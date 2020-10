Sport

Antonin Panenka aus Spital entlassen

Die tschechische Fussball-Legende Antonin Panenka konnte das Spital verlassen. Der 71-Jährige war vor einer Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden und musste auf der Intensivstation behandelt werden. Die Testergebnisse seien nun negativ ausgefallen, Panenka leide aber noch an einer Lungenentzündung, die er zu Hause auskurieren werde, sagte Tomas Panenka, der Sohn des früheren Internationalen.

Mit dem Panenka-Heber im Belgrader EM-Final 1976 gegen Deutschland hat sich der Mittelfeldspieler in den Fussball-Geschichtsbüchern verewigt. Er lupfte den Ball beim entscheidenden Penalty nervenstark in die Mitte des Tores und düpierte damit Deutschlands Goalie Sepp Maier - die Tschechoslowakei wurde Europameister. (sda/dpa)

Bild: Getty Images Europe

Fabio Fognini vom Coronavirus ausgebremst

Fabio Fognini (ATP 16) musste sich am Mittwoch vom ATP-Turnier auf Sardinien wegen eines positiven Corona-Tests zurückziehen. Er verspüre leichte Symptome wie Fieber, Husten und Kopfschmerzen, erklärte der 33-Jährige. (abu/sda)

Bild: keystone

Ronaldo setzt Isolation in Italien fort

Cristiano Ronaldo ist einem Medienbericht zufolge trotz seiner Corona-Isolation am Mittwoch zu seinem Klub Juventus Turin in Italien zurückgeflogen. Der Captain der portugiesischen Nationalmannschaft war positiv auf das Coronavirus getestet worden und hatte sich deshalb am Dienstag in Lissabon isoliert.

Der 35-Jährige, der keine Krankheitssymptome aufwies, sei zum Flughafen von Lissabon gefahren worden, wo er an Bord eines Privatflugzeuges gegangen sei, berichtete die portugiesische Sportzeitung «A Bola» weiter. In Turin werde er die Isolation fortsetzen.

Nationaltrainer Fernando Santos hatte zuvor betont, er habe keine Ahnung, wie oder wo sich Ronaldo infiziert haben könnte. Im Trainingslager der Nationalmannschaft in der Cidade do Futebol könne es zumindest nicht gewesen sein, meinte Santos. (abu/sda)

Bild: keystone

Vierter Sprintsieg von Démare am Giro

In der 11. Etappe des Giro d'Italia über 182 überwiegend flache Kilometer von Porto Sant'Elpidio nach Rimini kam es wie erwartet zum Massensprint – und der Sieger hiess dabei ebenfalls wie erwartet Arnaud Démare. Der 29-jährige Franzose holte seinen vierten Etappensieg am diesjährigen Giro deutlich vor dem Sieger vom Dienstag, Peter Sagan.

An der Spitze des Gesamtklassements gab es keine Veränderungen. Der Portugiese Joao Almeida kam wie alle weiteren Favoriten mit dem grossen Feld ins Ziel und verteidigte das rosa Leadertrikot souverän. Er führt nach wie vor 34 Sekunden vor dem Niederländer Wilco Kelderman und 43 Sekunden vor dem Spanier Pello Bilbao. (abu/sda)

Bild: keystone

Ein positiver Fall beim FCB, zwei bei YB

Samuele Campo vom FC Basel sowie Ali Camara und Ulisses Garcia von den Young Boys wurden am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet. Die Untersuchung der Mitspieler ergab keine weiteren Fälle.

Die Basler Spieler waren am Dienstag nach dem verlängerten freien Wochenende getestet worden. Campo zeigte seit Montag Symptome und befindet sich derzeit in Isolation. Er hatte in den letzten Tagen keinen Kontakt mit Menschen aus dem Umfeld der Basler Mannschaft, wie der FC Basel mitteilte.

Auch Camara und Garcia hatten bei YB keinen direkten Kontakt mit den Mitspielern. Camara wurde positiv getestet, nachdem er von einem Testspiel mit Guinea in Portugal nach Bern zurückgekehrt war. Garcia wurde nach einem positiven Fall im familiären Umfeld in Quarantäne gesetzt, noch bevor sein Test positiv ausfiel. Die in den letzten Tagen getesteten anderen YB-Spieler und Staffmitglieder gaben eine negative Probe ab. (abu/sda)

Bild: keystone

Lugano-Präsident mit Corona infiziert

Angelo Renzetti, Klubpräsident des FC Lugano, ist mit dem Coronavirus infiziert. Der 67-Jährige sei nach einem viertägigen Italien-Aufenthalt positiv getestet worden, teilte der Super-League-Klub mit. Renzetti sei symptomfrei und habe keinen Kontakt mit der Mannschaft oder Staffmitgliedern gehabt seit der Rückkehr aus Italien. (pre/sda)

L'FC Lugano comunica che il presidente Angelo Renzetti è risultato positivo al COVID-19.https://t.co/aceAvW71Oz — FC Lugano - INSIEME (@FCLugano1908) October 14, 2020

36 Millionen Franken aus Fussball-Korruption zurückbezahlt

Die Bundesanwaltschaft hat insgesamt 36 Millionen Franken aus der Fussball-Korruption eingezogen und an die südamerikanische Fussball-Konföderation Conmebol zurückerstattet. Die Gelder waren in der Schweiz gesperrt. Wie die Bundesanwaltschaft (BA) am Mittwoch mitteilte, hat sie die Gelder von Dezember 2019 bis September 2020 eingezogen. Die 36 Millionen Franken seien unrechtmässig und zum Nachteil der Conmebol erworben worden.

Die BA hatte in der Korruptionsaffäre mehrere Strafverfahren gegen südamerikanische Fussballfunktionäre eröffnet. Darunter auch gegen den ehemaligen Präsidenten und den früheren Generalsekretär der Conmebol, Nicolas Leoz und Eduardo Deluca. Beide sollen ihre Funktionen missbraucht und sich auf Kosten der Conmebol bereichert haben.

Das erste Verfahren gegen die beiden ist im Dezember 2019 abgeschlossen worden. Dasjenige gegen Leoz wurde allerdings eingestellt, weil der Paraguayer im vergangenen August verstorben ist. Laut BA gilt für ihn deshalb weiterhin die Unschuldsvermutung. Der Argentinier Deluca wiederum ist wegen Gehilfenschaft zur mehrfachen qualifizierten ungetreuen Geschäftsbesorgung verurteilt worden. (sda)

Bild: EPA/KEYSTONE

Island gegen Belgien ohne Coach Hamrén

Island musste am Mittwoch im Heimspiel der Nations League gegen Belgien ohne Trainer Erik Hamrén auskommen. Der 63-jährige Schwede wurde nach einem positiven Corona-Fall eines Team-Mitglieds wie der restliche Betreuerstab in Quarantäne versetzt. Die Spieler waren von der Massnahme nicht betroffen. (pre/sda)

Bild: keystone

Liechtenstein blamiert sich gegen San Marino

Im Normalfall tritt Liechtenstein, die Nummer 180 im FIFA-Ranking, als krasser Aussenseiter an. Die Auswahl hat fast nie etwas zu verlieren, ein Unentschieden ist meist ein gefühlter Sieg. Nicht so am Dienstag: Da spielte Liechtenstein in Vaduz gegen San Marino – und war der grosse Favorit. Und weil das Spiel torlos endete, geschah, was schier unmöglich schien. Liechtenstein hat sich in einem Länderspiel blamiert. Denn für San Marino war der Punkt im Rheinpark das erste Erfolgserlebnis nach 40 Niederlagen in Serie und einem 0:0 vor fast sechs Jahren in einem Heimspiel gegen Estland.

Und noch etwas muss die Liechtensteiner schmerzen: Sie sind das erste Team, gegen das San Marino in seiner knapp 30-jährigen (offiziellen) Länderspielgeschichte auswärts kein Tor kassierte. In diesen drei Jahrzehnten hat San Marino im Übrigen nur sechs Mal nicht verloren – drei Mal gegen Liechtenstein. (pre/sda)

Bild: www.imago-images.de

Neymar überholt mit Triplette Ronaldo

Brasilien und Argentinien haben auch ihr zweites Qualifikationsspiel für die WM 2022 in Katar gewonnen. Brasilien gewann in Peru 4:2, Argentinien in Bolivien 2:1.

Matchwinner für die zweimal in Rückstand gelegenen Brasilianer war Neymar mit drei Toren, zwei davon per Foulpenalty. Mit seinem 64. Treffer für die Seleção zog er in der ewigen Torschützenliste an Ronaldo vorbei auf den 2. Platz hinter Pelé (77 Treffer). Auch Argentinien geriet auf 3650 Metern über Meer in La Paz zunächst ins Hintertreffen. Lautaro Martinez glich kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit aus, Joaquin Correa traf elf Minuten vor Schluss zum Endstand.

Wegen der Corona-Krise startete die WM-Qualifikation in Südamerika unter schweren Bedingungen. Die Region gehört derzeit zu den Brennpunkten der Pandemie. Nach dem Tod von Verbandspräsident César Salinas wird der bolivianische Fussball zudem von internen Grabenkämpfen erschüttert. Mehrere Vereine geben ihre Spieler nicht frei, Nationaltrainer César Farias wird Korruption vorgeworfen. (pre/sda)

Kloten verliert wieder gegen Nachwuchsteam

Vier Tage nach einer Niederlage gegen die GCK Lions verliert Kloten erneut gegen eine Nachwuchsmannschaft. Der Aufstiegsaspirant muss sich zuhause den Ticino Rockets 0:2 geschlagen geben.

Überraschender Leader der Swiss League bleibt nach fünf Runden und einem 3:2-Heimsieg gegen Visp der HC Thurgau. Noch ungeschlagen ist Ajoie, das ein Spiel weniger aufweist und beim 4:3 nach Penaltyschiessen bei Sierre einen Zähler abgab. Die Jurassier und die Walliser weisen drei Punkte weniger auf als Thurgau, der erste Aufstiegsaspirant Kloten ist mit einem weiteren Punkt Rückstand Vierter. (abu/sda)

Einsatz von Holdener in Sölden weiterhin ungewiss

Hinter dem Einsatz von Wendy Holdener beim Weltcup-Auftakt am Wochenende in Sölden steht weiterhin ein Fragezeichen. Die Schwyzerin kuriert eine Verletzung am Wadenbein aus, die sie sich in der Vorbereitung zugezogen hat. Sollte Holdener beim Riesenslalom am Samstag nicht starten können, würde Jasmina Suter an ihrer Stelle zum Zug kommen. Die anderen sechs Schweizer Starterinnen stehen fest: Michelle Gisin, Lara Gut-Behrami, Andrea Ellenberger, Corinne Suter, Camille Rast und Priska Nufer. (abu/sda)

Beim Schweizer Aufgebot für den Weltcup-Auftakt der Frauen vom Samstag in #Sölden sind 6 von 7 Starterinnen bekannt. Über einen Einsatz von @WendyHoldener Holdener wird kurzfristig entschieden. ➡️ https://t.co/1Q90On046j #swissskiteam pic.twitter.com/xLzxOiOd6c — SwissSkiTeam (@swissskiteam) October 13, 2020

Schweizer U21-Auswahl für die EM-Endrunde qualifiziert

Das Schweizer U21-Nationalteam hat sich mit dem 3:0-Heimsieg gegen Liechtenstein für die EM-Endrunde im kommenden Frühjahr qualifiziert. Die Tore zum ungefährdeten Erfolg in Biel schossen Jérémy Guillemenot, Andi Zeqiri und Silvan Sidler.

Für die Endrunde qualifizieren sich neben den Gastgebern Slowenien und Ungarn die neun Gruppensieger sowie die besten fünf Gruppenzweiten. Mit 24 Punkten aus 8 Spielen in der Gruppe 2 gehören die Schweizer auch dann zu diesem Kreis, wenn sie im November die beiden ausstehenden Spiele gegen Aserbaidschan und Frankreich verlieren. Die Endrunde in Slowenien und Ungarn wird in zwei Tranchen gespielt. Die Gruppenspiele finden Ende März statt, im Juni werden Viertel- und Halbfinals sowie der Final ausgetragen.

Schweiz - Liechtenstein 3:0 (2:0)

Biel. - SR Sachi (KAZ).

Tore: 3. Guillemenot (Pusic) 1:0. 42. Zeqiri (Ndoye) 2:0. 54. Sidler 3:0.

Schweiz: Racioppi; Rüegg, Bamert (66. Stergiou), Van der Werff, Sidler; Pusic (60. Imeri), Domgjoni (61. Jankewitz), Toma, Ndoye (77. Stojilkovic); Guillemenot (60. Mambimbi), Zeqiri.

Bemerkungen: Schweiz ohne Lotomba (beim A-Nationalteam) sowie Köhn und Marchand (beide verletzt). (abu/sda)

Video: SRF

Laaksonen erreicht in Köln den Achtelfinal

Henri Laaksonen (ATP 139) ist beim Hallenturnier in Köln zu seinem ersten Sieg in diesem Jahr auf der ATP Tour gekommen. Der 28-jährige Schweizer Qualifikant setzte sich in der 1. Runde gegen den 22-jährigen Deutschen Daniel Altmaier mit 3:6, 6:3, 7:6 (7:5) durch. Altmaier hatte zuletzt beim French Open überraschend den Achtelfinal erreicht und wird in der Weltrangliste als Nummer 122 geführt.

Laaksonen trifft nun im Achtelfinal erstmals auf den 20-jährigen Kanadier Félix Auger-Aliassime (ATP 22). (abu/sda)

Bild: keystone

Ronaldo positiv getestet

Cristiano Ronaldo ist laut dem portugiesischen Fussballverband mit dem Coronavirus infiziert. Der Covid-Test des Superstars war positiv. Der 35-jährige Angreifer von Juventus Turin weilt gerade bei der Nationalmannschaft und sollte morgen gegen Schweden antreten. (aeg)

Bild: keystone

Erster Saisonsieg von Sagan am Giro

Nach 461 Tagen Durststrecke hat es für Peter Sagan wieder einmal geklappt. In der 10. Etappe des Giro d'Italia über 177 hügelige km von Lanciano nach Tortoreto setzte sich der Slowake solo durch. Zuvor war der dreifache Weltmeister auf seiner Jagd nach dem ersten Saisonsieg in diesem Giro dreimal als Zweiter ins Ziel gekommen.

An der Spitze des Gesamtklassements gab es keine Veränderungen. Der Portugiese Joao Almeida verteidigte das rosa Leadertrikot. Dank Bonifikationssekunden vergrösserte er seinen Vorsprung auf den zweitplatzierten Wilco Kelderman auf 34 Sekunden. (aeg/sda)

Bild: keystone

Nächster Rückschlag für Aline Danioth

Rund einen Monat vor ihrem vermeintlichen Weltcup-Comeback in Levi nach langer Verletzungspause muss Aline Danioth eine nächste Hiobsbotschaft verkraften. Die 22-jährige Skirennfahrerin verletzte sich bei einem Trainingssturz erneut schwer am Knie. Sie zog sich wie vor neun Monaten in Sestriere einen Riss des rechten vorderen Kreuzbandes zu. Für die junge Urnerin ist es die fünfte schwere Verletzung in den letzten vier Jahren.

Die Technik-Spezialistin stürzte am Dienstag beim Slalom-Training in Diavolezza. Die medizinischen Abklärungen in St. Moritz brachten die niederschmetternde Diagnose. Neben dem Kreuzbandriss erlitt Danioth auch einen Innenmeniskusriss. Sie wird in den nächsten Tagen an der Universitätsklinik Balgrist in Zürich operiert. (aeg/sda)

Bild: EPA

Sandro Schmid verlängert mit Fribourg-Gottéron

Sandro Schmid hat seinen Vertrag mit Fribourg-Gottéron um zwei Jahre bis 2023 verlängert. Der 20-jährige Stürmer ist mit drei Skorerpunkten in vier Partien in die neue Saison gestartet, nachdem er bereits zum Ende der letzten Spielzeit sehr überzeugend aufgetreten war. (abu/sda)

Bild: keystone

Tangnes erhält Langzeit-Vertrag beim EVZ

Der EV Zug und Trainer Dan Tangnes setzen ein Zeichen der Kontinuität. Sie untermauern dies mit einem Vertrag für den Norweger bis in den Frühling 2024. Der 41-Jährige coacht die Zuger seit Ende April 2018. In seiner ersten Saison führte er die Mannschaft zum Cupsieg und in den Playoff-Final. Die Qualifikation 2019/20 schlossen die Zuger erneut im 2. Rang ab.

In den Vertragsmodalitäten wurde berücksichtigt, dass eine Fortdauer der Corona-Krise dramatische Veränderungen im Schweizer Eishockey nach sich ziehen könnte. Falls dies der Fall sein sollte, kann der Vertrag in einem Jahr dementsprechend angepasst werden. (pre/sda)

Zwei Teams verlassen wegen Corona den Giro

Die Furcht vor dem Aus des Giro d'Italia wegen des Coronavirus nimmt zu. Heute morgen musste der Veranstalter gleich mehrere Dämpfer hinnehmen. Zwei Teams verliessen die Rundfahrt. Zunächst zog sich australische Team Mitchelton zurück, da am Ruhetag vor der 10. Etappe in Lanciano mehrere Team-Mitglieder positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Der Equipe gehört auch der Brite Simon Yates an, der den Giro bereits am Samstag nach einem positiven Test verlassen hatte.

Unmittelbar vor dem Start zur heutigen 15. Etappe wurde klar, dass auch die Mannschaft Jumbo die Reissleine gezogen hat. Der im Overall-Klassement auf Platz 11 liegende Niederländer Steven Kruijswijk, Tour-de-France-Dritter 2019, war positiv getestet worden. Die UCI veröffentlichte die Ergebnisse der 571 Tests: zwei Fahrer – neben Kruijswijk auch der Australier Michael Matthews (Sunweb) – und sechs Betreuer (vier von Mitchelton, einer von AG2R La Mondiale und einer von Ineos) wurden positiv getestet. Die Ärzte der jeweiligen Teams ordneten anschliessend die Isolationsmassnahmen an. (pre/sda)

Bild: keystone

Biel verlängert mit Fey und Moser

Der EHC Biel kann langfristig mit seinen Verteidigern Kevin Fey (29) und Janis Moser (20) planen. Der Captain Fey unterschrieb bei den Seeländern einen Vierjahres-Vertrag bis 2025, während der Schweizer Internationale Moser bis 2024 verlängerte. Fey gehört seit 2013 dem Bieler Kader an, der aus dem eigenen Nachwuchs entsprungene Moser steht aktuell in seiner dritten Saison mit der 1. Mannschaft des EHCB. (pre/sda)

Bild: keystone

Wawrinka gewinnt nach Abwehr von Matchbällen

Stan Wawrinka hat beim ATP-Turnier in St. Petersburg nach Abwehr von drei Matchbällen die Achtelfinals erreicht. Der 35-jährige Waadtländer setzte sich in der 1. Runde 3:6, 7:6 (7:3), 7:5 gegen den Engländer Daniel Evans (ATP 34) durch. Nächster Gegner der Nummer 18 der Welt ist in der russischen Metropole der Einheimische Jewgeni Donskoi (ATP 121), der von einer Wildcard profitiert.

Im vierten Duell mit dem 30-Jährigen aus Birmingham geriet Wawrinka nach einem frühen Break in Rücklage. Im zweiten Durchgang wehrte er aber insgesamt drei Matchbälle ab und zog den Kopf aus der Schlinge. Im Entscheidungssatz gab der Romand einen 4:1-Vorsprung aus der Hand, ehe er sich nach gut zweieinhalb Stunden doch noch durchsetzte. Knappe Siege gegen Evans haben für ihn allerdings Tradition. Auf dem Weg zum Titel am US Open 2016 wehrte der Schweizer ebenfalls einen Matchball ab. (sda)

3️⃣ match points saved!



Down and out in the second set, 🇨🇭 @stanwawrinka completes an inspired 3-6, 7-6(3), 7-5 comeback against Dan Evans.@Formula_TX | #spbopenpic.twitter.com/bSLdfyeUwg — ATP Tour (@atptour) October 12, 2020

