Sportnews: Schweizer Mountainbiker holen in der Staffel WM-Bronze



WM-Bronze für Schweizer MTB-Staffel +++ Razzia beim DFB

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

WM-Bronze für Schweizer MTB-Staffel

Die Schweizer Cross-Country-Spezialisten starten mit einer Bronzemedaille in der Team-Staffel in die Mountainbike-Weltmeisterschaften im österreichischen Leogang. Die nicht in Bestbesetzung angetretenen Schweizer mussten hinter Frankreich und Italien mit Bronze vorliebnehmen.

Von 2017 bis 2019 hatte die Schweiz – jeweils mit Nino Schurter und Jolanda Neff – in dieser nicht olympischen Disziplin stets den WM-Titel gewonnen. Das Sextett mit Luke Wiedmann, Thomas Litscher, Sina Frei, Noëlle Buri, Elisa Alvarez und Alexandre Balmer verlor 2:06 Minuten auf die Franzosen. Dass es die Equipe am Ende auf das Podest schaffte, hatte sie nicht zuletzt Balmer zu verdanken. Der Junioren-Weltmeister 2018 machte in der letzten Ablösung noch zwei Plätze gut. (ram/sda)

Bild: keystone

Steuerhinterziehung? Razzia beim DFB

Rund 200 Beamte durchsuchten am Mittwoch die Geschäftsräume des Deutschen Fussball-Bundes (DFB) und Privatwohnungen von DFB-Verantwortlichen. Es geht um den Verdacht der Steuerhinterziehung bei Einnahmen aus der Bandenwerbung von Heimländerspielen. Es gehe um Steuerhinterziehung «in besonders schweren Fällen», wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt mitteilte. Im Fokus der Ermittler stehen Länderspiele aus den Jahren 2014 und 2015 sowie sechs aktuelle und ehemalige Verantwortliche des DFB.

Dem Sextett wird zur Last gelegt, Einnahmen bewusst falsch deklariert zu haben. Damit sei der DFB einer Besteuerung in Höhe von rund 4,7 Millionen Euro entgangen. Namen der Verdächtigen nannte die Behörde nicht. Verbandspräsident war damals Wolfgang Niersbach, der wegen des immer noch nicht restlos aufgeklärten «Sommermärchen»-Skandals um die WM 2006 zurücktrat. (ram/sda)

Bild: www.imago-images.de

NHL will am 1. Januar starten

Die NHL will die kommende Saison am 1. Januar 2021 beginnen. Dies hat der Liga-Boss Gary Bettman am Rande des Drafts bestätigt. Details zum Zeitplan würden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Die abgelaufene Saison war wegen der Coronavirus-Krise monatelang unterbrochen, sie ging erst vergangene Woche mit dem Stanley-Cup-Sieg der Tampa Bay Lightning zu Ende. (ram/sda)

Lakers fehlt noch ein Sieg

Die Los Angeles Lakers sind im NBA-Playoff-Final bloss noch einen Sieg vom Titel entfernt. Das Team aus Kalifornien gewann gegen Miami Heat die vierte Partie 102:96 und zog in der Best-of-7-Serie auf 3:1 Siege davon. Den Lakers winkt ihr 17. Titel, der erste seit 2010.

LeBron James mit 28 Punkten und Anthony Davis mit 22 Zählern waren in einer engen Partie mit zahlreichen Führungswechseln und nie mehr als einem einstelligen Vorsprung für eine Mannschaft die herausragenden Figuren der Lakers. Jimmy Butler hingegen, der Miami Heat in Spiel 3 mit 40 Punkten fast im Alleingang den Sieg beschert hatte, musste sich diesmal mit 22 Zählern begnügen. (ram/sda)

Stützle als Nummer 3 gedraftet

Keine Überraschung beim NHL-Draft: Die New York Rangers haben an erster Stelle Alexis Lafrenière (Bild) gezogen. Auch die Nummer 2 des Drafts ist Kanadier: Quinton Byfield, der von den Los Angeles Kings geholt wurde. Als Dritter wurde mit Tim Stützle ein Deutscher gezogen: Seine Rechte sicherten sich die Ottawa Senators.

Schweizer Eishockeytalente wurden in der 1. Runde erwartungsgemäss nicht gedraftet. Dafür an Nummer 9 mit Marco Rossi ein bei den ZSC Lions ausgebildeter Österreicher. Für ihn entschieden sich die Minnesota Wild. (ram)

Bild: AP

Nadal besteht Test gegen Sinner

Rafael Nadal liess sich auf dem Weg zu seinem 13. Roland-Garros-Titel auch vom Teenager Jannik Sinner nicht stoppen. Der Sandkönig zog mit einem 7:6 (7:4), 6:4, 6:1-Sieg in die Halbfinals ein, er feierte in seinem 100. Spiel in Roland Garros seinen 98. Sieg. Nadal kann sich nun gegen Diego Schwartzman (ATP 14) für das Ausscheiden in Rom rächen.

Der 19-jährige Südtiroler Sinner hatte im Achtelfinal den US-Open-Finalisten Alexander Zverev ausgeschaltet, doch Nadal in Paris war (noch) eine Nummer zu gross. Der Italiener, der in die Top 50 der Weltrangliste vorstossen wird, startete fulminant und führte sowohl im ersten als auch im zweiten Satz mit einem Break. Am Ende setzte sich aber in gut zweidreiviertel Stunden die Routine Nadals durch. Die Partie ging erst um 1:25 Uhr zu Ende. Nie zuvor hatte am French Open ein Spiel später geendet. (ram/sda)

Bild: keystone

Thiem nach Marathon ausgeschieden

Der Argentinier Diego Schwartzman steht am French Open erstmals in einem Grand-Slam-Halbfinal. Die Weltnummer 14 rang den US-Open-Champion Dominic Thiem in einem Marathon nieder.

Schwartzman hatte seine gute Form bereits mit der Finalqualifikation beim Masters-1000-Turnier in Rom unter Beweis gestellt, sein Sieg gegen den Österreicher war aber dennoch überraschend. Nach 5:08 Stunden war er jedoch etwas frischer und behielt mit 7:6 (7:1), 5:7, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2 die Oberhand. Im Halbfinal trifft er auf den Sandkönig Rafael Nadal oder den Südtiroler Jannik Sinner, die nach Redaktionsschluss spielten.

Schwartzman hatte seinen vierten Grand-Slam-Viertelfinal ohne Satzverlust erreicht, während Thiem bereits zuvor mehr als zehn Stunden auf dem Platz gestanden hatte. Bei garstigen Verhältnissen mit viel Wind lieferten sich die beiden guten Kumpels den erwarteten Abnützungskampf mit einer Fülle von intensiven Grundlinienduellen und insgesamt 19 Breaks.

Mit seinem Sieg verhinderte Schwartzman, dass sich Thiem unter die ganz Grossen reihen konnte. Er wäre erst der vierte Spieler nach Novak Djokovic, Roger Federer und Rafael Nadal mit fünf Roland-Garros-Halbfinals in Folge gewesen. (sda)

Bild: keystone

Verdacht auf Wettbetrug im Frauendoppel des French Open

Die Pariser Staatsanwaltschaft untersucht den Verdacht der Spielmanipulationen bei einem Spiel des French Open. Es seien Vorermittlungen wegen bandenmässigen Betrugs und Sportkorruption eingeleitet worden, wie die Pariser Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Die Tageszeitung «Die Welt» hatte zuvor berichtet, dass mehrere Wettanbieter wegen auffälliger Wetteinsätze Alarm geschlagen hätten.

Wie die französische Sportzeitung «L'Équipe» berichtetet, soll es sich bei der betroffenen Partie um ein Frauendoppel der 1. Runde vom 30. September handeln. Konkret gehe es um ein Game, das die russisch-amerikanische Paarung Jana Sizikowa/Madison Brengle gegen die Rumäninnen Andreea Mitu und Patricia Maria Tig verloren und auf das hohe Wetteinsätze gesetzt wurden. Sizikowa produzierte dabei zwei Doppel- und zwei weitere einfache Fehler.

Die Pariser Staatsanwaltschaft machte dazu keine Angaben. Es hiess lediglich, dass die Untersuchungen am 1. Oktober eingeleitet worden seien. (sda/afp)

Bild: keystone

Giro: Démare siegt im Sprint

Die 4. Etappe des Giro d'Italia nach Villafranca Tirrena wurde zur Beute von Arnaud Démare. Der Franzose von Groupama-FDJ setzte sich im Sprint des Feldes hauchdünn vor dem Slowaken Peter Sagan und Davide Ballerini durch.

Im Gesamtklassement brachte die 140 km lange Etappe von Catania nach Villafranco Tirrena wie erwartet keine grossen Umstürze. Dank Sprint-Bonifikationen baute der portugiesische Leader Joao Almeida die Führung gegenüber dem zuvor zeitgleichen Jonathan Caicedo um zwei Sekunden aus.

Die prägende Rolle in der 4. Etappe spielte lange der Schweizer Simon Pellaud. Im Anstieg zum Portella Mandrazzi distanzierte der 27-jährige Profi vom Team Androni Giocattoli-Sidermec seine letzten beiden Begleiter und führte das Rennen in der Folge während 40 km solo an. Erst 22 Kilometer vor dem Ziel stoppte das Peloton die Flucht des Wallisers. (aeg/sda)

Bild: keystone

Pogacar beendet seine Saison

Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar bestreitet in dieser Saison keine Rennen mehr. Gemäss den Verantwortlichen des UAE Teams Emirates benötigt der 22-jährige Slowene eine Pause. Ursprünglich hatte Pogacar beabsichtigt, am übernächsten Sonntag noch die Flandern-Rundfahrt zu bestreiten. Im Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich, seinem nunmehr letzten Start in diesem Jahr, wurde Pogacar hinter seinem Landsmann Primoz Roglic und dem Berner Marc Hirschi Dritter. (pre/sda)

Bild: keystone

Auch Switolina draussen

Das Favoritensterben im Frauentableau des French Open geht weiter. Im Viertelfinal scheiterte mit der Weltnummer 5 Jelina Switolina die höchstklassierte verbliebene Spielerin. Die Ukrainerin unterlag der Qualifikantin Nadia Podoroska (WTA 131) mit 2:6, 4:6.

Die 23-jährige Argentinierin spielt ihr erstes Roland Garros und hatte zuvor noch nie ein Spiel im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers gewonnen. Nun steht sie als erste Qualifikantin in Paris im Halbfinal. Dort wartet am Donnerstag mit der Polin Iga Swiatek (WTA 54) oder der Italienerin Martina Trevisan (WTA 159), ebenfalls eine Qualifikantin, eine andere ungesetzte Spielerin. (abu/sda)

Thomas muss aufgeben

Geraint Thomas hat den 103. Giro d'Italia vor dem Start zur 4. Etappe von Catania nach Villafranca Tirrena aufgegeben. Dies gab Ineos, das Team des 34-jährigen Radprofis, bekannt.Thomas, der die Tour de France 2018 gewonnen hatte und als Top-Favorit auf den Gesamtsieg bei der diesjährigen Italien-Rundfahrt galt, war am Montag in der neutralen Phase vor dem eigentlichen Rennstart wegen eines Getränkebidons gestürzt. Sichtlich gezeichnet musste der Waliser schon vor dem 19 km langen Schlussanstieg zum Ätna abreissen lassen.

Letztlich büsste er über 12 Minuten auf die Spitze ein.Das Jahr 2020 wird Thomas in ganz schlechter Erinnerung bleiben. Zunächst erhielt er wegen nicht genügender Form von der Teamführung kein Aufgebot für die Tour de France, danach verpasste er an den Weltmeisterschaften in Imola als Vierter knapp eine Medaille im Zeitfahren und nun musste er als Anwärter auf den Giro-Sieg die Rundfahrt vorzeitig verlassen. (sda)

Brännström für kurze Zeit ein Tiger

Der schwedische Verteidiger Erik Brännström läuft als Vorbereitung auf die NHL-Saison, die frühestens am 1. Dezember beginnen dürfte, für die SCL Tigers auf. Die Ottawa Senators bestätigten per Twitter die Ausleihe des 21-jährigen Schweden, der vergangene Saison 31 NHL-Partien bestritt. (abu/sda)

The #Sens have loaned defenceman Erik Brannstrom to SC Langnau (Swiss NLA). Per the agreement, Brannstrom will be returned to the #Sens ahead of Ottawa’s 2020-21 NHL training camp. — Sens Communications (@Media_Sens) October 5, 2020

Bern und Genf-Servette ohne Gegentor weiter

In den Sechzehntelfinals im Schweizer Cup sind am Montag zwei weitere Teams aus der National League weitergekommen. Bern siegte beim EHC Basel 4:0, und Genf-Servette setzte sich in La Chaux-de-Fonds 3:0 durch.

Die von Christian Weber gecoachten Basler, in der Meisterschaft drittklassig, schlugen sich gut. Bis zur Hälfte des Spiels hielten sie mit einem 0:1-Rückstand alles offen. Grégory Sciaroni zeichnete sich als zweifacher Torschütze aus. Dustin Jeffrey glückten ein Tor und zwei Assists. Für den in seiner Liga an 7. Stelle klassierte EHC Basel verhinderte der stark spielende Torhüter Tim Guggisberg eine höhere Niederlage. (cma/sda)

51' Tor 🚨 SCB. Gregory Sciaroni mit seinem zweiten Treffer heute Abend. *0:4 pic.twitter.com/J9dOvVj20L — SC Bern (@scbern_news) October 5, 2020

Auch Djokovic locker im Viertelfinal

Novak Djokovic marschiert in Paris weiter durch. Der Serbe machte im Achtelfinal auch mit dem als Nummer 15 gesetzten Russen Karen Chatschanow kurzen Prozess (6:4, 6:3, 6:3). In vier Spielen gab die Weltnummer 1 nur gerade 25 Games ab, im Schnitt knapp mehr als zwei pro Satz. Im Viertelfinal trifft der 17-fache Grandslamsieger jetzt entweder auf Pablo Carreño Busta oder Daniel Altmaier. (cma/sda)

Bild: keystone

Ecuadorianer triumphiert auf dem Ätna

Die 3. Etappe mit der Bergankunft auf dem Ätna brachte die erwarteten Veränderungen in der Gesamtwertung des Giro d'Italia. Der Portugiese Joao Almeida übernahm als Elfter der Tageswertung das rosa Leadertrikot vom Italiener Filippo Ganna, dem Sieger des Auftaktzeitfahrens vom Samstag.

Den Tagessieg sicherte sich Jonathan Caicedo, der in der Gesamtwertung zeitgleich mit Almeida neu Platz 2 belegt. Der Ecuadorianer, der zur Fluchtgruppe des Tages gehört hatte, siegte nach 150 km solo vor dem Italiener Giovanni Visconti und dem Belgier Harm Vanhoucke. Mit dem Briten Geraint Thomas fiel einer der meistgenannten Favoriten aus der Entscheidung im Kampf um den Gesamtsieg. Auch sein Landsmann Simon Yates verlor viel Zeit. (pre/sda)

Tsitsipas erstmals im Paris-Viertelfinal

Der Grieche Stefanos Tsitsipas steht am French Open erstmals im Viertelfinal, wo er auf den ebenfalls erst 22-jährigen Russen Andrej Rublew trifft. Erst einmal hatte Tsitsipas in der Karriere die Achtelfinals überstanden, als er am Australian Open 2019 mit einem überraschenden Sieg gegen Roger Federer seinen Durchbruch feierte.

In Paris verlor er in der 1. Runde die ersten zwei Sätze, legt aber seither einen Steigerungslauf hin. Unter dem wegen leichten Regens geschlossenen Dachs des Court Philippe-Chatrier setzte sich der als Nummer 5 gesetzte Masters-Sieger des letzten Jahres in 2:26 Stunden 6:3, 7:6 (11:9), 6:2 gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov (ATP 20) durch.

Rublew (ATP 12) mühte sich derweil im zunehmend stärker werdenden Nieselregen fast vier Stunden mit dem grundsoliden Ungarn Marton Fucsovics (ATP 63) ab, ehe er sich mit 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 7:6 (7:3) durchsetzte. (pre/sda)

Achilles. Odysseus. Tsitsipas. Add this legend to the 🇬🇷 epics ✍️@StefTsitsipas becomes the first Greek player to reach the quarter-finals in Paris eliminating Dimitrov 6-3 7-6(9) 6-2.#RolandGarros pic.twitter.com/7kFpC3R1YM — Roland-Garros (@rolandgarros) October 5, 2020

Barça macht 97 Millionen Euro Verlust

Die Corona-Pandemie hat ein tiefes Loch in die Kasse des FC Barcelona gerissen. Die Katalanen weisen für das Vereinsjahr 2019/2020 einen Verlust von 97 Millionen Euro aus. Die Einnahmen sind um 203 Millionen auf 855 Millionen Euro zurückgegangen. Der vor der Krise aufgestellte Finanzplan hatte Einnahmen von mehr als einer Milliarde Euro vorgesehen.

Um die Verluste in Grenzen zu halten, hat der Klub die Ausgaben um 74 Millionen Euro zurückgefahren. Die Schulden sind nach Angaben des FC Barcelona auf 379 Millionen Euro gestiegen. Vor allem die Schliessung der Stadien, in denen die Spiele seit März ohne Zuschauer ausgetragen wurden, zogen grosse finanzielle Einbussen mit sich. Zudem gingen die Einnahmen aus TV-Rechten und Spielertransfers stark zurück. (pre/sda)

The latest economic news surrounding Espai Barçahttps://t.co/Ea8tKpIn1x — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 5, 2020

Siegemund sensationell im Viertelfinal

Die Deutsche Laura Siegemund (WTA 66) qualifizierte sich beim French Open im Alter von 32 Jahren erstmals für einen Grand-Slam-Viertelfinal. Die Doppelsiegerin am US Open entschied das Duell zweier Aussenseiterinnen gegen die Spanierin Paula Badosa (WTA 87) für sich und trifft nun auf Petra Kvitova, die sich gegen die Chinesin Zhang Shuai mit 6:2, 6:4 durchsetzte. Die zweifache Wimbledonsiegerin und aktuelle Nummer 11 der Welt ist keine Sandspezialistin. Sie steht am French Open erst zum zweiten Mal nach 2012 in der Runde der letzten acht, hat aber noch keinen Satz verloren. (pre/sda)

Cup-Sechzehntelfinal der ZSC Lions wegen Corona-Fall verschoben

Das Zürcher Derby im Cup-Sechzehntelfinal zwischen dem EHC Dübendorf und den ZSC Lions kann aufgrund eines Corona-Falls beim Klub aus der MySports League nicht planmässig stattfinden. Die Partie wurde vom Dienstagabend auf den 20. Oktober verschoben. (abu/sda)

Aufgrund eines positiven Covid-Falls beim EHC Dübendorf wird die Cup 1/16-Final Partie zwischen Dübendorf und den ZSC Lions auf den 20. Oktober verschoben.

👉 https://t.co/BeSufs5Hgp pic.twitter.com/iU2xKtasgt — ZSC Lions (@zsclions) October 5, 2020

Thun-Trainer Schneider tritt zurück

Marc Schneider tritt per sofort als Trainer des FC Thun zurück. Nach dem Abstieg aus der Super League und nur einem Punkt aus den ersten drei Spielen in der Challenge League stellt der 40-Jährige seinen Job zur Verfügung. «Aus verschiedenen Gründen habe ich nun gespürt, dass es nicht mehr zu 100 Prozent passt. Deshalb habe ich diese Entscheidung getroffen. Der FC Thun ist und bleibt für mich eine Herzensangelegenheit», wird Schneider in einer Medienmitteilung zitiert.

Schneider war etwas mehr als drei Jahre lang Trainer in Thun. Höhepunkt war das Erreichen des Cupfinals 2019 und die Qualifikation für die Europa League im selben Jahr. Sportchef Andres Gerber ist zuversichtlich, rasch eine Nachfolgelösung präsentieren zu können.(pre)

Bild: keystone

Miami Heat schaffen den Anschluss

Miami Heat meldete sich im NBA-Playoff-Final gegen die Los Angeles Lakers zurück. Das Team aus Florida gewann die dritte Partie 115:104 und verkürzte in der Best-of-7-Serie auf 1:2 Siege.

Obwohl Bam Adebayo und Goran Dragic wegen Verletzungen immer noch fehlen, dominierte Miami in der Blase von Orlando die dritte Partie in der Nacht auf Montag mehrheitlich. So erspielten sich die Südstaatler im ersten Viertel einen 13-Punkte-Vorsprung, im dritten Viertel lagen sie zeitweise mit 14 Zählern in Front. Dabei lief Jimmy Butler mit 40 Punkten, 11 Rebounds und 13 Assists zu grosser Form auf. (abu/sda)

Bild: keystone

Rakitic remisiert bei Rückkehr nach Barcelona

Das Spitzenspiel der 5. Runde der spanischen Meisterschaft endete ohne Sieger. Europa-League-Sieger Sevilla kam bei Barcelona zu einem 1:1-Remis.

Die Gäste aus Sevilla gingen bei der Rückkehr von Ivan Rakitic ins Camp Nou bereits in der 8. Minute in Führung. Luuk de Jong nutzte eine schlechte Kopfball-Intervention seines Landsmanns Frenkie de Jong nach einem Corner zum 2. Saisontor. Die Antwort der Katalanen folgte auf den Punkt. Philippe Coutinho glich zwei Minuten nach dem Rückstand auf Vorarbeit von Lionel Messi für die Katalanen aus. Sevilla sowie Barcelona hatten ihre ersten beiden Liga-Einsätze siegreich gestaltet.

Real Madrid setzte sich derweil dank einem 2:0-Sieg gegen Levante an die Tabellenspitze. Das Team von Zinedine Zidane feierte nach einem Unentschieden zum Auftakt den dritten Sieg in Serie. Vinicius Junior (16.) und Karim Benzema (95.) erzielten die Tore zum Auswärtssieg in Valencia. (bal/sda)

Bild: keystone

Seferovic trifft doppelt

Haris Seferovic hat sich für die Länderspiele mit der Schweizer Nationalmannschaft warmgeschossen. Der Benfica-Stürmer traf beim 3:2-Heimsieg gegen Farense zwei Mal. Seferovic wurde unmittelbar nach dem 1:1-Ausgleich der Gäste in der 54. Minute eingewechselt und sorgte mit seinen Treffern für die Entscheidung. Farenses 2:3 kam erst tief in der Nachspielzeit. Benfica hat nach drei Runden weiterhin eine weisse Weste. (ram)

Thiem kämpft sich weiter

Nach dreieinhalb Stunden steht Dominic Thiem im Viertelfinal der French Open. Der an Nummer 3 gesetzte Österreicher setzte sich gegen Hugo Gaston, den Bezwinger von Stan Wawrinka, in fünf Sätzen durch. Thiem gewann 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 6:3. Er trifft nun auf Diego Schwartzman (12). Der Argentinier beendete das Turnier des Italieners Lorenzo Sonego durch einen 6:1, 6:3, 6:4-Sieg. (ram)

Bild: keystone

