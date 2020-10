Sport

Sportnews: NHL-Stürmer Taylor Hall unterschreibt bei den Buffalo Sabres



Taylor Hall zu den Buffalo Sabres +++ Kloten rehabilitiert sich

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Taylor Hall unterschreibt bei Buffalo

Der grösste Name des diesjährigen Free-Agent-Marktes in der NHL ist weg. Taylor Hall unterschreibt bei den Buffalo Sabres, dem Team von Ralph Krüger, einen Einjahresvertrag bei einer Lohnsumme von acht Millionen Dollar.

Diese Unterschrift kommt doch überraschend, hiess es doch stets, Hall wolle sich einem Meisterschaftskandidaten anschliessen. Der 28-Jährige Kanadier stand zuletzt bei den Arizona Coyotes unter Vertrag. 2017/18 wurde der Flügelstürmer an der Seite von Nico Hischier mit 39 Toren und 54 Assists in 76 Spielen zum Liga-MVP gewählt. (abu)

Bild: keystone

Kloten rehabilitiert sich

Zwei Tage nach der unerwarteten Niederlage gegen die GCK Lions hat sich der EHC Kloten in der Swiss League an Langenthal schadlos gehalten. Die Zürcher siegten gegen die Oberaargauer 2:1.

Kloten wahrte in der Tabelle die 2. Position hinter dem überraschenden Leader Thurgau. Fünf verschiedene Spieler trugen sich in die Torschützenliste ein. Den Schlusspunkt zum 5:1 setzte Juraj Simek in der 54. Minute. Stefan Rüegsegger hatte früh im zweiten Drittel für Langenthal zeitweilig ausgeglichen.

Der HC Thurgau verteidigte die Führung mit einem 5:3 beim noch sieglosen Winterthur. Joel Scheidegger und - mit einem Empty-Netter - Janik Loosli stellten den Erfolg mit zwei Toren in den letzten drei Minuten sicher. Die bislang einzigen Punktverluste erlitten die Thurgauer bei der 2:3-Niederlage nach Verlängerung in La Chaux-de-Fonds. (sda/bal)

Bild: www.imago-images.de

Bernegger ist der neue Thun-Trainer

Knapp eine Woche nach dem Rücktritt von Marc Schneider hat der in die Challenge League abgestiegene FC Thun den neuen Trainer gefunden. Es ist Carlos Bernegger. Zuletzt Kollers Assistens beim FC Basel unterschrieb der 51-jährige Schweiz-Argentinier bei den Berner Oberländern einen bis Juni 2022 gültigen Vertrag.

Bereits am Sonntagnachmittag hat Bernegger seine Tätigkeit in Thun aufgenommen. Nächsten Freitag wird er im Auswärtsspiel in Chiasso das erste Mal an der Seitenlinie stehen. (pre/sda)

Carlos Bernegger wird neuer Cheftrainer und Gabriel Kyeremateng neuer Stürmer beim FC Thun. Herzlich willkommen im Berner Oberland.

Hier geht's zur Medienmitteilung 👉 https://t.co/9sHlMuIgWF#wahriliebi pic.twitter.com/p9Trd94THw — FC Thun Berner Oberland (@fcthun_official) October 11, 2020

Frankiny Vierter bei Bergankunft in Roccaraso

Kilian Frankiny erreicht mit Platz 4 in der 9. Etappe des Giro d'Italia das wertvollste Ergebnis der Karriere. Der 26-jährige Oberwalliser, der beim Team Groupama-FDJ nur noch einen Vertrag bis Ende Saison besitzt, gehörte auf den 208 km von San Salvo nach Roccaraso zu einer achtköpfigen Ausreissergruppe. Aus dieser erwiesen sich im Schlussaufstieg der Portugiese Ruben Guerreiro und der Spanier Jonathan Castroviejo am stärksten. Dritter wurde der Däne Mikkel Bjerg, Vierter Frankiny mit 1:16 Minuten Rückstand auf den in einer grossen Rundfahrt erstmals siegreichen Guerreiro.

In der Gesamtwertung vermochte Joao Almeida die Führung zu verteidigen. Neu Zweiter hinter dem Portugiesen ist der Niederländer Wilco Kelderman (0:30 zurück), der auf Kosten des Spaniers Pello Bilbao (0:39) eine Position nach vorne stiess. Dahinter folgt mit Domenico Pozzovivo und Vincenzo Nibali ein italienisches Duo, welches vor dem ersten Ruhetag ebenfalls weniger als eine Minute hinter Almeida zurückliegt. (pre/sda)

The challenge between @Rguerreiro94 and @jcastroviejo has been settled down in the last climb at Roccaraso. This is the Last Km! #Giro pic.twitter.com/MAi1R37aJO — Giro d'Italia (@giroditalia) October 11, 2020

Aegerter im letzten Rennen ohne Titelchance

Enttäuschendes Saisonende für Dominique Aegerter: Der 30-jährige Berner verpasste in den letzten zwei MotoE-Saisonrennen in Le Mans jeweils eine Top-3-Platzierung. Nachdem er am Samstag von einem Konkurrenten zu Fall gebracht worden war, klassierte sich der von Position 14 gestartete Aegerter am Sonntag mit 2,3 Sekunden Rückstand immerhin im 4. Rang. Der Sieg ging an den Finnen Niki Tuuli.

Der Weltcup-Gesamtsieger kommt aus Spanien. Jordi Torres reichte im siebten und letzten Saisonrennen der Elektro-Motorräder von der Pole-Position eine kontrollierte Fahrt zum 6. Platz. Mit 114 Punkten triumphierte Torres mit 17 Zählern Vorsprung vor den punktgleichen Matteo Ferrari (ITA) und Aegerter. (pre/sda)

Küng in Belgien starker Fünfter

Stefan Küng gehörte bei der 82. Ausgabe von Gent-Wevelgem zu den aktivsten und stärksten Fahrern. Der 26-jährige Thurgauer klassierte sich beim belgischen Eintagesrennen über 232,5 km von Ypres nach Wevelgem im 5. Rang.

Den Sieg bei Gent-Wevelgem, das auf seine traditionelle Passage durch Frankreich verzichtete, sicherte sich der Däne Mads Pedersen im Sprint der Vierer-Spitzengruppe, die sich wenige vor dem Ziel gebildet hatte. Der 24-jährige Strassenweltmeister von 2019 setzte sich vor dem Franzosen Florian Sénéchal und dem Italiener Matteo Trentin durch. Wenige Sekunden dahinter beendete Küng das Rennen noch vor den beiden Topfavoriten Wout van Aert (8.) und Mathieu van der Poel (9.). Der Belgier und der Niederländer hatten sich in der Schlussphase gegenseitig neutralisiert. (pre/sda)

bild: screenshot

Lüthi egalisiert bestes Saisonergebnis

Tom Lüthi hat beim Grand Prix von Frankreich sein bestes Ergebnis der Saison erreicht. Der nur von Position 14 gestartete Berner zeigte auf dem Circuit in Le Mans ein gutes Rennen. Der Kalex-Fahrer klassierte sich – wie zuletzt vor eineinhalb Monaten im österreichischen Spielberg – im 5. Rang. Auf den britischen Markenkollegen Sam Lowes, der vor dem Australier Ryan Gardner (3,822 zurück) und Marco Bezzecchi aus Italien gewann, büsste Lüthi allerdings fast 22 Sekunden ein.

WM-Leader Luca Marini konnte trotz seiner Stürze vom Freitag zum zehnten Saisonrennen starten. Doch der Italiener blieb in Le Mans ohne Punkte. Trotzdem konnte er die Gesamtführung verteidigen. Marini hat bei fünf noch ausstehenden Grands Prix 13 Punkte Vorsprung vor seinem Landsmann Enea Bastianini (150:137). Dieser klassierte sich im Nordwesten Frankreichs nur als Neunter. In der WM-Wertung verbesserte sich Lüthi (67 Punkte) um zwei Positionen in den 7. Rang. (pre/sda)

Balanche wird Weltmeisterin im Downhill

Die Neuenburgerin Camille Balanche gewann an der Mountainbike-WM im österreichischen Leogang die Goldmedaille im Downhill. Bei äusserst garstigen Verhältnissen verwies sie die Titelverteidigerin Myriam Nicole aus Frankreich knapp auf den 2. Platz. Balanche war im letzten Jahr Europameisterin, ist aber nun die erste Schweizer Weltmeisterin im nicht-olympischen Downhill.

Die 30-Jährige aus Le Locle ist ein sportliches Multitalent, das Schweizer Juniorenmeisterin im Fechten und WM-Teilnehmerin mit der Eishockey-Nationalmannschaft war. Sie sprach nach ihrem Coup von «extremen Bedingungen». «Ich wollte eine sichere Linie fahren und einfach nicht stürzen.» Da viele der Favoritinnen Mühe bekundeten, war dies genau das Erfolgsrezept. «Ich bin sprachlos», meinte die ehemalige Studentin der Universität von Montreal. (pre/sda)

🇨🇭 WORLD CHAMPION 🇨🇭



Camille Balanche becomes 2020 UCI Downhill World Champion! 🌈 #Leogang2020 pic.twitter.com/9RXUIvnLwL — UCI MTB (@UCI_MTB) October 11, 2020

