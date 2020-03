Sport

Sport-News: SIHF entscheidet am Freitag über die Playoffs



SIHF informiert am Freitag über die Playoffs +++ Barcelona vs. Napoli vor leeren Rängen

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

SIHF informiert am Freitag über das weitere Vorgehen

Die Klubs der National League und Swiss League haben sich heute zu informellen Gesprächen über den weiteren Verlauf der Saison und den Playoffs getroffen. Dabei wurden diverse mögliche Szenarien diskutiert, aber noch keine Entscheide getroffen.

Am kommenden Freitag treffen sie sich um 13 Uhr zu einer ausserordentlichen Ligaversammlung, um nach Bekanntwerden des Bundesratsentscheids definitiv über das weitere Vorgehen zu befinden. Unmittelbar im Anschluss werden Liga und Clubs die Medien über die getroffenen Entscheidungen informieren. (abu)

Rhein- und Revier-Derby ohne Zuschauer

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus finden nun auch in der deutschen Bundesliga die ersten Spiele vor leeren Rängen statt. Sowohl das Rhein-Derby am Mittwoch zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln wie auch das Revier-Derby am Samstag zwischen Borussia Dortmund und dem Schalke 04 mutieren zu Geisterspielen. Dies teilten die Städte Mönchengladbach und Dortmund mit.

Bei der Begegnung in Mönchengladbach, die am 9. Februar kurzfristig wegen des Sturmtiefs «Sabine» abgesagt werden musste, handelt es sich um eine Nachholpartie. (abu/sda/dpa)

Barcelona vs. Napoli vor leeren Rängen

Das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen dem FC Barcelona und Napoli vom 18. März wird aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus ohne Zuschauer stattfinden. Dies vermeldete Barça nach einem Treffen mit den katalanischen Gesundheitsbehörden. Das Hinspiel in Italien endete 1:1 unentschieden.

In der Champions League finden auch die Achtelfinal-Rückspiele zwischen Valencia gegen Atalanta Bergamo am Dienstag sowie Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund am Mittwoch ohne Publikum statt. (pre/sda)

Herrlich wird Schmidt-Nachfolger

Der FC Augsburg hat einen Tag nach der Freistellung des Schweizer Trainers Martin Schmidt bereits einen Nachfolger präsentiert. Heiko Herrlich, soll die Mannschaft aus Bayern vor dem Abstieg bewahren. Derzeit liegt Augsburg in der Bundesliga auf dem 14. Platz und hat fünf Punkte Vorsprung auf einen Relegationsplatz. (abu)

Davos-Stürmer Baumgartner in seiner Heimat die Nummer 1

Benjamin Baumgartner ist Österreichs Eishockey-Spieler des Jahres 2019. Der 19-jährige Stürmer des HC Davos setzte sich bei der vom österreichischen Fachmagazin «Powerplay» unter Trainern und Journalisten durchgeführten Wahl vor Peter Schneider vom Ligakonkurrenten Biel durch. Von den NHL-Profis schaffte es keiner in die Top 3.

Baumgartner, der die Nachfolge von Ambris Dominic Zwerger antritt, hat in dieser Saison beim HCD den Durchbruch geschafft. In 37 Spielen der National League gelangen dem Center 7 Tore und 20 Assists. Im Vorjahr gehörte er ausserdem dem österreichischen WM-Kader an und führte die U20-Auswahl zum Aufstieg in die A-Klasse. (abu/sda/apa)

Nordamerikas Profiligen im Bann des Coronavirus

Auch die Sportwelt in Nordamerika ist mehr und mehr von Restriktionen wegen der Ausbreitung des Coronavirus betroffen. Nach der Absage des Tennis-Turniers in Indian Wells haben vier von fünf grossen Profiligen (NBA, NHL, MLB und MLS) entschieden, den Zugang zu den Team-Garderoben massiv einzuschränken.

Bis auf Weiteres erhalten nur noch Spieler und wichtige Mitarbeiter Zugang zu den Räumlichkeiten der Profiligen im Basketball, Eishockey, Baseball und Fussball - die Saison in der National Football League (NFL) ist seit Anfang Februar beendet. Journalisten dürfen die Garderoben nicht mehr betreten. In Übersee ist es üblich, dass die Medien nach Spielen, teilweise sogar davor, für Interviews mit Spielern in die Garderoben können.

Derweil stehen in der NHL drei Heimspiele der San Jose Sharks auf der Kippe, nachdem die Stadt Santa Clara nach einem ersten Todesfall sämtliche Veranstaltungen über 1000 Zuschauer bis Ende März verboten hat. Betroffen sind die Partien gegen Montreal (19. März), Boston (21. März) und Arizona (29. März). Der Klub des Schweizer Stürmers Timo Meier will nun verschiedene Szenarien prüfen. Möglich wären Spiele ohne Zuschauer, im Stadion des Gegners oder an einem neutralen Ort. (abu/sda)

Serie A wird unterbrochen

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus verschärfte Italien sein Vorgehen drastisch. Davon ist unter anderem der Fussballbetrieb der Serie A betroffen. Der Spielbetrieb in sämtlichen Team-Sportarten wird ausgesetzt.

In Italien wurden seit Ende Februar zwar etliche Spiele verschoben oder vor leeren Rängen ausgetragen, so auch das Spitzenspiel am Sonntag zwischen Meister Juventus Turin und Inter Mailand (2:0).

Einzig Killian Peier mit einem Weltcupzähler

Die Schweizer Skispringer müssen in Lillehammer eine Niederlage einstecken. Einzig Killian Peier erreicht den Finaldurchgang und kommt nicht über Platz 30 hinaus.

Der WM-Dritte erhielt für die Flüge auf 127,5 und 124 m gerade mal einen Weltcup-Zähler. Peier, im Dezember noch ein Podestspringer, findet im neuen Jahr nicht aus dem Formtief. Seine bislang letzte Top-20-Klassierung datiert vom 4. Januar in Innsbruck im Rahmen der Vierschanzentournee.

Simon Ammann hält auf der Olympiaanlage von Lillehammer weiterhin den Schanzenrekord. An diese Leistung erinnerte am Montag wenig. Der Toggenburger (42.) musste im 2. Umgang ebenso zuschauen wie Andreas Schuler (44.) und Gregor Deschwanden (40.).

Der Tagessieg ging erstmals nach drei Jahren wieder an den Slowenen Peter Prevc. Mit seinem 23. Weltcupsieg zog er mit Ammann gleich. In der Raw-Air-Tour führt neu der Norweger Marius Lindvik. (sda)

DFL überlässt Geisterspiel-Entscheid den Behörden

Die Deutsche Fussball-Liga (DFL) hat heute beschlossen, dass der 26. Spieltag in der Bundesligen am kommenden Wochenende wie geplant stattfindet, sofern es keine anderslautenden Verordnungen der Behörden vor Ort gibt. Im Falle von behördlichen Einschränkungen der Zuschauerzahl wegen der Ausbreitung des Coronavirus sollen die betroffenen Partien als Geisterspiele ausgetragen werden.

Auf einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung zu Beginn der kommenden Woche sollen mit den Vertretern der 36 Profivereine der DFL die möglichen Folgen für den Spielbetrieb der beiden Bundesligen im weiteren Saisonverlauf besprochen werden. Zudem will sich die DFL mit dem DFB und der UEFA darüber austauschen, ob eine Verlagerung von Liga-Spieltagen bis Ende Mai theoretisch möglich sein könnte. Die Budesliga-Saison endet wegen der EM im Juni bereits Mitte Mai. (pre)

Schmidt bei Augsburg freigestellt

Nach dem 0:2 bei Bayern München und der siebten Niederlage aus den vergangenen neun Spielen stellt der FC Augsburg seinen Cheftrainer Martin Schmidt frei. Der Walliser hatte den Job in Augsburg erst im letzten April übernommen und die Augsburger damals vor dem Abstieg bewahrt. «Ich akzeptiere die Entscheidung der Vereinsführung und bedanke mich für das Vertrauen und die Chance, die ich hier bekommen habe. Ich hoffe, dass ich ein paar Spuren hinterlassen konnte, auch wenn die Punkte auf dem Platz letztlich fehlten», liess sich Schmidt in einer Medienmitteilung zitieren.

Augsburgs Geschäftsführer Stefan Reuter erklärte: «Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber aufgrund der Bilanz von lediglich vier Punkten aus neun Begegnungen sind wir zu der Überzeugung gekommen, auf der Trainerposition eine Veränderung vorzunehmen. In der aktuellen Situation sehen wir unser Ziel Klassenerhalt als gefährdet an, sodass wir zu diesem Entschluss gekommen sind.» (pre)

Paris – Nizza wird ohne Fans fortgesetzt

Die Rundfahrt Paris – Nizza wurde wegen des Coronavirus am Montag ohne Zuschauer fortgesetzt. Die Veranstalter teilten mit, das weitere Rennen müsse «hinter geschlossenen Türen» stattfinden. Weil in Frankreich Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern derzeit nicht abgehalten werden sollen, reagierten auch die Veranstalter des Radrennens. Im Start- und Zielbereich der 2. Etappe waren am Montag erstmals keine Zuschauer erlaubt.

Gewonnen wurde das 166,5 Kilometer lange Teilstück zwischen Chevreuse und Chalette-sur-Loing vom Italiener Giacomo Nizzolo. Dieser setzte sich im Sprint vor dem Deutschen Pascal Ackermann durch. Stefan Küng, der einzige Schweizer im Fahrerfeld, kam mit 18 Sekunden Rückstand als 28. ins Ziel. Die Gesamtführung verteidigte der Deutsche Maximilian Schachmann, der am Sonntag die 1. Etappe für sich entschieden hatte. (sda/dpa)

Ligue-1-Spiele vor «maximal 1000 Zuschauern»

Die Spiele in der Ligue 1 dürfen ab sofort vor «maximal 1000 Zuschauern» ausgetragen werden. Dies gab Frankreichs Sportministerin Roxana Maracineanu bekannt. Diese Verordnung gelte vorerst bis am 15. April, sagte die 44-jährige ehemalige Schwimm-Weltmeisterin. (sda/reu/apa)

Arsenals Torreira droht Saisonende

Arsenals Mittelfeldspieler Lucas Torreira droht das Saisonende. Der 24-jährige Uruguayer erlitt letzte Woche einen Knöchelbruch.

Die Ausfalldauer wird auf acht bis zehn Wochen geschätzt. Damit kommt der Teamkollege von Granit Xhaka in dieser Saison womöglich nicht mehr zum Einsatz. (dab/sda)

Italienischer Skiverband setzt Aktivitäten aus

Der Italienische Skiverband hat wegen des Ausbruchs des Coronavirus in Italien ab sofort alle Aktivitäten ausgesetzt.

Abgesagt wurden neben Wettkämpfen und Reisen von Athleten auch die Trainings - und das auf jedem Wettkampfniveau.

Nicht davon betroffen sind Athleten, die sich bereits an Wettkampfstätten befinden oder noch um die Gesamtwertung oder Spezialwertungen mitkämpfen. Federica Brignone etwa, die im Ski-Weltcup noch im Kampf um die grosse Kristallkugel involviert ist, wird also bei den Rennen in Are teilnehmen dürfen. (dab/sda)

Jeff Saibene in Ingoldstadt beurlaubt

Der 51-jährige Luxemburger Jeff Saibene ist in seiner ersten Saison als Trainer des deutschen Drittligisten Ingolstadt beurlaubt worden. Der ambitionierte Zweitliga-Absteiger belegt mit fünf Punkten Rückstand auf Leader Duisburg aktuell nur den 5. Rang.

Saibene, der frühere Coach von Thun, Aarau und St. Gallen, war vor seinem Engagement in Ingolstadt bei Arminia Bielefeld tätig, wo er im Dezember 2018 entlassen wurde. (dab/sda/dpa)

