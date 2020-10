Sport

Sportnews: Corona-Fall im Formel-1-Rennstall von Mercedes



Corona-Fall im Rennstall von Mercedes +++ YB-Goalie von Ballmoos positiv getestet

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Corona-Fall bei Formel-1-Team Mercedes

Vor dem Formel-1-Rennen auf dem Nürburgring am kommenden Sonntag vermeldet das Weltmeister-Team Mercedes einen Corona-Fall. Der Rennstall bestätigte den positiven Nachweis auf das Virus bei einem Teammitglied. Die Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas seien nicht betroffen.

Hamilton beschäftigt der positive Fall. Das sei sicher Anlass zur Sorge, so der sechsfache Formel-1-Weltmeister. Im Hinblick auf das Rennen sagte er: «Wir haben viele tolle Leute im Team, es geht nicht um eine Person.» Man wolle nun versuchen, den Betroffenen stolz zu machen.

Um die Saison vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie überhaupt fortsetzen zu können, hat sich die Formel 1 ein strenges Hygienekonzept verordnet. Dies sieht neben einer Maskenpflicht auch die strikte Unterteilung der Mitwirkenden in Gruppen vor, die untereinander keinen Kontakt haben dürfen. (sda/dpa)

Bild: keystone

David von Ballmoos mit positivem Corona-Test

YB-Goalie David von Ballmoos ist positiv auf Covid-19 getestet worden, nachdem er sich unwohl gefühlt hatte. Dem 25-Jährigen geht es den Umständen entsprechend gut, wie die Berner mitteilten. Er befindet sich in häuslicher Isolation. Als Folge wurden die weiteren Spieler und der Staff des Schweizer Meisters ebenfalls getestet, wobei alle Ergebnisse negativ ausfielen. (abu/sda)

Bild: keystone

Zwölfter Saisonsieg für Franzosen Démare

Arnaud Démare heisst der Sieger der 6. Etappe des Giro d'Italia über 188 km von Castrovillari nach Matera. Joao Almeida bleibt Gesamtleader.

Démare setzte sich auf ansteigender Zielgerade mit grossem Vorsprung gegen den Australier Michael Matthews und den Italiener Fabio Felline durch. Der 26-jährige Franzose vom Team Groupama-FDJ hatte zwei Tage zuvor schon die 4. Giro-Etappe nach Villafranca Tirrena im Sprint gewonnen. Für den Mailand-Sanremo-Sieger von 2016 war es der bereits zwölfte Triumph seit Anfang August. (abu/sda)

Bild: keystone

Weltcup-Prolog in Sölden ist aufgegleist

Die Piste auf dem Gletscher oberhalb von Sölden ist für den Ski-Weltcup-Auftakt der Männer und Frauen am 17. und 18. Oktober bereit. Der internationale Skiverband FIS überzeugte sich davon und berichtete von einer positiv ausgefallenen Schneekontrolle. Trotz aller bei dem Anlass im Zug der Coronavirus-Pandemie auftretenden Probleme werde es in Sachen Präparierung und Sicherheit keine Kompromisse geben, sagte FIS-Renndirektor Markus Mayr.

Wegen der Pandemie wurden die Rennen um eine Woche vorverlegt. Bei den Rennen sind bis auf wenige Ausnahmen keine Zuschauer erlaubt. Ausserdem soll darauf geachtet werden, dass die einzelnen Gruppen – von den Sportlern bis zu Organisationsmitarbeitern und Medienleuten – möglichst wenig Kontakt untereinander haben. (pre/sda)

2020/21 Audi FIS Ski World Cup Trailer | FIS Alpine https://t.co/Qucotiu75i pic.twitter.com/3AEcIuOcyS — FIS Alpine (@fisalpine) October 5, 2020

Stricker und Riedi stehen im Halbfinal

Die Erfolgsgeschichte der zwei Schweizer Junioren am French Open geht weiter. Leandro Riedi und Dominic Stricker stehen beide im Halbfinal des Juniorenturniers.

Stricker schlug den Österreicher Lukas Neumayer glatt in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:3. Riedi musste in seinem Viertelfinal etwas mehr kämpfen: Gegen den Argentinier Alex Barrena verlor er den ersten Satz, kämpfte sich aber zurück und gewann am Ende mit 4:6, 6:1 und 6:2 doch relativ souverän. Im Halbfinal treffen die beiden nicht aufeinander, der Traum eines rein schweizerischen Finals ist also immer noch möglich. (abu)

Swiss-League-Klubs wollen AG gründen

Zwischen Swiss Ice Hockey, der National League und der Swiss League laufen zurzeit Diskussionen über die künftigen Strukturen des Schweizer Eishockeys. Nach der Gründung der National League AG im Juli 2020 haben die neun eigenständigen Klubs der Swiss League ein Strategiepapier zur künftigen Positionierung der Swiss League erarbeitet. Dieses Papier wurde anschliessend den Farmteams, Swiss Ice Hockey und allen Vertretern der Arbeitsgruppe präsentiert und zur Kenntnis genommen.

Die grosse Mehrheit der Swiss-League-Klubs ist der Überzeugung, dass die ausgearbeitete Strategie mit einer eigenen Rechtsform am besten umgesetzt werden kann. Aus diesem Grund beabsichtigt die Swiss League analog zur National League zeitnah eine eigene Aktiengesellschaft zu gründen. Die Klubs der Swiss League werden analog zu den Klubs der National League weiterhin Mitglied bei Swiss Ice Hockey bleiben, die Zusammenarbeit wird zum gegebenen Zeitpunkt über eine Dienstleistungsvereinbarung geregelt.

Die künftige Organisation und Zusammenarbeit zwischen der National League, der Swiss League und Swiss Ice Hockey als Dachverband wird aktuell in der Arbeitsgruppe Strukturen mit Vertretern aller Interessengruppen diskutiert. Ziel der Arbeitsgruppe ist es, dass die Grundsätze der künftigen Strukturen des Schweizer Eishockeys bis Ende Jahr 2020 definiert sind. Die Saison 2021/22 steht im Zeichen der Transformation, in welcher die Strukturen Schritt für Schritt überführt werden. Ab der Saison 2022/23 sollen die neuen Strukturen definitiv greifen. (abu)

Bild: www.imago-images.de

Erstmals seit 2009 kein Schweizer gedraftet

In den sieben Runden des NHL-Drafts bis zur Nacht auf Donnerstag Schweizer Zeit legten sich die 31 Klubs auf insgesamt 217 Spieler fest. Unter ihnen war kein Schweizer. Der einzige aus den National-League-Mannschaften gezogene Spieler war Benjamin Baumgartner, 20-jähriger österreichischer Center des HC Davos. Baumgartner wurde als Nummer 161 von den New Jersey Devils berücksichtigt.

Dass es kein Schweizer unter die Drafts der Runden 1 bis 7 brachte, war zuletzt in den Jahren 2005 und 2009 der Fall. 2019 wurde als einziger Schweizer Valentin Nussbaumer von den Arizona Coyotes gezogen – ein Jahr, nachdem die Schweiz mit Nico Hischier die Nummer 1 gestellt hatte. (pre/sda)

Alle Schweizer, die gedraftet wurden:

Cheptegei läuft auch über 10'000 Meter Weltrekord

Joshua Cheptegei aus Uganda und die Äthiopierin Letesenbet Gidey haben das Leichtathletik-Meeting in Valencia am Ende einer ungewöhnlichen Corona-Saison mit phantastischen Weltrekorden gekrönt.

Der 24-jährige Cheptegei gewann den 10'000-Meter-Lauf am in sensationellen 26:11,00 Minuten. Er blieb damit mehr als sechs Sekunden unter dem 15 Jahre alten Weltrekord der äthiopischen Lauflegende Kenenisa Bekele. Cheptegei ist erst der zehnte Läufer der Historie, der die Weltrekorde über 5000 und 10'000 Meter im Besitz hat.

Gidey löschte derweil den 5000-Meter-Weltrekord ihrer Landsfrau Tirunesh Dibaba aus. Die 22-Jährige kam in 14:06,62 Minuten ins Ziel – fast fünf Sekunden schneller als Dibaba vor elf Jahren. Die dreifache Olympiasiegerin aus Äthiopien war 2008 in Oslo 14:11,15 gelaufen. (pre/sda)





Bild: keystone

Kloten weiter makellos

Aufstiegsanwärter Kloten hat in der Swiss League auch die zweite Partie gewonnen. Die Zürcher Unterländer setzten sich gegen das ebenfalls hohe Ambitionen hegende Olten 4:2 durch. Das Heimteam drehte ein 0:1 (8.) in ein 4:1 (55.), wobei sich der Schwede Robin Figren als Doppel-Torschütze auszeichnete.

Kloten ist neben Langenthal und Ajoie, die erst eine Partie ausgetragen haben, das einzige Team, das noch ohne Niederlage dasteht. Neben Olten verloren auch Thurgau (2:3 nach Verlängerung bei La Chaux-de-Fonds) und Visp (4:5 gegen Kantonsrivale Sierre) erstmals.

Djokovic beisst auf die Zähne und gewinnt

Die Weltnummer 1 Novak Djokovic verlor seinen ersten Satz an diesem French Open, zog aber mit einem 4:6, 6:2, 6:3, 6:4-Sieg gegen den Spanier Pablo Carreño Busta (ATP 18) in die Halbfinals ein. Dort trifft der Serbe am Freitag auf den Weltranglisten-Sechsten Stefanos Tsitsipas.

Djokovic hatte fast ebenso sehr mit seiner Physis zu kämpfen als mit dem Gegner, der ihm am US Open vor einem Monat auf kuriose Art die bisher einzige Niederlage dieses Jahres zugefügt hatte. Er hatte im ersten Satz des Achtelfinals mit einem aus Ärger weg geschossenen Ball eine Linienrichterin getroffen und war disqualifiziert worden. Nun musste sich der Serbe schon früh am linken Oberarm pflegen lassen. Die Behandlung wirkte, danach kam Djokovic immer besser ins Spiel, auch wenn er nicht ganz schmerzfrei zu sein schien. (abu/sda)

Top moments from the 🔝 player



Novak Djokovic highlights 👇#RolandGarros pic.twitter.com/cwk5eMpw6N — Roland-Garros (@rolandgarros) October 7, 2020

Auch Akanji mit positivem Corona-Test

Die Schweizer Nationalmannschaft hat einen zweiten Corona-Fall. Nach Xherdan Shaqiri wurde auch Manuel Akanji positiv getestet. Der Verteidiger von Borussia Dortmund befindet sich präventiv in Isolation und zeigt keine Symptome. Noch blieb ein Domino-Effekt aus.

Der Schweizerische Fussballverband (SFV) informierte am Mittwochabend kurz vor dem Test-Länderspiel gegen Kroatien über das zweite positive Testergebnis nach Xherdan Shaqiri am Dienstag. Trotz des zweiten Falles konnte die Partie in St. Gallen wie geplant angepfiffen werden.

Welchen Einfluss die aktuelle Faktenlage auf den weiteren Verlauf des Zusammenzugs mit den Auswärtsspielen der Nations League gegen Spanien am Samstag in Madrid und Deutschland am kommenden Dienstag in Köln hat, ist in Abklärung. «Am Donnerstag wissen wir mehr», sagte Nationalcoach Vladimir Petkovic vor dem Anpfiff gegen Kroatien in St. Gallen gegenüber dem Schweizer Fernsehen. (abu/sda)

Bild: keystone

Alaphilippes erster Sieg als Weltmeister

Im «Pfeil von Brabant», einem traditionsreichen Eintagesrennen in Belgien, hat Julian Alaphilippe seinen ersten Sieg seit dem Ende September in Imola geholten Weltmeistertitel errungen. Am Ende der 197 Kilometer nach Overijse siegte Alaphilippe im Spurt vor dem Niederländer Mathieu van der Poel und seinem französischen Landsmann Benoît Cosnefroy. (abu/sda)

Bild: keystone

Tsitsipas überzeugend in den Halbfinal

Stefanos Tsitsipas zog mit einem überzeugenden 7:5, 6:2, 6:3-Sieg gegen den als Nummer 13 gesetzten Andrej Rublew in die Halbfinals des French Open ein. Dort trifft der Weltranglisten-Sechste aus Griechenland am Freitag auf die Nummer 1 Novak Djokovic oder den Spanier Pablo Carreño Busta (ATP 18).

Der Viertelfinal gegen Rublew war für Tsitsipas in etwa eine Kopie des gesamten Turniers. Der 22-jährige Athener geriet zu Beginn 3:5 in Rückstand, legte dann aber einen eindrücklichen Zwischenspurt hin und geriet nie mehr in Gefahr. Letztlich brauchte er weniger als zwei Stunden für seinen ersten Erfolg im vierten Duell gegen den gleichaltrigen Russen. Vor zehn Tagen hatte im Final von Hamburg noch Rublew obenaus geschwungen. (abu/sda)

Bild: keystone

Keine Qualifying-Offer für Mirco Müller

Die New Jersey Devils stellen Mirco Müller keine Qualifying-Offer aus. Hätten New Jersey das gemacht, hätten sie die rechte am Winterthurer behalten und hätten eine gewisse Periode Zeit gehabt, um exklusiv mit Müller über einen neuen Vertrag zu verhandeln.

Ohne Qualifying-Offer wird Müller aber nun zum Unrestricted Free Agent (UFA). Das bedeutet, das alle Teams, die Interesse haben, mit dem Schweizer verhandeln dürfen. Das könnte darauf hindeuten, dass Müllers Zeit in New Jersey definitiv vorbei ist. Es könnte aber auch einfach sein, dass New Jersey kein Interesse hatte, Müller zu mindestens 1,4 Millionen jährlich zu verpflichten. Das wäre der Fall gewesen, hätte der Klub eine Qualifying-Offer ausgestellt. Es ist also durchaus möglich, dass Müller bei den Devils einen neuen Vertrag erhält, einfach zu günstigeren Konditionen. (abu)

Bild: AP

Zweiter Etappensieg für Zeitfahr-Weltmeister Ganna

Der Italiener Filippo Ganna gewann überraschend die 5. Etappe des Giro d'Italia. Der Weltmeister im Zeitfahren siegte nach 225 Kilometern in Camigliatello Silano solo.

Ganna feierte seinen bereits zweiten Etappensieg in diesem Giro. Am Samstag hatte er zum Auftakt das Zeitfahren mit Ziel in Palermo überlegen für sich entschieden. Hinter dem Österreicher Patrick Konrad wurde Gesamtleader Joao Almeida Dritter. Der Portugiese führt mit nunmehr 43 Sekunden Vorsprung vor dem Spanier Pello Bilbao. (abu/sda)

Bild: keystone

Kvitova und Kenin im Halbfinal

Wenigstens zwei der bekannten Namen schaffen es am French Open bei den Frauen in die Halbfinals. Sofia Kenin und Petra Kvitova gewinnen ihre Viertelfinals relativ souverän.

Kvitova, aktuell die Nummer 11 der Welt und zweifache Wimbledonsiegerin, erreichte ihren zweiten Roland-Garros-Halbfinal nach 2012 durch einen 6:3, 6:3-Erfolg gegen die überraschende Deutsche Laura Siegemund (WTA 66). Kenin setzte sich gegen ihre Landsfrau Danielle Collins (WTA 57) 6:4, 4:6, 6:0 durch. (abu/sda)

Bild: keystone

WM-Bronze für Schweizer MTB-Staffel

Die Schweizer Cross-Country-Spezialisten starten mit einer Bronzemedaille in der Team-Staffel in die Mountainbike-Weltmeisterschaften im österreichischen Leogang. Die nicht in Bestbesetzung angetretenen Schweizer mussten hinter Frankreich und Italien mit Bronze vorliebnehmen.

Von 2017 bis 2019 hatte die Schweiz – jeweils mit Nino Schurter und Jolanda Neff – in dieser nicht olympischen Disziplin stets den WM-Titel gewonnen. Das Sextett mit Luke Wiedmann, Thomas Litscher, Sina Frei, Noëlle Buri, Elisa Alvarez und Alexandre Balmer verlor 2:06 Minuten auf die Franzosen. Dass es die Equipe am Ende auf das Podest schaffte, hatte sie nicht zuletzt Balmer zu verdanken. Der Junioren-Weltmeister 2018 machte in der letzten Ablösung noch zwei Plätze gut. (ram/sda)

Bild: keystone

Steuerhinterziehung? Razzia beim DFB

Rund 200 Beamte durchsuchten am Mittwoch die Geschäftsräume des Deutschen Fussball-Bundes (DFB) und Privatwohnungen von DFB-Verantwortlichen. Es geht um den Verdacht der Steuerhinterziehung bei Einnahmen aus der Bandenwerbung von Heimländerspielen. Es gehe um Steuerhinterziehung «in besonders schweren Fällen», wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt mitteilte. Im Fokus der Ermittler stehen Länderspiele aus den Jahren 2014 und 2015 sowie sechs aktuelle und ehemalige Verantwortliche des DFB.

Dem Sextett wird zur Last gelegt, Einnahmen bewusst falsch deklariert zu haben. Damit sei der DFB einer Besteuerung in Höhe von rund 4,7 Millionen Euro entgangen. Namen der Verdächtigen nannte die Behörde nicht. Verbandspräsident war damals Wolfgang Niersbach, der wegen des immer noch nicht restlos aufgeklärten «Sommermärchen»-Skandals um die WM 2006 zurücktrat. (ram/sda)

Bild: www.imago-images.de

NHL will am 1. Januar starten

Die NHL will die kommende Saison am 1. Januar 2021 beginnen. Dies hat der Liga-Boss Gary Bettman am Rande des Drafts bestätigt. Details zum Zeitplan würden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Die abgelaufene Saison war wegen der Coronavirus-Krise monatelang unterbrochen, sie ging erst vergangene Woche mit dem Stanley-Cup-Sieg der Tampa Bay Lightning zu Ende. (ram/sda)

