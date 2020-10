Sport

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Swiss Unihockey unterbricht Spielbetrieb

Der Schweizer Unihockeyverband unterbricht aufgrund der aktuellen Situation der Coronavirus-Pandemie per sofort den Spielbetrieb in allen Ligen bis Ende November. Fast 1000 Unihockey-Spiele wären an diesem Wochenende in der Schweiz angesetzt gewesen, rund 100 mussten bereits am Freitag abgesagt oder verschoben werden, da sich Teams in Quarantäne befinden oder Mannschaften Forfait gegeben haben.

«Der Verband unterstützt damit die Bemühungen des Bundes, der Kantone und der Gesellschaft, die Fallzahlen möglichst rasch und konsequent einzudämmen», schreibt Swiss Unihockey in einer Mittteilung. Was der Unterbruch für den weiteren Spielbetrieb bedeutet, wird in den nächsten Tagen diskutiert und geprüft. Ob weiterhin trainiert wird, liegt im Ermessen der Vereine. (abu/sda)

Zwei Partien des FC Winterthur verschoben

Die zwei Challenge-League-Partien des FC Winterthur am Samstag gegen Chiasso und am nächsten Freitag auswärts gegen Neuchâtel Xamax sind von der Swiss Football League verschoben worden. Grund ist ein unter der Woche positiv auf das Coronavirus getesteter Spieler in der Mannschaft des Tabellenzweiten der Challenge League, worauf der Zürcher Kantonsarzt diesen in Isolation und sechs weitere Winterthurer Spieler in eine zehntägige Quarantäne schickte. (abu/sda)

Bild: keystone

Mercedes-Duo auch in Portugal voraus

Das Mercedes-Duo gab zum Auftakt der Grand-Prix-Premiere in Portimão wie erwartet den Ton an. Valtteri Bottas fuhr vor Lewis Hamilton die beste Rundenzeit.

Von der Fahrern des Teams Alfa Romeo war Kimi Räikkönen klar der Schnellere. Der vor einer Woche 41 Jahre alt gewordene Finne klassierte sich als Achter. Der Italiener Antonio Giovinazzi wurde mit einer Sekunde Rückstand auf Räikkönen Sechzehnter. (abu/sda)

Jetzt auch EHC Visp in Quarantäne

Die Mannschaft des EHC Visp muss in eine zehntägige Quarantäne. Diese verordnete der Walliser Kantonsarzt, nachdem zwei Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Damit müssen das Cupspiel vom Sonntag gegen Fribourg-Gottéron wie auch die Partien der Swiss League gegen Ajoie, die EVZ Academy und Sierre verschoben werden. Visp ist nach den GCK Lions, Winterthur und Sierre bereits die vierte Mannschaft der Liga, die in Quarantäne steckt. (sda)

Bild: imago sportfotodienst

Zgraggen für ein Spiel gesperrt

Der EV Zug muss im Spiel am Freitag gegen die ZSC Lions auf Jesse Zgraggen verzichten. Der Verteidiger wurde von der Disziplinarkommission der Swiss Hockey League wegen eines Checks gegen den Kopf von Phil Baltisberger beim 6:3-Sieg am Donnerstag im Hallenstadion gegen die ZSC Lions für ein Spiel gesperrt. Zudem wurde gegen Zgraggen ein ordentliches Verfahren eröffnet. (abu/sda)

Jesse Zgraggen (@official_EVZ) est suspendu pour le match de ce soir. Il est également sous le coup d'une enquête pour son geste à l'encontre de Phil Baltisberger hier soir ⬇️ pic.twitter.com/x8nUPlfNcN — MySports_CH_fr (@MySports_CH_fr) October 23, 2020

NHL verzichtet auf All-Star-Game und Winter Classic

Die National Hockey League (NHL) verzichtet in dieser Saison aufgrund der Coronavirus-Pandemie auf die Durchführung des All-Star-Games und der zur Tradition gewordenen Winter Classic.

Die Partie unter freiem Himmel zwischen den Minnesota Wild und den St.Louis Blues, dem Stanley-Cup-Sieger von 2019, wäre an Neujahr im Baseball-Stadion von Minneapolis geplant gewesen. Das All-Star-Wochenende hätte Ende Januar in Sunrise, Florida, stattgefunden. Der Start in die neue NHL-Saison wird wegen der Pandemie frühestens im Januar erfolgen. (abu/sda)

Bild: AP

Kloten wieder Leader

Der Aufstiegsaspirant EHC Kloten übernahm in der Swiss League dank eines spektakulären 7:6-Sieges beim Tabellenletzten EVZ Academy wieder die Tabellenführung. Zunächst hatte es danach ausgesehen, als würden die Zürcher Unterländer auch das dritte Duell gegen ein Farmteam in dieser Saison verlieren. Die Gäste gerieten 1:3 und 3:5 in Rückstand, ehe sie dank eines Doppelschlags innert 23 Sekunden zum 5:5 (29.) ausglichen. In der Folge ging Kloten dank zwei Toren von Niki Altorfer (38./46.) 7:5 in Führung, worauf Aron Welter im Powerplay (51.) nur noch der Anschlusstreffer gelang. (ram/sda)

Umsturz beim Giro d'Italia

Der viertletzte Tag des 103. Giro d'Italia brachte einen Leaderwechsel. Der Niederländer Wilco Kelderman übernahm vom Portugiesen Joao Almeida die Maglia Rosa. Sieger der happigen Bergetappe in der Lombardei wurde Jai Hindlay. Der Australier setzte sich nach einem 9 km langen Schlussanstieg zu den Cancano-Seen im Zweier-Sprint vor dem Briten Tao Geoghegan Hart durch. Das Duo hatte sich bereits im langen Anstieg zum Stilfserjoch von den anderen Mitfavoriten um den Gesamtsieg abgesetzt.

Kelderman wurde Fünfter. Dies reichte, um Almeida das Leadertrikot abzunehmen. Der 22-jährige Portugiese büsste fast fünf Minuten auf die Spitze ein und fiel in der Gesamtwertung auf Platz 5 zurück. Kelderman liegt 12 Sekunden vor seinem Teamkollegen Hindley und 15 Sekunden vor Geoghegan Hart.

Am Freitag steht auf dem Weg nach Asti die mit 259 km längste Etappe der aktuellen Italien-Rundfahrt auf dem Programm. Die Entscheidung um den Gesamtsieg wird am Wochenende in der letzten Bergetappe rund um Sestriere und dem abschliessenden Zeitfahren in Mailand fallen. An der Vuelta verteidigte Primoz Roglic in der 3. Etappe das rote Leadertrikot erfolgreich. Bei der Bergankunft in Laguna Negra belegte der slowenische Vorjahressieger zeitgleich hinter dem Iren Dan Martin Platz 2. (ram/sda)

Bild: keystone

Fortsetzung der Hockey-Meisterschaft unklar

Die National League wird mit Sicherheit bis am 2. November fortgesetzt. Was danach kommt, ist offen. Man verfolge die aktuelle Entwicklung «aufmerksam und mit grosser Besorgnis», teilt die Liga mit.

Zuletzt hatten kantonale Entscheide, nur noch maximal 1000 Zuschauer zuzulassen, für Ärger gesorgt. Ob nach dem (abgesagten) Nationalmannschaftstermin am 2. November weitergespielt wird, soll am kommenden Mittwoch diskutiert werden. (ram)

Nächste zwei Spiele des FC Sion verschoben

Die nächsten beiden Super-League-Spiele des FC Sion am Sonntag gegen Servette und am 1. November gegen Luzern sind verschoben worden. Nachdem die gesamte Mannschaft und der Trainerstaff der Walliser nach positiven Coronatest bis 30. Oktober in Quarantäne gesetzt wurden, gab die Swiss Football League dem Verschiebungsgesuch des FC Sion wie erwartet statt. Ein neues Datum für die Partien gibt es noch nicht. (abu/sda)

Bild: keystone

Servette muss nicht in Quarantäne

Trotz der beiden positiven Corona-Tests bei Goalie Jérémy Frick und Captain Anthony Sauthier muss die Super-League-Mannschaft von Servette nicht in Quarantäne. Die Gesundheitsbehörden des Kantons Genf verzichteten darauf, eine solche anzuordnen, da die Hygiene- und Abstandsmassnahmen bei Servette seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Mai sehr strikt gehandhabt würden.

Das Team kann damit seine Aktivitäten wie gewohnt fortsetzen. Das am Sonntag geplante Meisterschaftsspiel gegen Sion dürfte aber dennoch ausfallen, da sich das Team der Walliser in Quarantäne befindet. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Grosjean verlässt Haas

Haas wird im kommenden Jahr in der Formel 1 mit einem neuen Fahrer-Duo antreten. Der mit französischer Lizenz fahrende Genfer Romain Grosjean und der Däne Kevin Magnussen verlassen das amerikanische Team.

Grosjean und Magnussen teilten ihren bevorstehenden Abschied bei Haas in den sozialen Netzwerken mit, ehe das Team mit einer Mitteilung folgte. «Das letzte Kapitel ist geschlossen und das Buch zu Ende», schrieb der 34-jährige Grosjean, der seit dem Einstieg von Haas 2016 für den Rennstall fuhr.

Deutsche Eishockey Liga nimmt Spielbetrieb mit Testturnier auf

Acht Monate nach dem Abbruch der vergangenen Saison nimmt die Deutsche Eishockey Liga (DEL) mit einem Testturnier den Spielbetrieb wieder auf. Ab dem 11. November werden acht der 14 Klubs an dem Wettbewerb teilnehmen. Der Final soll am 12. Dezember ausgetragen werden.

Im März hatte die DEL die Vorsaison aufgrund der Coronavirus-Krise vor den Playoffs abgebrochen, ohne einen Meister zu küren. Der Start in die neue Saison, die ursprünglich Mitte September beginnen sollte, wurde zuletzt erneut verschoben. Ziel ist es, einen Saisonstart in der zweiten Dezember-Hälfte zu realisieren. (abu/sda)

Bild: www.imago-images.de

Auch der HC Sierre in Quarantäne

Nach den GCK Lions und dem EHC Winterthur muss mit dem HC Sierre ein weiterer Klub der Swiss League in Quarantäne. Wie «Le Nouvelliste» berichtet, sind am Mittwoch mehrere Spieler der Walliser positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Der Walliser Kantonsarzt verordnete dem ganzen Team Quarantäne, nachdem sich zuvor bereits einige Spieler in dieser befunden hatten. Die Partien der Walliser gegen Thurgau (am Freitag), Langenthal (Dienstag) und Kloten (30. Oktober) müssen verschoben werden. (abu/sda)

Bild: keystone

