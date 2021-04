Sport

Stricker erhält Wildcard in Genf +++ U18 kassiert Klatsche gegen Belarus

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Wildcard für Dominic Stricker fürs Turnier in Genf

Dominic Stricker hat für das Mitte Mai beginnende ATP-Turnier in Genf eine Wildcard erhalten. Die Organisatoren ermöglichen dem aufstrebenden Berner damit das Debüt auf der Tour.

Der 18-jährige Stricker, im vergangenen Jahr Junioren-Sieger beim French Open, setzte vor einem Monat als Gewinner des Challenger-Turniers in Lugano das nächste Ausrufezeichen. Dank dem überraschenden Erfolg im Tessin machte der Linkshänder aus Grosshöchstetten in der Weltrangliste über 400 Positionen gut. Im aktuellen Ranking wird Stricker als Nummer 424 geführt. (abu/sda)

Bild: www.imago-images.de

Hohe Niederlage für die Schweizer Junioren

Die Schweizer Junioren müssen an der U18-WM in den USA im zweiten Spiel eine deutliche Niederlage hinnehmen. Das Team von Chefcoach Marcel Jenni verliert gegen Belarus 1:7. Die Hoffnung auf ein positives Ergebnis währte nur kurz, zu Beginn des zweiten Drittels, als Livio Truog, Stürmer aus der Organisation der ZSC Lions, zum 1:2 zu verkürzen vermochte.

Die Belarussen reagierten fünf Minuten später mit ihrem dritten Treffer durch den dreifachen Torschützen Danila Klimowitsch. Das Talent, dessen Namen sich die Scouts im Hinblick auf den NHL-Draft mit Sicherheit gemerkt haben, hatte schon beim 1:5 im ersten Spiel gegen die Schweden getroffen. Für das Schweizer Team geht es in Plano im US-Staat Texas nach einem Ruhetag gegen Titelverteidiger Schweden weiter. Die Skandinavier kamen in der Nacht auf Mittwoch gegen Kanada gleich 1:12 unter die Räder. (abu/sda)

Schweizer im TdR-Prolog geschlagen

Die Schweizer Zeitfahr-Spezialisten mussten sich im Prolog der Tour de Romandie in Oron-la-Ville geschlagen geben. Stefan Bissegger verpasste auf der gut vier Kilometer langen Strecke als Fünfter das Podest um rund zwei Sekunden. Stefan Küng, die zweite grosse Hoffnung für den Auftakt der Westschweizer Rundfahrt, enttäuschte und musste mit Platz 14 Vorlieb nehmen. Damit klassierte er sich noch hinter Marc Hirschi, der nach einem starken Zeitfahren 8. wurde.

Auf dem Podest standen ausnahmslos Fahrer des britischen Teams Ineos-Grenadiers. Es siegte der Australier Rohan Dennis. Der zweifache Zeitfahr-Weltmeister setzte sich neun Sekunden und damit deutlich vor dem Briten Geraint Thomas und seinem Landsmann Richie Porte durch. (pre/sda)

bild: screenshot srf

Wimbledon rechnet mit Zuschauern

Die Organisatoren von Wimbledon planen die Durchführung des Grand-Slam-Turniers vom 28. Juni bis 11. Juli mit einer Zuschauerkapazität von rund 25 Prozent. Das Ziel sei, dass so viele Fans wie möglich das Turnier vor Ort sicher verfolgen könnten, sagte die Geschäftsführerin Sally Bolton.

Eine wesentliche Veränderung wird das Turnier, das im letzten Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht ausgetragen worden war, 2022 erfahren. Ab dann sollen jeweils auch am Sonntag der ersten Woche Partien stattfinden. Am «Middle Sunday» wurde bislang traditionsgemäss nicht gespielt. (pre/sda)

The AELTC has today announced a series of updates for The Championships 2021 and beyond, including:



- Our excitement for the return of #Wimbledon

- Spectator capacity this summer

- The addition of play on Middle Sunday from 2022

- Developments to the Wimbledon Park Project — Wimbledon (@Wimbledon) April 27, 2021

Bevorzugte Impfung für Olympia-Teilnehmer?

Die Schweizer Teilnehmer an den am 23. Juli beginnenden Olympischen Spielen in Tokio könnten bevorzugt auf das Coronavirus geimpft werden. Diese Möglichkeit sei in Abklärung, sagte BASPO-Direktor Matthias Remund. «Eine bevorzugte Impfung ist ein Thema. Entsprechende Planungen sind am laufen», bestätigte Remund eine entsprechende Anfrage. Swiss Olympic sei mit den einzelnen Kantonen im Kontakt, insbesondere mit dem Kanton Bern, in dem sowohl Swiss Olympic als auch viele Sportverbände ihre Niederlassung haben.

Zuvor war bekannt geworden, dass Australien und Frankreich ihre Sportler und Funktionäre, die nach Tokio reisen, bevorzugt impfen werden. Die australische Regierung versicherte, dass der Entscheid aber nicht auf Kosten gefährdeter Bevölkerungsgruppen gehe. In Frankreich starten die Impfungen für Sportler bereits in dieser Woche und damit sechs Wochen vor dem geplanten Zeitraum, die unter 50-Jährigen zu immunisieren. (pre/sda)

Bild: keystone

Snowboarderin Derungs hört auf

Isabel Derungs hat genug vom Spitzensport. Die 33-jährige Zürcherin hat ihren Rücktritt erklärt. Derungs, seit anderthalb Jahren Mutter, nennt den Leistungssport noch immer ihre grosse Leidenschaft. Trotzdem ist sie nicht mehr bereit, den für Spitzenplätze nötigen immensen Trainingsaufwand auf sich zu nehmen.

Derungs tritt mit einem Weltcupsieg ab. Im Januar 2019 gewann sie auf der Seiser Alm im Südtirol den Slopestyle-Wettkampf. In dieser Disziplin sicherte sie sich in Copper Mountain zwei weitere Podestplätze. An den Olympischen Spielen 2014 wurde sie in dieser Disziplin Achte. (ram/sda)

Bild: EPA/EPA

