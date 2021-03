Sport

Sport-News: Ein Corona-Fall beim SCB – Spiel gegen Genf auf der Kippe



Corona-Fall beim SC Bern +++ Biel-Rapperswil kann nicht am Dienstag stattfinden

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Ein Corona-Fall beim SC Bern

Das für Dienstag angesetzte National-League-Spiel zwischen dem SC Bern und Genève-Servette kann womöglich nicht stattfinden. Der Grund dafür ist ein Corona-Fall in der Berner Mannschaft.

Nach dem positiven Befund wurde das gesamte Team einem PCR-Test unterzogen. Die Resultate sollten bis Dienstagmittag bekannt sein. Fallen die Ergebnisse allesamt negativ aus, steht dem Heimspiel nichts im Weg. Sollte ein oder mehrere Tests positiv ausfallen, wird die ganze Mannschaft vom Kantonsarzt bis und mit 4. April unter Quarantäne gestellt. Laut Liga-Protokoll wäre der SCB dann erst wieder in den Pre-Playoffs, die am 7. April beginnen, einsatzbereit. Die verbleibenden vier Qualifikationsspiele würden ersatzlos gestrichen. (abu/sda)

In der Regular Season sind noch vier Runden zu spielen. Morgen ist Genf-Servette in der PostFinance-Arena zu Gast. Ob dieses Spiel stattfinden kann, ist noch unklar. https://t.co/933rDaIqqm — SC Bern (@scbern_news) March 29, 2021

Matthias Glarner absolviert Trainer-Praktikum beim SCB

Die Spieler des SC Bern erhalten im Sommertraining für die kommende Saison prominente Unterstützung. Matthias Glarner, der Schwingerkönig von 2016 in Estavayer, absolviert unter der Leitung von Roland Fuchs bis Ende August ein Praktikum als Athletiktrainer beim SCB. Der Sportlehrer und Sportwissenschaftler Glarner beendete 2019 seine Karriere als Schwinger. (nih/sda)

Spitzenschwinger Matthias Glarner unterstützt den #SCBern als Athletiktrainer. https://t.co/oSvCsVZJTw — SC Bern (@scbern_news) March 29, 2021

Watzke bleibt Dortmunds CEO bis 2025

Hans-Joachim Watzke bleibt länger als geplant Geschäftsführer von Borussia Dortmund. Der 61-Jährige verschiebt seinen für 2022 vorgesehenen Rücktritt angesichts der Herausforderungen rund um die Corona-Pandemie um drei Jahre. Watzke ist seit 2005 Geschäftsführer des Champions-League-Viertelfinalisten mit den Schweizer Spielern Marwin Hitz, Roman Bürki und Manuel Akanji. (nih/sda/dpa)

Watzke, Treß und Cramer verlängern



Borussia Dortmund setzt auf personelle Kontinuität. Die Verträge der Geschäftsführer Hans-Joachim #Watzke, Thomas #Treß und Carsten #Cramer werden vorzeitig verlängert.



Alle Infos: https://t.co/XVF7IPNmkh pic.twitter.com/KiuRvoVLV6 — Borussia Dortmund (@BVB) March 29, 2021

Biel kann auch am Dienstag nicht spielen

Die Partie der National League vom Dienstag zwischen dem EHC Biel und den Rapperswil-Jona Lakers kann nicht wie geplant stattfinden. Die Bieler befinden sich weiterhin in Quarantäne, nachdem Toni Rajala und Michael Hügli positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Deshalb waren schon die letzten zwei Spiele der Seeländer abgesagt worden. Sie werden nicht nachgeholt.

Das Spiel gegen die Rapperswil-Jona Lakers könnte hingegen 24 Stunden später stattfinden. Am Dienstag werden die Ergebnisse der Tests, die alle Spieler und Staff-Mitglieder am Montag gemacht haben, bekannt. Sollten sie negativ ausfallen, könnte die Quarantäne beendet und die Partie gegen die Lakers am Mittwoch nachgeholt werden. (nih/sda)

Bild: keystone

Camille Rast zum zweiten Mal Schweizer Meisterin

Camille Rast sichert sich überlegen den Schweizer Meistertitel im Riesenslalom. Die Walliserin siegt in der Walliser Station St-Luc vor der Zürcherin Simone Wild und der Neuenburgerin Mélanie Meillard.

Rast hatte nach dem ersten Lauf hinter Wild an 2. Stelle gelegen, überflügelte die Zürcherin mit Bestzeit im zweiten Durchgang aber deutlich. Im Schlussklassement wies die 21-Jährige 1,14 Sekunden Vorsprung aus.

Rast gewann zum zweiten Mal Gold an einer Schweizer Meisterschaft. Vor zwei Jahren hatte sie sich in Hoch-Ybrig den Titel ebenfalls im Riesenslalom gesichert. An jene Titelkämpfe hat die Walliserin aber auch unerfreuliche Erinnerungen. Am Tag nach ihrem Sieg im Riesenslalom erlitt sie bei einem Sturz im Slalom einen Kreuzband- und Innenbandriss im rechten Knie.

In diesem Winter sorgte Rast auch im Weltcup schon für Furore. Mitte Januar wurde sie im Slalom in Flachau Sechste. (nih/sda)

Bild: keystone

Lewandowski muss einige Tage pausieren

Robert Lewandowski muss nach Angaben des polnischen Verbandes eine verletzungsbedingte Pause von einigen Tagen einlegen.

Der Stürmer von Bayern München fällt damit für das WM-Qualifikationsspiel Polens am Mittwoch in London gegen England aus. Der 32-Jährige kehrt zur Behandlung der Blessur zu seinem Verein zurück. Sein Einsatz im Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag in Leipzig gilt als fraglich.

Lewandowski war am Sonntagabend im WM-Qualifikationsspiel gegen Andorra (3:0) nach gut einer Stunde ausgewechselt worden. Erste Untersuchungen ergaben eine Bänderverletzung im rechten Knie. Die Genesung bei solchen Verletzungen dauere für gewöhnlich «fünf bis zehn Tage», hiess es vom polnischen Verband. (nih/sda/dpa)

Bild: imago images/Newspix

Tande aus künstlichem Koma erwacht

Daniel-André Tande ist nach seinem schweren Sturz beim Skiflug-Weltcup in Planica aus dem künstlichen Koma erwacht. Der Norweger ist bei vollem Bewusstsein und atmet selbst. «Der heutige Tag hat bestmöglich begonnen. Daniel ist aufgewacht und redet jetzt mit seiner Mutter und seiner Freundin», teilte der Sportchef der norwegischen Skispringer, Clas Brede Braathen, am Montagmorgen mit. «Er ist bei vollem Bewusstsein. Alles ist gut.»

Auch vom norwegischen Skiverband kamen am Morgen positive Signale. «Im Laufe der Nacht hat es grosse Fortschritte bei Daniels Situation gegeben», wurde die Teamärztin der norwegischen Skispringer in einer Verbandsmitteilung zitiert. «Er ist jetzt wach und atmet selbst.» Am frühen Morgen sei Tande vom Beatmungsgerät genommen worden. «Alles ist gut gelaufen.»

Der 27-jährige Tande war am Donnerstag im Probedurchgang gestürzt und heftig auf dem Hang aufgeschlagen. Im Spital, in dem die Ärzte einen Schlüsselbeinbruch und eine leichte Punktierung der Lunge diagnostiziert hatten, wurde er in ein künstliches Koma versetzt. Die Aufwachphase wurde am Samstag eingeleitet. (pre/sda)

Bild: keystone

Federer wird Botschafter von Schweiz Tourismus

Schweiz Tourismus darf bei seiner Öffentlichkeitsarbeit auf bestmögliche Unterstützung zählen. Roger Federer engagiert sich als Werbebotschafter. «Ich habe mich immer als Vertreter der Schweiz gesehen. Ich repräsentiere jedes Mal auch mein Land, wenn ich auf dem Platz stehe. Mein Engagement ist deshalb ein logischer Schritt», begründet Federer seine Mitarbeit. «Ich bin stolz, diese Aufgabe übernehmen zu dürfen.»

Der Schweizer Tourismus-Verband wird die Zusammenarbeit mit Federer unter anderem nutzen, um gemeinsame Projekte für eine globale Bewerbung des Landes zu entwickeln. Schweiz Tourismus kann die Unterstützung mehr denn je gebrauchen. Im Zuge der Corona-Pandemie macht die Branche ihre grösste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg durch. Niemand sei besser geeignet, den Verband durch diese schwierigen Zeiten zu begleiten, sagt Geschäftsführer Martin Nydegger. «Schweiz und Federer - das passt perfekt.» (nih/sda)

Capela und die Hawks gehen in Denver unter

Nach der starken Phase mit acht Siegen in Folge mussten die Atlanta Hawks in den letzten vier Spielen drei Niederlagen einstecken. Gestern hagelte es gegen die Denver Nuggets gleich eine 102:126-Pleite.

Clint Capela zeigte sich nicht von seiner besten Seite. Er erzielte zehn Punkte und griff acht Rebounds. Der beste Skorer war sein Teamkollege Trae Young mit 21 Zählern, während die Nuggets um Star Nikola Jokic mit ihrer starken Teamleistung überzeugten. Gleich sechs Spieler konnten eine zweistellige Punkteausbeute einfahren und so für den deutlichen Sieg sorgen. (nih)

Bild: keystone

Frauen des HC Lugano sind Meister

Der Eishockey-Meister der Frauen heisst HC Lugano Ladies. Die Tessinerinnen entschieden die Finalserie gegen die ZSC Lions mit 3:1 Siegen für sich.

Zur Meisterschützin avancierte Michelle Karvinen. Die Dänin schoss in der 52. Minute von Spiel 4 den einzigen Treffer zum 1:0-Heimsieg Luganos. (ram)

Langenthal im Halbfinal

Der SC Langenthal hat die Viertelfinal-Serie in den Playoffs der Swiss League gegen den HC Thurgau für sich entschieden. Die Oberaargauer feierten im sechsten Spiel einen 3:1-Auswärtssieg, womit sie die Serie mit 4:2 Siegen für sich entschieden. In den Halbfinals bekommt es Langenthal mit Ajoie zu tun. Den anderen Finalisten ermittelt der Qualifikationssieger Kloten im Duell mit Olten.

Thurgau - Langenthal 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

SR Massy/Hürlimann, Huguet/Wermeille. - Tore: 9. Dähler (Himelfarb, Büsser) 0:1. 33. Spannring (Fritsche) 1:1. 53. Kämpf (Müller, Kummer) 1:2. 60. (59:19) Kummer 1:3 (ins leere Tor). - Strafen: je 2 Minuten. (ram/sda)

Dupasquier so gut wie nie – Lüthi einmal mehr enttäuschend

Der Freiburger Jason Dupasquier (Bild) zeigt in der Moto3 beim Saisonauftakt einen starken Auftritt. Der 19-jährige KTM-Fahrer belegt beim GP von Katar den 10. Platz und holt damit erstmals in seiner Karriere WM-Punkte. Dupasqier bestätigte beim Start in seine zweite WM-Saison die guten Eindrücke aus den Trainings. Den Sieg holte sich der Spanier Jaime Masia.

In der Moto2-Kategorie setzte es für Tom Lüthi eine Enttäuschung ab. Der Altmeister kam beim Sieg des Briten Sam Lowes nicht über Rang 15 hinaus. In der Königsklasse MotoGP siegte Maverick Viñales vor Johann Zarco und Francesco Bagnaia. (ram/sda)

Bild: keystone

