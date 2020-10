Sport

Sportnews: Marc Schneider tritt als Thun-Trainer zurück



Schneider tritt als Thun-Trainer zurück +++ Miami verkürzt im NBA-Final

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Thun-Trainer Schneider tritt zurück

Marc Schneider tritt per sofort als Trainer des FC Thun zurück. Nach dem Abstieg aus der Super League und nur einem Punkt aus den ersten drei Spielen in der Challenge League stellt der 40-Jährige seinen Job zur Verfügung. «Aus verschiedenen Gründen habe ich nun gespürt, dass es nicht mehr zu 100 Prozent passt. Deshalb habe ich diese Entscheidung getroffen. Der FC Thun ist und bleibt für mich eine Herzensangelegenheit», wird Schneider in einer Medienmitteilung zitiert.

Schneider war etwas mehr als drei Jahre lang Trainer in Thun. Höhepunkt war das Erreichen des Cupfinals 2019 und die Qualifikation für die Europa League im selben Jahr. Sportchef Andres Gerber ist zuversichtlich, rasch eine Nachfolgelösung präsentieren zu können.(pre)

Bild: keystone

Miami Heat schafft den Anschluss

Miami Heat meldete sich im NBA-Playoff-Final gegen die Los Angeles Lakers zurück. Das Team aus Florida gewann die dritte Partie 115:104 und verkürzte in der Best-of-7-Serie auf 1:2 Siege.

Obwohl Bam Adebayo und Goran Dragic wegen Verletzungen immer noch fehlen, dominierte Miami in der Blase von Orlando die dritte Partie in der Nacht auf Montag mehrheitlich. So erspielten sich die Südstaatler im ersten Viertel einen 13-Punkte-Vorsprung, im dritten Viertel lagen sie zeitweise mit 14 Zählern in Front. Dabei lief Jimmy Butler mit 40 Punkten, 11 Rebounds und 13 Assists zu grosser Form auf. (abu/sda)

Bild: keystone

Rakitic remisiert bei Rückkehr nach Barcelona

Das Spitzenspiel der 5. Runde der spanischen Meisterschaft endete ohne Sieger. Europa-League-Sieger Sevilla kam bei Barcelona zu einem 1:1-Remis.

Die Gäste aus Sevilla gingen bei der Rückkehr von Ivan Rakitic ins Camp Nou bereits in der 8. Minute in Führung. Luuk de Jong nutzte eine schlechte Kopfball-Intervention seines Landsmanns Frenkie de Jong nach einem Corner zum 2. Saisontor. Die Antwort der Katalanen folgte auf den Punkt. Philippe Coutinho glich zwei Minuten nach dem Rückstand auf Vorarbeit von Lionel Messi für die Katalanen aus. Sevilla sowie Barcelona hatten ihre ersten beiden Liga-Einsätze siegreich gestaltet.

Real Madrid setzte sich derweil dank einem 2:0-Sieg gegen Levante an die Tabellenspitze. Das Team von Zinedine Zidane feierte nach einem Unentschieden zum Auftakt den dritten Sieg in Serie. Vinicius Junior (16.) und Karim Benzema (95.) erzielten die Tore zum Auswärtssieg in Valencia. (bal/sda)

Bild: keystone

Seferovic trifft doppelt

Haris Seferovic hat sich für die Länderspiele mit der Schweizer Nationalmannschaft warmgeschossen. Der Benfica-Stürmer traf beim 3:2-Heimsieg gegen Farense zwei Mal. Seferovic wurde unmittelbar nach dem 1:1-Ausgleich der Gäste in der 54. Minute eingewechselt und sorgte mit seinen Treffern für die Entscheidung. Farenses 2:3 kam erst tief in der Nachspielzeit. Benfica hat nach drei Runden weiterhin eine weisse Weste. (ram)

Thiem kämpft sich weiter

Nach dreieinhalb Stunden steht Dominic Thiem im Viertelfinal der French Open. Der an Nummer 3 gesetzte Österreicher setzte sich gegen Hugo Gaston, den Bezwinger von Stan Wawrinka, in fünf Sätzen durch. Thiem gewann 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 6:3. Er trifft nun auf Diego Schwartzman (12). Der Argentinier beendete das Turnier des Italieners Lorenzo Sonego durch einen 6:1, 6:3, 6:4-Sieg. (ram)

Bild: keystone

Ganna verteidigt Maglia Rosa

Diego Ulissi hat auf Sizilien die 2. Etappe des 103. Giro d'Italia gewonnen. Der Italiener setzte sich nach 149 km von Alcamo nach Agrigento im Sprint einer Dreiergruppe durch. Ulissi erwies sich nach einem knapp 4 km langen Schlussanstieg als der stärkste Fahrer und verwies den Slowaken Peter Sagan und den Dänen Mikkel Frölich Honoré auf die Ehrenplätze.

Sein Landsmann Filippo Ganna erreichte das Ziel mit einem Rückstand von fünf Sekunden auf das Trio mit dem Feld und verteidigte damit seine Führung im Gesamtklassement. In der 3. Etappe vom Montag wartet mit der Bergankunft auf dem Ätna die erste Standortbestimmung für die Kletterer. Die 18 km lange Schlusssteigung hinauf zum höchsten Vulkan Europas dürfte einen Wechsel an der Spitze der Gesamtwertung mit sich bringen. (ram/sda)

Bild: keystone

Sinner wirft Zverev raus

Rafael Nadal machte an den French Open auch im Achtelfinal kurzen Prozess. Der zwölffache Roland-Garros-Sieger schlug den 20-jährigen Amerikaner Sebastian Korda (ATP 213) in 1:55 Stunden 6:1, 6:1, 6:2. In vier Spielen hat Nadal erst 23 Games abgegeben.

Sein nächster Gegner ist der bisher überzeugende Italiener Jannik Sinner (ATP 75). Er warf den als Nummer 6 gesetzten US-Open-Finalist Alexander Zverev aus dem Turnier, Sinner siegte 6:3, 6:3, 4:6 und 6:3. (ram/sda)

Bild: keystone

