Sport-News: Der EHC Biel kann am Samstag wieder spielen



Biel kann am Samstag wieder spielen +++ WM-Final der Frauen 2023 in Sydney

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Biel kann am Samstag wieder spielen

Gute Neuigkeiten für die National League: Dem Start der Playoff-Achtelfinals steht nichts im Weg. Der EHC Biel und der SC Bern sind bald wieder einsatzbereit. Der EHC Biel hat den Trainingsbetrieb am Donnerstag wieder aufgenommen, nachdem sich die gesamte Mannschaft nach drei Corona-Fällen fast eine Woche in Quarantäne hatte begeben müssen. Laut der Liga kann das Auswärtsspiel der Seeländer am Samstag in Genf wie geplant stattfinden. Noch hat Biel die Chance, sich auf einen direkten Playoff-Platz zu hieven.

Auch das definitive Quarantäne-Ende des SC Bern ist bekannt. Der Cupsieger, der als Playoff-Achtelfinalist feststeht und in der Qualifikation nicht mehr zum Einsatz kommen wird, kann am Ostermontag den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen. Nach aktuellem Stand sollten die Playoff-Achtelfinals (best-of-3) plangemäss am Mittwoch, 7. April, beginnen. (pre/sda)

Bild: keystone

Olympia-Fackellauf von Corona-Zahlen überschattet

Japans Olympia-Organisatoren droht wegen wieder steigender Corona-Infektionszahlen ein weiterer Rückschlag. Der Gouverneur der Präfektur Osaka, Hirofumi Yoshimura, will den in der Grossstadt Osaka geplanten Fackellauf verhindern. Der noch in diesem Monat geplante Lauf durch die Präfektur-Hauptstadt soll wegen der steigenden Fallzahlen abgesagt werden, sagte Yoshimura. Am Mittwoch waren in Osaka innerhalb von 24 Stunden 599 Neuinfektionen gemeldet worden. Auch in der Hauptstadt Tokio ist die Zahl der Neuinfektionen zuletzt wieder gestiegen, sie lag am Mittwoch bei 414.

Erst vor kurzem hatte die konservative Regierung des Landes nach mehr als zwei Monaten den Notstand aufgehoben. Seither gehen wieder viele Menschen aus. Viele Japaner befürchten, dass sich das Coronavirus durch den bereits gestarteten olympischen Fackellauf und die im Sommer geplanten Spiele weiter ausbreitet. (pre/sda)

Bild: keystone

WM-Final der Frauen 2023 in Sydney

Die FIFA hat die Spielorte und Stadien der Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland bekanntgegeben. Das Eröffnungsspiel soll im neuseeländischen Auckland, der Final im australischen Sydney stattfinden. Zudem soll je ein Halbfinal in Australien und in Neuseeland ausgetragen werden. Die übrigen Spielorte sind Adelaide, Brisbane, Melbourne und Perth in Australien sowie Wellington, Hamilton und Dunedin in Neuseeland. Der vollständige Spielplan der WM 2023 will die FIFA im Laufe dieses Jahres veröffentlichen. (pre/sda)

The #FIFAWWWC 2023 host cities have been revealed. 🇦🇺🇳🇿



🏟 Opening match: Eden Park, Auckland

🏆 Final match: Stadium Australia, Sydney



We hope you'll join us!@FootballAUS ׀ @TheMatildas ׀ @NZ_Football pic.twitter.com/ipdai1ETMJ — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) March 31, 2021

Medwedew scheitert in Miami im Viertelfinal

Der topgesetzte Russe Daniil Medwedew scheiterte am ATP-1000-Turnier in Miami im Viertelfinal. Gegen den Spanier Roberto Bautista Agut unterlag Medwedew in 1:32 Stunden 4:6, 2:6. Für den 25-jährigen Russen war es im dritten Duell mit dem sieben Jahren älteren Spanier die dritte Niederlage. Das entscheidende Break im ersten Satz holte sich Bautista Agut beim Stand von 4:4 unter Mithilfe der Nummer 2 der Welt, die sich bei Breakball einen unerzwungenen Fehler leistete.

Im zweiten Durchgang lief Medwedew nach einem Break zum 0:1 von Beginn weg einem Rückstand nach, den er nie mehr aufholen konnte. Bautista Agut trifft im Halbfinal nun auf den 19-jährigen Italiener Jannik Sinner. Das letzte Duell der beiden entschied Youngster Sinner vor zwei Wochen in Dubai knapp zu seinen Gunsten. (pre/sda)

We'll have a new Masters 1000 champion in Miami 💪@BautistaAgut powers past top-seeded Daniil Medvedev 6-4 6-2 to book his spot in the semi-finals. #MiamiOpen pic.twitter.com/1rkIIJ5ibb — Tennis TV (@TennisTV) April 1, 2021

FCB-Star Kasami positiv getestet

Pajtim Kasami ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der FC Basel mitteilte, befindet sich der Mittelfeldspieler in Isolation und zeigt bislang keine Symptome.

Ob Kasamis positives Ergebnis Auswirkungen auf den Rest der Mannschaft hat, ist noch offen. Der Test wurde am Dienstag im Rahmen der Aktion «Breites Testen Baselland» vorgenommen, an dem sämtliche Spieler und Staffmitglieder teilnahmen. Laut FCB waren alle anderen Resultate negativ. (ram/sda)

Bild: keystone

Niederländer van Baarle gewinnt Quer durch Flandern

Dylan van Baarle hat solo den Halbklassiker Quer durch Flandern, die Hauptprobe für die Flandern-Rundfahrt am Ostersonntag, für sich entschieden. Der 28-jährige Niederländer setzte sich nach 184,1 Kilometern von Roeselare nach Waregem durch und folgt damit auf seinen Landsmann Mathieu van der Poel, der das Rennen 2019 für sich entschieden hatte. Im Vorjahr war das Rennen wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.

Das erste grössere Feld mit dem zweitplatzierten Franzosen Christophe Laporte und dem besten Schweizer Michael Schär (46.) verlor 26 Sekunden, Silvan Dillier und Stefan Küng folgten mit knapp viereinhalb Minuten Rückstand. (abu/sda/dpa)

DYLAN.

VAN.

BAARLE.



You just won #DDV21 🏆



Over 50km solo off the front. What a ride @DylanvanBaarle 👏👏👏 pic.twitter.com/CNS3QXzt6H — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) March 31, 2021

Fünf Auswechslungen auch an der EM

Auch an der Europameisterschaft in diesem Sommer sind fünf Auswechslungen erlaubt. Das Exekutivkomitee der UEFA traf am Mittwoch einen entsprechenden Beschluss, der auch für die Finalrunde der Nations League im Oktober sowie die Playoffs im März 2022 gilt. Die Ausweitung der Wechselregel war während der Corona-Pandemie vom Weltverband FIFA eingeführt worden und wird derzeit auch in der Super League und der WM-Qualifikation angewendet.

(abu/sda/dpa)

🏆 🔄 CONFIRMED: Up to five substitutions will be allowed at #EURO2020 and the 2021 #NationsLeague finals and relegation play-outs.



The reasons for the temporary five-sub rule remain valid and it is already in place for the #WCQ that run until March 2022.



Full info: 👇 — UEFA (@UEFA) March 31, 2021

YB mit 5,1 Millionen Franken Verlust

Die Pandemie wirkt sich auf den Geschäftsgang der Young Boys und der Muttergesellschaft Sport und Event Holding (SEH) stark aus. Der Verlust per 2020 beträgt rund 5,1 Millionen Franken.

Der Verlust ist zum allergrössten Teil dem Rückgang bei den Zuschauereinnahmen zuzuschreiben. Wie der Klub in einer Medienmitteilung schreibt, gingen die Einnahmen aus dem Verkauf von Dauerkarten und Einzeltickets von 21,6 Millionen im Jahr 2019 auf 8,9 Millionen im Jahr 2020 zurück.

Das Reinergebnis wäre gemäss der Mitteilung noch deutlich schlechter ausgefallen, hätte der Klub nicht auf Hilfe zählen können. Genannt werden unter anderem Solidarität und Unterstützung der Fans, Partner und der eigenen Spieler sowie Unterstützungsbeiträge der öffentlichen Hand. Auch der sportliche Erfolg - Meistertitel, Cupsieg, Erreichen der Europa League - und ein Erlös aus dem Transfergeschäft hätten den massiven Rückgang der Einnahmen abfedern können. (abu/sda)

Das Geschäftsjahr 2020 stand im Zeichen der Covid-Krise. Weil grösstenteils keine Zuschauerinnen und Zuschauer zu den Spielen zugelassen waren und kaum Events durchgeführt werden konnten, resultierten bedeutende Einnahmenverluste.



ℹ️➡️https://t.co/kOQXJ0q4rB#BSCYB #YBFOREVER pic.twitter.com/XPO6kcrNb8 — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) March 31, 2021

Mehmedi fällt auch bei Wolfsburg aus

Admir Mehmedi wird am Wochenende auch dem VfL Wolfsburg fehlen. Der Schweizer Internationale hatte sich am Rande der Länderspiele mit der Schweiz eine Wadenverletzung zugezogen und war vorzeitig abgereist. Wie sein Klub mitteilte, wird er am Samstag im Heimspiel gegen den 1. FC Köln sicher ausfallen. (abu/sda)

Bild: keystone

Stalder verpasst Titelgewinn mit Brynäs

Die Schweizer Eishockey-Spielerin Lara Stalder verpasst den Titelgewinn in der schwedischen Eliteliga. Ihr Team Brynäs Gävle verliert den Playoff-Final gegen Lulea mit 0:3 Siegen. In den Playoffs gelangen der Luzernerin in 8 Spielen 2 Tore und 11 Assists. Damit war die Schweizer Internationale in der Skorerliste die Nummer 3 hinter zwei Teamkolleginnen. In der Qualifikation hatte Stalder als überragende Topskorerin mit 82 Punkten in 36 Spielen einen neuen Punkterekord aufgestellt. (pre/sda)

Petkovic muss EM-Kader am 1. Juni benennen

Nationaltrainer Vladimir Petkovic muss das Kader für die EM (11. Juni bis 11. Juli) bis spätestens am 1. Juni benennen, 11 Tage vor der ersten Partie der Schweiz gegen Wales.Weil die Schweiz voraussichtlich am 30. Mai in St. Gallen ihr erstes Testspiel gegen die USA bestreitet, könnte Petkovic auf eventuelle Verletzungen in dieser Partie noch reagieren. Die EM-Hauptprobe bestreitet die Schweiz am Samstag, 3. Juni, gegen Liechtenstein.

Ins Trainingscamp rücken die Schweizer Spieler am 24. Mai in Bad Ragaz ein. Nach dem 1. Juni sind bis zum EM-Start noch Nachmeldungen möglich, sofern eine Verletzung oder eine Erkrankung durch einen Arzt der UEFA bestätigt wird. Ob diese Regel auch für mögliche Corona-Infektionen gilt, ist noch offen. (pre/sda)

Bild: keystone

Knäbel neuer Sportvorstand auf Schalke

Peter Knäbel ist neuer Vorstand für Sport und Kommunikation beim Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04. Der Aufsichtsrat entschied sich einstimmig für die Berufung des 54-jährigen SRF-Experten, der seit dem Rausschmiss Jochen Schneiders Ende Februar diese Rolle bereits interimistisch ausfüllte.

Knäbel ist seit April 2018 auf Schalke tätig, als er seinen Dienst als Direktor der Nachwuchsabteilung antrat. Auch aufgrund dieses Hintergrunds und Schalkes Strategie, in Zukunft noch mehr auf die Einbindung junger Talente in die Profimannschaft zu setzen, war Knäbel seit dem Aus von Schneider im engeren Favoritenkreis für die vakante Stelle gewesen.

Nebenbei hatten die Gelsenkirchener auch an einer Verpflichtung ihres früheren Erfolgstrainers Ralf Rangnick gearbeitet. Der einstige Hoffenheim- und Leipzig-Macher sagte dem Traditionsklub jedoch wegen Indiskretionen nach den ersten Gesprächen öffentlich ab. (pre/dsl)

Einstimmige Entscheidung im Aufsichtsrat: Peter Knäbel ist neuer Vorstand Sport und Kommunikation des #S04.



Mehr dazu hier ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) March 31, 2021

Schiri kollabiert bei Länderspiel

In Abidjan wurde das Qualifikationsspiel für den Afrika Cup zwischen der Elfenbeinküste und Äthiopien nach 81 Minuten beim Stand von 3:1 abgebrochen, weil der Schiedsrichter kollabierte. Referee Charles Bulu taumelte über den Rasen, wirkte desorientiert, fiel schliesslich an der Seitenlinie in Ohnmacht und sackte zusammen. Bulu musste behandelt und ins Spital überführt werden.

Die Partie wurde nach dem Zwischenfall nicht zu Ende gespielt, weil der vierte Offizielle aus dem Gastgeberland Elfenbeinküste kam. Wie die Partie gewertet wird, steht noch nicht fest. Womöglich wird das 3:1 in die Wertung genommen, weil sich beide Teams schon zuvor für den Afrika Cup 2022 in Kamerun qualifiziert haben. (pre/sda)

Get well soon, referee Charles Bulu pic.twitter.com/zKMlNsgtki — David Stevenson (@dav_stevenson) March 30, 2021

Hawks verlieren trotz Capelas «Double Double»

Die Serie an Auswärtsspielen in der NBA an der amerikanischen Westküste verläuft für Atlanta weiter nicht erfolgreich. In Phoenix kassieren die Hawks eine 110:117-Niederlage. Damit verlor das Team des Genfers Clint Capela vier der letzten fünf Partien. Gegen die Phoenix Suns, eines der Überraschungsteams dieser Saison (derzeit auf Platz 2 im Westen), lag Atlanta permanent in Rückstand.

Capela trug nicht die Schuld an der neuerlichen Niederlage. Ihm gelangen erneut zweistellige Ausbeuten sowohl an Punkten (14) wie an Rebounds (16). Ausserdem verliess er das Parkett mit einer Plus-5-Bilanz. Trotz nun mehr Niederlagen (24) als Siegen (23) befinden sich die Atlanta Hawks im Osten auf Playoff-Kurs. Der Vorsprung auf Platz 11 beträgt zehn Punkte. (pre/sda)

Belinda Bencic spielt in Charleston

Belinda Bencic beginnt ihre Sandplatz-Saison in den USA. Nach dem Drittrunden-Out in Miami nahm die 24-Jährige eine Wildcard für das Turnier in Charleston an. Beim nächste Woche stattfindenden WTA-500-Turnier in South Carolina sind neun Top-20-Spielerinnen am Start, unter ihnen auch die Weltranglistenerste Ashleigh Barty. (pre/sda)

Bild: keystone

Niederlande und Deutschland weiter

Die Niederlande und Deutschland haben sich an der U21-EM für die Viertelfinals qualifiziert. Mit einem 6:1 gegen den punktelosen Co-Gastgeber Ungarn sicherten sich die Niederlande den Gruppensieg. Deutschland hielt mit einem 0:0 Rumänien hinter sich. Den Rumänen blieb nur der 3. Platz, obwohl sie gleich viele Punkte vorwiesen wie die Niederlande und Deutschland.

In der Gruppe B setzten sich Spanien und Italien durch. Die Spanier verteidigten den 1. Platz mit einem 2:0 gegen Tschechien, Italien schlug Slowenien im letzten Gruppenspiel 4:0. Sollte die Schweiz am Mittwoch gegen Portugal das Weiterkommen sichern, trifft sie am 31. Mai entweder auf Spanien (als Gruppenzweiter) oder Italien (als Gruppensieger). (pre/sda)

🔢 Here's how Group A ended, with Netherlands and Germany qualifying for May's quarter-finals. #U21EURO — UEFA U21 EURO (@UEFAUnder21) March 30, 2021

Lewandowski fällt vier Wochen aus

Bayern München muss rund vier Wochen auf Weltfussballer Robert Lewandowski verzichten. Der 32-Jährige zog sich im WM-Qualifikationsspiel der polnischen Nationalmannschaft gegen Andorra eine Bänderdehnung im rechten Knie zu.

Der Stürmer war vorzeitig aus Warschau zurück nach München gereist, wo die Diagnose von der medizinischen Abteilung des deutschen Rekordmeisters erstellt wurde. Lewandowski war am Sonntagabend beim Erfolg beim 3:0 gegen Andorra in der 63. Minute ausgewechselt worden. Zuvor hatte der Torjäger einen Doppelpack erzielt. (pre)

Robert Lewandowski hat sich eine Bänderdehnung im rechten Knie zugezogen. Der Stürmer des FC Bayern wird rund vier Wochen ausfallen.



🔗 https://t.co/z5JIYS5Vwy — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) March 30, 2021

Buffon wegen Gotteslästerung gesperrt

Der italienische Goalie Gianluigi Buffon von Juventus Turin ist wegen Gotteslästerung für ein Spiel gesperrt worden. Die blasphemische Äusserung sei dem 43-Jährigen im letzten Dezember beim 4:0-Auswärtssieg gegen Parma über die Lippen gekommen, so das Sportgericht des italienischen Fussballverbandes. (pre/sda)

Bild: keystone

