird infolge des Coronavirus auf noch nicht bekannte Daten verschoben.

Der Tennis-Weltverband ITF teilte die Verschiebung am Mittwoch mit. Wann die Finalrunde mit zwölf Teams in vier Dreiergruppen nachgeholt werden kann, ist ungewiss.

Wie bei den Männern der Davis Cup wurde auch der Fed Cup reformiert. Die Schweizerinnen wurden in einer Gruppe mit Tschechien und Deutschland gelost. (dab/sda/dpa)

Bild: KEYSTONE

Auch Inter gegen Getafe muss abgesagt werden

Das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League zwischen Inter Mailand und Getafe ist wegen des Coronavirus abgesagt worden, wie die UEFA mitteilte.

«Wir wollen nicht ins Epizentrum des Coronavirus reisen», hatte Angel Torres, der Präsident von Getafe, in einem Interview gesagt. «Das Vernünftigste wäre, das Spiel zu verschieben.»

Die Verantwortlichen des Klubs haben sich auch an die UEFA gewandt, um eine Alternative zu der Austragung in Mailand zu finden. Getafe sei aber notfalls bereit, ein Ausscheiden in Kauf zu nehmen. «Wenn wir die Partie verlieren müssen, dann verlieren wir sie», so Torres. Unter keinen Umständen werde man die Gesundheit des Teams gefährden. Die UEFA kündigte an, «zu gegebener Zeit» über das weitere Vorgehen entscheiden zu wollen. (dab/sda)

Frankfurt-Basel nun doch ohne Zuschauer

Das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Basel muss wegen der Ausbreitung des Coronavirus am Donnerstag (18.55 Uhr) doch ohne Zuschauer ausgetragen werden. Diesen Entscheid traf das Gesundheitsamt Frankfurt am Mittwochabend nach einer Neubewertung der Lage. Tickets werden zurückerstattet. (zap/sda)

Das Gesundheitsamt Frankfurt hat Eintracht Frankfurt am Nachmittag über eine neue Infektionslage des Coronavirus informiert. Das @EuropaLeague-Spiel gegen den @FCBasel1893 wird demnach ohne Zuschauer ausgetragen. Alle Infos 👇#SGE #SGEBaselhttps://t.co/BnFUIn732a — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) March 11, 2020

Roger Schmidt wird Trainer in Eindhoven

Der Deutsche Roger Schmidt wird künftig den PSV Eindhoven trainieren, bei dem Ricardo Rodriguez unter Vertrag steht. Schmidt folgt ab der nächsten Saison auf Interimscoach Ernest Faber, der im Dezember Mark van Bommel abgelöst hatte. In Deutschland war Schmidt zwischen 2014 und 2017 für Bayer Leverkusen tätig. (sda/dpa)

Bild: AP/AP

Roma-Flieger darf nicht in Spanien landen

Die AS Roma kann wegen des Coronavirus in Italien nicht nach Sevilla zum Achtelfinal-Hinspiel der Europa League reisen. Das Flugzeug aus Italien habe keine Landeerlaubnis in Spanien bekommen, teilte der Serie-A-Klub auf Twitter mit. Die Partie hätte am Donnerstag stattfinden sollen.

Italien ist in Europa das vom Virus am stärksten betroffene Land. Die Regierung hat das gesamte Land zur Sperrzone erklärt, weshalb viele Länder ihre Flugverbindungen nach Italien gestrichen haben. (pre/sda)

🔴Breaking news: #ASRoma will not travel to Spain for the @EuropaLeague match against @SevillaFC_ENG after the plane from Italy was not authorised to land in Spain. More details from UEFA soon. pic.twitter.com/vnVmJLkeRC — AS Roma English (@ASRomaEN) March 11, 2020

Erster Fussballer in Deutschland positiv auf Coronavirus getestet

Innenverteidiger Timo Hübers von Zweitligist Hannover 96 ist als erster Fussball-Profi in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 23-Jährige befindet sich derzeit in häuslicher Quarantäne und habe seit seiner Infektion bei einer Veranstaltung in Hildesheim keinen Kontakt mit seinen Mannschaftskollegen gehabt, teilten die Verantwortlichen des Vereins mit.

Das komplette Kader sowie das Trainerteam Kenan Kocak werden vorsorglich auf das Virus getestet. Torschütze Hübers stand beim 3:0 Auswärtserfolg beim 1. FC Nürnberg am vergangenen Freitag 90 Minuten auf dem Platz. (pre/sda)

#H96-Profi Timo #Hübers ist positiv auf das #Corona-Virus getestet worden. Da der 23-Jährige seit der Ansteckung keinen Kontakt zu seinen Teamkollegen hatte, ist nicht davon auszugehen, dass sich Mitspieler bei ihm infiziert haben. 👇 #NiemalsAllein ⚫⚪💚https://t.co/MBVQOdDnI1 — Hannover 96 (@Hannover96) March 11, 2020

Getafe will nicht nach Mailand reisen

Das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League zwischen Inter Mailand und Getafe steht wegen des Coronavirus auf der Kippe. Die Spanier haben angekündigt, unter den derzeitigen Umständen nicht nach Italien zu reisen. «Wir wollen nicht ins Epizentrum des Coronavirus reisen», sagte Angel Torres, der Präsident von Getafe, in einem Interview mit einem spanischen Radiosender. «Das Vernünftigste wäre, das Spiel zu verschieben.»

Die Verantwortlichen des Klubs haben sich auch an die UEFA gewandt, um eine Alternative zu der Austragung in Mailand zu finden. Getafe sei aber notfalls bereit, ein Ausscheiden in Kauf zu nehmen. «Wenn wir die Partie verlieren müssen, dann verlieren wir sie», so Torres. Unter keinen Umständen werde man die Gesundheit des Teams gefährden. (pre/sda)

#UEL round of 16 is set ✅



🤔 Which game are you most looking forward to?#UELdraw pic.twitter.com/T4fY67OdED — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 28, 2020

Shiffrin in Are definitiv am Start

Mikaela Shiffrin kehrt für die letzten drei Rennen des Winters in den Weltcup zurück. Die Amerikanerin wird in dieser Woche in Are in Schweden am Start sein. Nach ihrer langen Pause wegen des Unfalltodes ihres Vaters hat Shiffrin ihre klare Führung in der Gesamtwertung eingebüsst. Sie liegt 153 Punkte hinter der Italienerin Federica Brignone an zweiter Stelle. Ihr letztes Weltcup-Rennen bestritt die Amerikanerin vor sechseinhalb Wochen, einen Super-G in Bansko in Bulgarien, den sie gewann.

An Are habe sie «wundervolle Erinnerungen an meinen Dad», schrieb Shiffrin auf Instagram. «Deshalb freue ich mich, für die Rennen zurückzukommen. Ich habe keine echten Ziele oder Erwartungen. Ich will es einfach nur probieren und nochmal Rennen fahren vor dem Ende der Saison.» Wegen des Coronavirus war das eigentliche Saisonfinale in der nächsten Woche in Cortina d'Ampezzo abgesagt worden. In Are stehen am Donnerstag ein Parallel-Slalom, am Freitag ein Riesenslalom und am Samstag ein Slalom im Programm. (sda)

Frankfurt – Basel mit Zuschauern

Das Hinspiel des Europa-League-Achtelfinal zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Basel findet morgen Donnerstag vor vollen Rängen statt. Das verkündete der Frankfurter Stadtrat Stefan Majer. Beim Entscheid sei man der fachlichen Empfehlung des Frankfurter Gesundheitsamtes gefolgt.

Für die Partie gelten jedoch Auflagen. «Panik ist ein schlechter Ratgeber. In der momentan zugespitzten Situation bedarf es eines kühlen Kopfes», begründete Majer die Entscheid, das Spiel weder abzusagen noch das Publikum auszuschliessen. Das Rückspiel in Basel ist von den Behörden verboten werden. Noch ist unklar, wo und wann es stattfinden soll. (ram/sda)

Bild: EPA

Komplette Bundesliga-Runde ohne Zuschauer

Die Ausbreitung des Coronavirus sorgt in der deutschen Bundesliga für ein Novum. Zum ersten Mal wird eine komplette Runde ohne Zuschauer gespielt. Am Mittwoch entschieden sich die Verantwortlichen von RB Leipzig, das Spiel am Samstag gegen Freiburg aufgrund des sich ausbreitenden Erregers vor leeren Tribünen auszutragen.

«Wir haben heute Vormittag intensiv zusammengesessen und unter Berücksichtigung der täglich neuen Entwicklung um das Coronavirus entschieden, am Samstag ohne Zuschauer zu spielen. Trotz weiterhin sehr wenig Infizierten im Leipziger Raum wollen wir zum einen das gesundheitliche Risiko minimieren», sagte Oliver Mintzlaff, der Präsident von RB Leipzig. «Zum anderen möchten wir mit diesem Entscheid dazu beitragen, einer potenziellen Wettbewerbsverzerrung durch unterschiedliche Handhabung an den verschiedenen Bundesliga-Spielorten entgegenzuwirken.»

Am Mittwochvormittag war nach einiger Verwirrung auf Anordnung des Amtsarztes auch für das Spiel Union Berlin - Bayern München ein Zuschauer-Verbot verhängt worden. Am Dienstag hatte es widersprüchliche Angaben vom Bezirksamt und vom Verein gegeben, ob die Partie mit oder ohne Zuschauer aus Sorge um die Ausbreitung des Coronavirus über die Bühne gehen würde. (pre/sda)

Drei Corona-Verdachtsfälle im Fahrerlager in Melbourne

Das Coronavirus wird auch in der Formel 1 immer mehr zum Thema. Im Fahrerlager in Melbourne, wo am Sonntag die Saison mit dem Grand Prix von Australien eröffnet wird, sind die ersten drei Verdachtsfälle aufgetreten. Bei den Betroffenen handelt es sich um einen Angestellten des Teams McLaren und um zwei Mitarbeiter der Equipe Haas. Sie befinden sich derzeit isoliert in ihren Hotelzimmern.

Die beiden Rennställe haben die Fälle bestätigt. Es handle sich um Vorsichtsmassnahmen, man warte die Ergebnisse der Tests ab. Dabei soll herausgefunden werden, ob sich die Mitarbeiter mit Virus infiziert haben. (pre/sda)

Bild: EPA/EPA

Arsenal-Spieler in Quarantäne

Das Coronavirus erreichte nun auch die Premier League. Als erste Partie in Englands höchster Klasse musste das auf Mittwoch angesetzte Nachholspiel Manchester City – Arsenal verschoben werden. Spieler des Londoner Vereins müssen in Quarantäne.

Gemäss den Verantwortlichen der Premier League handelt es sich bei der Absage um eine Vorsichtsmassnahme. Die Verschiebung ist eine Reaktion auf den Nachweis des Virus beim Besitzer des Traditionsvereins Olympiakos Piräus, Evangelos Marinakis. Vor zwei Wochen waren die Griechen bei Arsenal zum Sechzehntelfinal-Rückspiel in der Europa League angetreten - und hatten die Engländer dank einem 2:1-Sieg in der Verlängerung eliminiert. Offenbar hatten einige Spieler von Arsenal nach dem Spiel Kontakt mit Marinakis.

Die betroffenen Spieler wurden für 14 Tage in häusliche Quarantäne geschickt. Um welche Akteure es sich handelt und ob Granit Xhaka zu ihnen gehört, gab die Vereinsführung nicht bekannt. Die Gefahr, dass sich die Spieler mit dem Virus infiziert haben, ist nach einer ersten Einschätzung «sehr gering». (jaw/sda)

The Premier League have postponed our match with Manchester City on Wednesday night as a precautionary measure.https://t.co/qTX1QiXjZv — Arsenal (@Arsenal) March 11, 2020

Corona-Test bei Mbappé negativ

Weltmeister Kylian Mbappé ist angeblich auf den Coronavirus getestet worden. Der französische Stürmer von Paris Saint-Germain soll nicht daran erkrankt sein, melden die Sender TF1 und RMC. Morgen trifft PSG im Achtelfinal der Champions League zuhause auf Borussia Dortmund (Hinspiel 1:2). (ram)

Comme révélé par @lequipe Kylian Mbappé a passé un test de dépistage du Coronavirus ce jour.

Le résultat de ce test est négatif. #PSG @telefoot_TF1 — Julien Maynard (@JulienMaynard) March 10, 2020

Frauen-Nati schlägt Österreich knapp

Das Fussballnationalteam der Frauen hat ein Testspiel gegen Österreich 2:1 gewonnen. Vor 50 Zuschauern im spanischen Marbella war Ana Maria Crnogorcevic die Matchwinnerin. Erst brachte die Stürmerin des FC Barcelona die Schweiz in Führung und in der Nachspielzeit verwandelte sie einen Foulpenalty zum Siegtreffer.

Trotz des späten Sieges gegen den EM-Halbfinalisten von 2017, vier Tage nach einem 1:1 im ersten Test, war Nationaltrainer Nils Nielsen nicht vollends zufrieden. «Österreich hatte den Ball viel mehr als im ersten Testspiel», sagte er. Mühe bekundete die SFV-Auswahl erneut vor allem dann, wenn die Österreicherinnen sie mit Pressing unter Druck setzte. Schlussendlich sei es darum gegen einen starken Gegner ein sehr gutes Resultat für seine «derzeit etwas unerfahrene Mannschaft», sagte Nielsen. (ram/sda)

Schweiz - Österreich 2:1 (1:1)

Marbella. - 50 Zuschauer. - Tore: 8. Crnogorcevic 1:0. 42. Puntigam 1:1. 92. Crnogorcevic (Foulpenalty) 2:1.

Schweiz: Friedli (46. Herzog); Maritz, Calligaris, Calo, Aigbogun (77. Pando); Mändly (46. Bernauer), Zehnder; Lehmann (63. Mégroz), Reuteler (46. Humm), Rinast (63. Bachmann); Crnogorcevic.

Bemerkungen: Schweiz ohne Wälti, Bühler und Gut (verletzt).

Ronaldinho bleibt in Haft

Der brasilianische Ex-Fussballstar Ronaldinho muss wegen seiner Einreise mit mutmasslich gefälschten Pässen vorerst in Paraguay in Untersuchungshaft bleiben. Richter Gustavo Amarilla lehnte einen Antrag von Ronaldinhos Anwälten ab, den 39-Jährigen auf Kaution freizulassen oder in Hausarrest zu überführen. Amarilla verwies auf die Schwere des Falles, neue Beweise sowie auf die Beteiligung von Beamten und Geschäftsleuten, die Ronaldinhos Aufenthalt in Paraguay ermöglicht haben sollen.

Der Ex-Star des FC Barcelona und sein mit ihm eingereister Bruder Roberto de Assis Moreira (einst ein Star des FC Sion) müssten weiterhin in der Hauptstadt Asunción in Untersuchungshaft bleiben, damit sie «der Justiz zur Verfügung stehen», sagte Amarilla weiter. Er räumte ein, dass die Massnahmen hart seien, jedoch liege es in seiner Verantwortung, dass die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nicht unterbrochen würden, was seiner Ansicht nach der Fall sein könnte, wenn die Verdächtigen «aus dem Land fliehen».

Ronaldinhos Anwalt hatte am Wochenende beteuert, der Ex-Fussballer habe die gefälschten Dokumente nicht absichtlich benutzt. «Ronaldinho hat kein Verbrechen begangen, weil er nicht wusste, dass der Pass, den sie ihm gegeben haben, gefälscht war», sagte Sergio Queiroz. Dem 39-Jährigen waren die Pässe demnach von einer Stiftung zur Verfügung gestellt worden, «um leichter Geschäfte im Land machen zu können». (ram/sda)

Bild: AP

Kein Motorrad-WM-Rennen in Austin

Die für den 5. April vorgesehenen Motorrad-WM-Rennen von Austin im US-Bundesstaat Texas sind wegen des Coronavirus in den Herbst verschoben worden. Demzufolge wird der GP der USA ans Saisonende auf den 15. November verschoben. (ram/sda/afp)

Bild: EPA

La Liga vorerst ohne Zuschauer

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus hat der spanische Fussballverband entschieden, sämtliche Spiele der höchsten Liga in den nächsten beiden Runden vor leeren Rängen auszutragen. (abu/sda)

OFFICIAL: La Liga confirm their next two rounds of fixtures will be played behind closed doors due to the coronavirus outbreak pic.twitter.com/8Do0xw9AGz — B/R Football (@brfootball) March 10, 2020

