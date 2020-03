Sport

Sport-News

Sport-News: Unihockey-Ikone Matthias Hofbauer tritt vom Sport zurück



Sport-News

Hofbauer tritt zurück +++ Berlusconi und Agnellis spenden je 10 Mio. Euro

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Unihockey-Ikone Hofbauer hört auf

Mit Matthias Hofbauer tritt eine der prägendsten Figuren der Szene von der Unihockey-Bühne ab. Der 38-jährige Berner gab nach 23 Jahren auf höchstem Niveau seinen Rücktritt bekannt. Mit 194 Länderspielen ist Hofbauer Rekord-Internationaler, seine 97 Skorerpunkte an Weltmeisterschaften (aus 57 Spielen) sind ebenfalls Bestwert. In der Schweiz verbuchte er in 565 NLA-Partien sagenhafte 1073 Skorerpunkte. Er gewann mit Wiler-Ersigen zehn Meistertitel und holte drei Cupsiege.

Wegen des abrupten Saisonabbruchs infolge des Coronavirus war es nun ein Abschied durch die Hintertür. Das zweite Spiel des Playoff-Viertelfinals bei Chur Unihockey (10:2-Sieg) unter Ausschluss der Öffentlichkeit war Hofbauers letztes. «Der Zeitpunkt passt trotzdem. Ich verspüre nicht Wehmut, sondern Dankbarkeit, dass ich den Zeitpunkt meines Rücktritts selbst bestimmen konnte. Nicht so wie beispielsweise mein Bruder Christoph, der von einem auf den anderen Tag wegen einer Verletzung aufhören musste», kommentierte der langjährige Captain des Nationalteams. (ram/sda)

Bild: HANDOUT SWISS UNIHOCKEY

Berlusconi und Familie Agnelli spenden je 10 Mio. Euro

Der Fussball in Italien versucht, dem vom Coronavirus schwer gebeutelten Land unter die Arme zu greifen. Die AS Roma spendete den Kirchen der Hauptstadt 8000 Paar Schutzhandschuhe und 2000 Flaschen Hand-Desinfektionsmittel. Inter Mailand liess dem Gesundheitsministerium 300'000 Schutzmasken zukommen und die Spieler sowie Betreuer des Vereins spendeten 500'000 Euro.

Milan-Stürmer Zlatan Ibrahimovic lancierte gestern mit 100'000 Euro seine «Kick den Virus»-Aktion, die bis heute bereits 250'000 Euro eingesammelt hat. Andere Spieler wie Andrea Petagna (Ferrara), Lorenzo Insigne (Napoli), Simeone Zaza (Torino) und Federico Bernardeschi (Juventus) sammelten oder spendeten über 430'000 Euro. Roma-Legende Francesco Totti steuerte 15 Maschinen zur Überwachung von Lebensfunktionen bei.

Die grössten Summen kamen von zwei der grössten Namen im Land. Der ehemalige Premier Silvio Berlusconi, Eigentümer des Drittligisten Monza und Ex-Präsident der AC Milan, stiftete der schwer betroffenen Region Lombardei 10 Millionen, um eine 400 Betten umfassende Station für Intensivpatienten zu errichten. Die Familie Agnelli, Eigentümer von Juventus Turin, spendete ebenfalls 10 Millionen Euro an das Gesundheitsministerium. (ram/sda)

MySports entschädigt Kunden

Der Pay-TV-Sender MySports wird seine Kunden aufgrund des Ausfalls von Live-Inhalten, insbesondere der Eishockey-Playoffs, indirekt via die Netzbetreiber entschädigen. UPC-Kunden beispielsweise wird die April-Gebühr erlassen. Zusätzlich erhalten alle Kunden einen Gutschein, um während sechs Monaten alle Inhalte von Sky Show nutzen zu können. «Diese Situation ist für uns äusserst unangenehm», sagte Steffi Buchli, die Programmchefin von MySports.

Die Berichterstattung wird mit dem Fokus auf Eigenproduktionen, Replay-Highlight-Programmen und eingekauften Film-Formaten fortgesetzt. Beispielsweise wird am 28. März unter dem Titel «Das Projekt Davos – Aufbruch und Stillstand» die erste Saison der Bündner nach dem Ende der Ära von Arno Del Curto dokumentiert. (ram/sda)

Schwimm-EM in Budapest von Mai in den August verlegt

Rund sieben Wochen vor der geplanten Austragung vom 11. bis 24. Mai sind die Schwimm-Europameisterschaften in Budapest verschoben worden. Der neue EM-Termin ist nun vom 17. bis 30. August, nur eine Woche nach den Olympischen Spielen in Tokio. Ob dies trotz der aktuellen Coronavirus-Pandemie möglich ist, soll Ende Mai/Anfang Juni evaluiert werden. Sollte eine Austragung auch im Sommer nicht möglich sein, würde der Wettkampf auf 2021 verlegt werden. (abu/sda/apa)

Bild: AP

FIFA stellt Video-Archiv zur Verfügung und zeigt Fussball-Klassiker

Die FIFA hat angesichts der fussballfreien Zeit wegen der Coronavirus-Pandemie eine neue Kampagne gestartet und öffnet Teile seines Video-Archivs mit Klassikern der WM-Geschichte. Man wolle «den Fussball in die Häuser der Menschen bringen», teilte der Weltverband mit.

Bei der Aktion #WorldCupAtHome werden von diesem Samstag an «erstmals vollständige Aufzeichnungen von mehr als 30 unvergesslichen Spielen» in der Historie der Weltmeisterschaften von Männern und Frauen auf der Internetseite www.fifa.com, dem You-Tube-Kanal der FIFA und auf Weibo in China zugänglich gemacht. Zudem würden Dokumentationen und Interviews mit Spielern und Trainern als Ergänzung bereitgestellt. (abu/sda/dpa)

FIFA opens video archive to bring football home: https://t.co/GPBH9ClHd6 pic.twitter.com/flmDYQhvQt — FIFA Media (@fifamedia) March 19, 2020

Nina Haver-Löseth tritt zurück

Nina Haver-Löseth hat nach 14 Jahren im Weltcup ihren Rücktritt vom Skirennsport erklärt. Dies gab die 31-jährige Norwegerin auf Instagram bekannt. Die Technik-Spezialistin gab diesen Winter ihr Comeback, nachdem sie Ende 2018 einen Schienbeinkopfbruch und einen Meniskusriss erlitten hatte, und fuhr mehrmals in die Top 10.

In ihrer Laufbahn feierte Haver-Löseth zwei Weltcupsiege. 2016 gewann sie in Santa Caterina den Slalom, zwei Jahre später triumphierte sie beim City Event in Stockholm. An den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang holte sie im Team-Wettkampf ausserdem die Bronzemedaille. (zap/sda)

Formel 1 will möglichst viele ausgefallene Rennen nachholen

Die Formel-1-Führung kann den neuen Rennkalender ohne die Zustimmung der Teams festlegen. «Das gibt uns die notwendige Flexibilität, die geänderten Termine mit den betroffenen Rennveranstaltern zu vereinbaren und mit den Rennen zum richtigen Zeitpunkt zu beginnen», sagte Formel-1-Chef Chase Carey. Mehrere Rennen wurden gestrichen oder verschoben. Die Grand Prix im niederländischen Zandvoort und in Barcelona sollen später nachgeholt werden, der Klassiker in Monaco ist für dieses Jahr komplett abgesagt.

Auch die ersten vier Rennen dieses Jahres in Australien, Bahrain, Vietnam und China können nicht stattfinden. Frühestens «nach dem Mai» sei ein neuer Saisonbeginn möglich, teilten FIA und Formel 1 mit. Laut Carey sicherten die Teams ihre «volle Unterstützung» für die Pläne zu, so viele der ausgefallenen Rennen wie möglich neu anzusetzen.

«Der Plan schaut jetzt so aus, dass die jetzt abgesagten Rennen dann in einem intensiven Programm über den Sommer und bis in den Dezember hinein nachgeholt werden, sodass man auf einen Rennkalender von zirka 18 Veranstaltungen kommen wird», sagte Helmut Marko, der Motorsportchef von Red Bull, im ORF-Radio. (abu/sda)

Bild: EPA

Triathleten erhalten vom Verband Geld

Mit der direkten Ausschüttung von 2,5 Millionen US-Dollar hat die Profi-Vereinigung im Triathlon (PTO) für grosse Freude unter Athletinnen und Athleten gesorgt. Eigentlich würden am Ende der Saison in dem Bonus-Programm 2 Millionen US-Dollar gemäss der Rangliste an die Ausdauersportler verteilt. Als Reaktion auf die Corona-Krise und die Zwangsrennpause, deren Ende nicht absehbar ist, soll das Geld plus eine halbe Million nun umgehend verteilt werden.

Der PTO gehören nach eigenen Angaben rund 100 Profis an, darunter die Top 35 bei den Männern und den Frauen. «Die Zukunft unserer Athleten ist wie die von vielen anderen auch bestimmt von Unsicherheit. Viele Rennen sind abgesagt. Die Möglichkeit, in naher Zukunft an einem Rennen teilzunehmen, ist sehr gering», betonte PTO-Vizepräsidentin Rachel Joyce. «Die PTO hat einen Weg gesucht, unsere Athleten in diesen Zeiten der Instabilität zu unterstützen.» (ram/sda)

Bild: AP

Bach denkt nicht an Olympia-Verschiebung

IOC-Präsident Thomas Bach wehrt sich weiter vehement gegen jegliche Art von Spekulationen zu einer Verlegung der Olympischen Spiele in Tokio wegen der Corona-Krise. In einem am Donnerstag veröffentlichten Interview der «New York Times» sagte der 66 Jahre alte Deutsche: «Natürlich bedenken wir verschiedene Szenarien, aber im Gegensatz zu vielen anderen Sportverbänden oder Profi-Ligen sind wir noch viereinhalb Monate entfernt von den Spielen.»

Weltweit seien Ligen optimistischer als das Internationale Olympische Komitee, «weil sie ihre Veranstaltungen bis April oder Ende Mai verschoben haben. Wir sprechen über Ende Juli.» In den vergangenen Tagen ist die Kritik an der Haltung des IOC lauter geworden. Viele Sportler wünschen sich eine Verschiebung der Olympischen Spiele und beklagen unfaire Bedingungen durch die schwierige Situation vieler Athleten weltweit. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Bundesliga will Saison im EM-Modus fortsetzen

Die unterbrochene Saison in der Bundesliga könnte einem Medienbericht zufolge im Modus eines EM-Turniers an festen Spielorten in kurzer Zeit zu Ende gespielt werden. Im Rahmen ihrer Notfall-Überlegungen prüfe die Deutsche Fussball Liga (DFL) feste Austragungsorte in allen Regionen des Landes, an denen dann mehrere Partien pro Tag angesetzt würden, berichtete der «Sportbuzzer» am Donnerstag. Um die Risiken der Coronavirus-Pandemie zu minimieren, würden demnach an allen Standorten Hotels nur für die Erst- und Zweitligisten gebucht, die dann von dort ins Stadien und nach den Spielen direkt wieder weggebracht würden.

Dies sei aber nur eines von drei möglichen Szenarien für eine schnelle Durchführung der verbleibenden neun Spieltage. Denkbar sei auch, dass die Spielzeit mit Partien in ganz kurzer Abfolge innerhalb von nur 16 Tagen zu Ende gebracht wird, heisst es in dem Bericht. Auch eine Serie englischer Wochen mit nur wenigen Tagen Pause zwischen den Partien sei eine der Optionen.

Die Bundesligisten wollen die derzeit unterbrochene Saison, wenn irgendwie möglich, zu Ende spielen, um weiter auf TV-Einnahmen und Sponsorengelder bauen zu können. Die Wiederaufnahme des Spielbetriebs wird aller Voraussicht nach zunächst nur in leeren Stadien möglich sein. Am 31. März werde die DFL die möglichen Modelle zur Fortsetzung der Saison diskutieren, berichtete der «Sportbuzzer». (pre/sda)

Bild: EPA

Auch keine Formel-1-Rennen im Mai

Die Formel 1 muss wegen des Coronavirus auch ihre drei geplanten Rennen im Mai in den Niederlanden (3. Mai), Spanien (10. Mai) und Monaco (24. Mai) verschieben. Die Rennserie und der Weltverband FIA hoffen nun, dass die Saison «nach dem Mai» beginnen könne, hiess es in einer gemeinsamen Mitteilung am Donnerstag. Der Entscheid sei gemeinsam mit den Rennveranstaltern in Zandvoort, Barcelona und Monte Carlo getroffen worden. Ziel sei es, die Gesundheit und Sicherheit der reisenden Angestellten der Teams und der Fans zu gewährleisten.

In der vergangenen Woche war der Saisonstart in Melbourne kurzfristig abgesagt worden, nachdem es einen Coronavirus-Fall beim britischen Rennstall McLaren gegeben hatte. Danach waren auch die Grand Prix in Bahrain und Vietnam auf einen noch unbestimmten Zeitpunkt verschoben worden. Das als vierter WM-Lauf geplante Rennen in China war wegen des Ausbruchs der Coronavirus-Epidemie im Land bereits vorher verlegt worden.

Ursprünglich sollten in diesem Jahr 22 Grands Prix gefahren werden, das wäre ein Rekord gewesen. Die Formel 1 und die FIA prüfen nun neue Kalendervorschläge. Ziel sind dem Vernehmen nach mindestens 17 Rennen. Dafür wurde auch die für August geplante Sommerpause auf März/April vorgezogen. (zap/sda/dpa)

Bild: EPA

Auch die Türkei stoppt ihre Meisterschaften

Die Türkei hat als eines der letzten Länder wegen des Coronavirus ihre Fussball-Meisterschaften unterbrochen. «Wir haben entschieden, die Meisterschaften im Fussball, Basketball und Volleyball auszusetzen», sagte Sportminister Mehmet Kasapoglu am Donnerstag in Ankara. Gemäss der Sportzeitung «Fanatik» soll die Pause einen Monat dauern.

Die türkische Regierung reagierte mit dem Unterbruch auch auf den wachsenden Unmut von Spielern und Trainern. Unter anderen hatte sich in den letzten Tagen auch die türkische Fussball-Ikone Fatih Terim kritisch geäussert. Der Nigerianer John Obi Mikel kündigte sogar seinen Vertrag mit Trabzonspor, um nicht mehr spielen zu müssen. Seit einer Woche wurden die Partien ohne Zuschauer durchgeführt.

Zu jenem Zeitpunkt hatte die Türkei einen bestätigten Coronavirus-Fall, inzwischen sind es 191. Zudem sind nach offiziellen Angaben bislang drei Menschen an der Krankheit gestorben. (zap/sda/afp/dpa)

Bild: EPA

Premier League pausiert bis Ende April

Die englische Premier League hat aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Krise die Wiederaufnahme der Meisterschaft nach hinten verlegt. Die ersten Spiele werden frühestens am 30. April stattfinden und nicht wie zuvor geplant am 3., wie die Premier League in einem Communiqué mitteilte.

Dafür kommunizierte die Liga, die Saison dürfe bis nach Anfang Juni dauern. Im Reglement des Verbandes wird eigentlich festgehalten, dass das letzte Spiel nicht nach dem 1. Juni stattfinden darf. (dab)

The FA, Premier League, EFL and women’s professional game, together with the PFA and LMA are committed to finding ways of resuming the 2019/20 football season as soon as it is safe and possible to do so



Full statement: https://t.co/kr0sJk8JHp pic.twitter.com/K1OBzBbKfc — Premier League (@premierleague) March 19, 2020

Hilfspaket für die Unterklassigen

Der englische Liga-Verband legte am Mittwoch ein kurzfristiges Hilfspaket in Höhe von 50 Millionen Pfund (56 Mio. Franken) vor, um den in den Divisionen unterhalb der Premier League angesiedelten Klubs während des Ausbruchs des Coronavirus zu helfen.

Der Fussball in England kam in der vergangenen Woche zum Stillstand, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Es scheint unwahrscheinlich, dass der Ligabetrieb – wie ursprünglich geplant – Anfang April wieder aufgenommen wird. (abu/sda/dpa)

Bild: AP/AP

André Myhrer tritt ab

André Myhrer tritt mit 37 Jahren von der Ski-Bühne ab. Der schwedische Skiverband verabschiedete sich mit einem Tweet von seinem langjährigen Team-Mitglied, das während fast anderthalb Dekaden zu den besten Slalom-Fahrern gehörte.

Myhrer gewann in seiner Laufbahn unter anderem Gold an den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang und Bronze 2010 in Vancouver. Im Weltcup errang er 2011/12 die kleine Slalom-Kristallkugel und stand er in acht Rennen zuoberst auf dem Podest. (abu/sda)

Bild: AP

Cagliari will Training wieder aufnehmen

Dem Ausnahmezustand zum Trotz will der italienische Serie-A-Klub Cagliari das Training mit seinem Fanionteam am Montag wieder aufnehmen. Wie der Klub mitteilte, würden die Spieler in Kleingruppen aufgeteilt, um die Regelung zur notwendigen Distanz einzuhalten.

Mit bisher 35'713 bestätigten Infektionen und 2978 Toten (Stand am frühen Mittwochabend) ist Italien nach China das bisher am härtesten von der Coronavirus-Pandemie getroffene Land. Die Serie A war die erste der fünf grossen europäischen Ligen, die am 9. März den Spielbetrieb einstellte.

Erst am Montag hatte Italiens Spielergewerkschaft (AIC) betont, dass die Teams derzeit nicht trainieren sollten. «Sie sollen in dieser Situation zuhause bleiben», sagte AIC-Präsident Damiano Tommasi. (sda/dpa)

Bild: EPA

Abonniere unseren Newsletter