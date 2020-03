Sport

Schweizer Fussballteams stellen Trainingsbetrieb ein +++ Tour de Romandie wird abgesagt

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Schweizer Fussballteams stellen Trainingsbetrieb ein

Nachdem der Bundesrat an einer Pressekonferenz aufgrund des Coronavirus die ausserordentliche Lage in der Schweiz ausgerufen hat, werden alle Schweizer Fussballteams den Trainings- und Spielbetrieb bis auf Weiteres einstellen. Dies teilte der Schweizer Fussballverband in einem Communiqué mit.

Schon in der letzten Woche hatte der Verband kommuniziert, man werde alle Spiele der Super League und der Challenge League bis am 30. April absagen. Bisher war es aber noch erlaubt gewesen, zu trainieren und Testspiele zu absolvieren. (dab)

Die Tour de Romandie kann 2020 nicht stattfinden

Die Tour de Romandie wird in diesem Jahr nicht durchgeführt. Tour-Direktor und -Organisator Richard Chassot sieht sich aufgrund der Coronavirus-Pandemie zu diesem Entscheid gezwungen.

Die Westschweizer Rundfahrt hätte am Dienstag, 28. April, mit einem Prolog in der Waadtländer Gemeinde Oron starten sollen. Fünf Tage später wäre das Rennen mit World-Tour-Status mit einem weiteren Zeitfahren in Freiburg zu Ende gegangen.

Soweit möglich, sollen die für dieses Jahr vorgesehenen Etappenorte auch 2021 zum Zuge kommen, wenn die Tour de Romandie vom 27. April bis 2. Mai stattfinden soll. (dab/sda)

⚠️⚠️⚠️#coronavirus...Le #tdr2020 est annulé😥. Il deviendra le #tdr2021. Ainsi en ont décidé @RChassot et la Fondation TdR. Forza, courage à toutes et tous et... rdv du 27 avril au 2 mai... 2021! 👍 pic.twitter.com/nA8FiWDT5u — Tour de Romandie (@TourDeRomandie) March 16, 2020

Auch Turniere in Stuttgart, Istanbul und Prag abgesagt

Nach der ATP Tour sagte nun auch die Frauentour alle Turniere bis Ende April ab. Die letzten Tennis-Veranstaltungen, die nun dem Coronavirus zum Opfer fielen, sind die Sandplatz-Turniere in Stuttgart, Istanbul und Prag. Frühestens geht es mit der WTA Tour ab 3. Mai in Madrid weiter, aber auch dies ist höchst unsicher. (abu/sda)

WTA Statement on upcoming clay court swing:



Due to the ongoing global coronavirus outbreak, the WTA tournaments in Stuttgart, Istanbul and Prague will not be held as scheduled.



At this point in time, the WTA Tour is now suspended until May 2 ---> https://t.co/MWcRZERqIq pic.twitter.com/bgxXXXniIH — WTA (@WTA) March 16, 2020

Neues Doping-Verfahren gegen Fury möglich

Die britische Doping-Agentur UKAD wird sich mit den neuen Vorwürfen gegen Box-Weltmeister Tyson Fury befassen. «Wir setzen uns immer mit potenziellen Beweisen in Bezug auf Dopingvergehen auseinander und werden eine Untersuchung beginnen, wenn das notwendig ist», teilte UKAD am Montag mit. Die Organisation rief zudem dazu auf, sich mit Informationen an sie zu wenden.

Die «Mail on Sunday» hatte berichtet, dass Fury und sein Cousin Hughie im Jahr 2015 einem Bauern Geld für eine entlastende Aussage geboten haben sollen. Beide Furys waren damals positiv auf das Steroid Nandrolon getestet worden, hatten das jedoch auf den Verzehr von unkastriertem Schwarzwild geschoben. Ein Bauer sollte gegen Zahlung von umgerechnet 28'000 Franken aussagen, die Boxer mit dem Fleisch beliefert zu haben. Da er das Geld nie erhalten hat, ging er mit der Geschichte an die Öffentlichkeit. Fury-Promoter Frank Warren wies die Vorwürfe zurück. Sein Schützling war 2017 rückwirkend für zwei Jahre gesperrt worden. (pre/sda)

Bild: AP

ManUnited stark an Zakaria interessiert

Manchester United soll sein Interesse an Borussia Mönchengladbachs Denis Zakaria verstärkt haben. Nach übereinstimmenden Medienberichten gilt der 23 Jahre alte Schweizer Internationale als Wunschspieler der «Red Devils». Der defensive Mittelfeldspieler hat einen Marktwert von rund 45 Millionen Euro. Der Vertrag bei Borussia Mönchengladbach läuft noch bis 2022.

Gladbachs Sportchef Max Eberl hatte zuletzt durchblicken lassen, nur bei einer Ablöse deutlich über dem Marktwert über einen Verkauf in diesem Sommer nachdenken zu wollen. Sollten die Gladbacher in der kommenden Saison in der Champions League spielen, gilt ein Abgang von Zakaria bereits in diesem Jahr als unwahrscheinlich. (pre/sda)

Bild: EPA/EPA

Derdiyok trifft erstmals in Usbekistan

Auf der ganzen Welt ruht der Fussball wegen des Coronavirus. Auf der ganzen Welt? Nein, ein paar unbeugsame Nationen trotzen der Krise und spielen weiter. Mittendrin sind sogar auch ein paar Schweizer.Der ehemalige Internationale Eren Derdiyok ist nach drei Runden der usbekischen Meisterschaft mit Pachtakor Taschkent sogar Leader. Beim 4:1-Sieg gegen Metallurg Bekabad erzielte der eingewechselte Derdiyok am Wochenende das letzte Tor.

Auch in Australien wird noch gespielt. Goalie Daniel Lopar und Mittelfeldspieler Pirmin Schwegler spielten am Samstag mir den Western Sydney Wanderers 1:1 gegen den Tabellenzweiten Melbourne City und kämpfen noch um die Playoffs. Wegen des Coronavirus entschied die A-League, die restlichen sechs Spieltage ohne Zuschauer zu Ende zu bringen.

Im Einsatz stehen würde auch Gökhan Inler. Der ehemalige Captain der Schweizer Nationalmannschaft sass jedoch beim 1:1 von Basaksehir Istanbul im Spitzenkampf gegen Trabzonspor wie zuletzt fast immer während 90 Minuten auf der Ersatzbank. (pre/sda)

Erster Corona-Fall in Formel 1 frei von Symptomen

Der erste Coronavirus-Fall der Formel 1 erholt sich. Die Symptome beim Mitarbeiter des englischen McLaren-Teams sind verschwunden. Dies erklärte der Chef des Motorsport-Projekts, Zak Brown. Auch die Leute in Quarantäne seien frohen Mutes. In der vergangenen Woche war bei einem McLaren-Mitarbeiter im Fahrerlager von Melbourne das Virus Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. McLaren zog daraufhin seine Teilnahme am Saisonauftakt in Australien zurück, der kurz danach komplett abgesagt wurde.

Später wurden weitere 14 Mitarbeiter des früheren Weltmeisterteams als Coronavirus-Verdachtsfälle eingestuft, die in engem Kontakt mit dem nachgewiesenen ersten Fall gewesen waren. Es handelte sich dabei weder um die Fahrer Carlos Sainz und Lando Norris noch Teamchef Andreas Seidl. Die 14 Angestellten sind in Melbourne isoliert. (sda/dpa)

Bild: EPA

US-Sport pausiert mindestens bis Mai

Der US-Sport wird wegen der Coronavirus-Krise wohl viel länger ruhen müssen als von den grossen Ligen zunächst erhofft. Die US-Gesundheitsbehörde CDC empfahl am Sonntag, in den kommenden acht Wochen im ganzen Land Veranstaltungen mit 50 Personen und mehr zu verschieben oder abzusagen.

Das überschreitet die angepeilten Pausen in der NHL (Eishockey) und der MLS (Fussball) deutlich. Die Basketball-Profiliga NBA hatte in ihrer offiziellen Mitteilung von einer Pause auf unbestimmte Zeit gesprochen. Auch der zunächst nur um zwei Wochen verschobene Saisonstart in der Baseball-Liga MLB wird unter diesen Umständen nicht zu halten sein.

Dass sich die NBA auf eine längere Pause einrichtet, war im Lauf des Tages an einer neuen Mitteilung an die Teams abzulesen, über die mehrere US-Medien berichteten. Demnach dürfen Spieler nun aus den Städten ihrer Teams abreisen und müssen nicht länger vor Ort bleiben. (pre/sda)

Bild: AP

Biels Headcoach Törmänen positiv auf Coronavirus getestet

Antti Törmänen, der Headcoach des EHC Biel, wurde am Sonntag positiv auf das Coronavirus getestet. Der 49-jährige Finne befindet sich in häuslicher Quarantäne. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, teilte der Klub aus der National League mit.

Weiter informierten die Bieler, dass die Geschäftsstelle für mindestens eine Woche bis zum Freitag, 20. März, geschlossen bleibt. Diese Massnahme dient dem Schutz von Fans und Mitarbeiter, steht aber nicht in Verbindung mit der Erkrankung von Törmänen. Der EHC Biel hat seine Saison wie alle anderen Schweizer Eishockey-Vereine beendet. Am letzten Donnerstag wurde entschieden, die Saison wegen des Coronavirus vorzeitig abzubrechen. (bal/sda)

Headcoach Antti Törmänen wurde heute positiv auf das Coronavirus getestet. Il se trouve en quarantaine à la maison sur recommandation médicale. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Wir wünschen ihm eine gute und schnelle Genesung. ➡️Mehr Infos: https://t.co/jX5BdRQw0p pic.twitter.com/zRaDiNGfcp — EHC Biel-Bienne (@ehcbiel) March 15, 2020

Mehr Spiele und mehr Geld für die NFL-Profis

Die American-Football-Profis in den USA haben einem neuen Tarifvertrag mit der National Football League (NFL) zugestimmt. Der Deal sieht unter anderem vor, dass die reguläre Saison um eine Partie auf 17 aufgestockt wird. Die Regelung soll 2021 in Kraft treten. Bereits in der kommenden Saison werden zwei weitere Startplätze für die Playoffs geschaffen.

Für die Spieler soll das Mindestgehalt angehoben werden, sie bekommen einen grösseren Teil des Gewinns der Liga und mehr Geld in der Rente. Die Kadergrösse der Teams wird um zwei Spieler auf 55 angehoben. Im Kampf gegen Drogenmissbrauch wurden die Massnahmen indes deutlich abgeschwächt und die Strafen reduziert. (ram/sda/dpa)

Bild: EPA

Kein Eishockey-Meister auch in Schweden

Auch Schweden beendet die Eishockey-Saison mit sofortiger Wirkung. Wie in der Schweiz und in anderen europäischen Ligen wird es damit in Schweden in diesem Jahr keinen Meister geben. Die beschloss der nationale Verband. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Entscheid über 12er-Liga verschoben

Vertreter der 20 Schweizer Profiklubs beraten morgen Montag in einer Telefonkonferenz über das weitere Vorgehen. Ursprünglich hätte dabei auch über eine Modusänderung diskutiert werden sollen. Angesichts der Corona-Krise wird gemäss CH Media nun darauf verzichtet, über eine Aufstockung der Super League von zehn auf zwölf Teams zu entscheiden. (ram)

Die für Montag geplante ausserordentliche Generalversammlung der Swiss Football League ist abgesagt und wird an einem noch zu bestimmenden Datum nachgeholt.Die Ausbreitung des Coronavirus verändere die Lage stündlich, begründete die Swiss Football League die Absage. Zudem habe der positive Test von Dominique Blanc, dem Zentralpräsident des Schweizerischen Fussballverbandes, bei diesem Entscheid eine Rolle gespielt. (sda)

CR7 stellt angeblich Hotels bereit

Cristiano Ronaldo ist nicht nur Fussballstar, sondern besitzt auch mehrere Hotels. Die will er nun angeblich in der Corona-Krise zu Spitälern umfunktionieren. So wolle Ronaldo im Kampf gegen die Pandemie helfen, berichtet die spanische Zeitung «Marca». Der portugiesische Angreifer von Juventus Turin werde sämtliche Kosten für Ärzte und Pflegepersonal übernehmen, heisst es weiter. Gegenüber den holländischen RTL News dementierte ein Sprecher des CR7-Hotels in Lissabon die Meldung jedoch: «Es ist ein Tag wie alle anderen, wir sind und bleiben ein Hotel.»

Ronaldo rief am Samstag auf Instagram dazu auf, die Anweisungen der Gesundheitsbehörden zu befolgen. «Ich wende mich nicht als Fussballspieler an euch, aber als Sohn, als Vater, als ein Mensch, der angesichts der jüngsten Entwicklungen besorgt ist», schrieb der 35-Jährige. (ram)

Bilder von der Eröffnung

Jan Vertonghens Familie im eigenen Haus überfallen

Die Familie des Belgiers Jan Vertonghen von Tottenham Hotspur ist im eigenen Haus Opfer eines bewaffneten Überfalls geworden. Kurz bevor der 32-jährige mit den Spurs in den Champions-League-Achtelfinals das Rückspiel in Leipzig bestritt, verschafften sich laut Medienberichten vier maskierte Männer mit Stichwaffen Zutritt zum Wohnhaus, in dem sich Vertonghens Ehefrau mit den beiden gemeinsamen Kindern aufhielt.

Die Polizei bestätigte den Überfall dem Sender BBC. «Verletzt wurde niemand», sagte ein Sprecher. «Die Verdächtigen haben den Tatort verlassen, bevor die Beamten eintrafen. Es gab keine Festnahmen, und die Ermittlungen dauern an.» (rst/sda/dpa)

Bild: EPA

Verstappen und Norris fahren als E-Sportler

Trotz der Absage des Formel-1-Saisonauftakts in Melbourne verzichten Max Verstappen (Bild) und Lando Norris nicht auf den PS-Kick. Die beiden weichen in die virtuelle und Coronavirus-freie Welt aus. Red-Bull-Fahrer Verstappen trat in einem «All-Star Esports Battle» des Motorsport-Portals «The Race» am Sonntag gegen weitere echte Rennfahrer und Videospiel-Grössen an.

McLaren-Mann Norris (20) nahm ebenfalls am Sonntag den Kampf gegen Top-Gamer bei «Not the Aus GP» auf, das vom Gaming-Team Veloce Esports organisiert wird. (rst/sda)

Bild: AP

Serie-A-Ärzte gegen Trainings

Die Mannschaftsärzte der Serie-A-Klubs sprechen sich nach den jüngsten Virusinfektionen dagegen aus, dass die Klubs den Trainingsbetrieb bald aufnehmen. «Wir, die Ärzte der Serie A, drücken unsere grosse Besorgnis aus für den Fall, dass der Trainingsbetrieb bald wieder beginnen sollte», schrieben die Klubärzte in einem gemeinsamen Communiqué. «Wir empfehlen dringend, eine deutliche Verbesserungen der Situation rund um das Coronavirus abzuwarten.»

Italien ist mit mehr als 21'000 belegten Infektionsfällen und mehr als 1400 Toten das am stärksten betroffene Land Europas. Die Fussballmeisterschaft ist bis zum 3. April unterbrochen. Eine Wiederaufnahme direkt nach diesem Datum ist aus heutiger Sicht jedoch nahezu illusorisch. (ram/sda/afp)

Bild: EPA

Selina Gasparin beendet Saison auf Podest

Das für lange Zeit letzte internationale Sportereignis von Bedeutung endete für die Schweiz mit einem Erfolg. Biathletin Selina Gasparin lief in der Verfolgung im finnischen Kontiolahti auf Rang 2. Sie stand zum fünften Mal auf einem Weltcup-Podest. In der Olympiasaison 2013/14 feierte die Silbermedaillen-Gewinnerin von Sotschi sogar zwei Siege im Sprint. Die bald 36-jährige Engadinerin, mittlerweile zweifache Mutter, verbesserte sich gegenüber dem Sprint-Wettkampf trotz vier Schiessfehlern bei schwierigen Bedingungen um acht Plätze. Gasparin musste sich nur der Französin Julia Simon geschlagen geben.

Der Gesamtweltcup wurde zur Beute der Italienerin Dorothea Wierer. Vor dem letzten Schiessen hatte noch die Norwegerin Tiril Eckhoff virtuell in Führung gelegen. Vor dem Rennen hatte die Finnin Kaisa Mäkäräinen ihren Rücktritt bekannt gegeben. Sie gewann drei Mal den Gesamtweltcup und beendete ihren letzten Wettkampf als Vierte. (ram)

Schachmann gewinnt Paris – Nizza

Maximilian Schachmann hat in der Schlussetappe der Fernfahrt Paris – Nizza seine Gesamtführung verteidigt. Für den 26-jährigen deutschen Meister bildet dieser Sieg den grössten Erfolg seiner Karriere.

Das siebte und letzte Teilstück über 166 Kilometer von Nizza nach Valdeblore La Colmiane entschied Nairo Quintana für sich. Der Kolumbianer feierte einen Solosieg vor Tiesj Benoot. Der Belgier heizte Schachmann noch einmal gehörig ein, doch am Ende verteidigte der Deutsche sein Leadertrikot um 18 Sekunden. (ram)

Bild: AP

Bundesliga droht Ausfall von dreiviertel Milliarde Euro

Die deutschen Bundesliga-Klubs müssten im Falle einer kompletten Absage der laufenden Saison mit einem ökonomischen Schaden von rund 750 Millionen Euro rechnen. Diese Summe wurde der deutschen Nachrichtenagentur dpa aus Ligakreisen bestätigt. Ein Versicherungsschutz für die Klubs zum Beispiel für entgangene TV-Einnahmen besteht demnach nicht.

Sollte wegen der Ausbreitung des Coronavirus die Saison nicht beendet werden können, würde allein durch den Wegfall der Fernsehgelder für die letzten neun Spieltage ein Einnahmeausfall von rund 370 Millionen Euro anfallen. «Es handelt sich um private Vertragsvereinbarungen, die verständlicherweise nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind», hiess es dazu vom Hauptvertragspartner Sky. Weiterer ökonomischer Schaden entstünde durch entgangene Sponsorengelder und fehlende Eintrittsgelder.

Für Montag hat die Liga (DFL) eine Mitgliederversammlung der 36 Profi-Klubs anberaumt, um um über das weitere Vorgehen zu beraten. Die diskutierte Einführung eines Hilfsfonds wird in Ligakreisen skeptisch betrachtet. (sda/dpa)

Bild: dpa

Paderborn in partieller Quarantäne

Nach dem positiven Coronavirus-Test bei seinem Profi Luca Kilian hat der deutsche Bundesligist SC Paderborn am Samstag Teile seiner Mannschaft für 14 Tage unter häusliche Quarantäne gestellt. Zuvor hatte der Teamarzt insgesamt 45 Tests auf das Virus bei Spielern und Betreuern durchgeführt, wie das aktuelle Tabellenschlusslicht am Samstag mitteilte.

«Für Spieler und Mitarbeiter, die seit dem 5. März keinen direkten Kontakt zu Kilian hatten, geht das Leben vorerst ‹normal› weiter», hiess es in der Mitteilung des SC Paderborn. Der Trainingsbetrieb beim Aufsteiger wurde vorerst eingestellt. Kurz vor dem Ende der Quarantäne soll bei allen potenziell Corona-Infizierten ein zweiter Test durchgeführt werden. (ram/sda)

FIFA empfiehlt Neuansetzung der März- und April-Spiele

Der Weltfussball-Verband FIFA empfiehlt aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus, alle für März und April angesetzten Länderspiele zu annullieren und neu anzusetzen. Zudem teilte die FIFA mit, dass Klubs in diesen beiden Monaten ihre Spieler nicht für Nationalteams abstellen müssen.

Bereits zuvor hatten Südamerikas (CONMEBOL) und Asiens (AFC) Verband ihre WM-Qualifikationsspiele verschoben. Die UEFA hat dagegen ihre Playoff-Spiele für Ende März in der EM-Qualifikation noch nicht abgesagt. Dies dürfte aber nach der für Dienstag anberaumten UEFA-Krisenkonferenz erfolgen. (sda/apa)

Ronaldinho bleibt in U-Haft

Der Ex-Weltfussballer Ronaldinho bleibt wegen seiner Einreise mit einem gefälschten Pass in Paraguay vorerst im Gefängnis. Ein Berufungsgericht wies am Freitag einen erneuten Antrag der Anwälte auf Freilassung des Brasilianers zurück. Zwei Tage zuvor hatte bereits ein anderes Gericht einen Antrag auf Freilassung gegen Kaution oder auf Hausarrest abgelehnt.

Ronaldinho war ebenso wie sein Bruder Roberto Assis nach seiner Einreise in Paraguay mit gefälschten Ausweisen verhaftet worden. Beide sitzen nach Angaben ihrer Anwälte in einem Gefängnis in Paraguays Hauptstadt Asuncion. «Die Fluchtgefahr und das Risiko der Behinderung der Ermittlungen, die die Grundlage der Haftmassnahme gegen die Brüder Assis Moreira bilden, haben sich nicht geändert», teilten die Richter des Berufungsgerichts mit. (sda/afp)

Bild: AP

Rücktritt von Martin Fourcade

Martin Fourcade hat am Freitagabend seinen Rücktritt auf Ende Saison angekündigt. Somit wird der Franzose am Samstag mit der Verfolgung in Kontiolahti seinen letztes Weltcuprennen bestreiten. Das Palmarès des 31-Jährigen ist überragend: 5 Mal Olympiasieger, 13 Mal Weltmeister, 91 Weltcupsiege (78 Einzel), ab 2011/12 sieben Gesamtweltcup-Siege in Serie.

«Mein Wille, das Beste zu geben und Berge zu versetzen, ist immer noch vorhanden. Aber die Fortsetzung meines Aufbaus als Mann, als Vater, muss von nun an durch andere Wege, andere Formen des Ausdrucks geschehen (...). Es ist Zeit, sich zu verabschieden. Vielen Dank für diese Reise», liess Fourcade verlauten. (ram/sda)

Keine Ski-Events mehr in diesem Winter

Swiss-Ski stellt per sofort auf allen Ebenen die nationalen und internationalen Schneesport-Veranstaltungen ein. Das Weltcup-Final der Skicrosser in Veysonnaz wird am Samstag nicht mehr ausgetragen. Der Gesamtweltcupsieg geht bei den Frauen an die Schwedin Sandra Näslund, die vor Fanny Smith gewinnt. Bei den Männern stand der Kanadier Kevin Drury schon zuvor als Gesamtsieger fest.

Ebenfalls abgesagt ist der abschliessende Weltcup der Ski Freestyler in Silvaplana, der am 21./22. März hätte stattfinden sollen. Der Bündner Andri Ragettli sicherte sich im Slopestyle den Gesamtsieg, bei den Frauen triumphierte in der gleichen Disziplin die Westschweizerin Sarah Höfflin. Von der Absage sind auch alle nationalen Meisterschaften betroffen, unter anderem diejenigen der Alpinen im Val d'Anniviers und der Langläufer in Realp. (ram/sda)

Bild: AP

