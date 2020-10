Sport

Sportnews: FC Sion muss in Quarantäne



FC Sion muss in Quarantäne +++ Julia Görges beendet überraschend Karriere

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

FC Sion muss in Quarantäne

Nach dem FC Basel muss mit dem FC Sion eine zweite Super-League-Mannschaft in Quarantäne.

Das Team von Trainer Fabio Grosso muss bis zum Samstag, 31. Oktober, mit dem Training aussetzen und hat deshalb beantragt, dass die Super-League-Partien gegen Servette am Sonntag und in Luzern am 1. November verschoben werden. (zap/sda)

🔴 𝙇𝙀 𝙁𝘾 𝙎𝙄𝙊𝙉 𝙀𝙉 𝙌𝙐𝘼𝙍𝘼𝙉𝙏𝘼𝙄𝙉𝙀 ⚪️



L’ensemble de l’équipe ainsi que tout le staff technique et médical de la première équipe a été placé en quarantaine par le médecin cantonal.



Le communiqué 👉🏻 https://t.co/4gEcz9o6tG#FCSion #TousEnsemble pic.twitter.com/Pcybr9oaqJ — FC Sion (@FCSion) October 21, 2020

Julia Görges beendet überraschend Karriere

Die Deutsche Julia Görges hat überraschend ihre Profikarriere beendet. «Ich bin bereit, das Kapitel Tennis zu schliessen und ein Neues aufzumachen, worauf ich mich sehr freue», schrieb die 31-Jährige in den sozialen Medien.

Görges ist derzeit die Nummer 45 der Weltrangliste. Sie hat in ihrer Karriere sieben WTA-Titel gewonnen, den letzten im Januar 2019 in Auckland. Ihr bestes Ergebnis bei einem Grand-Slam-Turnier erreichte sie 2018 mit dem Halbfinal in Wimbledon. (sda/dpa)

Frankiny Fünfter am Giro

Kilian Frankiny hat am Giro d'Italia seine Stärken am Berg bewiesen. Der Oberwalliser klassierte sich in der schwierigen 17. Etappe im Südtirol als Fünfter. Nach seinem 4. Platz in der 9. Etappe, sein bislang wertvollstes Ergebnis der Karriere, fand Frankiny erneut in einer Fluchtgruppe Unterschlupf.

Im finalen Anstieg zum Wintersport-Ort Madonna di Campiglio erwies sich der Australier Ben O'Connor als stärkster der 19 Ausreisser. Der 24-Jährige, tags zuvor bereits Etappenzweiter, setzte sich letztlich 31 Sekunden vor dem Österreicher Hermann Pernsteiner durch und feierte den grössten Erfolg seiner Karriere. Die Favoriten um den Gesamtsieg erreichten das Ziel mit über fünf Minuten Rückstand. Joao Almeida kontrollierte das Geschehen im knapp 12 km langen Schlussaufstieg weitgehend und verteidigte die Maglia rosa ein weiteres Mal mit Erfolg. (ram/sda)

Bild: keystone

Küng fährt in die Top Ten

Stefan Küng erreichte bei seinem letzten Renneinsatz in dieser World-Tour-Saison noch einmal eine Spitzenplatzierung. Der Ostschweizer beendete das belgische Eintagesrennen in De Panne beim Solosieg des Einheimischen Yves Lampaert als Achter.

Küng zeigte sich nach überstandenen Magen- und Darmproblemen, die ihn am letzten Sonntag bei der Flandern-Rundfahrt stark beeinträchtigt hatten, wieder bei Kräften. Nach der Absage von Paris – Roubaix war «Drei Tage Brügge – De Panne», wie das Rennen offiziell heisst, das letzte Eintagesrennen dieser World-Tour-Saison. (ram/sda)

Bild: keystone

Bayern-Atlético kann stattfinden

Das Champions-League-Startspiel des FC Bayern München gegen Atlético Madrid kann heute Abend (Anpfiff 21.00 Uhr) steigen. Die Partie stand auf der Kippe, nachdem gestern Bayerns Serge Gnabry positiv auf Corona getestet wurde. «Das Spiel läuft wie geplant ab», bestätigte ein UEFA-Sprecher der Nachrichtenagentur DPA.

Gnabry befindet sich in Quarantäne. Die anderen Bayern-Spieler wurden heute nochmals getestet – laut Angaben der Nachrichtenagentur SID alle negativ. (ram)

Bild: keystone

Auch FCB-Lausanne verschoben

Die Super-League-Partie zwischen dem FC Basel und Lausanne-Sport vom Sonntag ist verschoben worden. Weil sich mehr als sechs Spieler des FC Basel in Quarantäne befinden, wird der Match neu auf Mittwoch, 25. November (18.30 Uhr) angesetzt.

Bereits am letzten Sonntag hatte die Meisterschaftspartie des FC Basel beim FC Zürich wegen eines Corona-Falls kurzfristig abgesagt werden müssen. Der kantonsärztliche Dienst des Kantons Basel-Stadt verordnete die Isolation für den positiv getesteten Spieler und eine zehntägige Quarantäne für den Grossteil der Mannschaft bis einschliesslich nächsten Sonntag. Der Klassiker FCZ-FCB soll nun am Mittwoch, 4. November (18.00 Uhr) stattfinden. (ram/sda)

Djokovic verzichtet auf Paris-Bercy

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic hat seine Teilnahme am Masters-1000-Turnier Anfang November in Paris-Bercy abgesagt. Der Serbe begründete dies gegenüber der Belgrader Tageszeitung «Sportski Zurnal» damit, dass er da als Titelverteidiger keine Punkte gewinnen könne. Aber er werde nächste Woche in Wien und ab dem 15. November an den ATP Finals in London spielen.

Rafael Nadal wird hingegen drei Wochen nach seinem French-Open-Triumph nach Paris zurückkehren. Er hat beim Hallenturnier in Bercy erst einmal, vor 13 Jahren, den Final erreicht und gegen David Nalbandian verloren. (abu/sda/apa)

Bild: keystone

Nach Knie-OP: Federer kann derzeit zwei Stunden trainieren

Roger Federer fühlt sich auf dem Weg zu seinem Comeback auf Kurs. Aktuell sehe es danach aus, dass es mit dem Australian Open im kommenden Januar in Melbourne klappen sollte, erklärte der 20-fache Grand-Slam-Champion gegenüber der «Schweizer Illustrierten». Allerdings könne er derzeit noch nicht normal trainieren. «Mehr als zwei Stunden mit dem Racket liegen im Moment nicht drin», verriet der 39-jährige Basler. «Aber ich arbeite schon eine Weile absolut schmerzfrei an Kondition und Kraft. Weitere Operationen wird es nicht geben.»

Federer hat in diesem Jahr mit dem Australian Open nur ein Turnier bestritten, wo er körperlich angeschlagen im Halbfinal Novak Djokovic unterlag. Danach unterzog er sich zwei Operationen am Knie. «Ich setze mich nicht unter Druck und lasse mir Zeit», erklärte er nun. «Ich werde erst ins Turniergeschehen eingreifen, wenn ich zu hundert Prozent fit bin.» (abu/sda)

Bild: AP

Akanji zurück im Training

Nationalspieler Manuel Akanji ist nach überstandener Corona-Infektion zurück im Training von Borussia Dortmund. Der Verteidiger war vor zwei Wochen unmittelbar vor dem Länderspiel der Schweiz in St.Gallen gegen Kroatien positiv getestet worden und musste danach in Isolation. (ram/sda)

Bild: keystone

Stroll: Positiver Corona-Test am Nürburgring

Lance Stroll ist nach dem Grand Prix auf dem Nürburgring vor anderthalb Wochen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Einem Start bei der Premiere der Formel 1 in Portimão an der Algarve an diesem Wochenende steht nach eigenen Angaben aber nichts im Wege. Ein weiterer Test an diesem Montag sei negativ ausgefallen.

Wie der 21-jährige Pilot des Teams Racing Point in den sozialen Netzwerken bekanntgab, hatte er nach seinen Magenbeschwerden am Samstag des Rennwochenendes in Deutschland am Sonntag bereits die Heimreise angetreten und abends einen Test machen lassen. Dieser fiel positiv aus. Der Kanadier musste sich in eine zehntägige Quarantäne begeben. Sein Ersatz Nico Hülkenberg belegte im GP der Eifel den 8. Platz. (ram/sda/dpa)

Bild: keystone

Alle November-Termine der Schweizer Nationalmannschaften sind abgesagt

Der Schweizer Eishockey-Verband sagte wegen der steigenden Corona-Zahlen alle Länderspiel-Termine im November ab. Davon betroffen ist insbesondere der Deutschland-Cup in Krefeld, aber auch sämtliche Termine der Frauen- und Nachwuchs-Nationalmannschaften.

Die Länderspiel-Termine im Dezember bleiben nach aktuellem Stand im Programm. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

HC Lugano verschiebt Feierlichkeiten zum 80. Geburtstag

Der HC Lugano kann seinen Geburtstag im kommenden Januar nicht wie geplant feiern. Der Grund ist natürlich das Coronavirus.

Am 11. Januar 2021 wird der HC Lugano 80 Jahre alt. Wegen der Unsicherheiten und Einschränkungen rund um die Coronavirus-Pandemie hat der Tessiner National-League-Verein nun beschlossen, die Festivitäten auf die Saison 2021/22 zu verschieben. Geplant ist unter anderem auch ein Spezialabend im Tessiner Fernsehen RSI, der ebenfalls auf die kommende Saison verlegt wird. (abu/sda)

Bild: keystone

FC Aarau darf über 1000 Zuschauer empfangen

Der FC Aarau darf für seine Fussballspiele mehr als 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer empfangen. Der Aargauer Kantonsärztliche Dienst hat das entsprechende Gesuch bewilligt.

Im Stadion Brügglifeld dürfen 3400 Sitzplätze belegt werden. Die Fans müssen sitzen, eine Maske tragen und dürfen keinen Alkohol trinken, wie das kantonale Departement Gesundheit und Soziales (DGS) am Mittwoch mitteilte. (abu/sda)

Bild: ch media

Wegen Corona: Goalie Cech wieder im Kader von Chelsea

Ein Comeback ist zwar sehr unwahrscheinlich, doch Petr Cech steht wieder im Premier-League-Kader von Chelsea. Eigentlich hat Chelsea seinen technischen Direktor vor mehr als einem Jahr in den sportlichen Ruhestand entlassen.

Doch angesichts der gegenwärtigen Corona-Lage hat sich der Londoner Spitzenklub zu einem ungewöhnlichen Schritt entschieden und nahm den 38-jährigen Tschechen wieder in sein Premier-League-Kader auf.

Cech soll demnach Teil einer «Notfall-Torhüter-Besetzung» sein, die der Verein als vorsorgliche Massnahme «aufgrund der beispiellosen Bedingungen, die derzeit durch die Coronakrise gegeben sind», aufgestellt hat. Die kürzlich unter Vertrag genommenen Goalies Edouard Mendy, Kepa Arrizabalaga, Willy Caballero und Jamie Cumming stehen nach Club-Angaben aber vor Cech auf der Liste der Torhüter. (abu/sda)

Bild: EPA/dpa

Goalie ter Stegen und drei weitere Stars verlängern bei Barça

Der FC Barcelona hat auf einen Schlag die Verträge von Marc-André ter Stegen, Gerard Piqué, Frenkie De Jong und Clément Lenglet verlängert.

Der 28-jährige deutsche Nationalgoalie Ter Stegen einigte sich mit den Katalanen laut Mitteilung auf eine Zusammenarbeit bis Mitte 2025. Der Vertrag enthält demnach eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 500 Millionen Euro. Auch Abwehrchef Gerard Piqué, der beim 5:1 gegen Ferencvaros Budapest zum Start in die Champions-League-Saison am Dienstagabend mit Rot vom Platz geflogen war, kann Barça nur für eine halbe Milliarde Euro Ablöse verlassen.

Frenkie De Jong, der erst vor einem Jahr von Ajax Amsterdam zu Barcelona gewechselt hatte, verlängerte seinen ursprünglich noch bis 2024 laufenden Vertrag vorzeitig bis 2026 und hat nun eine festgeschriebene Ablösesumme von 400 Millionen Euro. Auch Clément Lenglet einigte sich auf einen Kontrakt bis 2026. Der Franzose hat eine Ausstiegsklausel über 300 Millionen Euro in seinem Vertrag stehen. (abu/sda/dpa)

Die Grasshoppers blamieren sich in Kriens

Die Grasshoppers haben in der Challenge League zum zweiten Mal in Folge verloren und sich in der 5. Runde in Kriens ein blamables 2:5 geleistet. Dadurch rutschte der vormalige Leader hinter Stade Lausanne-Ouchy, Winterthur und Kriens auf den 4. Platz ab.

Während Neuchâtel Xamax dank dem zweiten Sieg in Folge (2:1 gegen Wil) zu GC aufschloss, rückte Stade Lausanne-Ouchy als einziges noch ungeschlagenes Team der Challenge League auf den 1. Platz vor. Die Waadtländer schlugen den punktelosen Tabellenletzten Chiasso 4:1. (abu/sda)

Özil nicht im Premier-League-Kader von Arsenal

Arsenal zählt weder im Europacup noch in der Meisterschaft auf den früheren deutschen Internationalen Mesut Özil. Der Weltmeister von 2014 wurde von den Londonern, bei den Granit Xhaka spielt, nicht für die Meisterschaft gemeldet. Einige Wochen zuvor war Özil von Arsenal schon nicht ins Kader für die Europa League aufgenommen worden.

Özil hat seit Monaten für die Gunners keinen Einsatz mehr absolviert. Das Verhältnis zwischen Arsenal und ihm gilt als angespannt. Der Klub würde seinen Topverdiener gerne abgeben. Özil will aber seinen Vertrag bis zum Sommer 2021 erfüllen und hat einen vorzeitigen Wechsel ausgeschlossen. (abu/sda/dpa)

Bild: AP/PA

Keine Spiele in Armenien und Aserbaidschan

Die UEFA hat entschieden, dass bis auf Weiteres keine internationalen Spiele in Armenien und Aserbaidschan stattfinden. Damit reagierte der europäische Verband auf die Situation in Berg-Karabach. Die Lage im Südkaukasus werde weiter beobachtet, teilte die UEFA mit. Auf die Pläne, im kommenden Jahr EM-Spiele in Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans, durchzuführen, habe der Entscheid keinen Einfluss. (abu/sda)

Bild: EPA/EPA

Serge Gnabry positiv auf das Coronavirus getestet

Der deutsche Internationale Serge Gnabry von Bayern München ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dem 25-Jährigen «geht es gut», hiess es in einer Mitteilung seines Klubs. Der Offensivspieler befinde sich in Quarantäne und wird damit vorerst ausfallen. Am Mittwoch startet Bayern München mit dem Heimspiel gegen Atlético Madrid in die neue Saison der Champions League. (abu/sda/dpa)

Bild: keystone

