Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Semenya wird Fussballerin

Leichtathletin Caster Semenya wechselt die Sportart. Die 800-m-Olympiasiegerin spielt neu Fussball in ihrer Heimat Südafrika. Ab der kommenden Saison läuft Semenya für JVW auf. «Ich bin dankbar, dass ich diese Gelegenheit erhalte. Hoffentlich kann ich dem Klub so viel wie möglich geben», wurde die 28-Jährige zitiert.

Semenya darf derzeit wegen ihres zu hohen Testosteronspiegels keine Rennen über 800 m bestreiten. Ihr Rekurs gegen die neue Regelung des Leichtathletik-Weltverbands ist noch hängig. (ram)

Amazing! Olympic champion, Caster Semenya, looks to be line to make her debut as a footballer in 2020... 🐍⚽️ https://t.co/KR7H8dcf4A pic.twitter.com/5HQOc3XfDV — Joe Crann (@YesWeCrann) September 5, 2019

Rodgers führt die Packers zum Sieg

Mit 10:3 haben die Green Bay Packers zum Auftakt in die 100. NFL-Saison die Chicago Bears geschlagen. Das Duell der ältesten Rivalen in der Liga Geschichte bot offensiv kaum Höhepunkte. Fünf der ersten sechs Drives endeten mit einem Punt. Lediglich den Bears gelang es, mit einem Field Goal zu punkten.

Danach drehte Packers-Quarterback Aaron Rodgers , der am Ende auf 203 Passing Yards kam und fünfmal gesackt wurde, aber auf. Mit einem 47-Yard-Pass bediente er seinen Receiver Marquez Valdes-Scantling. Nur drei Plays später jubelten die Gäste über den ersten Touchdown der neuen Saison. Die Bears konnten nicht reagieren. Nach einem weiteren 4th Down im letzten Viertel gab es sogar Buhrufe der Fans.

Eine Interception 188 Sekunden vor Schluss beendete dann endgültig die Hoffnungen der heimischen Fans. Bereits in der Red Zone angelangt warf Bears-Quarterback Mitch Trubisky den Ball ausgerechnet seinem früheren Teamkollegen Adrian Amos in die Arme. Wenig später verwandelte Packers-Kicker Mason Crosby das Field Goal zum 10:3-Endstand. (pre)

Neuer Job für Maradona

Argentiniens Fussballgott Diego Armando Maradona ist neuer Trainer von Gimnasia y Esgrima. Der argentinische Meister 1929 ist neben Estudiantes der zweite grosse Klub aus der Stadt La Plata. Zuletzt war der 58-jährige Maradona in Mexiko bei Dorados de Sinaloa als Trainer engagiert. (ram)

🐺🙌🏻 ¡Bienvenido a la manada, Diego!



Diego Armando Maradona es el nuevo técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata. El "10" firmó contrato por un año con el lobo.#DaleLobo#El10EnElBosque pic.twitter.com/ye9hhJHtSM — Quimey Herrera (@QuimeyHerrera1) September 4, 2019

Nationaltrainer von Costa Rica tritt aus Langeweile zurück

Der Trainer der Nationalmannschaft von Costa Rica, Gustavo Matosas, ist zurückgetreten – und hat Langeweile als Grund angegeben. «Ich wusste nicht, dass es so langweilig ist, Trainer einer Nationalmannschaft zu sein», sagte der 52-Jährige. Bereits beim Testspiel am Freitag gegen sein Heimatland Uruguay wird Matosas nicht mehr auf der Bank sitzen.

Der frühere Mittelfeldspieler hatte die «Ticos» erst im vergangenen Oktober nach dem Ausscheiden in der WM-Gruppenphase übernommen. Seine drei vorherigen Stationen bei Vereinen in Saudi-Arabien, Paraguay und Argentinien, waren ebenfalls nur von kurzer Dauer gewesen. Zuvor war er einige Jahre lang in Mexiko gewesen und hatte dort Klubs trainiert. (ram/sda/dpa)

Bild: EPA

Gilbert siegt in Bilbao

Der Belgier Philippe Gilbert feierte in der 12. Etappe der Spanien-Rundfahrt einen Solosieg. Der Ex-Weltmeister setzte sich in Bilbao nach 171 Kilometern drei Sekunden vor seinen ersten Verfolgern durch. Den entscheidenden Angriff lancierte der 37-jährige Gilbert im letzten Anstieg des Tages rund 9 km vor dem Ziel aus einer Spitzengruppe heraus.

In der Gesamtwertung blieb alles beim Alten. Der slowenische Leader Primoz Roglic liegt unverändert 1:52 Minuten vor Weltmeister Alejandro Valverde. Morgen wartet im Schlussanstieg nach Los Machucos eine bis zu 25 Prozent steile Strasse auf die Fahrer. (ram/sda)

Profi-Vertrag für Rad-Talent Bissegger

Kurz vor seinem 21. Geburtstag hat Stefan Bissegger einen Profivertrag in der World Tour unterschrieben. Der Thurgauer wird ab dem 1. August 2020 für EF Education First an den Start gehen. Bis dahin fokussiert sich Bissegger auf die Olympischen Spiele in Tokio, wo er mit dem Schweizer Bahnvierer eine Medaille anvisiert. Zuletzt gewann der gelernte Velomechaniker eine Etappe an der Tour de l'Avenir, dem wichtigsten Nachwuchsrennen der Welt. (ram)

Florence Schelling im SRF-Expertenteam

Das Expertenteam fürs Eishockey im Schweizer Fernsehen ist wieder komplett. Die frühere Nationaltorhüterin Florence Schelling analysiert für SRF ab der kommenden Saison die Spiele in der National League und der Nationalmannschaft. Schelling wird sich mit den bisherigen Experten Marc Reichert, Mario Rottaris, Mark Streit und Christian Weber abwechseln.

In ihrer im Mai vergangenen Jahres beendeten Karriere bestritt Schelling 190 Länderspiele. Sie nahm an elf Weltmeisterschaften und vier Olympischen Winterspielen teil. Nach dem Gewinn von WM-Bronze 2012 folgte zwei Jahre später die Krönung mit der Bronzemedaille und der Auszeichnung als wertvollste Spielerin (MVP) des Turniers bei den Olympischen Spielen in Sotschi. (abu/sda)

Rekordvertrag für Running Back Elliot

Running Back Ezekiel Elliott und die NFL-Franchise Dallas Cowboys haben sich kurz vor dem Start der neuen Saison auf eine Vertragsverlängerung geeinigt.

Der 24-Jährige, der sich aufgrund der Vertragsverhandlungen nicht mit dem Team aus dem US-Bundesstaat Texas auf die neue Saison vorbereitet hatte, unterschrieb einen mit 90 Millionen Dollar dotierten Sechsjahresvertrag, der ihn bis 2026 in Dallas halten wird. Mit einer garantierten Vertragssumme von 50 Millionen Dollar wird Elliott damit zum bestbezahlten Running Back der NFL-Geschichte. (abu/sda/dpa)

Bild: AP/AP

Trauer um Fernandez Ochoa

Die frühere spanische Skirennfahrin Blanca Fernandez Ochoa ist beim Wandern ums Leben gekommen. Ein Suchtrupp stiess auf den leblosen Körper der 56-Jährigen, die seit knapp zwei Wochen vermisst wurde. Weshalb sie ums Leben gekommen ist, wird nun untersucht.

Fernandez Ochoa hatte vier Weltcuprennen für sich entschieden und 1992 als Höhepunkt ihrer Karriere in Albertville im Slalom Olympia-Bronze gewonnen. Es war die zweite und bis heute letzte olympische Medaille für Spanien in den alpinen Wettbewerben. Die erste hatte ihr Bruder Francisco geholt, als er 1972 in Sapporo überraschend Slalom-Olympiasieger wurde. (ram/sda)

Bild: EPA

Aymeric Laporte droht lange Pause

Englands Meister Manchester City muss möglicherweise lange Zeit ohne den verletzten Innenverteidiger Aymeric Laporte auskommen. Der 25-jährige französische Internationale, von Citys Trainer Pep Guardiola als «bester linker Innenverteidiger Europas» bezeichnet, verletzte sich im letzten Meisterschaftsspiel gegen Brighton (4:0) am linken Knie. Er zog sich einen Knorpel- und einen Meniskusschaden zu. Mittlerweile wurde er in Barcelona operiert. Über die Dauer des Ausfalls wurde nichts bekannt. Im Normalfall ziehen solche Verletzungen eine mehrmonatige Pause nach sich. (ram/sda/ap)

Bild: EPA

Bayern mit Rekorden bei Umsatz und Gewinn

Bayern München bleibt der Krösus im deutschen Fussball. Die Münchner haben in der letzten Saison einen Umsatz von 750,4 Millionen Euro generiert, was einen Vereinsrekord und gegenüber der Vorsaison eine Steigerung um 14,1 Prozent darstellt. Zudem wuchs der Nettogewinn von 29,5 Millionen auf den Rekordbetrag von 52,5 Millionen Euro. Das Eigenkapital beträgt nunmehr rund eine halbe Milliarde Euro. (ram/sda/dpa)

Bild: EPA

Ronaldo in der Schnupperlehre

Im Training von Europameister Portugal fängt ein Kameramann eine skurrile Szene ein. Natürlich hält er auf Cristiano Ronaldo und so entgeht ihm nicht, wie sich der Superstar Renato Sanches zuwendet, sich dessen Haar greift und daran schnuppert. Danach lacht CR7, die Reaktion seines Mitspielers ist nicht zu sehen. Die Stimmung scheint definitiv gut zu sein bei den Portugiesen, die am Samstag in der EM-Qualifikation im Belgrader «Marakana» gegen Serbien antreten müssen. (ram)

Cristiano Ronaldo had a good sniff of Renato Sanches' hair in training today. pic.twitter.com/2djWW82Fak — ESPN FC (@ESPNFC) September 3, 2019

Schweizerinnen starten mit Kantersieg in EM-Quali

Dem Schweizer Frauen-Nationalteam ist der Auftakt in die EM-Qualifikation gelungen. Das Team des dänischen Nationaltrainers Nils Nielsen, der Ende 2018 auf Martina Voss-Tecklenburg folgte, besiegte in Schaffhausen das inferiore Litauen letztlich ungefährdet mit 4:0 (1:0).

Die Tore für die Schweiz fielen durch ein Eigentor der Litauerin Milda Liuzinaite (18.), sowie in der zweiten Halbzeit durch Fabienne Humm (47.), Ramona Bachmann (68.) und Ana-Maria Crnogorcevic (79.). Für die 28-jährige Bernerin war es der 54. Treffer im Nationalteam, womit sie nun alleinige SFV-Rekordtorschützin ist.

Das nächste Spiel bestreitet die Schweiz am 4. Oktober auswärts wiederum gegen Litauen. Belgien, Kroatien und Rumänien heissen auf dem Weg an die WM-Endrunde 2021 in England die weiteren Gegner der Schweizerinnen. (pre/sda)

Florijana Ismaili - für immer in unseren Herzen ♥️🙏



Toujours dans nos cœurs

Per sempre nei nostri cuori pic.twitter.com/bcONOXqaMD — nationalteams_SFVASF (@SFV_ASF) September 3, 2019

Roglic nach Zeitfahren neu in Rot

Primoz Roglic hat das einzige Einzelzeitfahren der 74. Spanien-Rundfahrt zu einer eindrucksvollen Machtdemonstration genutzt. Der 29-jährige Slowene, als Teenager einer der stärksten Skispringer der Welt, flog regelrecht dem Ziel in Pau entgegen. Er sicherte sich nach den 36,2 km in den französischen Pyrenäen überlegen den Tagessieg vor dem Neuseeländer Patrick Bevin (0:25 zurück) und gleichzeitig auch erstmals in dieser Rundfahrt das rote Leadertrikot.

Der bisherige Leader Nairo Quintana erlebte ein Desaster und verlor als 27. mehr als drei Minuten auf Roglic, der erstmals eine Vuelta-Etappe gewann. Die mittelschwere 11. Etappe am Mittwoch führt über 180 km vom französischen Saint Palais ins Baskenland nach Urdax-Dantxarinea. (pre/sda)

Etapa 10 - Stage 10 | #LaVuelta19



🇪🇸 Vive el último kilómetro de la victoria de @rogla gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Primoz Roglic's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/FZvmT3gZO6 — La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2019

EV Zug steigert Umsatz

Der Playoff-Finalist EV Zug steigerte im vergangenen Geschäftsjahr den Umsatz um 1,5 Millionen auf gut 31 Millionen Franken. Der sportliche Erfolg, die Public Viewings und steigende Anzahl von Geschäftsanlässen in den Räumlichkeiten der EVZ Gastronomie machten dies möglich. Im konsolidierten Finanzergebnis resultiert ein Plus von 519'483 Franken. Unter dem Strich weisen die EVZ Holding AG wie auch der Eissportverein Zug einen Gewinn von je rund 20'000 Franken aus.

In der Saison 2018/19 hatte der EVZ eine Stadionauslastung von 97 Prozent. Die Nachfrage an Karten für die kommende Saison war erneut sehr gross. Der Verkauf wurde bei 6000 Dauereintritten gestoppt, damit für die Meisterschaft noch Einzeltickets verfügbar sind. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

