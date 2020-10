Sport

Sportnews: Kosovos EM-Traum ist mit 1:2 gegen Nordmazedonien geplatzt



Kosovos EM-Traum geplatzt +++ Argentinien startet erfolgreich in die WM-Qualifikation

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Argentinien startet erfolgreich in die WM-Qualifikation

Argentiniens Nationalmannschaft startete mit einem Sieg in die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Im Heimspiel gegen Ecuador schoss Lionel Messi den Treffer zum 1:0-Sieg.

Der Star der Argentinier traf bereits in der 13. Minute vom Elfmeterpunkt. Zuvor hatte der Ecuadorianer Pervis Estupinan den Argentinier Lucas Ocampos richtiggehend umgesäbelt. Messi verwandelte sicher halbhoch, obwohl der Keeper die richtige Ecke ahnte. In den weiteren Partien in der Nacht zum Freitag siegte Uruguay gegen Chile 2:1. Paraguay und Peru trennten sich 2:2. (abu/sda)

Kosovos EM-Traum ist geplatzt

Für den Kosovo ist der Traum von der EM-Teilnahme ausgeträumt. Die Mannschaft von Trainer Bernard Challandes unterlag in den Halbfinals der Barrage in Skopje gegen Nordmazedonien 1:2. Beim 0:1 (16. Minute) war einiges Pech dabei, lenkte doch FCZ-Spieler Benjamin Kololli einen Schuss von Stefan Ristovski unglücklich ins eigene Tor ab.

Zwar gelang dem in Langnau geborenen Florent Hadergjonaj in der 29. Minute der Ausgleich, nur vier Minuten später brachte Darko Velkovski die Nordmazedonier aber wieder in Führung, und diesmal war der Kosovo zu keiner Reaktion fähig.

Nordmazedonien - Kosovo 2:1 (2:1)

Skopje. - SR Makkelie (NED).

Tore: 16. Kololli (Eigentor) 1:0. 29. Hadergjonaj 1:1. 33. Velkoski 2:1.

Bemerkungen: Kosovo mit Kololli, Aliti (beide Zürich) und ab 64. mit Zhegrova (Basel). (adi/sda)

Corona-Fall bei Formel-1-Team Mercedes

Vor dem Formel-1-Rennen auf dem Nürburgring am kommenden Sonntag vermeldet das Weltmeister-Team Mercedes einen Corona-Fall. Der Rennstall bestätigte den positiven Nachweis auf das Virus bei einem Teammitglied. Die Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas seien nicht betroffen.

Hamilton beschäftigt der positive Fall. Das sei sicher Anlass zur Sorge, so der sechsfache Formel-1-Weltmeister. Im Hinblick auf das Rennen sagte er: «Wir haben viele tolle Leute im Team, es geht nicht um eine Person.» Man wolle nun versuchen, den Betroffenen stolz zu machen.

Um die Saison vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie überhaupt fortsetzen zu können, hat sich die Formel 1 ein strenges Hygienekonzept verordnet. Dies sieht neben einer Maskenpflicht auch die strikte Unterteilung der Mitwirkenden in Gruppen vor, die untereinander keinen Kontakt haben dürfen. (sda/dpa)

Bild: keystone

David von Ballmoos mit positivem Corona-Test

YB-Goalie David von Ballmoos ist positiv auf Covid-19 getestet worden, nachdem er sich unwohl gefühlt hatte. Dem 25-Jährigen geht es den Umständen entsprechend gut, wie die Berner mitteilten. Er befindet sich in häuslicher Isolation. Als Folge wurden die weiteren Spieler und der Staff des Schweizer Meisters ebenfalls getestet, wobei alle Ergebnisse negativ ausfielen. (abu/sda)

Bild: keystone

Zwölfter Saisonsieg für Franzosen Démare

Arnaud Démare heisst der Sieger der 6. Etappe des Giro d'Italia über 188 km von Castrovillari nach Matera. Joao Almeida bleibt Gesamtleader.

Démare setzte sich auf ansteigender Zielgerade mit grossem Vorsprung gegen den Australier Michael Matthews und den Italiener Fabio Felline durch. Der 26-jährige Franzose vom Team Groupama-FDJ hatte zwei Tage zuvor schon die 4. Giro-Etappe nach Villafranca Tirrena im Sprint gewonnen. Für den Mailand-Sanremo-Sieger von 2016 war es der bereits zwölfte Triumph seit Anfang August. (abu/sda)

Bild: keystone

Weltcup-Prolog in Sölden ist aufgegleist

Die Piste auf dem Gletscher oberhalb von Sölden ist für den Ski-Weltcup-Auftakt der Männer und Frauen am 17. und 18. Oktober bereit. Der internationale Skiverband FIS überzeugte sich davon und berichtete von einer positiv ausgefallenen Schneekontrolle. Trotz aller bei dem Anlass im Zug der Coronavirus-Pandemie auftretenden Probleme werde es in Sachen Präparierung und Sicherheit keine Kompromisse geben, sagte FIS-Renndirektor Markus Mayr.

Wegen der Pandemie wurden die Rennen um eine Woche vorverlegt. Bei den Rennen sind bis auf wenige Ausnahmen keine Zuschauer erlaubt. Ausserdem soll darauf geachtet werden, dass die einzelnen Gruppen – von den Sportlern bis zu Organisationsmitarbeitern und Medienleuten – möglichst wenig Kontakt untereinander haben. (pre/sda)

2020/21 Audi FIS Ski World Cup Trailer | FIS Alpine https://t.co/Qucotiu75i pic.twitter.com/3AEcIuOcyS — FIS Alpine (@fisalpine) October 5, 2020

Stricker und Riedi stehen im Halbfinal

Die Erfolgsgeschichte der zwei Schweizer Junioren am French Open geht weiter. Leandro Riedi und Dominic Stricker stehen beide im Halbfinal des Juniorenturniers.

Stricker schlug den Österreicher Lukas Neumayer glatt in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:3. Riedi musste in seinem Viertelfinal etwas mehr kämpfen: Gegen den Argentinier Alex Barrena verlor er den ersten Satz, kämpfte sich aber zurück und gewann am Ende mit 4:6, 6:1 und 6:2 doch relativ souverän. Im Halbfinal treffen die beiden nicht aufeinander, der Traum eines rein schweizerischen Finals ist also immer noch möglich. (abu)

Swiss-League-Klubs wollen AG gründen

Zwischen Swiss Ice Hockey, der National League und der Swiss League laufen zurzeit Diskussionen über die künftigen Strukturen des Schweizer Eishockeys. Nach der Gründung der National League AG im Juli 2020 haben die neun eigenständigen Klubs der Swiss League ein Strategiepapier zur künftigen Positionierung der Swiss League erarbeitet. Dieses Papier wurde anschliessend den Farmteams, Swiss Ice Hockey und allen Vertretern der Arbeitsgruppe präsentiert und zur Kenntnis genommen.

Die grosse Mehrheit der Swiss-League-Klubs ist der Überzeugung, dass die ausgearbeitete Strategie mit einer eigenen Rechtsform am besten umgesetzt werden kann. Aus diesem Grund beabsichtigt die Swiss League analog zur National League zeitnah eine eigene Aktiengesellschaft zu gründen. Die Klubs der Swiss League werden analog zu den Klubs der National League weiterhin Mitglied bei Swiss Ice Hockey bleiben, die Zusammenarbeit wird zum gegebenen Zeitpunkt über eine Dienstleistungsvereinbarung geregelt.

Die künftige Organisation und Zusammenarbeit zwischen der National League, der Swiss League und Swiss Ice Hockey als Dachverband wird aktuell in der Arbeitsgruppe Strukturen mit Vertretern aller Interessengruppen diskutiert. Ziel der Arbeitsgruppe ist es, dass die Grundsätze der künftigen Strukturen des Schweizer Eishockeys bis Ende Jahr 2020 definiert sind. Die Saison 2021/22 steht im Zeichen der Transformation, in welcher die Strukturen Schritt für Schritt überführt werden. Ab der Saison 2022/23 sollen die neuen Strukturen definitiv greifen. (abu)

Bild: www.imago-images.de

