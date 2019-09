Sport

Sport-News: Manuel Akanji fällt für das Länderspiel gegen Gibraltar aus



Akanji fehlt gegen Gibraltar +++ Leclerc im F1-Training der Schnellste

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Leclerc zweimal Schnellster

Charles Leclerc im Ferrari fuhr am ersten Trainingstag für den GP von Italien in Monza zweimal die beste Rundenzeit. Leclerc setzte zum Auftakt zum Heimrennen seines Arbeitgebers dort an, wo er am vergangenen Sonntag in Belgien mit seinem ersten Sieg in der Formel 1 aufgehört hatte.

Am Nachmittag war er auf seiner besten Runde 68 Tausendstel schneller als der zweitplatzierte Lewis Hamilton im Mercedes. Vor allem aber vermochte Leclerc erneut Teamkollege Sebastian Vettel in die Schranken zu weisen. Der Deutsche büsste als Dritter zwei Zehntel ein. (ram/sda)

Bild: AP

Schweiz ohne Akanji gegen Gibraltar

Nach Haris Seferovic fällt mit Manuel Akanji ein zweiter Schweizer für das EM-Qualifikationsspiel am Sonntag in Sion gegen Gibraltar aus. Der Verteidiger von Borussia Dortmund erlitt beim 1:1 in Irland eine Verletzung am linken Sprunggelenk. Er kehrte direkt aus Dublin zum BVB zurück, um dort behandelt zu werden.

Trainer Vladimir Petkovic verzichtete darauf, für Akanji einen Spieler nachzunominieren. Stürmer Seferovic fehlt, weil seine Frau hochschwanger ist. Für ihn wurde Bundesliga-Shootingstar Ruben Vargas aufgeboten. (ram)

Bild: EPA

Semenya wird Fussballerin

Leichtathletin Caster Semenya wechselt die Sportart. Die 800-m-Olympiasiegerin spielt neu Fussball in ihrer Heimat Südafrika. Ab der kommenden Saison läuft Semenya für JVW auf. «Ich bin dankbar, dass ich diese Gelegenheit erhalte. Hoffentlich kann ich dem Klub so viel wie möglich geben», wurde die 28-Jährige zitiert.

Semenya darf derzeit wegen ihres zu hohen Testosteronspiegels keine Rennen über 800 m bestreiten. Ihr Rekurs gegen die neue Regelung des Leichtathletik-Weltverbands ist noch hängig. (ram)

Amazing! Olympic champion, Caster Semenya, looks to be line to make her debut as a footballer in 2020... 🐍⚽️ https://t.co/KR7H8dcf4A pic.twitter.com/5HQOc3XfDV — Joe Crann (@YesWeCrann) September 5, 2019

Rodgers führt die Packers zum Sieg

Mit 10:3 haben die Green Bay Packers zum Auftakt in die 100. NFL-Saison die Chicago Bears geschlagen. Das Duell der ältesten Rivalen in der Liga-Geschichte bot offensiv kaum Höhepunkte. Fünf der ersten sechs Drives endeten mit einem Punkt. Lediglich den Bears gelang es, mit einem Field Goal zu punkten.

Danach drehte Packers-Quarterback Aaron Rodgers, der am Ende auf 203 Passing Yards kam und fünfmal gesackt wurde, aber auf. Mit einem 47-Yard-Pass bediente er seinen Receiver Marquez Valdes-Scantling. Nur drei Plays später jubelten die Gäste über den ersten Touchdown der neuen Saison. Die Bears konnten nicht reagieren. Nach einem weiteren 4th Down im letzten Viertel gab es sogar Buhrufe der Fans.

Eine Interception 188 Sekunden vor Schluss beendete dann endgültig die Hoffnungen der heimischen Fans. Bereits in der Red Zone angelangt warf Bears-Quarterback Mitch Trubisky den Ball ausgerechnet seinem früheren Teamkollegen Adrian Amos in die Arme. Wenig später verwandelte Packers-Kicker Mason Crosby das Field Goal zum 10:3-Endstand. (pre)

Neuer Job für Maradona

Argentiniens Fussballgott Diego Armando Maradona ist neuer Trainer von Gimnasia y Esgrima. Der argentinische Meister 1929 ist neben Estudiantes der zweite grosse Klub aus der Stadt La Plata. Zuletzt war der 58-jährige Maradona in Mexiko bei Dorados de Sinaloa als Trainer engagiert. (ram)

🐺🙌🏻 ¡Bienvenido a la manada, Diego!



Diego Armando Maradona es el nuevo técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata. El "10" firmó contrato por un año con el lobo.#DaleLobo#El10EnElBosque pic.twitter.com/ye9hhJHtSM — Quimey Herrera (@QuimeyHerrera1) September 4, 2019

Nationaltrainer von Costa Rica tritt aus Langeweile zurück

Der Trainer der Nationalmannschaft von Costa Rica, Gustavo Matosas, ist zurückgetreten – und hat Langeweile als Grund angegeben. «Ich wusste nicht, dass es so langweilig ist, Trainer einer Nationalmannschaft zu sein», sagte der 52-Jährige. Bereits beim Testspiel am Freitag gegen sein Heimatland Uruguay wird Matosas nicht mehr auf der Bank sitzen.

Der frühere Mittelfeldspieler hatte die «Ticos» erst im vergangenen Oktober nach dem Ausscheiden in der WM-Gruppenphase übernommen. Seine drei vorherigen Stationen bei Vereinen in Saudi-Arabien, Paraguay und Argentinien waren ebenfalls nur von kurzer Dauer gewesen. Zuvor war er einige Jahre lang in Mexiko gewesen und hatte dort Klubs trainiert. (ram/sda/dpa)

Bild: EPA

