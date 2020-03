Sport

PSG vs. BVB wird zum Geisterspiel +++ Parallelslalom-Weltcup vorzeitig zu Ende

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Jeff Saibene in Ingoldstadt beurlaubt

Der 51-jährige Luxemburger Jeff Saibene ist in seiner ersten Saison als Trainer des deutschen Drittligisten Ingolstadt beurlaubt worden. Der ambitionierte Zweitliga-Absteiger belegt mit fünf Punkten Rückstand auf Leader Duisburg aktuell nur den 5. Rang.

Saibene, der frühere Coach von Thun, Aarau und St. Gallen, war vor seinem Engagement in Ingolstadt bei Arminia Bielefeld tätig, wo er im Dezember 2018 entlassen wurde. (dab/sda/dpa)

Bild: KEYSTONE

Auch PSG gegen Dortmund ohne Zuschauer

Das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund findet wegen der Gefahr durch das Coronavirus ohne Zuschauer statt. Dies teilte die Pariser Polizeipräfektur mit. Im Hinspiel setzte sich der von Lucien Favre trainierte Bundesligist 2:1 durch.

📍 #PSGBVB



Le Paris Saint-Germain prend acte de la décision de la Préfecture de police de faire jouer le match du mercredi 11 mars 2020 opposant le Paris Saint-Germain au @BVB à huis clos. 🏟️https://t.co/iDqGCLuwST — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 9, 2020

Wie geplant mit Zuschauern findet die Partie vom Dienstag zwischen RB Leipzig und den Tottenham Hotspur statt. «Großbritannien ist kein Risikogebiet, zudem sind die Tickets personalisiert und die Zuschauer somit zurückverfolgbar», sagte der Stadtpräsident von Leipzig Matthias Hasberg gegenüber dem «SID». (pre/sda)

Parallelslalom-Weltcup vorzeitig zu Ende

Wegen Schneemangels ist der Parallelslalom-Weltcup vom 14./15. März im deutschen Winterberg abgesagt worden. Zuvor hatte der Weltverband wegen des Coronavirus bereits den für Dienstag vorgesehen gewesenen Parallelslalom-Weltcup in Livigno gestrichen.

Dadurch ist auch der Parallelslalom-Weltcup vorzeitig zu Ende. Im Schlussklassement erreichte damit Julie Zogg als Gesamtzweite das Podest. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Real Madrid blamiert sich in Sevilla

Real Madrid hat sich eine Woche nach dem Sieg im Clásico in der Meisterschaft bei Betis Sevilla blamiert. Die Königlichen unterlagen auswärts in Sevilla 1:2 und liegen im Titelrennen mit Barça wieder zwei Punkte zurück.

Der einstige Barcelona-Junior Cristian Tello führte Betis nach seiner Einwechslung in der 82. Minute mit seinem ersten Saisontreffer zum zweiten Sieg in diesem Jahr. Eine erste Führung für den krassen Aussenseiter durch einen Sonntagsschuss von Verteidiger Sidnei (40.) hatte Karim Benzema mittels verwandeltem Foulpenalty für Real unmittelbar vor der Pause noch ausgleichen können.

Die Madrilenen sind nur eine Woche nach dem vermeintlichen Befreiungsschlag im Spitzenduell mit Barcelona wieder aus dem Tritt geraten. Nur zwei Siege resultierten aus den letzten sieben Pflichtspiele für die Mannschaft von Zinedine Zidane.

Betis Sevilla - Real Madrid 2:1 (1:1).

51'521 Zuschauer.

Tore: 40. Sidnei 1:0. 45. Benzema (Foulpenalty) 1:1. 82. Tello 2:1. (rst/sda)

Lüthis Schadensbegrenzung mit Platz 10

Tom Lüthi konnte zum Auftakt der Moto2-Saison beim GP von Katar mit einem 10. Platz Schadensbegrenzung betreiben.

Der Schweizer WM-Mitfavorit machte auf der Kalex-Maschine im Vergleich zum völlig missglückten Qualifying acht Positionen gut und sicherte sich so noch sechs WM-Punkte. Ein Rennen zum Vergessen erlebte der zweite Schweizer Jesko-Raffin. Der NTS-Pilot verlor bereits in der ersten Runde viele Ränge und verpasste die Punkte als 23. deutlich. Den Sieg holte sich der überraschende Japaner Tetsuka Nagashima, der in seinem bereits 70. Moto2-GP erstmals überhaupt aufs Podest fuhr.

Bild: EPA

Roman Josi für Crosscheck gebüsst

Roman Josi wurde in der NHL für ein Foul mit 5000 Dollar gebüsst. Der Schweizer Verteidiger der Nashville Predators liess sich am Samstag im Spiel gegen die Dallas Stars (1:0) zu einem Crosscheck gegen den Kopf von Gegenspieler Corey Perry hinreissen, nachdem dieser ihn mit dem Stock in die Beine geschlagen hatte. Josis Aktion wurde im Spiel mit einer Zwei-Minuten-Strafe geahndet. (sda)

Bild: AP

Bundesliga-Saison wird trotz Coronavirus zu Ende gespielt

Die Deutsche Fussball Liga (DFL) will die Saison in der Bundesliga und 2. Liga trotz der Coronavirus-Epidemie bis Mitte Mai wie geplant zu Ende spielen. «Nur so erhalten Klubs und DFL trotz schwieriger Umstände für die kommende Spielzeit Planungssicherheit», sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert laut einer Mitteilung vom Sonntag.

Auf- und Absteiger sowie die Teilnehmer für die internationalen Wettbewerbe müssten in beiden Spielklassen ermittelt werden. Die Klubs würden sich mit den zuständigen Behörden an den jeweiligen Standorten wie bisher eng hinsichtlich des Ablaufs weiterer Spieltage abstimmen, sagte Seifert.

Zuvor hatte der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn empfohlen, wegen der schnellen Ausbreitung de Coronavirus in Deutschland Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst abzusagen. (abu/sda/dpa)

Erklärung von #DFL-Geschäftsführer Christian Seifert mit Blick auf aktuelle Entwicklungen in Zusammenhang mit dem #Corona-Virus ➡️ https://t.co/5VkbgHLOdV#COVID19 pic.twitter.com/3Z1bmuR9Aw — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) March 8, 2020

Sandro Lauper erneut mit Kreuzbandriss

YB-Mittelfeldspieler Sandro Lauper hat sich erneut das Kreuzband im rechten Knie gerissen. Der 23-Jährige verletzte sich im Testspiel gegen Kriens (5:1) bei einem Zweikampf durch einen Schlag Knie auf Knie.

Eben erst hatte sich Lauper von dem im letzten Mai zugezogenen Kreuzbandriss – auch dieser im rechten Knie – erholt. Der Berner muss nun erneut operiert werden und steht vor einer weiteren langen Zwangspause. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Sondersitzung wegen Serie-A-Fortführung

In einer Sondersitzung am Dienstag will der italienische Fussball-Verband (FIGC) über die Fortführung der Serie A entscheiden. Die Ankündigung folgte dem Ratschlag des Sportministers Vincenzo Spadafora nach einer Aussetzung der Meisterschaft im Zug der immer grösseren Verbreitung des Coronavirus.

In der Serie A sind am Wochenende die in der Vorwoche abgesagten Spiele ohne Publikum nachgeholt worden. In der Nacht zum Sonntag hatte sich die italienische Regierung dazu entschieden, die Bewegungsfreiheit von rund 16 Millionen Bürgern im Norden des Landes stark einzuschränken. Italien ist der Staat in Europa mit den meisten bestätigten Coronavirus-Infektionen.

Angesichts der drastischen Massnahmen forderte auch Damiano Tommasi als Chef der italienischen Fussballer-Gewerkschaft die Absage der Meisterschaft. «Benötigt ihr noch etwas? Stoppt den Fussball», schrieb der langjährige Serie-A-Spieler auf Twitter. Eine entsprechende Forderung habe er auch an die Verantwortlichen einschliesslich Ministerpräsident Giuseppe Conte geschickt. (abu/sda/dpa)

Serie A: Parma and Spal were going to play right now (h12.30).

The Minister of Sport has asked the Italian Federation to stop Serie A with IMMEDIATE effect because of the Coronavirus emergency. Players are back in the dressing rooms and waiting. 🔴 #SerieA #Covid19 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 8, 2020

Zakaria bald wieder fit

Denis Zakaria hat sich am Samstag beim Zusammenprall mit seinem Goalie Yann Sommer nicht ernsthaft verletzt. Im Anschluss an die Bundesliga-Partie zwischen Mönchengladbach und Dortmund (1:2) konnte der Schweizer Internationale Entwarnung geben: «Es ist nichts Schlimmes. Ich werde schnell wieder zurück sein.» Ob es für einen Einsatz im Nachholspiel gegen den 1. FC Köln am Mittwoch reicht, entscheidet sich wohl erst am Spieltag selber.

Zakaria war im Spitzenspiel vom Samstag nach einer halben Stunde mit der herauslaufenden Sommer zusammengeprallt. Der 23-Jährige musste etwas später mit Schmerzen im linken Bein ausgewechselt werden. (sda/dpa)

Dario Cologna entgleitet Podestplatz erst in der Schlussphase

Dario Cologna läuft im 50-km-Lauf am Holmenkollen in klassischer Technik in den guten 6. Rang. Der Podestplatz entglitt ihm erst auf den letzten Kilometern.

Bei garstigem Wetter hegte der in wenigen Tagen 34 Jahre alt werdende Bündner bis kurz vor Schluss Ambitionen auf seinen fünften Podestplatz auf der weltweit prestigeträchtigsten Strecke. Als der spätere Sieger Alexander Bolschunow und der Skiathlon-Olympiasieger Simen Hegstad Krüger eine Lücke aufrissen, formierten sich Cologna und Sjur Röthe als Verfolger-Duo. Allerdings wurden die beiden wenig später von einer weiteren kleinen Gruppe eingeholt. Auf der Zielgeraden zählt Cologna nicht mehr zu den Schnellsten. Platz 3 mit 20 Sekunden Rückstand ging an den Norweger Emil Iversen. (abu/sda)

Bild: AP

Titelverteidigerin Andreescu sagt auch Indian Wells ab

Die Kanadierin Bianca Andreescu wird ihren Titel am WTA-Turnier von Indian Wells (11. bis 22. März) nicht verteidigen. Die Weltnummer 4 muss verletzt Forfait erklären. Sie habe sich noch immer nicht vollständig von ihrer im Oktober am Masters in Shenzhen erlittenen Verletzung im linken Knie erholt, teilte die US-Open-Gewinnerin von 2019 mit.

Andreescu hatte bereits das Australian Open und Anfang Februar auch die Fed-Cup-Begegnung gegen die Schweiz verpasst. (abu/sda)

Bild: AP

Barcelona siegt dank Messi gegen San Sebastian

Eine Woche nach der Niederlage im Clasico gegen Real Madrid, begleitet von einiger Kritik von Seiten der Medien und Supporter am Trainer Quique Setién, zeigte sich der FC Barcelona beim 1:0-Heimsieg gegen Real Sociedad San Sebastian spielerisch noch nicht ganz erholt. Gegen den Tabellensechsten benötigte der Favorit in der Schlussphase einen Penaltytreffer von Lionel Messi, um zum angestrebten Erfolg zu gelangen.

Bild: EPA

Der Argentinier erzielte sein 19. Saisontor und baute im Torschützenklassement den Vorsprung auf Karim Benzema von Real Madrid auf sechs Treffer aus. Dank dem Sieg rückte der FC Barcelona auf den 1. Platz vor, könnte aber bereits am Sonntag vom Erzrivalen Real Madrid wieder verdrängt werden. Der Rekordmeister tritt auswärts gegen Betis Sevilla an. (sda)

Frauen-WM in Kanada wegen Coronavirus abgesagt

Der Eishockey-Weltverband IIHF hat aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus die A-Weltmeisterschaft der Frauen in Kanada abgesagt. Das Turnier, das vom 31. März bis 10. April in Halifax und Truro hätte stattfinden sollen, wird in einem Jahr gleichenorts nachgeholt. Dies muss allerdings noch vom Kongress genehmigt werden.

«Wir bedauern es sehr, dass wir diese Massnahme ergreifen müssen», sagte IIHF-Präsident René Fasel. Der Entscheid sei aufgrund von Sicherheitsbedenken und zum Wohle von Spielerinnen, Offiziellen und Zuschauern getroffen worden, so der Freiburger weiter. Bereits 2003 wurde die Frauen-WM wegen des SARS-Virus in China abgesagt. (abu/sda)

Due to the ongoing spread of the coronavirus (COVID-19), the IIHF Council has agreed today to cancel the 2020 IIHF Ice Hockey Women’s World Championship, following a recommendation by public health experts. Story: https://t.co/5FgkPv7VrE pic.twitter.com/i82Cjo3Ta9 — IIHF (@IIHFHockey) March 7, 2020

Nach Polemik um Ralf Rangnick: Milan trennt sich von Zvonimir Boban

Nach der Polemik um das mögliche Engagement von Ralf Rangnick im Sommer und nach einem Interview in der Gazzetta dello Sport setzt Milan seinen Chief Football Officer Zvonimir Boban vor die Tür.

Boban, der im vergangenen Sommer den Posten als Vize-Generalsekretär bei der FIFA aufgegeben hatte, um bei Milan als Chief Football Officer zu fungieren, hatte seine Meinung in einem umstritten Interview mit der Gazzetta dello Sport kundgetan und erhielt nun die Kündigung.

Hintergrund der Polemik war, dass Milan-Geschäftsführer Ivan Gazidis im Hinblick auf die nächste Saison mit dem Deutschen Ralf Rangnick angeblich einen Vorvertrag für ein Doppelmandat als Trainer und Sportdirektor unterschrieben haben soll. (abu/sda)

Bild: EPA/EPA

Abfahrts-Gold für Junior Alexis Monney

Die alpine Junioren-WM in Narvik beginnt für die Schweiz optimal. Der Freiburger Alexis Monney gewinnt in Norwegen Gold in der Abfahrt. Der 20-jährige Monney aus Châtel-St-Denis sorgte an Nachwuchs-Weltmeisterschaften für den dritten Schweizer Titelgewinn in der Abfahrt hintereinander. Vor zwei Jahren hatte Marco Odermatt in Davos dominiert, im vergangenen Winter Lars Rösti in Val di Fassa.

Ganz wenig fehlte, und die Schweiz hätte eine zweite Medaille gewonnen. Der Waadtländer Gaël Zulauf wurde mit zwei Hundertsteln Rückstand auf den Österreicher Stefan Rieser Vierter. Bei den Frauen war Janine Schmitt die bestplatzierte Schweizerin. Die 19-jährige Sarganserländerin, eine der vielen WM-Debütantinnen im Schweizer Aufgebot, wurde Sechste. (abu/sda)

Paukenschlag zum Auftakt der alpinen Junioren-Weltmeisterschaften in #Narvik! Der 20-jährige Alexis Monney holt Gold 🥇 in der Abfahrt💪. Gaël Zulauf verpasst das Podest als Vierter knapp.



Herzliche Gratulation👏🇨🇭#jwsc2020 #narvik2020 pic.twitter.com/JuJ3Vlk1sV — SwissSkiTeam (@swissskiteam) March 7, 2020

Frida Karlsson gelingt am Holmenkollen der Coup

Frida Karlsson holt ausgerechnet am Holmenkollen zum grossen Schlag aus. Die junge Schwedin bezwingt Norwegens Seriensiegerin Therese Johaug im Rennen über 30 km klassisch mit Massenstart.

Zunächst deutete nichts auf den Coup hin. Johaug drückte wie üblich von Beginn an aufs Tempo. Die Lücke ging bereits nach 4,3 km und wuchs bis gegen eine Minute an. Doch ein taktisch perfekt gewählter Zeitpunkt für den Skiwechsel plus perfektes Material ermöglichten die Wende. Die Schwedinnen Karlsson und Ebba Andersson lösten sich auf dem Feld der Verfolgerinnen. Kurz vor dem Ziel schloss Karlsson zu Johaug auf und liess der Saisondominatorin auf der Zielgeraden keine Chance.

Im Schatten des packenden Duells an der Spitze lieferte Nadine Fähndrich mit dem 10. Rang und 49 Sekunden Rückstand erneut eine starke Leistung ab. Die Zentralschweizerin bestritt erst zum zweiten Mal ein Rennen über 30 km auf höchstem Niveau. (abu/sda)

Bild: AP

