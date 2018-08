Basel und Young Boys gewinnen spektakulär – FCZ gegen St.Gallen torlos

«CR7» trifft im ersten Spiel für Juventus nach 7 Minuten ++ EM-Bronze für Hegi am Barren

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Oliver Hegi hat an den Europameisterschaften der Kunstturner in Glasgow die erste Schweizer Medaille geholt. Der 25-jährige Aargauer gewann im Final am Barren mit 14,633 Punkten Bronze. Pech bekundete Henji Mboyo, der in seinem ersten Gerätefinal bei der Elite beim Abgang stürzte und nur Rang 7 belegte.

Gold und Silber gingen erwartungsgemäss an Russland. Artur Dalaloyan sicherte sich nach dem EM-Titel mit dem Team und am Sprung auch denjenigen am Barren, Silber ging an David Beljawski. (zap/sda)