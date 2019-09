Sport

Serena Williams demontiert Wang Qiang am US-Open



Williams demontiert Wang in 44 Minuten +++ Frauen-Nati startet mit Kantersieg

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Machtdemonstration von Serena Williams

Serena Williams marschiert mit beeindruckender Leichtigkeit durch das US Open. Im Viertelfinal deklassierte die bald 38-jährige Amerikanerin die Chinesin Wang Qiang 6:1, 6:0. Ihr 100. Sieg beim US Open – zum Vergleich: Roger Federer hat 89 – war für Serena Williams einer der einfachsten und schnellsten. In 44 Minuten überliess der 23-fache Grand-Slam-Champion der als Nummer 18 gesetzten Wang nur gerade ein Game. Im Achtelfinal hatte die Chinesin immerhin die French-Open-Siegerin und designierte Nummer 1 Ashleigh Barty in zwei Sätzen ausgeschaltet.

Williams spielt sich damit immer deutlicher in die Favoritenrolle auf einen 24. Major-Titel, mit dem sie mit der Rekordhalterin Margaret Court gleichziehen würde. Im Halbfinal trifft sie auf die Weltnummer 5 und Masters-Siegerin Jelina Switolina, die als erste Ukrainerin überhaupt die US-Open-Halbfinals erreicht hat. (mim/sda)

Schweizerinnen starten mit Kantersieg in EM-Quali

Dem Schweizer Frauen-Nationalteam ist der Auftakt in die EM-Qualifikation gelungen. Das Team des dänischen Nationaltrainers Nils Nielsen, der Ende 2018 auf Martina Voss-Tecklenburg folgte, besiegte in Schaffhausen das inferiore Litauen letztlich ungefährdet mit 4:0 (1:0).

Die Tore für die Schweiz fielen durch ein Eigentor der Litauerin Milda Liuzinaite (18.), sowie in der zweiten Halbzeit durch Fabienne Humm (47.), Ramona Bachmann (68.) und Ana-Maria Crnogorcevic (79.). Für die 28-jährige Bernerin war es der 54. Treffer im Nationalteam, womit sie nun alleinige SFV-Rekordtorschützin ist.

Das nächste Spiel bestreitet die Schweiz am 4. Oktober auswärts wiederum gegen Litauen. Belgien, Kroatien und Rumänien heissen auf dem Weg an die WM-Endrunde 2021 in England die weiteren Gegner der Schweizerinnen. (pre/sda)

Roglic nach Zeitfahren neu in Rot

Primoz Roglic hat das einzige Einzelzeitfahren der 74. Spanien-Rundfahrt zu einer eindrucksvollen Machtdemonstration genutzt. Der 29-jährige Slowene, als Teenager einer der stärksten Skispringer der Welt, flog regelrecht dem Ziel in Pau entgegen. Er sicherte sich nach den 36,2 km in den französischen Pyrenäen überlegen den Tagessieg vor dem Neuseeländer Patrick Bevin (0:25 zurück) und gleichzeitig auch erstmals in dieser Rundfahrt das rote Leadertrikot.

Der bisherige Leader Nairo Quintana erlebte ein Desaster und verlor als 27. mehr als drei Minuten auf Roglic, der erstmals eine Vuelta-Etappe gewann. Die mittelschwere 11. Etappe am Mittwoch führt über 180 km vom französischen Saint Palais ins Baskenland nach Urdax-Dantxarinea. (pre/sda)

EV Zug steigert Umsatz

Der Playoff-Finalist EV Zug steigerte im vergangenen Geschäftsjahr den Umsatz um 1,5 Millionen auf gut 31 Millionen Franken. Der sportliche Erfolg, die Public Viewings und steigende Anzahl von Geschäftsanlässen in den Räumlichkeiten der EVZ Gastronomie machten dies möglich. Im konsolidierten Finanzergebnis resultiert ein Plus von 519'483 Franken. Unter dem Strich weisen die EVZ Holding AG wie auch der Eissportverein Zug einen Gewinn von je rund 20'000 Franken aus.

In der Saison 2018/19 hatte der EVZ eine Stadionauslastung von 97 Prozent. Die Nachfrage an Karten für die kommende Saison war erneut sehr gross. Der Verkauf wurde bei 6000 Dauereintritten gestoppt, damit für die Meisterschaft noch Einzeltickets verfügbar sind. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Boateng wegen Körperverletzung angeklagt

Jerome Boateng droht juristischer Ärger: Die Staatsanwaltschaft München ermittelt gegen den Fussballer von Bayern München wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung im Herbst 2018. Beim angeblichen Opfer soll es sich um Boatengs ehemalige Lebensgefährtin handeln. Die beiden waren rund zehn Jahre lang ein Paar und haben zwei gemeinsame Kinder. In einem Fall hat die Staatsanwaltschaft bereits Anklage gegen den Ex-Nationalspieler erhoben. In einem weiteren Fall ermittelt die Polizei noch. (pre)

Bild: EPA

Mathis und Scheuber hören auf

Die Innerschweizer Eidgenossen Marcel Mathis und Lutz Scheuber, beide 1988 geboren und aus Büren NW kommend, beenden ihre Schwingerkarrieren. Der Allweg-Schwinget vom nächsten Sonntag wird ihr letzter Wettkampf sein.

Mathis und Scheuber gewannen am Eidgenössischen Fest in Zug den Kranz – Mathis zum dritten, Scheuber zum ersten Mal. An zwei früheren Eidgenössischen hatte Scheuber je ein Viertelpunkt zur Auszeichnung gefehlt. Mathis gewann drei Kranzfeste, darunter das Innerschweizer Teilverbandsfest 2017 in Alpnach vor Christian Stucki. Scheubers grösster Erfolg war der Sieg am Urner Kantonalfest 2016 in Schattdorf. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Ach, lieber Goalie …

… lass das mit den Tricks doch bleiben! Torhüter Dziugas Bartkus will den Ball lässig mit der Hacke vor einem heranstürmenden Gegner klären. Doch das misslingt und dieser kommt zur Torchance – die Bartkus wiederum glänzend zunichte macht. Die eine Szene zeigt wohl, weshalb er Goalie wurde und nicht Stürmer. Sein Klub, Hapel Kiryat Shmona, verliert gegen Hapoel Kfar Saba dennoch mit 1:3. (ram)

Hochstapler beim Baseball

Dem Baseball haftet hierzulande der Ruf an, ein recht langweiliger Sport zu sein. Ob es stimmt? Bei den Chicago Cubs jedenfalls beschäftigten sich Fans damit, einen riesigen Becherturm zu bauen. Es geht genau so lange gut, bis der TV-Reporter fragt, wie lange das wohl noch gut geht … (ram)

Zuschauerrekord am US Open

Die US Tennis Open in New York haben in den ersten acht Tagen so viele Besucher angelockt wie noch nie zu diesem Zeitpunkt. Bisher strömten bereits 540'333 Tennis-Fans zu dem Grand-Slam-Turnier auf die Anlage in Flushing Meadows. (ram/sda)

Die besten Bilder des US Open

Nairo Quintana wechselt Ende Saison das Team

Der Kolumbianer Nairo Quintana (29) wird nach dieser Saison einen neuen Arbeitgeber haben. Der aktuelle Leader der Vuelta wechselt mit einem für drei Jahre gültigen Vertrag von der spanischen Equipe Movistar zur französischen Mannschaft Arkea-Samsic. Bei seinem zukünftigen Team wird sich Quintana die Rolle des Captains mit dem Franzosen Warren Barguil teilen. (abu/sda)

Bild: EPA

FCB arbeitet neu mit San Lorenzo zusammen

Der FC Basel und der argentinische Verein Atlético San Lorenzo de Almagro haben eine Absichtserklärung für die Zusammenarbeit im Sport-Bereich unterschrieben.

Eines der Ziele der im Detail noch zu definierenden Kooperation zwischen dem FCB und dem Verein aus Buenos Aires ist es, durch einen konstanten Informationsaustausch in Zukunft Spieler von San Lorenzo, die für den europäischen Fussballmarkt interessant sein könnten, frühzeitig zu erkennen und allenfalls im FCB-Kader zur weiteren Ausbildung sowie zur Marktwertsteigerung zu integrieren. (pre/sda)

Grossaufgebot sucht nach Fernandez Ochoa

Das Verschwinden der ehemaligen spanischen Top-Skifahrerin und Olympia-Medaillengewinnerin Blanca Fernandez Ochoa löst nahe Madrid eine massive Suchaktion aus. Polizei und Zivilgarde durchkämmten am Montag mit einer Hundertschaft sowie mit Spürhunden und dutzenden Freiwilligen ein Wandergebiet in der Sierra de Guadarrama. Die 56-Jährige wird seit dem 23. August vermisst, wie die spanische Nationalpolizei am Wochenende auf Twitter mitgeteilt hatte.

Am Sonntag war ihr Auto nahe Cercedilla ausserhalb von Madrid auf einem Parkplatz gefunden worden. In der Nähe gibt es zahlreiche Wanderwege. Von der ehemaligen Sportlerin fehlte aber zunächst weiter jede Spur. Ihre Familie geht gemäss Medienberichten davon aus, dass Ochoa Fernandez, die die beliebte Ausflugsregion gut gekannt haben soll, verunglückt ist. (pre/sda)

Bild: EPA

