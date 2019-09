Sport

Sport-News

Sport-News: Fussball-Torhüter Dziugas Bartkus misslingt ein Dribbling



Sport-News

Wenn der Goalie einen Trick versucht … +++ Durstige Hochstapler im Stadion

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Ach, lieber Goalie …

… lass das mit den Tricks doch bleiben! Torhüter Dziugas Bartkus will den Ball lässig mit der Hacke vor einem heranstürmenden Gegner klären. Doch das misslingt und dieser kommt zur Torchance – die Bartkus wiederum glänzend zunichte macht. Die eine Szene zeigt wohl, weshalb er Goalie wurde und nicht Stürmer. Sein Klub, Hapel Kiryat Shmona, verliert gegen Hapoel Kfar Saba dennoch mit 1:3. (ram)

Hochstapler beim Baseball

Dem Baseball haftet hierzulande der Ruf an, ein recht langweiliger Sport zu sein. Ob es stimmt? Bei den Chicago Cubs jedenfalls beschäftigten sich Fans damit, einen riesigen Becherturm zu bauen. Es geht genau so lange gut, bis der TV-Reporter fragt, wie lange das wohl noch gut geht … (ram)

Zuschauerrekord am US Open

Die US Tennis Open in New York haben in den ersten acht Tagen so viele Besucher angelockt wie noch nie zu diesem Zeitpunkt. Bisher strömten bereits 540'333 Tennis-Fans zu dem Grand-Slam-Turnier auf die Anlage in Flushing Meadows. (ram/sda)

Die besten Bilder des US Open

Nairo Quintana wechselt Ende Saison das Team

Der Kolumbianer Nairo Quintana (29) wird nach dieser Saison einen neuen Arbeitgeber haben. Der aktuelle Leader der Vuelta wechselt mit einem für drei Jahre gültigen Vertrag von der spanischen Equipe Movistar zur französischen Mannschaft Arkea-Samsic. Bei seinem zukünftigen Team wird sich Quintana die Rolle des Captains mit dem Franzosen Warren Barguil teilen. (abu/sda)

Bild: EPA

FCB arbeitet neu mit San Lorenzo zusammen

Der FC Basel und der argentinische Verein Atlético San Lorenzo de Almagro haben eine Absichtserklärung für die Zusammenarbeit im Sport-Bereich unterschrieben.

Eines der Ziele der im Detail noch zu definierenden Kooperation zwischen dem FCB und dem Verein aus Buenos Aires ist es, durch einen konstanten Informationsaustausch in Zukunft Spieler von San Lorenzo, die für den europäischen Fussballmarkt interessant sein könnten, frühzeitig zu erkennen und allenfalls im FCB-Kader zur weiteren Ausbildung sowie zur Marktwertsteigerung zu integrieren. (pre/sda)

Grossaufgebot sucht nach Fernandez Ochoa

Das Verschwinden der ehemaligen spanischen Top-Skifahrerin und Olympia-Medaillengewinnerin Blanca Fernandez Ochoa löst nahe Madrid eine massive Suchaktion aus. Polizei und Zivilgarde durchkämmten am Montag mit einer Hundertschaft sowie mit Spürhunden und dutzenden Freiwilligen ein Wandergebiet in der Sierra de Guadarrama. Die 56-Jährige wird seit dem 23. August vermisst, wie die spanische Nationalpolizei am Wochenende auf Twitter mitgeteilt hatte.

Am Sonntag war ihr Auto nahe Cercedilla ausserhalb von Madrid auf einem Parkplatz gefunden worden. In der Nähe gibt es zahlreiche Wanderwege. Von der ehemaligen Sportlerin fehlte aber zunächst weiter jede Spur. Ihre Familie geht gemäss Medienberichten davon aus, dass Ochoa Fernandez, die die beliebte Ausflugsregion gut gekannt haben soll, verunglückt ist. (pre/sda)

Bild: EPA

Bale rettet Real Madrid und fliegt dann vom Platz

Bei Villarreal kam Real Madrid am Sonntagabend nicht über ein 2:2 hinaus. Ausgerechnet Gareth Bale, der eigentlich nicht mehr erwünschte Waliser, verhinderte mit seinen zwei Toren die Niederlage. Zweimal glich der Flügelstürmer aus, das erste Mal in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit und in der 86. Minute zum 2:2. Kurze Zeit später flog er mit Gelb-Rot vom Platz.

Atlético Madrid hat auch das dritte Meisterschaftsspiel der Saison gewonnen. Gegen den Fussballzwerg Eibar war dazu aber eine Reaktion nötig: Nach 19 Minuten lagen die Hauptstädter mit 0:2 zurück. Jungstar João Felix leitete die Wende ein, die Thomas Partey in der 90. Minute mit dem Siegtreffer zum 3:2 perfekt machte. (ram)

Villarreal - Real Madrid 2:2 (1:1)

20'128 Zuschauer. - Tore: 12. Moreno 1:0. 45. Bale 1:1. 74. Gomez 2:1. 86. Bale 2:2. - Bemerkungen: 94. Gelb-Rote Karte gegen Bale (Real Madrid).

Atlético Madrid - Eibar 3:2 (1:2)

56'664 Zuschauer. - Tore: 7. Charles 0:1. 19. Arbilla 0:2. 27. João Felix 1:2. 52. Vitolo 2:2. 90. Thomas 3:2. (sda)

Schweizer Downhill-Team ohne Medaille

Mountainbikerin Emilie Siegenthaler klassiert sich an der WM in Kanada als beste Schweizerin im Downhill auf Rang 5. Zur Bronzemedaille fehlten der 32-jährigen Bielerin knapp vier Sekunden. «Mein Ziel waren die ersten fünf und ich wollte weniger als 15 Sekunden Rückstand haben. Jetzt sind es fünf Sekunden», sagte Siegenthaler und sprach von einem «Riesen-Lauf».

Beide Downhill-Titel gingen nach Frankreich. WM-Gold bei den Frauen gewann Myriam Nicole. Bei den Männern siegte der zweifache Titelverteidiger Loïc Bruni. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Quintana nach Vuelta-Königsetappe im Leadertrikot

Nairo Quintana hat vor dem ersten Ruhetag der 74. Spanien-Rundfahrt vom Franzosen Nicolas Edet das Leadertrikot übernommen. Der Kolumbianer klassierte sich in der 9. Etappe über 94,4 km von Andorra la Vella nach Cortals d'Encamp als Zweiter und nahm den meistgenannten Konkurrenten um den Vuelta-Sieg mindestens 25 Sekunden ab. Im Gesamtklassement führt Quintana mit sechs Sekunden Vorsprung vor dem Slowenen Primoz Roglic.

Der Sieg in der Königsetappe in Andorra ging an Tadej Pogacar. Der Slowene, mit erst 20 Jahren der jüngste Fahrer im Vuelta-Feld, holte sich seinen ersten Erfolg in einer Grand Tour mit 23 Sekunden Vorsprung. In der Gesamtwertung verbesserte sich Pogacar auf Rang 5. (ram/sda)

GC vergibt Sieg in Vaduz

Rekordmeister GC hat in der 6. Runde der Challenge League in Vaduz Punkte liegengelassen. Die Hoppers führten bis zur 95. Minute, da traf der 17-jährige Noah Zinédine Frick zum 2:2.

Der Sohn von Trainer Mario Frick war mit einem Schuss aus 30 Metern erfolgreich. Weil Lausanne-Sport am Freitag das Derby gegen Aufsteiger Stade Lausanne mit 0:3 verlor, bleibt GC mit zwei Punkten Rückstand am Leader dran. (ram)

Juve gewinnt dank Last-Minute-Eigentor

Das Spitzenspiel der Serie A endet dramatisch. Napolis Verteidiger Kalidou Koulibaly beschert Juventus Turin mit seinem Eigentor in der Nachspielzeit den 4:3-Sieg. Zuvor hatte Napoli innerhalb von einer Viertelstunde einen 0:3-Rückstand aufgeholt. Die drei Tore zum zwischenzeitlichen 3:3 erzielten dabei drei neue Spieler: der griechische Innenverteidiger Konstantinos Manolas (von AS Roma/66.), der mexikanische Flügel Hirving Lozano (PSV Eindhoven/68.) und der italienische Aussenverteidiger Giovanni Di Lorenzo (Empoli/81.).

Beim Blick auf das Score fällt auf Seiten von Juventus weniger der Torschütze Cristiano Ronaldo (3:0/62.) auf als Sturmpartner Gonzalo Higuain. Der Argentinier stand letzte Saison leihweise für Milan und Chelsea im Einsatz, wurde aber von beiden Klubs nicht definitiv übernommen. Juventus nahm den teuren Stürmer eher widerwillig zurück, weil sich im Verlaufe des Sommers alle Kauf-Interessenten zurückzogen. Nun steht Higuain aber wieder in der Startformation des Rekordmeister – und begeisterte die Tifosi mit einem sehenswerten Tor zum 2:0 (19.).

Juventus Turin - Napoli 4:3 (2:0)

40'000 Zuschauer.

Tore: 16. Danilo 1:0. 19. Higuain 2:0. 62. Cristiano Ronaldo 3:0. 66. Manolas 3:1. 68. Lozano 3:2. 81. Di Lorenzo 3:3. 93. Koulibaly (Eigentor) 4:3. (pre/sda)

Die ersten drei Juve-Tore: Video: streamable

Die drei Napoli-Tore: Video: streamable

Das Eigentor von Koulibaly: Video: streamable

Icardi verklagt Arbeitgeber Inter

Der Streit zwischen dem Argentinier Mauro Icardi und seinem Arbeitgeber Inter Mailand könnte in den nächsten Tagen eskalieren. Der 26-jährige Stürmer verklagt den Klub auf 1,5 Millionen Euro, weil er sich diskriminiert fühlt. Inter möchte den in Ungnade gefallenen Icardi noch in diesem Sommer verkaufen, doch der Argentinier schlug bisher auch lukrative Offerten von Napoli und Monaco aus.

Mit der Klage will Icardi nicht nur Geld, sondern auch erreichen, dass er wieder an allen Trainingseinheiten unter Inter-Trainer Antonio Conte teilnehmen kann. In den letzten Wochen war Icardi von den internen Trainingsspielen und taktischen Übungen ausgeschlossen. Der Streit zwischen Icardi und Inter Mailand geht auf den letzten Winter zurück, als man sich nicht auf eine vorzeitige Verlängerung des bis 2021 laufenden Vertrages hatte einigen können. (pre/sda)

Calhanoglu schiesst Milan zum Sieg

Die AC Milan feiert den ersten Erfolg unter Trainer Marco Giampaolo. Gegen Aufsteiger Brescia kommt der Traditionsklub zu einem mühevollen 1:0-Arbeitssieg. Das Tor des Tages fällt bereits in der Anfangsviertelstunde: Hakan Calhanoglu sorgt in der 12. Minute per Kopf für den entscheidenden Treffer.

Milan - Brescia 1:0 (1:0)

56'916 Zuschauer.

Tor: 12. Calhanoglu 1:0.

Bemerkung: Milan mit Rodriguez. (pre/sda)

Barça trotz erstem Fati-Treffer nur mit Remis

Der FC Barcelona gewinnt auch sein zweites Auswärtsspiel in dieser Saison nicht. Der Meister kommt bei Aufsteiger Osasuna nicht über ein 2:2 hinaus. In Abwesenheit der Topskorer Lionel Messi und Luis Suarez trifft nicht der 130 Millionen Euro teure Antoine Griezmann für Barcelona, sondern die eingewechselten Ergänzungsspieler Anssumane Fati, ein 16-jähriger Stürmer aus Guinea, sowie Arthur aus Brasilien.

Für den Sieg reicht es Barça aber nicht, weil Osasuna kurz vor dem Ende durch Doppeltorschütze Roberto Torres mittels Foulpenalty zum 2:2-Ausgleich kam. Der Aufsteiger ist damit auch nach dem Duell mit Meister Barcelona ungeschlagen. Torres hatte in der letzten Saison mit zwölf Toren in der 2. Division massgeblichen Anteil am Aufstieg der Mannschaft aus Pamplona.

Osasuna - FC Barcelona 2:2 (1:0)

16'742 Zuschauer.

Tore: 7. Torres 1:0. 51. Fati 1:1. 64. Arthur 1:2. 81. Torres (Foulpenalty) 2:2. (pre/sda)

