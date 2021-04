Sport

Sport-News: Die AC Milan verpasst den Sprung auf Rang 2 in der Serie A



Milan verpasst Sprung auf Platz 2 +++ U18-Nati startet mit Sieg in die WM

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Niederlage für die Hawks und Capela

Die Atlanta Hawks mussten sich in der NBA nach zuletzt zwei Siegen geschlagen geben. Die Mannschaft mit Clint Capela verlor bei den Detroit Pistons 86:100.

Capela gelangen 12 Punkte und 15 Rebounds. Die Hawks liegen trotz der Niederlage weiterhin im fünften Rang und damit auf einem Playoff-Platz. (ram/sda)

U18-Nati startet mit Sieg in die WM

Die Schweiz startet mit einem Sieg zur U18-Weltmeisterschaft in den USA. Das Team von Trainer Marcel Jenni schlägt Lettland 4:2. Die Schweizer sorgten in Plano (Texas) schon vor Ablauf der ersten Hälfte des zweiten Drittels für die Entscheidung. Nach 25 Minuten und zwei Doppelschlägen führten sie 4:0. Jeremy Jabola vom SC Bern und Liekit Reichle aus der Organisation der ZSC Lions trafen im ersten Abschnitt innert 23 Sekunden, im zweiten Abschnitt lagen zwischen den Toren von Lian Bichsel vom EHC Biel und Louis Robin vom EV Zug 24 Sekunden.

Nach dem gelungenen Auftakt, der bereits einen grossen Schritt Richtung Viertelfinals bedeuten dürfte, steht für Jennis Team schon am späten Dienstagabend gegen Belarus das zweite Spiel im Programm. Die weiteren Gruppengegner sind Titelverteidiger Schweden und Kanada. (ram/sda)

Milan verpasst Sprung auf Platz 2

Die AC Milan verpasste den Sprung auf Platz 3 der Serie A und ist nach einer 0:3-Niederlage bei Lazio Rom auf den 5. Rang zurückgefallen. Die ersten beiden Treffer der Römer erzielte am Montagabend der Argentinier Joaquin Correa (2./51. Minute), Ciro Immobile sorgte drei Minuten vor dem Abpfiff mit seinem 18. Saisontreffer für den Endstand.

Zuvor war Napoli dank eines 2:0-Erfolges gegen das abstiegsbedrohte Torino - Rodriguez sass auf der Ersatzbank - auf die Champions-League-Plätze zurückgekehrt. Tiémoué Bakayoko (11.) und Victor Osimhen (13.) sorgten für die schnelle Führung, die für Napoli nicht mehr in Gefahr geriet. Mit nunmehr 66 Punkten schob sich Napoli dank des besseren Torverhältnisses vor den punktgleichen Teams von Juventus Turin und der AC Milan auf den 3. Rang.

Torino - Napoli 0:2 (0:2)

Tore: 11. Bakayoko 0:1. 13. Osimhen 0:2. - Bemerkung: Torino ohne Rodriguez (Ersatz). 85. Gelbrote Karte gegen Mandragora (Torino/Halten)

Lazio Rom - AC Milan 3:0 (1:0)

Tore: 2. Correa 1:0. 51. Correa 2:0. 87. Immobile 3:0. (bal/sda/dpa)

Ajoie erkämpft sich den ersten Match-Puck

Nicht der favorisierte EHC Kloten, sondern der HC Ajoie kann am Mittwoch mit einem weiteren Sieg den Playoff-Final der Swiss League gewinnen und in die National League aufsteigen.

Unangefochtener Held des Spiels war Reto Schmutz. Der 28-Jährige, der bei den Rapperswil-Jona Lakers kurz NLA-Luft geschnuppert hatte (36 Spiele), erzielte in der Schlussminute mit dem Treffer ins leere Tor zum 4:2 einen Hattrick. 15 Tore gelangen Schmutz in den Playoffs der Swiss League bereits.

Kloten steht vor Spiel 6 in Pruntrut nach der zweiten Heimniederlage in den Playoffs (bei sieben Siegen) nun enorm unter Druck. Die Klotener müssen Ajoie zweimal hintereinander besiegen, um doch noch den angestrebten Wiederaufstieg in die National League nach drei Jahren in der Swiss League sicherzustellen.Ob Ajoie im Fall des Meistertitels tatsächlich aufsteigen würde oder möchte, steht noch nicht zu 100 Prozent fest.

Kloten - Ajoie 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

50 Zuschauer - SR Massy/Hürlimann, Micheli/Stalder.

Tore: 20. (19:26) Schmutz (Devos, Eigenmann/Powerplaytor) 0:1. 20. (19:40) Frei (Hauert) 0:2. 35. Schmutz (Eigenmann, Devos/Powerplaytor) 0:3. 39. Spiller (Altorfer, Meyer) 1:3. 45. Meyer (Altorfer) 2:3. 60. (59:44) Schmutz (Unterzahltor!) 2:4 (ins leere Tor).

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Kloten, 2mal 2 Minuten gegen Ajoie. (sda/bal)

Bild: keystone

Formel 1 fährt zusätzliche Sprintrennen bei drei Grand Prix

Die Formel 1 fährt in dieser Saison bei drei Grand Prix zusätzlich Sprintrennen, jeweils am Samstag des Renn-Wochenendes. Diese Läufe über die Distanz von jeweils 100 km werden anstelle der Qualifikation die Startaufstellung für die Grand Prix am Sonntag ermitteln.

Dies teilte der Weltverband FIA am Montag nach einem einstimmigen Votum der Formel-1-Kommission mit. Nach dem ersten Training am Freitag wird es dann anstatt einer weiteren Übungseinheit eine Qualifikation für das Sprint-Spektakel geben. Der Sieger eines Sprintrennens erhält drei WM-Punkte, der Zweite zwei und der Dritte einen Zähler.

Noch ist nicht endgültig klar, bei welchen Grand Prix diese Sprintrennen ins Programm rücken. Zwei sollen in Europa gefahren werden, eines in Übersee. Die Änderung des Grand-Prix-Formats soll für mehr Action auf der Rennstrecke sorgen und zusätzliche Fans anlocken. (bal/sda/dpa)

Bild: keystone

Frauen-WM im August oder September

Die Eishockey-WM der Frauen vom 6. bis 16 Mai im kanadischen Halifax und Truro mit Schweizer Beteiligung ist abgesagt worden.

Nun plant der Internationale Eishockey-Verband IIHF diese WM im August oder September in der kanadischen Provinz Alberta auszutragen. IIHF-Präsident René Fasel bestätigt entsprechende Informationen: «Ja, wir hoffen, die WM im Spätsommer oder Frühherbst doch noch durchführen zu können.» (kz/bal)

Bild: keystone

SFL verschiebt Saisonstart 2021/22 und fordert Fan-Rückkehr

Die Swiss Football League (SFL) verschiebt den Start zur Saison 2021/22 um eine Woche auf den Zeitraum vom 23. bis 25. Juli, verbunden mit einer deutlichen Forderung an die Politik: Ab August sollen die Klubs die Stadien wieder voll auslasten dürfen.

Der Entscheid, den Saisonstart um eine Woche hinauszuzögern, sei eine Abwägung zwischen sportlichen und wirtschaftlichen Interessen, teilte die SFL mit. Einerseits bräuchten die im Europacup engagierten Teams Spielpraxis, andererseits erhöhe jede Woche die Chance für die Klubs, mehr Fans zulassen zu können. Darauf, wieder vor Publikum zu spielen, seien die Klubs nun dringend angewiesen, schrieb die Liga in einer Mitteilung. «Die Öffnung der Stadien ist aus wirtschaftlicher Sicht überlebensnotwendig», so CEO Claudius Schäfer.

In ihrer Forderung stützt sich die Liga auf das vom Bundesrat vorgestellte 3-Phasen-Modell. Diesem zufolge sollen in der letzten Phase, der Normalisierungsphase, die Kapazitätsbeschränkungen vollständig aufgehoben werden. Die Liga argumentiert mit der wachsenden Zahl der geimpften Personen sowie damit, dass sich das Schutzkonzept bewährt habe und das Ansteckungsrisiko im Freien gemäss Expertenbeurteilung sehr klein sei. Die heutige Kapazitätsbeschränkung auf 100 Zuschauerinnen und Zuschauer erachte man als unverhältnismässig tief.

Durch die Verschiebung des Saisonstarts erhofft sich die SFL «keine oder nur ganz wenige Spiele mit eingeschränkter Zuschauerkapazität». Bei allfälligen Einschränkungen fordert sie prozentuale statt absolute Zahlen als Vorgabe. (zap/sda)

Bild: keystone

Erstes WM-Aufgebot mit 24 Spielern

Die Eishockey-Nationalmannschaft nimmt morgen Dienstag die WM-Vorbereitung auf. Trainer Patrick Fischer hat für ein erstes Camp in Cham 24 Spieler aufgeboten. Am Freitag und Samstag wird das Team zwei Testspiele gegen Russland austragen.

Denis Malgin fehlt, weil er noch keine Freigabe der Toronto Maple Leafs erhalten hat. Simon Moser (Bild) verzichtet auf eine WM-Teilnahme, weil er in den kommenden Wochen Vater wird. «Wir haben eine gute Mischung im Team», so Fischer. (ram)

Bild: KEYSTONE

Torhüter (3): Reto Berra (Fribourg-Gottéron), Niklas Schlegel (HC Lugano), Joren van Pottelberghe (EHC Biel-Bienne).

Verteidiger (8): Michael Fora (HC Ambrì-Piotta), Lukas Frick (Lausanne HC), Andrea Glauser (SCL Tigers), Fabian Heldner (Lausanne HC), Samuel Kreis (EHC Biel-Bienne), Romain Loeffel (HC Lugano), Janis Jérôme Moser (EHC Biel-Bienne), Ramon Untersander (SC Bern).

Stürmer (13): Andres Ambühl (HC Davos), Alessio Bertaggia (HC Lugano), Christoph Bertschy (Lausanne HC), Enzo Corvi (HC Davos), Luca Fazzini (HC Lugano), Jason Fuchs (EHC Biel-Bienne), André Heim (SC Bern), Fabrice Herzog (HC Davos), Kilian Mottet (Fribourg-Gottéron), Inti Pestoni (SC Bern), Vincent Praplan (SC Bern), Tristan Scherwey (SC Bern), Samuel Walser (Fribourg-Gottéron).

Alle Super-League-Klubs erhalten Lizenz

Alle zehn Klubs der Super League erhalten die Lizenz für die kommende Saison in erster Instanz. Aus der Challenge League gab es nur für den FC Schaffhausen aus finanziellen und infrastrukturellen Gründen vorerst keine Spielberechtigung. Der Klub kann im Rekursverfahren nachbessern. Die zuständige Rekursinstanz der Swiss Football League entscheidet bis Ende Meisterschaft über die Einsprachen.

In der Promotion League erhielten mit Yverdon-Sport, Rapperswil-Jona und Etoile Carouge drei Klubs grünes Licht für einen allfälligen Aufstieg in die Challenge League. (abu/sda)

ℹ️ 22 Klubs erhalten in 1. Instanz die Lizenz für 2021/22

➡️ Alle Infos jetzt auf https://t.co/ZYp5dMWUK8

–

ℹ️ Une licence 2021/22 pour 22 clubs en 1ère instance

➡️ Toutes les informations sur https://t.co/ZYp5dMWUK8 pic.twitter.com/jSJ3Nyzl7b — Swiss Football League (@News_SFL) April 26, 2021

Neuer Trainer für Ruben Vargas in Augsburg

Augsburg wechselt für die letzten Bundesliga-Runden der Saison den Trainer. Der abstiegsgefährdete Klub mit dem Schweizer Ruben Vargas trennt sich von Heiko Herrlich und holt Markus Weinzierl zurück, berichtet die «Augsburger Allgemeine».

Nach vier Spielen ohne Sieg, darunter Niederlagen gegen die hinter Augsburg klassierten Schalke und Köln, und mit nur noch vier Punkten Reserve auf den Barrage-Platz muss der erst vor einem guten Jahr engagierte Heiko Herrlich gehen. Der frühere Stürmer hatte im März 2020 die Nachfolge des Wallisers Martin Schmidt angetreten und die Mannschaft daraufhin zum Klassenerhalt geführt. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Rahel Kopp hört auf

Rahel Kopp tritt mit 27 Jahren vom alpinen Skirennsport zurück. Die Junioren-Weltmeisterin in der Kombination von 2015 zieht nach einem längeren Entscheidungsprozess die Konsequenzen für die Zurückstufung vom A- ins C-Kader von Swiss-Ski.

«Ich habe mir einen Kindheitstraum erfüllen können, indem ich die Weltcup-Strecken dieser Welt rennmässig befahren durfte», erklärte Kopp in einer Mitteilung. In den vergangenen Wochen und Monaten sei ihr jedoch zunehmend bewusst geworden, dass sie nach einigen Rückschlägen wohl nie mehr mit der letzten Konsequenz würde Weltcup-Rennen bestreiten können. Top-Resultate gelangen Kopp einzig in der Kombination, unter anderem mit dem 4. Platz 2019 in Crans-Montana und drei weiteren Platzierungen in den ersten zehn. (abu/sda)

Die Alpin-Athletin Rahel Kopp hat sich dazu entschieden, das Kapitel Spitzensport mit 27 Jahren zu beenden. Im Weltcup klassierte sich Kopp viermal in den Top 10, 2015 wurde sie Junioren-Weltmeisterin. 👉 https://t.co/UqwBpgLVno#swissskiteam #allesgutefürdiezukunft pic.twitter.com/YbXEX8HStC — SwissSkiTeam (@swissskiteam) April 26, 2021

Clint Capela gewinnt gegen Antetokounmpo

Clint Capela ist mit den Atlanta Hawks weiterhin auf Kurs Richtung direkte Playoff-Qualifikation. Die Mannschaft aus Georgia setzte sich gegen die Milwaukee Bucks um Giannis Antetokounmpo, den MVP der letzten beiden NBA-Saisons, mit 111:104 durch. Nachdem er zuletzt wegen Rückenbeschwerden gefehlt hatte, kam der Capela auf 6 Punkte und 14 Rebounds und war damit weniger einflussreich als in den letzten Wochen üblich. (abu/sda)

Nico Hischier mit Assist und verschossenem Penalty

Nico Hischier verpasst einen der seltenen Siege mit den New Jersey Devils knapp. Der 22-jährige Walliser unterlag auswärts den Philadelphia Flyers nach Penaltys mit 3:4.

Den letzten Versuch im Penaltyschiessen vergab Hischier, nachdem Philadelphias Center Kevin Hayes getroffen hatte. Im Spiel war der Schweizer mit einem Assist in der 50. Minute am 3:1 beteiligt. Claude Giroux sorgte mit zwei Toren innerhalb von 22 Sekunden in der 59. Minute für den Ausgleich. Verteidiger Dean Kukan verlor mit den Columbus Blue Jackets auswärts bei Tampa Bay nach Verlängerung. (abu/sda)

Nadal macht das Dutzend voll

Rafael Nadal hatte im Final in Barcelona Schwerstarbeit zu verrichten, um den Griechen Stefanos Tsitsipas 6:4, 6:7 (6:8), 7:5 zu bezwingen. Der König der Sandplätze gewann das Turnier in Katalonien zum zwölften Mal.

Nadal, dessen erster Triumph in Barcelona aus dem Jahr 2005 datiert, setzte sich erst nach mehr als dreieinhalb Stunden durch. Die Partie hätte auch einen anderen Ausgang nehmen können. Zunächst wehrte Tsitsipas im zweiten Satz zwei Matchbälle ab, danach stand Nadal im dritten Umgang beim Ausgleich zum 5:5 einen Ball vor der Niederlage.

Im zweiten wichtigen Sandplatz-Turnier der vergangenen Woche gewann Matteo Berrettini den Final in Belgrad. Der Italiener bezwang in Serbiens Hauptstadt Aslan Karazew 6:1, 3:6, 7:6 (7:0). Berrettini nutzte die Müdigkeit des Russen aus, der am Vortag den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic in einer knapp dreieinhalb Stunden dauernden Partie besiegt hatte. (nih/sda)

Einzig Mortara in den Top 10

Edoardo Mortara fuhr als einziger des Schweizer Trios beim zweiten Rennen des Formel-E-Wochenendes in Valencia in die Top Ten. Der Venturi-Fahrer wurde Neunter, zwei Plätze vor Sébastien Buemi. Nico Müller musste nach dem überraschenden 2. Rang vom Samstag als Zwanzigster wieder mit einer Position in den hinteren Regionen vorliebnehmen.

Der Brite Jake Dennis feierte einen Premierensieg in der Elektro-Serie. Der BMW-Pilot setzte sich von der Pole-Position aus auf trockener Piste im Circuit Ricardo Tormo vor dem Deutschen André Lotterer und dem Briten Alex Lynn durch.

In der WM-Wertung führt nach sechs Läufen weiterhin der Niederländer Nyck de Vries. Weiter geht es in zwei Wochen in Monaco. Valencia war wegen der Coronavirus-Krise für Paris eingesprungen, normalerweise fährt die Formel E in Stadtzentren. (pre/sda)

Ceferin kündigt Strafen für Super-League-Klubs an

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat angekündigt, dass die zwölf Gründerklubs der Super League trotz des Scheiterns des Projekts bestraft werden. «Jeder muss die Verantwortung für die Konsequenzen seines Handelns übernehmen und wir können nicht so tun, als wäre nichts passiert. Was sie getan haben, ist nicht richtig, und wir werden in den nächsten Tagen sehen, was wir tun müssen», erklärt der 53-Jährige im Interview mit der «Daily Mail».

Bei der Härte der Strafen möchte der Slowene jedoch differenzieren: «Meiner Meinung nach gibt es bei diesen zwölf drei Gruppen: die sechs englischen Klubs, die anderen drei, die danach gegangen sind (Atlético Madrid, AC Milan und Inter Mailand, Anm.d.Red.) und dann diejenigen, die glauben, dass die Erde flach ist (Real, Barcelona, Juventus) und dass die Super League noch existiert. Es gibt einen grossen Unterschied zwischen ihnen. Aber jeder wird zur Rechenschaft gezogen werden. Wir werden sehen, wie.» (pre)

Bild: keystone

Ceferin bricht endgültig mit Agnelli

Trotz der privaten Verbindung sieht UEFA-Präsident Aleksander Ceferin sein Verhältnis zu Juventus' Boss Andrea Agnelli als unwiderruflich zerstört an. «Es gibt keine Beziehung mehr, und es wird nie wieder eine Beziehung geben», sagte Ceferin der Nachrichtenagentur AP. Der Slowene ist Götti von Agnellis Tochter.

Durch das Verhalten von Agnelli rund um die Gründung einer europäischen Super League fühlt sich Ceferin hintergegangen. Noch kurz bevor die Pläne öffentlich wurden, habe Agnelli als damaliger Chef der Europäischen Klubvereinigung ihm versichert, dass nichts an der geplanten Konkurrenz zur Champions League dran sei. Wenig später sei der Italiener nicht mehr ans Telefon gegangen.

Nach dem schnellen Rückzug der sechs englischen Gründungsmitglieder sowie von Atlético Madrid und Inter Mailand sieht Ceferin das Super-League-Projekt als erledigt an. Dennoch bekräftigte der 53-Jährige die Absicht der UEFA, die verbliebenen Initiatoren zu bestrafen. Real Madrid, Juventus Turin, der FC Barcelona und die AC Milan machten bislang keine Absichten zum endgültigen Ausstieg aus dem Projekt geltend. (pre/sda)

Bild: AP/ANSA

