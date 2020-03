Sport

Sport-News: Ronaldinho bleibt in Haft, Martin Fourcade tritt zurück



Ronaldinho bleibt in Haft ++ Fourcade tritt zurück ++ Bundesliga gestoppt

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Ronaldinho bleibt in U-Haft

Bild: AP

Der Ex-Weltfussballer Ronaldinho bleibt wegen seiner Einreise mit einem gefälschten Pass in Paraguay vorerst im Gefängnis. Ein Berufungsgericht wies am Freitag einen erneuten Antrag der Anwälte auf Freilassung des Brasilianers zurück. Zwei Tage zuvor hatte bereits ein anderes Gericht einen Antrag auf Freilassung gegen Kaution oder auf Hausarrest abgelehnt.

Ronaldinho war ebenso wie sein Bruder Roberto Assis nach seiner Einreise in Paraguay mit gefälschten Ausweisen verhaftet worden. Beide sitzen nach Angaben ihrer Anwälte in einem Gefängnis in Paraguays Hauptstadt Asuncion. «Die Fluchtgefahr und das Risiko der Behinderung der Ermittlungen, die die Grundlage der Haftmassnahme gegen die Brüder Assis Moreira bilden, haben sich nicht geändert», teilten die Richter des Berufungsgerichts mit. (sda/afp)

Rücktritt von Martin Fourcade

Martin Fourcade hat am Freitagabend seinen Rücktritt auf Ende Saison angekündigt. Somit wird der Franzose am Samstag mit der Verfolgung in Kontiolahti seinen letztes Weltcuprennen bestreiten. Das Palmarès des 31-Jährigen ist überragend: 5 Mal Olympiasieger, 13 Mal Weltmeister, 91 Weltcupsiege (78 Einzel), ab 2011/12 sieben Gesamtweltcup-Siege in Serie.

«Mein Wille, das Beste zu geben und Berge zu versetzen, ist immer noch vorhanden. Aber die Fortsetzung meines Aufbaus als Mann, als Vater, muss von nun an durch andere Wege, andere Formen des Ausdrucks geschehen (...). Es ist Zeit, sich zu verabschieden. Vielen Dank für diese Reise», liess Fourcade verlauten. (ram/sda)

Keine Ski-Events mehr in diesem Winter

Swiss-Ski stellt per sofort auf allen Ebenen die nationalen und internationalen Schneesport-Veranstaltungen ein. Das Weltcup-Final der Skicrosser in Veysonnaz wird am Samstag nicht mehr ausgetragen. Der Gesamtweltcupsieg geht bei den Frauen an die Schwedin Sandra Näslund, die vor Fanny Smith gewinnt. Bei den Männern stand der Kanadier Kevin Drury schon zuvor als Gesamtsieger fest.

Ebenfalls abgesagt ist der abschliessende Weltcup der Ski Freestyler in Silvaplana, der am 21./22. März hätte stattfinden sollen. Der Bündner Andri Ragettli sicherte sich im Slopestyle den Gesamtsieg, bei den Frauen triumphierte in der gleichen Disziplin die Westschweizerin Sarah Höfflin. Von der Absage sind auch alle nationalen Meisterschaften betroffen, unter anderem diejenigen der Alpinen im Val d'Anniviers und der Langläufer in Realp. (ram/sda)

Bild: AP

Bundesliga spielt am Wochenende doch nicht

Jetzt also doch: Am Wochenende findet keine Bundesliga-Spiele statt. Zunächst hatte die DFL entschieden, den 26. Spieltag ohne Zuschauer stattfinden zu lassen. Dafür hatte es Kritik gegeben. Am Freitagnachmittag hat die Deutsche Fussball Liga nun verkündet, dass an diesem Wochenende doch keine Spiele in der 1. und 2. Liga stattfinden werden. Damit finden in der Bundesliga bis zum 2. April definitiv keine Spiele mehr statt. (pre)

Nach aktuellen Entwicklungen in Zusammenhang mit dem #Corona-Virus: #DFL beschließt Verlegung des 26. Spieltags der #Bundesliga und 2. Bundesliga ➡️ https://t.co/1YLxW9rcco pic.twitter.com/9jJaADVEtC — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) March 13, 2020

Giro d'Italia auf unbestimmte Zeit verschoben

Knapp zwei Monate vor dem ursprünglich geplanten Beginn am 9. Mai ist der Giro d'Italia wegen der Coronavirus-Pandemie auf einen späteren Zeitpunkt verschoben worden. Dieser Entscheid der Rennorganisatoren folgte auf die Ankündigung der ungarischen Regierung, dass der Auftakt zur dreiwöchigen Italien-Rundfahrt nicht in Budapest durchgeführt werden könne.

Von Ungarn sah die Streckenführung des Giro 2020, der am 31. Mai in Mailand enden sollte, einen Transfer mit dem Flugzeug nach Sizilien vor. (abu/sda)

Auch Langlauf-Weltcup vorzeitig zu Ende

Auch der Langlauf-Weltcup geht vorzeitig zu Ende. Die noch im Kalender verbliebenen Sprint-Rennen vom Wochenende im Québec wurden wegen der Reisebeschränkungen und der Gesundheitsrisiken aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt. Zuvor waren bereits der Weltcup-Final im kanadischen Canmore (20. bis 22. März) und die davor vorgesehen gewesenen Sprints in Minneapolis gestrichen worden.

Der Russe Alexander Bolschunow und die Norwegerin Therese Johaug standen schon vor der Absage der Rennen in Québec als Gesamtsieger fest. Dario Cologna belegte den 10. Schlussrang, Nadine Fähndrich klassierte sich als beste Schweizerin auf Platz 20. (sda/apa)

Bild: AP

Premier League pausiert bis 4. April

Die Premier League stellt den Fussball-Betrieb wegen der Ausbreitung des Coronavirus bis mindestens zum 4. April komplett ein. Der englische Verband FA und die English Football League (EFL) mit der zweitklassigen Championship sowie der League One und Two (3. und 4. Liga) folgen diesem Beschluss ebenso wie der Frauen-Fussball auf der Insel.

Nachdem Arsenal-Coach Mikel Arteta und Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, wurden zuvor bereits die Partien der Gunners und der Blues offiziell abgesagt. (pre)

The Premier League, FA, EFL and WSL have collectively agreed to postpone the professional game in England



Full statement: https://t.co/XcDyzBp4Ol pic.twitter.com/cmYjoY3LRR — Premier League (@premierleague) March 13, 2020

UEFA verschiebt alle Europacup-Spiele von nächster Woche

Die UEFA hat den Spielbetrieb in der Champions League und in der Europa League wegen der Coronavirus-Krise vorerst ausgesetzt. Dazu gehören die verbleibenden Spiele des Achtelfinals der Champions League am 17. und 18. März 2020 und alle Spiele des Achtelfinals der Europa League am 19. März 2020. Betroffen ist auch das Achtelfinal-Rückspiel des FC Basel gegen Eintracht Frankfurt.

Bereits gestern teilte die UEFA mit, dass für den 17. März eine Videokonferenz mit Vertretern der 55 Mitgliedsverbände sowie den Vorständen des Europäischen Klubverbands und der Europäischen Ligen einberufen werde. Dann soll auch über die weitere Vorgehensweise in Hinblick auf die Fussball-EM 2020 im Sommer beraten werden (12. Juni bis 12. Juli). (pre)

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.



Full statement: 👇 — UEFA (@UEFA) March 13, 2020

Ligue 1 und Ligue 2 unterbrochen

Bis auf weiteres wird auch in den höchsten beiden Ligen Frankreichs keine Fussball mehr gespielt. Diesen Entscheid fällte der französische Profiliga-Verband LFP. Bislang war vorgesehen, bis am 15. April ohne Zuschauer zu spielen. (abu/sda)

Bild: EPA

Bundesliga will am Wochenende noch spielen – danach ist Schluss

Die Deutsche Fussball Liga (DFL) will wegen der derzeitigen Coronavirus-Pandemie, ab kommenden Dienstag bis vorerst am 2. April die Bundesliga-Saison unterbrechen. Zuvor hatte ein ausdrücklicher Appell der Politik den Druck auf die Veranstalter deutlich erhöht.

Das DFL-Präsidium wird diesen Vorschlag am Montag den Profiklubs unterbreiten. «Ziel ist es weiterhin, die Saison bis zum Sommer zu Ende zu spielen – aus sportlichen Gesichtspunkten, aber insbesondere auch weil eine vorzeitige Beendigung der Saison für einige Vereine existenzbedrohende Konsequenzen haben könnte», hiess es von der DFL dazu. Die 26. Runde am Wochenende soll noch planmässig und ohne Zuschauer so weit wie möglich stattfinden.

Die Bundesligaspiele vom Wochenende:

Am Donnerstagabend hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel die Bevölkerung wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus zu drastischen Einschnitten aufgefordert und damit indirekt auch die Fussball-Verantwortlichen noch stärker in die Pflicht genommen. Wo immer möglich sollten die Menschen auf Sozialkontakte verzichten, sagte Merkel. Auch «alle nicht notwendigen» Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmern sollten abgesagt werden. (abu/sda/dpa)

Das #DFL-Präsidium schlägt der Mitgliederversammlung eine Aussetzung des Spielbetriebs der #Bundesliga und 2. Bundesliga ab kommendem Dienstag bis einschließlich 2. April vor ➡️ https://t.co/ZZvu06XqeB pic.twitter.com/YtGeQOMgyQ — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) March 13, 2020

Formel E setzt Saison zwei Monate aus

Die Formel E setzt angesichts der Coronavirus-Krise ihren Rennbetrieb für zwei Monate aus. Zuvor war schon entschieden worden, die Rennen in der chinesischen Stadt Sanya (21. März), in Rom (4. April) und in Indonesiens Hauptstadt Jakarta (6. Juni) nicht durchzuführen.

«Genau jetzt ist die Zeit, verantwortungsvoll zu handeln und deshalb haben wir uns entschieden, die Saison auszusetzen», erklärte Alejandro Agag, der Gründer der Serie für elektrobetriebene Autos. (abu/sda/dpa)

Bild: PPR

US-Verbandschef tritt ab

US-Verbandschef Carlos Cordeiro ist nach umstrittenen Erklärungen in Gleichstellungsfragen zu Frauen zurückgetreten. Konkret geht es um eine juristische Auseinandersetzung mit dem Frauen-Nationalteam um Superstar Megan Rapinoe, das genauso wie die Männer-Auswahl entlohnt werden will. Vor Gericht argumentierte die Verbandsseite jüngst, dass Spielerinnen körperlich zu weniger in der Lage seien und auch weniger Verantwortung tragen würden als Spieler. Die US-Frauen sind Weltmeister.

«Es war inakzeptabel und unentschuldbar», erklärte Cordeiro. Er habe die eingereichten Schriftstücke aber auch nicht in ihrer Gesamtheit überprüfen können. Sonst hätte er die Sprache beanstandet. Der 64-Jährige hatte das Amt 2018 übernommen. Nun steht mit der bisherigen Vizepräsidentin Cindy Parlow Cone erstmals eine Frau an die Spitze des Verbandes. (bul/sda/dpa)

It has been an incredible privilege to serve as the President of U.S. Soccer.



My one and only mission has always been to do what is best for our Federation.



After discussions with the Board of Directors, I have decided to step down, effective immediately. My full statement: pic.twitter.com/4B7siuIqcL — Carlos Cordeiro (@CACSoccer) March 13, 2020

Kein Grand Prix von Australien

Der Grand Prix von Australien ist nach langem Werweissen der Organisatoren abgesagt worden. Es hatte lange, sehr lange gedauert, bis auch die Rechteinhaber der Formel 1, die lokalen Behörden, die örtlichen Organisatoren und die Vertreter des Internationalen Automobil-Verbandes sich zur Absage durchringen und sich von ihrem Ansinnen lösen konnten, das Programm in Melbourne trotz aller widriger Umstände, Unmutsbekundungen und Protesten durchzuziehen.

Vor dem Entscheid war die Situation zeitweise völlig unübersichtlich. Dazu passte die Ansammlung von vielen hundert Zuschauern, denen der Zugang auf die Anlage im Albert Park verweigert wurde. Knapp zwei Stunden vor dem geplanten Beginn des ersten Trainings hatten die Irrungen und Wirrungen ein Ende und wurde die Absage bestätigt. Begründet wurde der Schritt mit der nicht gewährleisteten Sicherheit.

Die Sicherheit ist im Zuge der Verbreitung des Coronavirus natürlich ein Thema. Doch in Tat und Wahrheit ging es bei den sich hinziehenden Verhandlungen vorab ums Geld. Wer die Absage bestimmt, muss auch für die entstandenen Kosten geradestehen. Dass der Internationale Automobil-Verband FIA, das Formel-1-Management und die Veranstalterin Australian Grand Prix Corporation die Absage in einem gemeinsamen Schreiben verkündet haben, deutet auf einen Vergleich in Bezug auf die Haftung hin. (sda)

Bild: EPA

Keine Schweizer Meister in dieser Saison

Die Unihockey-Meisterschaft wird am Freitag eingestellt. Einen Meister wird es in dieser Saison nicht geben. Dies beschloss der Schweizer Verband am Donnerstagabend.

Die jüngsten Entwicklungen rund um das Coronavirus und die damit verbundenen gesundheitlichen Risiken würden das Weiterführen der Meisterschaft verunmöglichen, teilte Swiss Unihockey mit. Somit entfällt auch der Superfinal vom 18. April in Kloten. Für sämtliche Auf-/Abstiegsfragen werde eine Taskforce des Verbandes mögliche Handlungsoptionen ausarbeiten. (abu/sda)

Auch NHL unterbricht Spielbetrieb

Nach der NBA und der MLS hat nun auch die National Hockey League angekündigt, den Meisterschaftsbetrieb wegen der Coronavirus-Pandemie bis auf weiteres ruhen zu lassen.

NHL-Commissioner Gary Bettman lässt ausrichten: «Wir werden die Situation weiterhin genau beobachten. Wir rufen unsere Teams und Spieler dazu auf, alle möglichen Vorsichtsmassnahmen zu treffen, um eine weitere Verbreitung zu verhindern. Es ist unser Ziel, weiterzuspielen, sobald das möglich ist.» (abu/sda)

Cristiano Ronaldo auf Madeira Quarantäne

Die Coronavirus-Pandemie trifft auch Fussball-Ikone Cristiano Ronaldo. Der portugiesische Stürmer befinde sich bereits seit einigen Tagen auf der portugiesischen Insel Madeira in Quarantäne, teilte Pedro Ramos von Madeiras Regionalregierung am Donnerstag mit. Weder Ronaldo noch seine Familie zeigten Symptome einer Infektion.

Ronaldos Klub Juventus Turin bestätigte die Isolation gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Es handelt sich demnach um eine Vorsichtsmassnahme, nachdem einer von Ronaldos Teamkollegen bei Juventus Turin, der Verteidiger Daniele Rugani, am Mittwoch positiv auf das Virus getestet worden war. Nach Angaben seines Klubs entwickelte Rugani aber keine Symptome. Alle Spieler, Stabsmitglieder und andere Mitarbeiter, die Kontakt zu Rugani hatten, hätten sich freiwillig in Quarantäne begeben. (abu/sda)

Bild: AP

Manchester City gegen Real und Juventus gegen Lyon abgesagt

Die für Dienstag angesetzten Champions-League-Partien Manchester City gegen Real Madrid und Juventus Turin gegen Olympique Lyon sind wegen des Corona-Virus abgesagt worden. Das teilte die UEFA mit.

Zuvor hatte der spanische Rekordmeister Real seine Spieler unter Quarantäne gesetzt, weil ein Basketballer des Vereins positiv auf das neue Coronavirus getestet worden war. Bei Juventus war Abwehrspieler Daniele Rugani positiv auf das Virus getestet worden. (abu/sda)

Following the quarantine imposed on players of Juventus and Real Madrid, the following #UCL matches will not take place as scheduled.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City – Real Madrid 🇪🇸

🇮🇹 Juventus – Olympique Lyonnais 🇫🇷



Further decisions on the matches will be communicated in due course. — UEFA (@UEFA) March 12, 2020

Auch MLS unterbricht Spielbetrieb

Nach der NBA unterbricht die Major League Soccer (MLS) als zweite nordamerikanische Profiliga den Spielbetrieb wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus. Die nächsten 30 Tage werden keine MLS-Spiele stattfinden. Die Liga will zu einem späteren Zeitpunkt das weitere vorgehen kommunizieren. (abu)

Major League Soccer Suspends Season for 30 Days pic.twitter.com/P0HEPmsnkx — Major League Soccer (@MLS) March 12, 2020

UEFA will Fussball-EM verschieben

Am Dienstag bespricht die UEFA mit Vertretern von allen nationalen Verbände die Situation im europäischen Fussball. Konkret geht es darum ob und wie die aktuellen Saisons in der Champions- und Europa-League sowie die Europameisterschaft stattfinden sollen.

Wie die französische «L'Équipe» weiss, soll die Europameisterschaft um ein Jahr nach hinten geschoben werden und im Sommer 2021 stattfinden. Damit soll die Möglichkeit erhalten bleiben, Champions League und Europa League im Sommer ohne Termindruck noch zu beenden, sofern die Lage mit dem Coronavirus sich bis dahin bessert. Der definitive Entscheid wird aber erst am Dienstag kommuniziert. (abu)

Bild: EPA

Skisprung-Saison wird vorzeitig beendet

Wegen der Coronavirus-Epidemie beenden die Skispringer die Saison vorzeitig. Auch der für heute Donnerstagabend geplante Wettkampf in Trondheim fällt aus.

Somit ist der Österreicher Stefan Kraft zum zweiten Mal nach der Saison 2016/17 Weltcup-Gesamtsieger. Auch die Skiflug-Weltmeisterschaften in Planica vom übernächsten Wochenende finden nicht statt. Sie werden in der kommenden Saison nachgeholt. (abu/sda)

Bild: AP

UEFA beruft Krisensitzung für Dienstag ein

Die UEFA hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus für den Dienstag, 17. März, eine Krisensitzung einberufen. Bei dieser sollen Vertreter von allen 55 Mitgliedsverbänden in einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen nach dem Ausbruch der Pandemie beraten, wie die UEFA mitteilte.

Thematisiert werden neben den «nationalen und europäischen Wettbewerben», die teilweise unterbrochen sind, auch die EM. Diese ist vom 12. Juni bis 12. Juli in zwölf Ländern geplant. (pre/sda)

In the light of ongoing developments in the spread of Covid-19, UEFA has invited various stakeholders to discuss European football’s response to the outbreak.



Discussions will include all domestic and European competitions, including UEFA EURO 2020.



Full statement: 👇 — UEFA (@UEFA) March 12, 2020

Tennis-Turnier in Miami abgesagt

Nach dem Turnier in Indian Wells wird auch das ATP- und WTA-Turnier in Miami nicht stattfinden. Das Miami-Dade County, in dem das für Ende März geplante Turnier hätte stattfinden sollen, rief aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus den Notstand aus und untersagte bis auf Weiteres die Durchführung von Grossveranstaltungen.

Die ATP plant eine Unterbrechung der Tour von Rund sechs Wochen. Im vergangenen Jahr hat Roger Federer das Turnier gewonnen. Was mit den ATP-Punkten von Indian Wells und Miami passiert, ist noch unklar. (pre/sda)

Bild: AP

Champions League und Europa League wohl vorerst abgesagt

Das Coronavirus wirbelt die Fussballsaison weiterhin durcheinander. Wie die «Marca» berichtet, hat sich die UEFA dafür entschieden, die Champions League und die Europa League vorerst auszusetzen. Damit werden die Spiele in der kommenden Woche nicht stattfinden. Geplant wären in der Champions League vier weitere Achtelfinals gewesen. (dab)

📍 La UEFA también para: la Champions y la Europa League, suspendidas https://t.co/LUxmvUuD10 pic.twitter.com/EIlql3u3XY — MARCA (@marca) March 12, 2020

Real Madrid unter Quarantäne

Spaniens Fussball-Meisterschaft ruht wegen des Coronavirus zumindest bis April. Die nächsten zwei Runden werden verschoben. Real Madrid hatte zuvor seine Mannschaft unter Quarantäne gestellt, nachdem ein Spieler der Basketball-Abteilung des Vereins positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Damit können die Madrilenen auch nicht zum Achtelfinal-Rückspiel in der Fussball-Champions-League am Dienstagabend bei Manchester City antreten. Englands Meister hatte das Hinspiel am 26. Februar in Madrid 2:1 gewonnen. (zap/sda)

Nota informativa.



LaLiga acuerda la suspensión de la competición.



📝 https://t.co/RLVBEU6IUB pic.twitter.com/zd6IPA1Ukv — LaLiga (@LaLiga) March 12, 2020

Erstes Geisterspiel in der NHL

Während die NBA wegen des ersten Corona-Falls den Spielbetrieb aussetzt, wird in der NHL vorerst weitergespielt. Betroffen von der Covid-19-Pandemie ist die beste Hockey-Liga der Welt aber gleichwohl. Zum ersten Mal in der Geschichte der NHL wird es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einem Geisterspiel kommen.

Das Spiel zwischen den Columbus Blue Jackets und den Pittsburgh Penguins wird heute Nacht (0 Uhr MEZ) ohne Zuschauer ausgetragen. Schon zuvor hatten auch die San Jose Sharks angekündigt, die verbleibenden drei Heimspiele im Monat März gegen die Montreal Canadiens, Boston Bruins und Arizona Coyotes vor leeren Rängen auszutragen. (pre)

Full #CBJ statement on the upcoming home game schedule. pic.twitter.com/krGEcEnd76 — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) March 11, 2020

McLaren-Fahrer in Melbourne nicht am Start

Das Formel-1-Team McLaren wird beim Saisonauftakt am Sonntag in Melbourne nicht dabei sein. Die Engländer mit den Fahrern Carlos Sainz und Lando Norris verzichten auf den Start im Grand Prix von Australien, nachdem sich ein Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert hat. Geschäftsführer Zac Brown und Teamchef Andreas Seidl informierten den Automobil-Weltverband FIA am späten Abend Ortszeit über den positiven Test.

Neben dem Angestellten von McLaren gibt es rund um die Formel 1 vier weitere Verdachtsfälle. Die Betroffenen gehören dem amerikanischen Team Haas an. (dab/sda)

McLaren Racing withdraws from the 2020 Formula 1 Australian Grand Prix. pic.twitter.com/BZvHVKQoev — McLaren (@McLarenF1) March 12, 2020

Keine Rennen in Kranjska Gora - Kilde Gesamtweltcup-Sieger

Das Coronavirus hat auch die letzten Weltcup-Rennen der Männer in Kranjska Gora nicht zugelassen. Aleksander Kilde gewinnt als vierter Norweger den Gesamtweltcup. Diese Absage überrascht nun wirklich nicht mehr. Kranjska Gora, wo am Samstag ein Riesenslalom und am Sonntag ein Slalom im Programm gestanden hätten, liegt nur rund zehn Kilometer von der Grenze zu Norditalien entfernt, zu jenem Gebiet, in dem das Coronavirus europaweit am meisten Auswirkungen zeigt.

Kilde gewinnt die grosse Kristallkugel vor dem Franzosen Alexis Pinturault und seinem Landsmann Henrik Kristoffersen, die vor Saisonbeginn beide als erste Anwärter auf die Nachfolge des zurückgetretenen Marcel Hirscher gehandelt worden waren. Kilde tritt als Gesamtweltcup-Sieger in die Fussstapfen der ganz Grossen seines Landes. Kjetil-André Aamodt hatte die grosse Kugel 1994 gewonnen, Lasse Kjus 1996 und 1999 und Aksel Lund Svindal 2007 und 2009. (pre/sda)

Bild: AP

Sky bringt BuLi-Konferenz im Free-TV

Wenigstens eine gute Nachricht für Fussball-Fans: TV-Sender Sky reagiert auf die Geisterspiele in der Bundesliga am Wochenende. Wegen der zahlreichen Spiele ohne Zuschauer zeigt der Sender die Spiele der höchsten deutschen Spielklasse vom kommenden Samstag im Free-TV. Über den hauseigenen Gratis-Sender Sky Sport News HD wird am Samstag erst die Konferenz der Bundesliga, am Sonntag dann die der zweiten Liga übertragen. (pre)

Hamilton ist «schockiert»

Das Coronavirus hat auch die Formel 1 vor ihrem geplanten Saisonauftakt in Australien erfasst. Trotz mehrerer Verdachtsfälle im Fahrerlager in Melbourne sehen die Verantwortlichen die Zeit für Anpassungen noch nicht gekommen. Lewis Hamilton geht diese Gleichgültigkeit zu weit. Er übt harsche Kritik. «Ich bin sehr überrascht, dass wir hier sind», sagte Hamilton am Donnerstag. «Ich denke, es ist grossartig, dass wir Rennen haben können. Aber für mich ist es schockierend, dass wir alle in diesem Raum sitzen.»

Die Passivität und die Sturheit der Entscheidungsträger für die Formel 1 ist dem Briten ein Dorn im Auge. «Es scheint, dass die gesamte Welt reagiert. Heute Morgen hat Präsident Donald Trump die Grenzen zwischen Europa und den USA dichtgemacht. Die NBA hat ihren Spielbetrieb bis auf Weiteres eingestellt. Aber die Formel 1 macht einfach weiter.»

Auf die Frage, ob er das für den Sonntag geplante Rennen in Melbourne absagen würde, sollten sich Verdachtsfälle bei Teammitgliedern als Infektionen herausstellen, sagte Hamilton: «Es liegt nicht an mir, das zu entscheiden. Aber ich habe gehört, dass die Ergebnisse der Tests erst in fünf Tagen feststehen werden. Was für ein Zufall.» (pre/sda)

Bild: AP

NBA unterbricht ihre Saison

Die nordamerikanische Basketball-Liga NBA unterbricht ihre Saison wegen der Covid-19-Pandemie auf unbestimmte Zeit. Diese Entscheidung gab die Liga am Mittwochabend (Ortszeit) bekannt und bestätigte in der Mitteilung zugleich einen positiven Test eines Spielers des NBA-Clubs Utah Jazz.

Die NBA-Partie den Oklahoma City Thunder um den deutschen Nationalspieler Dennis Schröder und den Utah Jazz war am Mittwochabend (Ortszeit) kurzfristig abgesagt worden. Nach Angaben von US-Medien war der Grund für die Entscheidung das Unwohlsein von Jazz-Spieler Rudy Gobert und die Sorge um einen Covid-19-Fall. Eine Bestätigung für die Berichte oder eine offizielle Stellungnahme der nordamerikanischen Basketball-Liga oder einem der beteiligten Teams gab es zunächst nicht.

Wie auf TV-Bildern zu sehen war, standen die Spieler auf dem Platz, als die Schiedsrichter sich versammelten und die Mannschaften wenig später vom Feld schickten. Nach einer Zeit mit diversen Unterhaltungsaktionen auf dem Spielfeld wurden Zuschauer etwa eine halbe Stunde nach dem geplanten Spielbeginn über die Absage wegen «unvorhersehbarer Umstände» per Durchsage informiert und dazu aufgefordert, die Halle zu verlassen. (jaw/sda/dpa)

NBA To Suspend Season Following Tonight's Games pic.twitter.com/2PTx2fkLlW — NBA (@NBA) March 12, 2020

Länderspiele der Schweiz in Katar abgesagt

Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft wird Ende März in Katar infolge des Coronavirus keine Test-Länderspiele austragen können.

Vorgesehen waren Freundschaftsspiele der Mannschaft von Trainer Vladimir Petkovic gegen Belgien und Kroatien. Die Absage wurde vom Schweizerischen Fussballverband SFV gegenüber Keystone-SDA bestätigt. Der Verband sei nun bestrebt, ein Ersatzprogramm auf die Beine zu stellen. (zap/sda)

„Qatar Airways International Tournament“ findet wegen der weiteren internationalen Ausbreitung des Coronavirus nicht statt.

➡️Absage der Testspiele des A-Nationalteams gg. Kroatien (26.3.) und gg. Belgien (30.3.), das Team wird nicht nach Katar reisen. https://t.co/aEn7tLNyGi — nationalteams_SFVASF (@SFV_ASF) March 11, 2020

Embolo trifft bei Gladbach-Sieg

Unter anderem dank einem Tor von Breel Embolo setzte sich Borussia Mönchengladbach im Bundesliga-Nachtragsspiel gegen den 1. FC Köln 2:1 durch.

Embolo, der erstmals seit fast zwei Monaten von Beginn weg spielen durfte, traf in der 32. Minute zum 1:0. Auch beim zweiten Treffer der Gastgeber in der 70. Minute war Embolo entscheidend beteiligt. Der spanische Verteidiger Jorge Meré lenkte die Flanke des Baslers zum 2:0 ins eigene Tor.

Köln kam in der 81. Minute zum Anschlusstreffer durch Mark Uth, der von einem Fehler von Goalie Yann Sommer profitierte. Dank dem Sieg stiess Mönchengladbach in der Tabelle auf den 4. Platz vor.

Telegramm: Mönchengladbach - 1. FC Köln 2:1 (1:0). - Tore: 32. Embolo 1:0. 70. Meré (Eigentor) 2:0. 81. Uth 2:1. - Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi und Embolo (bis 82.), ohne Zakaria (verletzt). Partie aufgrund des Coronavirus ohne Zuschauer ausgetragen. (dab/sda)

Spanischer Cupfinal verschoben

Der spanische Cupfinal zwischen San Sebastian und Athletic Bilbao wurde wegen des Coronavirus verschoben. Wann die am 18. April in Sevilla geplante Partie durchgeführt wird, ist offen. (dab/sda/afp)

Bild: EPA

Ski-Weltcup der Frauen vorzeitig beendet – Brignone gewinnt die grosse Kugel

Das Coronavirus wird ein weiteres Mal auch im Alpin-Bereich wirksam. Die letzten drei Weltcup-Rennen der Frauen sind abgesagt. Die Italienerin Federica Brignone gewinnt den Gesamtweltcup.

Der Erreger hatte bereits dafür gesorgt, dass aus dem Finale, das in der nächsten Woche in Cortina d'Ampezzo geplant war, nichts wurde. Deshalb war Are als letzte Station in diesem Weltcup-Winter im Kalender verblieben.

Federica Brignone gewinnt die grosse Kristallkugel als erste Italienerin überhaupt. Die Tochter der einstigen Slalom-Spezialistin Maria Rosa Quario gewinnt die Gesamtwertung mit 153 Punkten Vorsprung vor Mikaela Shiffrin. (dab/sda)

Bild: AP

Fed-Cup-Finalturnier in Budapest wird verschoben

Das für die Zeit vom 14. bis 19. April vorgesehene Fed-Cup-Finalturnier in Budapest, für das sich auch die Schweizer Tennisspielerinnen qualifiziert haben, wird infolge des Coronavirus auf noch nicht bekannte Daten verschoben.

Der Tennis-Weltverband ITF teilte die Verschiebung am Mittwoch mit. Wann die Finalrunde mit zwölf Teams in vier Dreiergruppen nachgeholt werden kann, ist ungewiss.

Wie bei den Männern der Davis Cup wurde auch der Fed Cup reformiert. Die Schweizerinnen wurden in einer Gruppe mit Tschechien und Deutschland gelost. (dab/sda/dpa)

Bild: KEYSTONE

Auch Inter gegen Getafe muss abgesagt werden

Das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League zwischen Inter Mailand und Getafe ist wegen des Coronavirus abgesagt worden, wie die UEFA mitteilte.

«Wir wollen nicht ins Epizentrum des Coronavirus reisen», hatte Angel Torres, der Präsident von Getafe, in einem Interview gesagt. «Das Vernünftigste wäre, das Spiel zu verschieben.»

Die Verantwortlichen des Klubs haben sich auch an die UEFA gewandt, um eine Alternative zu der Austragung in Mailand zu finden. Getafe sei aber notfalls bereit, ein Ausscheiden in Kauf zu nehmen. «Wenn wir die Partie verlieren müssen, dann verlieren wir sie», so Torres. Unter keinen Umständen werde man die Gesundheit des Teams gefährden. Die UEFA kündigte an, «zu gegebener Zeit» über das weitere Vorgehen entscheiden zu wollen. (dab/sda)

Frankfurt-Basel nun doch ohne Zuschauer

Das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Basel muss wegen der Ausbreitung des Coronavirus am Donnerstag (18.55 Uhr) doch ohne Zuschauer ausgetragen werden. Diesen Entscheid traf das Gesundheitsamt Frankfurt am Mittwochabend nach einer Neubewertung der Lage. Tickets werden zurückerstattet. (zap/sda)

Das Gesundheitsamt Frankfurt hat Eintracht Frankfurt am Nachmittag über eine neue Infektionslage des Coronavirus informiert. Das @EuropaLeague-Spiel gegen den @FCBasel1893 wird demnach ohne Zuschauer ausgetragen. Alle Infos 👇#SGE #SGEBaselhttps://t.co/BnFUIn732a — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) March 11, 2020

Roger Schmidt wird Trainer in Eindhoven

Der Deutsche Roger Schmidt wird künftig den PSV Eindhoven trainieren, bei dem Ricardo Rodriguez unter Vertrag steht. Schmidt folgt ab der nächsten Saison auf Interimscoach Ernest Faber, der im Dezember Mark van Bommel abgelöst hatte. In Deutschland war Schmidt zwischen 2014 und 2017 für Bayer Leverkusen tätig. (sda/dpa)

Bild: AP/AP

Roma-Flieger darf nicht in Spanien landen

Die AS Roma kann wegen des Coronavirus in Italien nicht nach Sevilla zum Achtelfinal-Hinspiel der Europa League reisen. Das Flugzeug aus Italien habe keine Landeerlaubnis in Spanien bekommen, teilte der Serie-A-Klub auf Twitter mit. Die Partie hätte am Donnerstag stattfinden sollen.

Italien ist in Europa das vom Virus am stärksten betroffene Land. Die Regierung hat das gesamte Land zur Sperrzone erklärt, weshalb viele Länder ihre Flugverbindungen nach Italien gestrichen haben. (pre/sda)

🔴Breaking news: #ASRoma will not travel to Spain for the @EuropaLeague match against @SevillaFC_ENG after the plane from Italy was not authorised to land in Spain. More details from UEFA soon. pic.twitter.com/vnVmJLkeRC — AS Roma English (@ASRomaEN) March 11, 2020

Erster Fussballer in Deutschland positiv auf Coronavirus getestet

Innenverteidiger Timo Hübers von Zweitligist Hannover 96 ist als erster Fussball-Profi in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 23-Jährige befindet sich derzeit in häuslicher Quarantäne und habe seit seiner Infektion bei einer Veranstaltung in Hildesheim keinen Kontakt mit seinen Mannschaftskollegen gehabt, teilten die Verantwortlichen des Vereins mit.

Das komplette Kader sowie das Trainerteam Kenan Kocak werden vorsorglich auf das Virus getestet. Torschütze Hübers stand beim 3:0 Auswärtserfolg beim 1. FC Nürnberg am vergangenen Freitag 90 Minuten auf dem Platz. (pre/sda)

#H96-Profi Timo #Hübers ist positiv auf das #Corona-Virus getestet worden. Da der 23-Jährige seit der Ansteckung keinen Kontakt zu seinen Teamkollegen hatte, ist nicht davon auszugehen, dass sich Mitspieler bei ihm infiziert haben. 👇 #NiemalsAllein ⚫⚪💚https://t.co/MBVQOdDnI1 — Hannover 96 (@Hannover96) March 11, 2020

Getafe will nicht nach Mailand reisen

Das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League zwischen Inter Mailand und Getafe steht wegen des Coronavirus auf der Kippe. Die Spanier haben angekündigt, unter den derzeitigen Umständen nicht nach Italien zu reisen. «Wir wollen nicht ins Epizentrum des Coronavirus reisen», sagte Angel Torres, der Präsident von Getafe, in einem Interview mit einem spanischen Radiosender. «Das Vernünftigste wäre, das Spiel zu verschieben.»

Die Verantwortlichen des Klubs haben sich auch an die UEFA gewandt, um eine Alternative zu der Austragung in Mailand zu finden. Getafe sei aber notfalls bereit, ein Ausscheiden in Kauf zu nehmen. «Wenn wir die Partie verlieren müssen, dann verlieren wir sie», so Torres. Unter keinen Umständen werde man die Gesundheit des Teams gefährden. (pre/sda)

#UEL round of 16 is set ✅



🤔 Which game are you most looking forward to?#UELdraw pic.twitter.com/T4fY67OdED — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 28, 2020

Shiffrin in Are definitiv am Start

Mikaela Shiffrin kehrt für die letzten drei Rennen des Winters in den Weltcup zurück. Die Amerikanerin wird in dieser Woche in Are in Schweden am Start sein. Nach ihrer langen Pause wegen des Unfalltodes ihres Vaters hat Shiffrin ihre klare Führung in der Gesamtwertung eingebüsst. Sie liegt 153 Punkte hinter der Italienerin Federica Brignone an zweiter Stelle. Ihr letztes Weltcup-Rennen bestritt die Amerikanerin vor sechseinhalb Wochen, einen Super-G in Bansko in Bulgarien, den sie gewann.

An Are habe sie «wundervolle Erinnerungen an meinen Dad», schrieb Shiffrin auf Instagram. «Deshalb freue ich mich, für die Rennen zurückzukommen. Ich habe keine echten Ziele oder Erwartungen. Ich will es einfach nur probieren und nochmal Rennen fahren vor dem Ende der Saison.» Wegen des Coronavirus war das eigentliche Saisonfinale in der nächsten Woche in Cortina d'Ampezzo abgesagt worden. In Are stehen am Donnerstag ein Parallel-Slalom, am Freitag ein Riesenslalom und am Samstag ein Slalom im Programm. (sda)

Frankfurt – Basel mit Zuschauern

Das Hinspiel des Europa-League-Achtelfinal zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Basel findet morgen Donnerstag vor vollen Rängen statt. Das verkündete der Frankfurter Stadtrat Stefan Majer. Beim Entscheid sei man der fachlichen Empfehlung des Frankfurter Gesundheitsamtes gefolgt.

Für die Partie gelten jedoch Auflagen. «Panik ist ein schlechter Ratgeber. In der momentan zugespitzten Situation bedarf es eines kühlen Kopfes», begründete Majer die Entscheid, das Spiel weder abzusagen noch das Publikum auszuschliessen. Das Rückspiel in Basel ist von den Behörden verboten werden. Noch ist unklar, wo und wann es stattfinden soll. (ram/sda)

Bild: EPA

Komplette Bundesliga-Runde ohne Zuschauer

Die Ausbreitung des Coronavirus sorgt in der deutschen Bundesliga für ein Novum. Zum ersten Mal wird eine komplette Runde ohne Zuschauer gespielt. Am Mittwoch entschieden sich die Verantwortlichen von RB Leipzig, das Spiel am Samstag gegen Freiburg aufgrund des sich ausbreitenden Erregers vor leeren Tribünen auszutragen.

«Wir haben heute Vormittag intensiv zusammengesessen und unter Berücksichtigung der täglich neuen Entwicklung um das Coronavirus entschieden, am Samstag ohne Zuschauer zu spielen. Trotz weiterhin sehr wenig Infizierten im Leipziger Raum wollen wir zum einen das gesundheitliche Risiko minimieren», sagte Oliver Mintzlaff, der Präsident von RB Leipzig. «Zum anderen möchten wir mit diesem Entscheid dazu beitragen, einer potenziellen Wettbewerbsverzerrung durch unterschiedliche Handhabung an den verschiedenen Bundesliga-Spielorten entgegenzuwirken.»

Am Mittwochvormittag war nach einiger Verwirrung auf Anordnung des Amtsarztes auch für das Spiel Union Berlin - Bayern München ein Zuschauer-Verbot verhängt worden. Am Dienstag hatte es widersprüchliche Angaben vom Bezirksamt und vom Verein gegeben, ob die Partie mit oder ohne Zuschauer aus Sorge um die Ausbreitung des Coronavirus über die Bühne gehen würde. (pre/sda)

Drei Corona-Verdachtsfälle im Fahrerlager in Melbourne

Das Coronavirus wird auch in der Formel 1 immer mehr zum Thema. Im Fahrerlager in Melbourne, wo am Sonntag die Saison mit dem Grand Prix von Australien eröffnet wird, sind die ersten drei Verdachtsfälle aufgetreten. Bei den Betroffenen handelt es sich um einen Angestellten des Teams McLaren und um zwei Mitarbeiter der Equipe Haas. Sie befinden sich derzeit isoliert in ihren Hotelzimmern.

Die beiden Rennställe haben die Fälle bestätigt. Es handle sich um Vorsichtsmassnahmen, man warte die Ergebnisse der Tests ab. Dabei soll herausgefunden werden, ob sich die Mitarbeiter mit Virus infiziert haben. (pre/sda)

Bild: EPA/EPA

Arsenal-Spieler in Quarantäne

Das Coronavirus erreichte nun auch die Premier League. Als erste Partie in Englands höchster Klasse musste das auf Mittwoch angesetzte Nachholspiel Manchester City – Arsenal verschoben werden. Spieler des Londoner Vereins müssen in Quarantäne.

Gemäss den Verantwortlichen der Premier League handelt es sich bei der Absage um eine Vorsichtsmassnahme. Die Verschiebung ist eine Reaktion auf den Nachweis des Virus beim Besitzer des Traditionsvereins Olympiakos Piräus, Evangelos Marinakis. Vor zwei Wochen waren die Griechen bei Arsenal zum Sechzehntelfinal-Rückspiel in der Europa League angetreten - und hatten die Engländer dank einem 2:1-Sieg in der Verlängerung eliminiert. Offenbar hatten einige Spieler von Arsenal nach dem Spiel Kontakt mit Marinakis.

Die betroffenen Spieler wurden für 14 Tage in häusliche Quarantäne geschickt. Um welche Akteure es sich handelt und ob Granit Xhaka zu ihnen gehört, gab die Vereinsführung nicht bekannt. Die Gefahr, dass sich die Spieler mit dem Virus infiziert haben, ist nach einer ersten Einschätzung «sehr gering». (jaw/sda)

The Premier League have postponed our match with Manchester City on Wednesday night as a precautionary measure.https://t.co/qTX1QiXjZv — Arsenal (@Arsenal) March 11, 2020

