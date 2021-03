Sport

Sport-News: Atlanta Hawks verlieren trotz Capelas «Double Double»



Hawks verlieren trotz Capelas «Double Double» +++ Buffon wegen Gotteslästerung gesperrt

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Hawks verlieren trotz Capelas «Double Double»

Die Serie an Auswärtsspielen in der NBA an der amerikanischen Westküste verläuft für Atlanta weiter nicht erfolgreich. In Phoenix kassieren die Hawks eine 110:117-Niederlage. Damit verlor das Team des Genfers Clint Capela vier der letzten fünf Partien. Gegen die Phoenix Suns, eines der Überraschungsteams dieser Saison (derzeit auf Platz 2 im Westen), lag Atlanta permanent in Rückstand.

Capela trug nicht die Schuld an der neuerlichen Niederlage. Ihm gelangen erneut zweistellige Ausbeuten sowohl an Punkten (14) wie an Rebounds (16). Ausserdem verliess er das Parkett mit einer Plus-5-Bilanz. Trotz nun mehr Niederlagen (24) als Siegen (23) befinden sich die Atlanta Hawks im Osten auf Playoff-Kurs. Der Vorsprung auf Platz 11 beträgt zehn Punkte. (pre/sda)

Belinda Bencic spielt in Charleston

Belinda Bencic beginnt ihre Sandplatz-Saison in den USA. Nach dem Drittrunden-Out in Miami nahm die 24-Jährige eine Wildcard für das Turnier in Charleston an. Beim nächste Woche stattfindenden WTA-500-Turnier in South Carolina sind neun Top-20-Spielerinnen am Start, unter ihnen auch die Weltranglistenerste Ashleigh Barty. (pre/sda)

Bild: keystone

Niederlande und Deutschland weiter

Die Niederlande und Deutschland haben sich an der U21-EM für die Viertelfinals qualifiziert. Mit einem 6:1 gegen den punktelosen Co-Gastgeber Ungarn sicherten sich die Niederlande den Gruppensieg. Deutschland hielt mit einem 0:0 Rumänien hinter sich. Den Rumänen blieb nur der 3. Platz, obwohl sie gleich viele Punkte vorwiesen wie die Niederlande und Deutschland.

In der Gruppe B setzten sich Spanien und Italien durch. Die Spanier verteidigten den 1. Platz mit einem 2:0 gegen Tschechien, Italien schlug Slowenien im letzten Gruppenspiel 4:0. Sollte die Schweiz am Mittwoch gegen Portugal das Weiterkommen sichern, trifft sie am 31. Mai entweder auf Spanien (als Gruppenzweiter) oder Italien (als Gruppensieger). (pre/sda)

🔢 Here's how Group A ended, with Netherlands and Germany qualifying for May's quarter-finals. #U21EURO — UEFA U21 EURO (@UEFAUnder21) March 30, 2021

Lewandowski fällt vier Wochen aus

Bayern München muss rund vier Wochen auf Weltfussballer Robert Lewandowski verzichten. Der 32-Jährige zog sich im WM-Qualifikationsspiel der polnischen Nationalmannschaft gegen Andorra eine Bänderdehnung im rechten Knie zu.

Der Stürmer war vorzeitig aus Warschau zurück nach München gereist, wo die Diagnose von der medizinischen Abteilung des deutschen Rekordmeisters erstellt wurde. Lewandowski war am Sonntagabend beim Erfolg beim 3:0 gegen Andorra in der 63. Minute ausgewechselt worden. Zuvor hatte der Torjäger einen Doppelpack erzielt. (pre)

Robert Lewandowski hat sich eine Bänderdehnung im rechten Knie zugezogen. Der Stürmer des FC Bayern wird rund vier Wochen ausfallen.



🔗 https://t.co/z5JIYS5Vwy — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) March 30, 2021

Buffon wegen Gotteslästerung gesperrt

Der italienische Goalie Gianluigi Buffon von Juventus Turin ist wegen Gotteslästerung für ein Spiel gesperrt worden. Die blasphemische Äusserung sei dem 43-Jährigen im letzten Dezember beim 4:0-Auswärtssieg gegen Parma über die Lippen gekommen, so das Sportgericht des italienischen Fussballverbandes. (pre/sda)

Bild: keystone

Ronaldos Captainbinde wird versteigert

Die Captainbinde von Cristiano Ronaldo, die der Portugiese nach seinem aberkannten Tor in Serbien (2:2) verärgert auf den Rasen geworfen hat, wird für einen guten Zweck versteigert. Die blaue Armbinde mit dem Buchstaben C soll drei Tage lang in einer Online-Auktion angeboten werden, teilte eine Wohltätigkeitsgruppe mit.

Die Gruppe sammelt nach eigenen Angaben Geld für die Operation eines sechs Monate alten Buben mit Muskelschwund. Sie habe die Captainbinde nach dem 2:2 im WM-Qualifikationsspiel am Samstag in Belgrad von einem Stadionarbeiter erhalten. (sda/dpa)

Bild: keystone

Viertelfinal-Partien Porto vs. Chelsea in Sevilla

Das Hin- und das Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals zwischen Porto und Chelsea am 7. und 13. April finden aufgrund der Reisebeschränkungen zwischen Portugal und Grossbritannien jeweils in Sevilla statt. Dies gab die UEFA bekannt. Die beiden Partien werden im Stadion Ramon Sanchez Pizjuan gespielt. (nih/sda)

🏟️ The #UCL quarter-final first and second legs between @FCPorto and @ChelseaFC will both now be played in Seville, Spain.



📰 In the #UWCL, @OLfeminin v @PSG_Feminines, scheduled for 31 March, has been postponed. — UEFA (@UEFA) March 30, 2021

SCB zum 5. Mal in Quarantäne, Spiel gegen Genf abgesagt

Der National League droht in der Schlussphase der Meisterschaft das Chaos. Nach Biel wird auch der SC Bern in Quarantäne geschickt. Für die Berner ist die Qualifikation beendet, die Teilnahme an den Playoffs aber gesichert.

Die am Montag als Folge von drei Corona-Fällen erneut durchgeführte Testreihe beim SC Bern brachte ein weiteres positives Testergebnis hervor, worauf der Berner Kantonsarzt dem Cupsieger eine mindestens einwöchige Quarantäne verordnete. Für die Berner ist die Qualifikation damit beendet, nach der Partie am Dienstag gegen Genève-Servette fallen auch diejenigen gegen Rapperswil-Jona, Fribourg-Gottéron und Davos aus.

Die Berner sind das zweite Team, das nicht alle der 52 geplanten Spiele der Qualifikation bestreiten wird. Bereits der EHC Biel hatte zuletzt wegen einer Quarantäne-Verordnung zwei Partien absagen müssen. Nun finden auch die Spiele gegen Rapperswil-Jona Lakers (Dienstag) und Ambri-Piotta (Donnerstag) nicht statt, weil ein weiterer Spieler positiv getestet wurde. (abu/sda)

Restliche #SCBern-Spiele in der Qualifikation abgesagt: Das heutige Heimspiel gegen @officialGSHC ist abgesagt, nachdem beim SCB ein weiterer Spieler positiv auf Corona getestet worden ist. https://t.co/Lg54Yw5qmG — SC Bern (@scbern_news) March 30, 2021

Zwei polnische Spieler mit Coronavirus infiziert

Am Tag vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen England sind zwei Spieler der polnischen Nationalmannschaft positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es handelt sich um Mittelfeldspieler Grzegorz Krychowiak und Verteidiger Kamil Piatkowski.

Da Krychowiak sich bereits im November mit dem Virus infiziert hatte, sei man im Gespräch mit der UEFA darüber, ob er bei dem Spiel in Wembley antreten dürfe, liess der polnische Verband verlauten.

Polen wird das Spiel gegen England auch ohne Stürmer Robert Lewandowski bestreiten. Der 32-Jährige musste am Sonntag im Qualifikationsspiel gegen Andorra (3:0) nach gut einer Stunde ausgewechselt werden, da er eine Bänderverletzung im rechten Knie erlitten hatte. (nih/sda/dpa)

Bild: keystone

Berner Sportfunktionär Max Sterchi gestorben

Der ehemalige und langjährige Berner Sportfunktionär Max Sterchi ist in der Nacht auf Freitag im Alter von 89 Jahren gestorben. Dies teilte der SC Bern auf seiner Homepage mit. Sterchi war von 1981 bis 1985 Geschäftsführer des damaligen Schweizerischen Eishockey-Verbands und später auch Verbandspräsident im Unihockey.

Seine Spuren hinterliess Sterchi, der auch für die Organisation zahlreiche Sport-Grossanlässe in der Region Bern verantwortlich zeichnete, aber insbesondere im SC Bern. Der ehemalige SVP-Kantonspolitiker galt als graue Eminenz des Klubs.

Der Grossvater des aktuellen SCB-Spielers Simon Sterchi war während über 50 Jahren und bis 1991 in verschiedensten Funktionen für den SCB tätig und war an sieben Meistertiteln beteiligt. Unter anderem war der «Mister SCB», der auch als Miterfinder des Sommertrainings im Eishockey gilt, viele Jahre lang Sportchef. (nih/sda)

In der Nacht auf vergangenen Freitag ist Max Sterchi im Alter von 89 Jahren verstorben. Der SCB trauert um seinen «Mister SCB» und entbietet der Trauerfamilie sein tief empfundenes Beileid. https://t.co/7yL4rKufDn — SC Bern (@scbern_news) March 30, 2021

Kreuzbandriss bei Géraldine Reuteler

Die Schweizer Nationalspielerin Géraldine Reuteler hat sich gemäss ihrem Verein Eintracht Frankfurt einen Kreuzbandriss zugezogen. Damit fällt die 21-jährige Offensivspielerin mehrere Monate aus. Reuteler wird dadurch auch die beiden EM-Playoff-Partien der Schweiz gegen Tschechien am 7. und 13. April verpassen. (nih/sda)

Davos verringert Differenz zu Platz 6

Der HC Davos wahrt mit einem 4:3-Heimsieg gegen Lausanne seine Chance auf einen direkten Playoff-Platz. Auch das vierte und letzte Duell in dieser Qualifikation zwischen Davos und Lausanne war eine enge Angelegenheit – und wiederum ging das Heimteam als Sieger vom Eis. Fabrice Herzog (58.) und Sven Jung (59./ins leere Tor) liessen die Bündner mit ihren späten Treffern jubeln.

Der HCD konnte sich auch bei Goalie Sandro Aeschlimann bedanken, der mit 43 Paraden eine starke Leistung zeigte. Im Mitteldrittel wehrte er gegen die alleine heranstürmenden Charles Hudon (22.) und Cody Almond (33.) ab.

Bei den Waadtländern zeichnete sich Christoph Bertschy als Doppeltorschütze aus. Lausannes bester Torschütze traf nach knapp zwei Minuten in Unterzahl zur frühen Führung, drei Sekunden vor Schluss verkürzte er mit seinem 20. Saisongoal auf 3:4. Davos hatte die Partie im Startdrittel mit einem Doppelschlag innert 81 Sekunden durch Captain Andres Ambühl und Topskorer Enzo Corvi gewendet.

Während Lausanne zum zweiten Mal hintereinander verlor und in der Tabelle hinter Lugano auf den 3. Platz abrutschte, konnte Davos seine Situation im Kampf um einen direkten Playoff-Platz etwas verbessern. Mit einem Punkteschnitt von 1,542 liegt für den HCD vier Runden vor Schluss ein Platz in den Top 6 noch immer in Reichweite.Die Schlusstabelle wird in dieser Saison aufgrund der Corona-Pandemie anhand der Punktequotienten erstellt. Sollten nach dem Ende der Qualifikation am Ostermontag zwei oder mehr Teams gleich viele Punkte pro Spiel aufweisen, zählt zunächst die höhere Anzahl Matches (oder Auswärtsspiele) und erst dann die Bilanz aus den Direktduellen. (sda)

Bild: keystone

Biel weiter in Quarantäne, SCB droht weitere Zwangspause

Das Coronavirus hält die National League weiterhin auf Trab. Die für Dienstag geplante Partie zwischen dem EHC Biel und den Rapperswil-Jona Lakers kann nicht wie geplant stattfinden. Auch das Spiel zwischen dem SC Bern und Genève-Servette steht auf der Kippe.

Der EHC Biel befindet sich weiterhin in Quarantäne, nachdem Toni Rajala und Michael Hügli positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Deshalb waren schon die letzten zwei Partien der Seeländer abgesagt worden. Sie werden nicht nachgeholt.Das Spiel gegen die Rapperswil-Jona Lakers könnte hingegen 24 Stunden später stattfinden. Am Dienstag werden die Ergebnisse der Tests, die alle Spieler und Staff-Mitglieder am Montag gemacht haben, bekannt. Sollten sie negativ ausfallen, könnte die Quarantäne beendet und die Partie gegen die Lakers am Mittwoch nachgeholt werden.

Dem SC Bern droht sogar das vorzeitige Ende der Qualifikation. Nach einem positiven Corona-Test im Team wartet man beim Cupsieger auf die Test-Ergebnisse der gesamten Mannschaft. Fallen diese allesamt negativ aus, steht dem Heimspiel am Dienstag gegen Servette nichts im Weg. Im Falle von weiteren positiven Befunden wäre der SCB erst am 6. April wieder einsatzbereit. Einen Tag später beginnen die Pre-Playoffs. (sda)

Bild: keystone

Tor-Defekt hat keine Konsequenzen für den SFV

Der verzögerte Spielbeginn der Partie der WM-Qualifikation zwischen der Schweiz und Litauen hat für den Schweizer Fussballverband keine Konsequenzen. Da der Grund, warum es zum Defekt an einem Tor kam, nicht eruiert werden konnte, sah die FIFA von einer Strafe gegen den SFV ab.

Das Spiel am Sonntag im Kybunpark hatte mit gut einer Viertelstunde Verspätung begonnen. Ein Tor hatte ausgetauscht werden müssen, weil die Höhe nicht korrekt war. (abu/sda)

Bild: keystone

