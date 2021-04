Sport

Capela knackt beinahe die 30-Punkte-Marke +++ Barty und Andreescu in Miami im Final

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Barty und Andreescu in Miami im Final

Die Weltranglistenerste und Titelverteidigerin Ashleigh Barty und Bianca Andreescu (WTA 9) spielen am WTA-1000-Turnier in Miami am Ostersonntag um den Turniersieg. Die Australierin Barty setzte sich im Halbfinal gegen die Ukrainerin Jelina Switolina 6:3, 6:3 durch, die Kanadierin Andreescu rang nach stundenlangem Warten wegen Regens die Griechin Maria Sakkari 7:6 (9:7), 3:6, 7:6 (7:4) nieder. (pre/sda)

Capela mit Saisonbestwert in der NBA

Clint Capela imponiert in der NBA mit 28 Punkten beim 134:129-Sieg nach zwei Verlängerungen der Atlanta Hawks gegen die San Antonio Spurs. Capela, der damit seinen Saisonbestwert um einen Punkt übertraf, war gemeinsam mit Trae Young und Bogdan Bogdanovic der beste Werfer seines Teams. Dazu liess sich der Genfer auch noch starke 17 Rebounds in der Statistik notieren.

Für Atlanta war es der erste Sieg nach zuletzt zwei Niederlagen. Mit einer ausgeglichenen Bilanz (je 24 Siege und Niederlagen) befinden sich die Hawks nach zwei Drittel der Qualifikation als Sechster der Eastern Conference weiterhin auf Playoff-Kurs. (pre/sda)

Paris-Roubaix muss verschoben werden

Paris-Roubaix, die «Königin der Klassiker», wird wegen der Coronavirus-Krise vom 11. April auf den 3. Oktober verschoben. Knapp eine Woche nach dem Kopfstein-Klassiker steht mit der Lombardei-Rundfahrt am 9. Oktober das fünfte und letzte Radsport-Monument des Jahres im Kalender. Die Premiere des Rennens der Frauen von Paris nach Roubaix findet am 2. Oktober statt.

Bereits 2020 war Paris-Roubaix zunächst in den Herbst verschoben und dann sogar abgesagt worden. Die bislang letzte Ausgabe im April 2019 wurde vom Belgier Philippe Gilbert gewonnen. Fabian Cancellara setzte sich in der «Hölle des Nordens» in den Jahren 2006, 2010 und 2013 durch. (abu/sda/afp)

Bild: EPA

Sergio Ramos fällt wegen Muskelverletzung aus

Real Madrids Captain Sergio Ramos zog sich im Training eine Muskelverletzung in der linken Wade zu. Die Madrilenen machten zur Ausfallzeit keine Angaben. Die Medien vermuten, dass der 35-jährige Verteidiger für etwa einen Monat pausieren muss. Damit dürfte Ramos seinem Klub auch in den beiden Viertelfinalspielen der Champions League am 6. und 14. April gegen Liverpool fehlen. (abu/sda/dpa)

Sergio Ramos medical report.#RealMadrid — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 1, 2021

Oberengadin erhält die Ski-Freestyle- und Snowboard-WM 2025

St.Moritz/Engadin erhielt vom Weltverband FIS die Ski-Freestyle- und Snowboard-Weltmeisterschaften 2025 zugesprochen. Swiss-Ski bewarb sich als einzige Nation. Deshalb erfolgte der Zuschlag bereits vor der Kalender-Konferenz der FIS Anfang Juni in Portoroz.

Weltmeisterschaften im Ski Freestyle in der Schweiz fanden zuletzt 1999 in Hasliberg statt, 2007 war Arosa Gastgeber für die Snowboard-Titelkämpfe. Das Engadin reichte seine Bewerbung ein, nachdem Krasnojarsk wegen der Sanktionen der Sportwelt gegen Russland nicht mehr in Frage kam. (abu/sda)

Die Weltmeisterschaften der Ski-Freestyler und Snowboarder 2025 finden im #Engadin statt. Swiss-Ski erhielt zusammen mit St. Moritz / Engadin als Ausrichter von der #FIS den Zuschlag für die Ausrichtung der Titelkämpfe in vier Jahren. 👉 https://t.co/pKGdg8oR8Z#swissskiteam pic.twitter.com/DCXnTDo7jh — SwissSkiTeam (@swissskiteam) April 1, 2021

Thiem auch nicht in Monte Carlo

Der letztjährige US-Open-Sieger Dominic Thiem verzichtet nach dem Masters-1000-Turnier in Miami nun auch auf jenes in Monte Carlo, das ab dem 11. April gespielt wird. Er sei noch nicht bei hundert Prozent, teilte der Weltranglisten-Vierte auf seiner Homepage mit. Der Österreicher will stattdessen in seiner Heimat auf Sand trainieren. (pre/sda)

Bild: keystone

Biel kann am Samstag wieder spielen

Gute Neuigkeiten für die National League: Dem Start der Playoff-Achtelfinals steht nichts im Weg. Der EHC Biel und der SC Bern sind bald wieder einsatzbereit. Biel hat den Trainingsbetrieb am Donnerstag wieder aufgenommen, nachdem sich die gesamte Mannschaft nach drei Corona-Fällen fast eine Woche in Quarantäne hatte begeben müssen. Laut der Liga kann das Auswärtsspiel der Seeländer am Samstag in Genf wie geplant stattfinden. Noch hat Biel die Chance, sich auf einen direkten Playoff-Platz zu hieven.

Auch das definitive Quarantäne-Ende des SC Bern ist bekannt. Der Cupsieger, der als Playoff-Achtelfinalist feststeht und in der Qualifikation nicht mehr zum Einsatz kommen wird, kann am Ostermontag den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen. Nach aktuellem Stand sollten die Playoff-Achtelfinals (best-of-3) plangemäss am Mittwoch, 7. April, beginnen. (pre/sda)

Bild: keystone

Olympia-Fackellauf von Corona-Zahlen überschattet

Japans Olympia-Organisatoren droht wegen wieder steigender Corona-Infektionszahlen ein weiterer Rückschlag. Der Gouverneur der Präfektur Osaka, Hirofumi Yoshimura, will den in der Grossstadt Osaka geplanten Fackellauf verhindern. Der noch in diesem Monat geplante Lauf durch die Präfektur-Hauptstadt soll wegen der steigenden Fallzahlen abgesagt werden, sagte Yoshimura. Am Mittwoch waren in Osaka innerhalb von 24 Stunden 599 Neuinfektionen gemeldet worden. Auch in der Hauptstadt Tokio ist die Zahl der Neuinfektionen zuletzt wieder gestiegen, sie lag am Mittwoch bei 414.

Erst vor kurzem hatte die konservative Regierung des Landes nach mehr als zwei Monaten den Notstand aufgehoben. Seither gehen wieder viele Menschen aus. Viele Japaner befürchten, dass sich das Coronavirus durch den bereits gestarteten olympischen Fackellauf und die im Sommer geplanten Spiele weiter ausbreitet. (pre/sda)

Bild: keystone

WM-Final der Frauen 2023 in Sydney

Die FIFA hat die Spielorte und Stadien der Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland bekanntgegeben. Das Eröffnungsspiel soll im neuseeländischen Auckland, der Final im australischen Sydney stattfinden. Zudem soll je ein Halbfinal in Australien und in Neuseeland ausgetragen werden. Die übrigen Spielorte sind Adelaide, Brisbane, Melbourne und Perth in Australien sowie Wellington, Hamilton und Dunedin in Neuseeland. Der vollständige Spielplan der WM 2023 will die FIFA im Laufe dieses Jahres veröffentlichen. (pre/sda)

The #FIFAWWWC 2023 host cities have been revealed. 🇦🇺🇳🇿



🏟 Opening match: Eden Park, Auckland

🏆 Final match: Stadium Australia, Sydney



We hope you'll join us!@FootballAUS ׀ @TheMatildas ׀ @NZ_Football pic.twitter.com/ipdai1ETMJ — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) March 31, 2021

Medwedew scheitert in Miami im Viertelfinal

Der topgesetzte Russe Daniil Medwedew scheiterte am ATP-1000-Turnier in Miami im Viertelfinal. Gegen den Spanier Roberto Bautista Agut unterlag Medwedew in 1:32 Stunden 4:6, 2:6. Für den 25-jährigen Russen war es im dritten Duell mit dem sieben Jahren älteren Spanier die dritte Niederlage. Das entscheidende Break im ersten Satz holte sich Bautista Agut beim Stand von 4:4 unter Mithilfe der Nummer 2 der Welt, die sich bei Breakball einen unerzwungenen Fehler leistete.

Im zweiten Durchgang lief Medwedew nach einem Break zum 0:1 von Beginn weg einem Rückstand nach, den er nie mehr aufholen konnte. Bautista Agut trifft im Halbfinal nun auf den 19-jährigen Italiener Jannik Sinner. Das letzte Duell der beiden entschied Youngster Sinner vor zwei Wochen in Dubai knapp zu seinen Gunsten. (pre/sda)

We'll have a new Masters 1000 champion in Miami 💪@BautistaAgut powers past top-seeded Daniil Medvedev 6-4 6-2 to book his spot in the semi-finals. #MiamiOpen pic.twitter.com/1rkIIJ5ibb — Tennis TV (@TennisTV) April 1, 2021

FCB-Star Kasami positiv getestet

Pajtim Kasami ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der FC Basel mitteilte, befindet sich der Mittelfeldspieler in Isolation und zeigt bislang keine Symptome.

Ob Kasamis positives Ergebnis Auswirkungen auf den Rest der Mannschaft hat, ist noch offen. Der Test wurde am Dienstag im Rahmen der Aktion «Breites Testen Baselland» vorgenommen, an dem sämtliche Spieler und Staffmitglieder teilnahmen. Laut FCB waren alle anderen Resultate negativ. (ram/sda)

Bild: keystone

Fünf Auswechslungen auch an der EM

Auch an der Europameisterschaft in diesem Sommer sind fünf Auswechslungen erlaubt. Das Exekutivkomitee der UEFA traf am Mittwoch einen entsprechenden Beschluss, der auch für die Finalrunde der Nations League im Oktober sowie die Playoffs im März 2022 gilt. Die Ausweitung der Wechselregel war während der Corona-Pandemie vom Weltverband FIFA eingeführt worden und wird derzeit auch in der Super League und der WM-Qualifikation angewendet.

(abu/sda/dpa)

🏆 🔄 CONFIRMED: Up to five substitutions will be allowed at #EURO2020 and the 2021 #NationsLeague finals and relegation play-outs.



The reasons for the temporary five-sub rule remain valid and it is already in place for the #WCQ that run until March 2022.



Full info: 👇 — UEFA (@UEFA) March 31, 2021

YB mit 5,1 Millionen Franken Verlust

Die Pandemie wirkt sich auf den Geschäftsgang der Young Boys und der Muttergesellschaft Sport und Event Holding (SEH) stark aus. Der Verlust per 2020 beträgt rund 5,1 Millionen Franken.

Der Verlust ist zum allergrössten Teil dem Rückgang bei den Zuschauereinnahmen zuzuschreiben. Wie der Klub in einer Medienmitteilung schreibt, gingen die Einnahmen aus dem Verkauf von Dauerkarten und Einzeltickets von 21,6 Millionen im Jahr 2019 auf 8,9 Millionen im Jahr 2020 zurück.

Das Reinergebnis wäre gemäss der Mitteilung noch deutlich schlechter ausgefallen, hätte der Klub nicht auf Hilfe zählen können. Genannt werden unter anderem Solidarität und Unterstützung der Fans, Partner und der eigenen Spieler sowie Unterstützungsbeiträge der öffentlichen Hand. Auch der sportliche Erfolg - Meistertitel, Cupsieg, Erreichen der Europa League - und ein Erlös aus dem Transfergeschäft hätten den massiven Rückgang der Einnahmen abfedern können. (abu/sda)

Das Geschäftsjahr 2020 stand im Zeichen der Covid-Krise. Weil grösstenteils keine Zuschauerinnen und Zuschauer zu den Spielen zugelassen waren und kaum Events durchgeführt werden konnten, resultierten bedeutende Einnahmenverluste.



ℹ️➡️https://t.co/kOQXJ0q4rB#BSCYB #YBFOREVER pic.twitter.com/XPO6kcrNb8 — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) March 31, 2021

Mehmedi fällt auch bei Wolfsburg aus

Admir Mehmedi wird am Wochenende auch dem VfL Wolfsburg fehlen. Der Schweizer Internationale hatte sich am Rande der Länderspiele mit der Schweiz eine Wadenverletzung zugezogen und war vorzeitig abgereist. Wie sein Klub mitteilte, wird er am Samstag im Heimspiel gegen den 1. FC Köln sicher ausfallen. (abu/sda)

Bild: keystone

