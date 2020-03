Sport

Hilfspaket für die Unterklassigen

Der englische Liga-Verband legte am Mittwoch ein kurzfristiges Hilfspaket in Höhe von 50 Millionen Pfund (56 Mio. Franken) vor, um den in den Divisionen unterhalb der Premier League angesiedelten Klubs während des Ausbruchs des Coronavirus zu helfen.

Der Fussball in England kam in der vergangenen Woche zum Stillstand, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Es scheint unwahrscheinlich, dass der Ligabetrieb – wie ursprünglich geplant – Anfang April wieder aufgenommen wird. (abu/sda/dpa)

Bild: AP/AP

André Myhrer tritt ab

André Myhrer tritt mit 37 Jahren von der Ski-Bühne ab. Der schwedische Skiverband verabschiedete sich mit einem Tweet von seinem langjährigen Team-Mitglied, das während fast anderthalb Dekaden zu den besten Slalom-Fahrern gehörte.

Myhrer gewann in seiner Laufbahn unter anderem Gold an den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang und Bronze 2010 in Vancouver. Im Weltcup errang er 2011/12 die kleine Slalom-Kristallkugel und stand er in acht Rennen zuoberst auf dem Podest. (abu/sda)

Bild: AP

Cagliari will Training wieder aufnehmen

Dem Ausnahmezustand zum Trotz will der italienische Serie-A-Klub Cagliari das Training mit seinem Fanionteam am Montag wieder aufnehmen. Wie der Klub mitteilte, würden die Spieler in Kleingruppen aufgeteilt, um die Regelung zur notwendigen Distanz einzuhalten.

Mit bisher 35'713 bestätigten Infektionen und 2978 Toten (Stand am frühen Mittwochabend) ist Italien nach China das bisher am härtesten von der Coronavirus-Pandemie getroffene Land. Die Serie A war die erste der fünf grossen europäischen Ligen, die am 9. März den Spielbetrieb einstellte.

Erst am Montag hatte Italiens Spielergewerkschaft (AIC) betont, dass die Teams derzeit nicht trainieren sollten. «Sie sollen in dieser Situation zuhause bleiben», sagte AIC-Präsident Damiano Tommasi. (sda/dpa)

Bild: EPA

Keine Tennisturniere bis zum 7. Juni

Die ATP Tour der Männer und die WTA Tour der Frauen haben eine Pause bis zum 7. Juni beschlossen. Damit auch die gemeinsamen Turniere in Madrid und Rom sowie das für Mitte Mai vorgesehen gewesene ATP-Turnier von Genf nicht statt.

Die Weltranglisten werden während des Unterbruchs eingefroren, teilte der internationale Tennisverband ITF mit. Im Sperrfenster wäre auch das French Open gelegen, das bereits auf September verschoben worden ist. (zap/sda)

FIFA baut EM 2021 in den Spielplan ein

Der Council des Weltfussballverbands FIFA hat akzeptiert dass für diesen Sommer geplante Europameisterschaft und Copa America auf den Sommer 2021 verschoben werden. «Die aussergewöhnliche Situation braucht aussergewöhnliche Massnahmen», sagt Präsident Gianni Infantino.

Deshalb habe die FIFA die zwei wegen des Coronavirus verschobenen Turniere in den offiziellen Jahresspielplan von 2021 hereingenommen. Die eigentlich für 2021 vorgesehene FIFA-Klub-WM werde später ausgetragen. Wann die Klub-WM neu gespielt wird, will der Weltverband zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.

Gleichzeitig lanciert die FIFA eine Arbeitsgruppe mit den Kontinental- und Landesverbänden, um sich den weiteren offenen Fragen anzunehmen. Dabei geht es um Kalenderfragen in den nationalen Meisterschaften, Transferreglemente bei verschobenen Terminen und die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise. (abu)

Bild: KEYSTONE

Hertha Berlin nur noch bis Ende Saison mit Trainer Nouri

Hertha Berlin trennt sich nach dem Ende dieser Saison vom Interimstrainer Alexander Nouri. Das bestätigt Manager Michael Preetz in einem Podcast der «Bild»-Zeitung.

Die Berliner, die seit dem Einstieg von Investor Lars Windhorst im letzten Sommer hohe Ziele verfolgen, belegen in der Bundesliga aktuell den 13. Platz. Wegen eines Coronavirus-Falls befindet sich die Mannschaft derzeit in Heim-Quarantäne. Als Topfavoriten für den frei werdenden Trainerposten werden Niko Kovac und Bruno Labbadia gehandelt. (abu/sda/dpa)

Bild: AP

Stadionbau in Ambri wegen Coronavirus gestoppt

Die prekäre gesundheitliche und sanitäre Situation im Tessin im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus sorgte für einen Baustopp für die neue Eishockey-Halle des HC Ambri-Piotta. Wie lange die Arbeiten unterbrochen werden müssen, welche im vergangenen Frühjahr begonnen haben, ist im Moment unklar.

Der Tessiner National-League-Verein befürchtet einen grossen finanziellen Schaden. «Es geht weniger um den finanziellen Schaden auf der Baustelle an sich. Das Problem ist, dass eine Verzögerung der Fertigstellung von einem oder zwei Monaten eine Verzögerung der Nutzung von einer Saison bedeuten kann», sagte Ambris Präsident Filippo Lombardi.

Sollte die neue Halle nicht wie vorgesehen auf den Start der Saison 2021/22 bereit sein, müsste man den Bezug der neuen Heimat um ein Jahr verschieben und eine weitere Saison in der alten Valascia spielen, so Lombardi. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Österreichs Bundesliga pausiert bis Anfang Mai

Der Fussball pausiert in Österreichs höchster Liga mindestens bis Anfang Mai und damit einen Monat länger als zunächst geplant. Dafür wird die Saison bis Ende Juni verlängert. Dies beschlossen die Klubs der Bundesliga an einer Telefonkonferenz. Die Liga reagierte damit auf den UEFA-Entscheid vom Dienstag, die EM-Endrunde um ein Jahr zu verschieben.

In der zwölf Klubs umfassenden Bundesliga sind noch je zehn Runden in der Meister- und Qualifikationsgruppe ausstehend. (abu/sda/apa)

Die Tipico Bundesliga unterbricht die Saison bis Anfang Mai. Die Entscheidung, wann wieder gespielt werden kann, treffen aktuell die Regierung und Ärzte. Sollte sich die Situation bessern, möchten Klubs und Liga die Saison fertig spielen. Alle Infos: https://t.co/nBZmz0ISIG — Fußball-Bundesliga (@OEFBL) March 18, 2020

Chelsea stellt Hotel zur Verfügung

Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie stellen der englische Klub Chelsea und sein russischer Inhaber Roman Abramowitsch dem britischen Gesundheitsdienst NHS ein Hotel zur Verfügung. Für mindestens zwei Monate sollen Ärzte, Ärztinnen und Pflegekräfte kostenlos im Millennium Hotel wohnen dürfen, das direkt neben dem Stadion Stamford Bridge steht.

«Viele der medizinischen Mitarbeiter werden in langen Schichten arbeiten und möglicherweise nicht nach Hause fahren können, oder sie hätten lange Wege zurückzulegen», hiess es in der Klubmitteilung. «Eine Unterkunft vor Ort trägt dazu bei, die Gesundheit und das Wohlbefinden dieser wichtigen Mitarbeiter in dieser kritischen Zeit zu erhalten.» (abu/sda/dpa)

Chelsea Football Club is joining the medical response to the coronavirus outbreak in London with the news the National Health Service (NHS) has accepted the Club’s offer to make the Millennium Hotel at Stamford Bridge available for NHS staff... https://t.co/eENBcxRXXX — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 18, 2020

Auch das Amstel Gold Race abgesagt

Mit dem Amstel Gold Race musste das nächste bedeutende Radrennen wegen des Coronavirus auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Der in der Nähe von Maastricht stattfindende Klassiker hätte am 19. April durchgeführt werden sollen. Die Organisatoren hoffen, mit dem Weltverband UCI ein neues Austragungsdatum zu finden.

Zuletzt hatten mit Mailand - Sanremo (21. März), der Flandern-Rundfahrt (5. April), Paris-Roubaix (12. April), der Flèche Wallone (22. April) und Lüttich-Bastogne-Lüttich (26. April) weitere traditionsreiche Eintagesrennen abgesagt werden müssen. (sda/afp)

Bild: AP/AP

FIFA-Prozess zur WM 2006 bis 20. April ausgesetzt

Angesichts der Coronavirus-Pandemie bleibt der FIFA-Prozess weiter ausgesetzt. Das Verfahren gegen einen Schweizer und drei deutsche Ex-Fussballfunktionäre um dubiose Millionenzahlungen rund um die Fussball-WM 2006 wird bis mindestens 20. April vertagt, wie das Bundesstrafgericht in Bellinzona am Dienstagabend mitteilte. Dass in dem Fall überhaupt noch ein Urteil ergeht, wird damit immer unwahrscheinlicher. Das Delikt verjährt am 27. April.

Angeklagt sind die Ex-Präsidenten des Deutschen Fussball-Bundes (DFB), Wolfgang Niersbach (69) und Theo Zwanziger (74), sowie der frühere DFB-Generalsekretär Horst R. Schmidt (78) und der Ex-Generalsekretär des Weltverbandes FIFA, Urs Linsi (70). Die Angeklagten hatten 2005 eine Überweisung des DFB auf FIFA-Konten in Höhe von 6,7 Millionen Euro als Beitrag für eine Gala-Feier deklariert, obwohl das Geld zur Tilgung eines Darlehens verwendet wurde. Dieses Darlehen hatte der damalige WM-Organisationschef Franz Beckenbauer erhalten und an den damaligen FIFA-Vizepräsidenten Mohamed bin Hammam gezahlt. Wofür, ist unklar. Bin Hammam ist lebenslang gesperrt. (ram/sda/dpa)

Ende Fussball vorerst auch in Argentinien

Als letztes Land in Südamerika hat Argentinien wegen der Ausbreitung des Coronavirus den Spielbetrieb in der obersten Liga eingestellt. Auf Bitten der Regierung werde die Superliga bis zum 31. März ausgesetzt, teilte die Liga am Dienstag mit.

Zuletzt hatte der argentinische Fussballverband AFA noch daran festgehalten, die Spiele ohne Zuschauer weiter auszutragen. Auch Staatschef Alberto Fernandez hatte gesagt: «Solange ohne Zuschauer gespielt wird, sehe ich keine Probleme.» Der Entscheid war allerdings bei Trainern und Spielern der Vereine auf Kritik gestossen.

Die Mannschaft von River Plate Buenos Aires hatte sich der Anweisung des Verbands bereits am Wochenende widersetzt und war zum vorgesehenen Spiel nicht angetreten. (abu/sda/dpa)

Bild: EPA

Classique Paris-Roubaix verlegt

Die Rad-Classique Paris-Roubaix wird wegen des Coronavirus nicht, wie vorgesehen, am 12. April stattfinden. Die Organisatoren verlangen vom Radsport-Weltverband UCI Ausweichdaten.

Die Amaury Sport Organisation (ASO) hat im Weiteren die auch von ihr organisierten Rennen Flèche Wallonne (22. April) und Lüttich-Bastogne-Lüttich (26. April) ebenfalls aus dem Programm genommen. (abu/sda/afp)

⚠ POSTPONEMENT OF THE 2020 PARIS-ROUBAIX ⚠



As part of the fight against the spread of Coronavirus (COVID19), Amaury Sport Organisation, with the agreement of the Union Cycliste Internationale (UCI), has decided to not organise Paris-Roubaix (12th April) on its scheduled date. pic.twitter.com/LRMhYRXwvB — Paris-Roubaix (@Paris_Roubaix) March 17, 2020

IOC hält am Termin für Tokio 2020 fest

Das IOC hält zur Zeit am Termin für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio fest. Derzeit bestehe noch keine Notwendigkeit, einen radikalen Entschied zu treffen, hiess es in einem Communiqué in Bezug auf die Krise wegen der Ausbreitung des Coronavirus. (abu/sda)

Communique from the International Olympic Committee (IOC) regarding the Olympic Games Tokyo 2020 https://t.co/EumE9qtROI — IOC MEDIA (@iocmedia) March 17, 2020

French Open findet Ende September statt

Das French Open in Paris, das am 18. Mai hätte beginnen sollen, wird nach dem Willen des französischen Tennisverbands FFT erst in der Zeit vom 20. September bis zum 4. Oktober stattfinden.

Die FFT begründete ihren Entscheid damit, es aufgrund der ungewissen Lage wegen der Coronavirus-Pandemie nicht möglich sei, die Vorbereitung des Turnier von Roland Garros im Mai voranzutreiben.

Die Verschiebung würde bedeuten dass es zwischen dem US Open in New York und dem French Open nur eine Woche Pause gäbe. Zudem würde das French Open im September mit dem Laver Cup kollidieren. (abu/sda)

Le tournoi de #RolandGarros se jouera du 20 septembre au 4 octobre 2020 pic.twitter.com/oNMMAlvfRF — Roland-Garros (@rolandgarros) March 17, 2020

Auch die Copa America wird auf 2021 verschoben

Wie die Europameisterschaft wurde auch die Copa America, die Südamerika-Meisterschaft im Fussball, wegen der Coronavirus-Pandemie um ein Jahr auf 2021 verschoben. Das gab der Kontinentalverband CONMEBOL bekannt.

Das Turnier, welches in Argentinien und Kolumbien ausgetragen wird, hätte am 12. Juni mit der Partie Argentinien-Chile beginnen sollen. Neues Startdatum ist der 11. Juni 2021. (dab/sda)

Debido a la evolución mundial del Coronavirus y con el objetivo de salvaguardar la salud del fútbol sudamericano, CONMEBOL aplaza la celebración de la 47 edición de @CopaAmerica a las fechas del 11 de junio al 11 de julio de 2021



📌 https://t.co/Ttn3o0gj4Y pic.twitter.com/gykkpVl4cw — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 17, 2020

Teleclub erlässt Gebühren für Sportpaket

Der Pay-TV-Kanal Teleclub wird den Abonnenten des Sportabos die Gebühren für den Monat April erlassen. Wie CEO Wolfgang Elsässer in einer Mitteilung schrieb, bedaure er zwar, «dass wir derzeit keine Live-Sportübertragungen anbieten können, verstehen aber die Entscheide der Verantwortlichen zu den Spielabsagen». Den entsprechenden Kunden werde der Betrag in der Monatsrechnung April gutgeschrieben. (pre/sda)

Bild: Manuel Lopez

