Sportnews: Iga Swiatek triumphiert beim French Open



Swiatek triumphiert beim French Open +++ Bottas holt Kälte-Pole in der Eifel

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Swiatek triumphiert beim French Open

Die ungesetzte Polin Iga Swiatek hat in überlegener Manier das French Open gewonnen. Die 19-Jährige liess auch ihrer Finalgegnerin, der als Nummer 4 gesetzten Amerikanerin Sofia Kenin, nicht den Hauch einer Chance. Nach 1:24 Stunden stand das 6:4, 6:1 und der erste Grand-Slam-Titel fest.

Für Swiatek, die 2019 in Lugano im Final stand, ist es zugleich der erste WTA-Titel. Die erste polnische Grand-Slam-Siegerin überhaupt wird sich in der Weltrangliste vom 54. auf den 17. Rang verbessern. (pre/sda)

🇵🇱 Polish Perfection 🇵🇱 @iga_swiatek becomes the first Grand Slam singles champion from Poland and does not drop a set en route to her first career title 6-4 6-1 over Kenin.#RolandGarros pic.twitter.com/jRuF4jE3ul — Roland-Garros (@rolandgarros) October 10, 2020

Zweiter Giro-Etappensieg für Dowsett

Alex Dowsett gewann die 8. Giro-Etappe, die über 200 km von Giovinazzo nach Vieste führte. Der 32-jährige Brite, der sich 18 km vor dem Ziel von seinen fünf Ausreisserkollegen abgesetzt hatte, sorgte für den ersten World-Tour-Triumph des Teams Israel Start-Up Nation. Für Dowsett persönlich war es der zweite Tageserfolg bei der Italien-Rundfahrt nach 2013.

Das Feld mit allen Anwärtern auf den Gesamtsieg beim 103. Giro liess die Ausreisser gewähren und erreichte Vieste mit mehr als zehn Minuten Rückstand. Die 9. Etappe am Sonntag startet in San Salvo und endet nach 208 km mit der Bergankunft in Roccaraso. (pre/sda)

Tschechische Nati-Spieler positiv getestet

Vor dem Nations-League-Spiel der B-Liga zwischen Israel und Tschechien vom Sonntagabend sind drei tschechische Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie seien umgehend vom restlichen Team isoliert worden, teilte der tschechische Fussballverband am Samstag mit. Bei 16 weiteren Spielern fiel das Ergebnis unsicher aus, sodass sie im Laufe des Samstags noch einmal getestet werden sollten.

Bisher konnten erst neun Spieler wie geplant aus Zypern, wo das Team am Mittwoch ein Vorbereitungsspiel absolviert hatte, nach Israel abreisen. In Israel gelten strenge Corona-Regeln und seit drei Wochen ein zweiter landesweiter Lockdown. (sda/dpa)

V týmu @ceskarepre_cz se objevily tři pozitivní testy. Na Kypru probíhá přetestování a FAČR dělá všechny kroky k tomu, aby se nedělní utkání v Izraeli odehrálo.https://t.co/X5UOhkkxDz — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) October 10, 2020

Lüthi startet von Position 14

Tom Lüthi startet am Sonntag (14.30 Uhr) nur von Position 14 zum Grand Prix von Frankreich. Der 34-jährige Berner musste in Le Mans, wo er schon vier Siege feiern konnte, den Umweg über das erste Qualifying nehmen. Doch im zweiten Teil vermochte sich Lüthi nicht mehr zu steigern. Die Pole-Position holte sich der Amerikaner Joe Roberts.

In der MotoGP-Kategorie sicherte sich der Franzose Fabio Quartararo (Yamaha) die Pole-Position für das sechstletzte Saisonrennen (Start 13.00 Uhr). Neben dem WM-Leader in der ersten Reihe steht das Ducati-Duo Jack Miller (AUS)/Danilo Petrucci (ITA). Der Freiburger Jason Dupasquier (KTM) nimmt in der Moto3-Klasse in der Startaufstellung Position 29 ein. (pre/sda)

3rd pole position of the year! 🔝



Can he convert it to victory number one of 2020? 🤔#Moto2 | #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/k9y8Iu3fZp — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 10, 2020

Bottas holt Kälte-Pole in der Eifel

Valtteri Bottas im Mercedes sicherte sich für den Grand Prix der Eifel die Pole-Position. Der Finne entschied das Duell gegen Teamkollege Lewis Hamilton am Ende klar für sich. In dem bei tiefen Temperaturen im einstelligen Bereich ausgetragenen Qualifying war Bottas 25 Hundertstel schneller als Hamilton. Der drittklassierte Max Verstappen im Red Bull lag knapp drei Zehntel hinter dem Nordländer zurück.

Neben dem Niederländer in der zweiten Reihe wird Charles Leclerc im Ferrari stehen. Der Monegasse war damit ein weiteres Mal klar besser als Sebastian Vettel, der sich im anderen roten Auto mit Startplatz 11 zufrieden geben muss.

Antonio Giovinazzi in Alfa Romeo schaffte erstmals in dieser Saison den Sprung in den zweiten Teil des Qualifyings. Der Italiener wird am Sonntag auf Platz 14 und damit in der Startkolonne fünf Positionen vor Teamkollege Kimi Räikkönen stehen. Der Finne liess einzig Nico Hülkenberg im Racing Point hinter sich. Für den kurzfristig für den kranken Kanadier Lance Stroll eingesprungenen Deutschen war die fehlende Vorbereitung eine zu grosse Hypothek. (pre/sda)

Schweizer Mountainbikerinnen verpassen WM-Podest

Die Schweizer Mountainbikerinnen haben an der WM in Leogang das Podest im olympischen Cross-Country verpasst. Sina Frei wurde Vierte, 45 Sekunden hinter der drittplatzierten Australierin Rebecca McConnell.

Jolanda Neff fuhr nach starker Aufholjagd auf Platz 6. Die Weltmeisterin von 2017, die geschwächt aus Nove Mesto angereist war, fiel nach schnellem Start zwischenzeitlich in ein Loch, ehe sie sich wieder nach vorne kämpfte. Alessandra Keller wurde Zehnte, Linda Indergand und Nicole Koller folgten auf den Rängen 15 und 16. WM-Gold ging wie im Vorjahr an die Französin Pauline Ferrand-Prévot. (sda)

Bild: keystone

Yates muss wegen eines positiven Coronatests aufgeben

Simon Yates wurde positiv auf das Coronavirus getestet und muss sich folglich vom Giro zurückziehen. Der Brite, Sieger der Vuelta 2018, galt als einer der Kandidaten für das rosa Trikot. Allerdings hinterliess er bislang nicht den stärksten Eindruck und belegte in der Gesamtwertung Platz 21 mit knapp vier Minuten Rückstand.

Yates' Kollegen vom Team Mitchelton dürfen das Rennen fortsetzen. Sie bekamen von den Giro-Organisatoren grünes Licht. (sda)

Bild: keystone

Brasilien besiegt Bolivien 5:0

Mit dem nach Rückenschmerzen genesenen Neymar von Paris Saint-Germain hat Brasilien sein Auftaktspiel in die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar gewonnen. Die Mannschaft besiegte in Sao Paulo bei heftigem Regen Bolivien, das nur eine Viertelstunde lang dagegenhalten konnte, mit 5:0 Toren.

Die Treffer für den fünffachen Weltmeister erzielten Marquinhos, Philippe Coutinho und Firmino mit einem Doppelpack. Zudem steuerte der Bolivianer José Maria Carrasco ein Eigentor bei. (sda/dpa)

Bild: keystone

Miami erzwingt sechstes Spiel gegen Los Angeles

Miami Heat erzwang im NBA-Playoff-Final ein sechstes Spiel. Das Team aus Florida gewann gegen die Los Angeles Lakers die fünfte Partie 111:108 und verkürzte in der Best-of-7-Serie auf 2:3 Siege.

Die Heat lagen in der am Ende umkämpften Begegnung lange Zeit deutlich in Führung, liessen die Lakers aber zurück in die Partie kommen. Die Kalifornier lagen sogar 108:107 in Front, konnten den Sack aber nicht zumachen. Der beste Werfer der Partie war der Lakers-Star LeBron James mit 40 Punkten, bei den Heat gelang Jimmy Butler mit 35 Zählern eine tolle Vorstellung.

Für den Titel sind vier Siege notwendig. Die Lakers erhalten in der Nacht zum Montag eine zweite Chance, um sich die Trophäe zum 17. Mal in der Klubgeschichte und erstmals seit 2010 zu sichern. (sda/apa/dpa)

Bild: keystone

Schweizer feiern in Georgien weiteren Sieg

Die Schweizer U21-Nationalmannschaft steht kurz vor der Qualifikation für die EM-Endrunde 2021. Das Team von Mauro Lustrinelli feiert beim 3:0 in Georgien den siebten Sieg im siebten Spiel.

Die älteste Schweizer Nachwuchsauswahl legte in Gori einen über weite Strecken souveränen Auftritt hin. Dan Ndoye brachte die Gäste in der 27. Minute mit einem schönen Schuss aus der Drehung in Führung, Andi Zeqiri mit einem verwandelten Handspenalty (69.) und GC-Flügel Petar Pusic (81.) erhöhten nach dem Seitenwechsel auf 3:0.

Am Dienstag trifft die Schweiz in Biel auf den Tabellenletzten Liechtenstein. Bei einem weiteren Sieg wäre die erste Qualifikation für eine Endrunde seit 2011 womöglich bereits unter Dach und Fach. Neben den neun Gruppensiegern qualifizieren sich auch die besten fünf Gruppenzweiten direkt für die EM in Slowenien und Ungarn. (sda/bal)

Bild: keystone

Fünf Neue in Hall of Fame des DFB

Die Ruhmeshalle des deutschen Fussballs wird um fünf ehemaligen Spieler erweitert. Neu zum Kreis der Auserwählten gehören die Weltmeister Rudi Völler (Bild), Andreas Möller und Berti Vogts sowie die Vize-Weltmeister Michael Ballack und Klaus Fischer.

«Als kleiner Junge habe ich miterlebt, wie Deutschland 1954 Weltmeister wurde», schilderte Vogts, «und dass ich jetzt mit einigen dieser Helden von Bern in der Hall of Fame in einer Reihe stehe, erfüllt mich mit Stolz.» Völler bezeichnete es als «tolle Geschichte, in einem Fussballland wie Deutschland zu den Topspielern aller Zeiten» zu gehören. Möller zeigte sich «sehr überrascht» und sprach von einer «Riesenehre». (ram)

Bild: keystone

SCRJ holt NHL-Routinier Sobotka

Die Rapperswil-Jona Lakers reagieren auf den verletzungsbedingten Ausfall von Steve Moses. Vorübergehend hat der National-League-Klub für einen Monat Vladimir Sobotka verpflichtet. Der 33-jährige Tscheche bringt die Erfahrung von 599 NHL-Spielen und 156 KHL-Partien mit. Seine Karriere begann er einst bei Slavia Prag an der Seite des SCRJ-Stars Roman Cervenka. (ram)

Bild: FR170476 AP

