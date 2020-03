Sport

Sport-News: Swiss Olympic ist für Verschiebung von Olympia 2020 in Tokio



Swiss Olympic für Olympia-Verschiebung +++ IOC-Bach wendet sich an Sportler

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Swiss Olympic für Verschiebung

Swiss Olympic hat am Sonntag dem IOC in einem Brief seine Haltung über die Durchführung der Olympischen Spiele 2020 in Tokio mitgeteilt. Der Dachverband des Schweizer Sports und das Nationale Olympische Komitee der Schweiz hat sich dabei auf den Standpunkt gestellt, wonach die Sommerspiele vom 24. Juli bis 9. August nicht stattfinden sollten, bevor die Coronavirus-Pandemie nicht weltweit unter Kontrolle ist.

Die Gesundheit und das Wohlergehen stünde über allem, so Swiss Olympic, das dem IOC auch darlegte, wie schwierig sich in der aktuellen Situation die Trainingssituation für Athleten und Trainer präsentiere. Zudem lanciert Swiss Olympic in diesen Tagen unter den Athleten eine Umfrage zu Tokio 2020, um ihr Stimmungsbild bezüglich der Durchführung der Sommerspiele zu erfahren. Das Ergebnis wird im Anschluss ebenfalls dem IOC mitgeteilt. (ram/sda)

IOC-Bach wendet sich an Sportler

IOC-Präsident Thomas Bach hat sich per Email an die Athleten gewandt. Der Deutsche warb um Verständnis und schilderte den Zwiespalt, in dem das Internationale Olympische Komitee und die japanischen Organisatoren stecken. Bach versicherte, dass Menschenleben Vorrang haben, auch vor der Durchführung der Spiele. «Das IOC will Teil der Lösung sein. Deshalb haben wir es zu unserem Leitprinzip gemacht, die Gesundheit aller Beteiligten zu schützen und zur Eindämmung des Virus beizutragen.»

Er wisse um die spezielle Situation, in der sich die Athleten befinden. «Viele von Ihnen können sich nicht so vorbereiten und trainieren, wie Sie es gewohnt sind, oder sogar überhaupt nicht, wegen der Anti-COVID-19-Massnahmen in Ihrem Land. Viele von Ihnen sind im Training und freuen sich darauf, ihren olympischen Traum zu verwirklichen. Viele von Ihnen sind bereits für die Spiele qualifiziert; eine beträchtliche Anzahl ist es nicht.» Was alle teilen würden, sei die Unsicherheit. In manchen Fällen gehe es sogar um die Existenz. «Als erfolgreiche Sportler wissen Sie, dass wir niemals aufgeben sollten, auch wenn die Chance auf Erfolg sehr gering erscheint. Unser Engagement für die Olympischen Spiele Tokio 2020 basiert auf dieser Erfahrung», erklärte Bach das Festhalten des IOC. Es gebe aber verschiedene Szenarien, die fast täglich angepasst würden.

Die heutige Informationsgrundlage sei, dass eine endgültige Entscheidung über den Termin der Olympischen Spiele Tokio 2020 jetzt noch verfrüht wäre. Eine Absage schloss Bach aus: «Sie würde kein Problem lösen und niemandem helfen. Deshalb steht sie nicht auf unserer Tagesordnung.» Bei einer Verschiebung könne man zum jetzigen Zeitpunkt keinen neuen Termin festlegen, da man nicht wisse, wie sich die Situation in den einzelnen Ländern entwickeln werde. Zudem betonte er die Komplexität einer Neuansetzung. (ram/sda)

Abe spricht von Olympia-Verschiebung

Der japanische Premierminister Shinzo Abe hat erstmals eine Verschiebung der Olympischen Sommerspiele wegen der Corona-Krise in Betracht gezogen. Vor dem Parlament in Tokio sagte er am Montag, dass damit gerechnet werden müsse. Von einer Absage könne aber keine Rede sein. «Es ist schwierig, Spiele unter diesen Umständen abzuhalten, wir müssen über eine Verschiebung entscheiden, wobei die Gesundheit der Athleten oberste Priorität hat», sagte Abe. Die endgültige Entscheidung aber liege beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC).

Das IOC will binnen von vier Wochen Klarheit über eine mögliche Verschiebung der Spiele in Tokio schaffen. Es setzte sich am Sonntag nach einer Telefonkonferenz der Exekutive diese Deadline, schloss aber gleichzeitig eine Komplett-Absage der Sommerspiele aus. Das teilte das IOC am Sonntagabend mit, nachdem der Druck bezüglich einer Entscheidung immer grösser geworden war. Denkbar ist eine Verschiebung der vom 24. Juli bis 9. August geplanten Sommerspiele auf den Herbst, auf Sommer 2021 oder gar auf 2022. (pre/sda)

Kanada schickt keine Athleten zu Olympischen Spielen

Wegen der weltweiten Corona-Pandemie will Kanada keine Sportler zu den Olympischen Sommerspielen in Tokio schicken. Dies gab das Nationale Olympische Komitee Kanadas (COC) auf Twitter bekannt. Der «schwierig Entscheid» sei mit Zustimmung von Sportverbänden und der kanadischen Regierung getroffen worden, heisst es. Auch die Teilnahme an den Paralympischen Spielen 2020 sei abgesagt worden.

COC rief das Internationale Olympische Komitee dazu auf, die Spiele um ein Jahr zu verschieben. Nichts sei wichtiger als die Gesundheit und der Schutz der Sportler und der Weltgemeinschaft, heisst es in der Mitteilung. Die Spiele in Tokio sind vom 24. Juli bis 9. August 2020 terminiert. (pre/sda)

Maracanã wird zur Corona-Klinik

Das legendäre Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro und andere brasilianische Fussball-Arenen werden im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu Spitälern umgewandelt. Der Meister Flamengo stellt das Maracanã-Stadion und andere Einrichtungen den Gesundheitsbehörden zur Verfügung, damit dort Feldlazarette eingerichtet werden können. Das teilte Klub-Präsident Rodolfo Landim am Wochenende mit.

Insgesamt haben bereits zwölf der 20 Klubs der ersten brasilianischen Fussball-Liga ihre Stadien für die Behandlung von Corona-Patienten bereitgestellt. Darunter sind etwa auch Botafogo aus Rio und Corinthians aus São Paulo. Auch zahlreiche Fussballvereine aus anderen brasilianischen Ligen haben ihre Stadien den Gesundheitsbehörden überlassen. Der Fussball-Betrieb ist in Brasilien wegen der Pandemie unterbrochen. Im bevölkerungsreichsten Land Südamerikas gibt es bislang 1128 bestätigte Corona-Infektionsfälle und mindestens 18 Todesopfer. (sda/afp)

Ireland wird Nationaltrainer Italiens

Der frühere Lugano-Trainer Greg Ireland übernimmt den Posten als Nationalcoach in Italien. Der 54-jährige Kanadier folgt auf Clayton Beddoes der Anfang März entlassen worden ist. Im Januar ersetzte Ireland seinen Landsmann bereits als Cheftrainer des HC Bozen. Fortan übt er die beiden Jobs im Doppelmandat aus.

Nach der Absage der WM in der Schweiz wird Ireland die Italiener ein erstes Mal Ende August in Riga beim Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2022 betreuen - sofern der Spielbetrieb wegen der Coronavirus-Pandemie bis dann wieder aufgenommen werden kann. (sda)

Premier League will Saison am 1. Juni fortsetzen

Die englische Premier League will die laufende Saison einem Medienbericht zufolge ab dem 1. Juni innerhalb von sechs Wochen zu Ende spielen. So bliebe bis zum geplanten Start der neuen Saison am 8. August genug Zeit für eine Pause und die Vorbereitung, berichtete der «Daily Telegraph» am Sonntag. In der Premier League sind noch neun komplette Runden ausstehend.

Am Donnerstag hatte der englische Fussballverband FA bekanntgegeben, dass die Spielpause wegen der Coronavirus-Pandemie zunächst bis zum 30. April verlängert wird. Die Beteiligten sprachen sich jedoch für ein reguläres Ende der Saison aus, Geisterspiele gelten dabei als wahrscheinliche Option. «Wenn die Leute einen weiteren Monat zu Hause sitzen und im TV Premier-League-Fussball sehen können, kann das nur gut sein», sagte Southamptons Geschäftsführer Martin Semmens der BBC. (sda/dpa)

50'000 Menschen strömten zum olympischen Feuer

Trotz der Coronavirus-Pandemie haben in Japan Zehntausende Menschen das olympische Feuer bewundert. Mehr als 50'000 Menschen strömten am Samstag zum Bahnhof Sendai in der Präfektur Miyagi, wo die Flamme in einem goldenen Kessel gezeigt wurde. Die Warteschlange war japanischen Medienberichten zufolge teilweise 500 Meter lang. Einige Besucher warteten stundenlang, um das Feuer zu sehen zu können. Viele Besucher trugen Atemschutzmasken.

Das in Griechenland entzündete olympische Feuer war am Freitag in Japan eingetroffen. Die Flamme wurde mit einem Flugzeug zum nördlichen Luftwaffenstützpunkt Matsushima gebracht. Wegen der Coronavirus-Pandemie waren dabei nur wenige Dutzend Behördenvertreter und Gäste anwesend.

Am Donnerstag startet der mehrmonatige Fackellauf durch Japan. Dabei wird das Olympische Feuer durch alle japanischen Präfekturen getragen, Ausgangspunkt ist Fukushima. Wegen der Coronavirus-Krise wird der Auftakt nicht gross gefeiert und die Empfangszeremonien in den einzelnen Orten finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Die Olympischen Spiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) sind eines der wenigen sportlichen Grossereignisse in diesem Jahr, das nach dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie noch nicht abgesagt wurde. Zuletzt war der Druck auf das Internationale Olympische Komitee aber massiv gewachsen. (wst/sda/apa)

Real Madrids Ex-Präsident Sanz verstorben

Lorenzo Sanz, der frühere Präsident des spanischen Rekordmeisters Real Madrid, ist an der vom Coronavirus ausgelösten Lungenerkrankung verstorben. Das bestätigte der Sohn des 76-Jährigen via Twitter. Sanz war von 1995 bis 2000 Real-Präsident, in dieser Zeit gewannen die «Königlichen» unter anderem zweimal die Champions League. (viw/sda/dpa)

Dybala und Maldini positiv getestet

Der argentinische Internationale Paulo Dybala ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie Dybalas Arbeitgeber Juventus Turin bekannt gab, soll sich der 26-jährige Offensivspieler gemeinsam mit seiner Frau seit dem 11. März daheim in Quarantäne befinden. Symptome verspüre der Sportler keine. Nach Daniele Rugani und Blaise Matuidi ist Dybala der dritte Spieler von Juventus, der positiv auf das Virus getestet wurde.

Auch Milan-Legende und Serie-A-Rekordspieler Paolo Maldini sowie dessen Sohn Daniel haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Der 51-Jährige Paolo arbeitet als Technischer Direktor bei den «Rossoneri», der 18-jährige Daniel feierte im Februar sein Debüt in der ersten Mannschaft. Sie befinden sich gemäss dem Mailänder Klub ebenfalls in Heim-Isolation. (viw/sda)

Zweiter Eintracht-Spieler positiv getestet

In den Reihen des Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist ein zweiter Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie schon beim ersten Fall verzichtete der Klub auf die Bekanntmachung des Betroffenen.

Wie die Eintracht auf ihrer Website schrieb, sei bei 23 weiteren Personen aus dem Umfeld der Profi-Mannschaft der Test negativ ausgefallen. Die weiteren Testergebnisse sollen in den nächsten Tagen folgen. Am Donnerstag hatten die Frankfurter, bei denen die Schweizer Internationalen Djibril Sow und Gelson Fernandes (derzeit verletzt) sowie der ehemalige YB-Meistercoach Adi Hütter unter Vertrag stehen, einen ersten Fall bekannt gemacht.

Vor neun Tagen war Frankfurt im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League daheim dem FC Basel mit 0:3 unterlegen. Die medizinische Abteilung des FCB hatte nach Bekanntwerden des ersten Coronavirus-Fall bei der Eintracht Kontakt mit den Amtskollegen in Frankfurt aufgenommen. Bislang wurde vom Klub aus der Super League kein Coronavirus-Fall gemeldet. (viw/sda/dpa)

Schalke-Star feiert in Shisha-Bar – Klub reagiert

Die Bundesliga pausiert, der Ball ruht. Und auch die meisten Anwohner des Landes bleiben weitestgehend zuhause. So auch die Spieler aus der Bundesliga. Einer von ihnen hat nun jedoch eine verbotene Party gefeiert. Es geht um Schalke-Profi Amine Harit. Wie die «Bild» am Freitagabend berichtete, soll sich der 22-Jährige Donnerstagnacht gegen 1.30 Uhr in einer Shisha-Bar in Essen eingefunden haben. Das Lokal hätte nach den aktuellen Corona-Vorschriften bereits um 18 Uhr geschlossen sein müssen. Neben dem Schalke-Star sollen sich noch zehn weitere Personen in der Bar befunden haben.

Schalkes Sport-Vorstand Jochen Schneider bestätigte Harits «verbotenen Ausflug». Der «Bild» sagte er: «Amine war mit einem Bekannten dort, weil ihm zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen ist. Es war ein Fehler, den hat er jetzt auch eingesehen. Ich habe ihm noch mal den Ernst der aktuellen Lage vor Augen geführt.» (sda)

Marathon-Olympiasieger Kipchoge in häuslicher Isolation

Marathon-Olympiasieger und -Weltrekordhalter Eliud Kipchoge hat sich angesichts der Coronavirus-Pandemie in häusliche Isolation begeben. Der britische Sender BBC veröffentlichte ein Video, in dem der Läufer erklärt, dass er sich seit drei Tagen in Isolation befinde. Wie der 35-jährige Kenianer berichtete, habe er das Trainingslager in Kaptagat abgebrochen und sei nach Eldoret zu seiner Familie zurückgekehrt.

«Es ist wirklich hart, alleine zu trainieren, denn ich schätze das Teamwork, das in unser aller Interesse ist und mir sehr hilft», sagte Kipchoge, der eigentlich beim London-Marathon am 26. April als Titelverteidiger starten wollte. Das Rennen wurde jedoch aufgrund der Coronavirus-Krise auf Oktober verschoben. In Sommer strebt er bei den Olympischen Spielen in Tokio seinen zweiten Olympiasieg an.

«Ich versuche mich zu isolieren, bleibe bei meiner Familie und stelle sicher, dass ich nicht viele Menschen treffe. Ich halte mich an die Vorgaben und respektiere, was nötig ist», sagte Kipchoge. Die Isolation dürfte mit einer Verordnung in seinem Land zu tun haben. Die Regierung hatte vor einigen Tagen unter anderem verfügt, dass Personen, die in letzter Zeit in Länder gereist sind, die vom Coronavirus betroffen sind, sich selbst in eine 14-tägige Quarantäne begeben sollten. Eliud Kipchoge war vor rund vier Wochen unter anderem in Berlin bei der Verleihung der «Laureus Awards». (sda/dpa)

