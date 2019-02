Sport

Super League

Super League: YB lässt Xamax keine Chance



Super League, 19. Runde Young Boys – Xamax 1:0 (1:0) Lugano – Thun verschoben

Bild: KEYSTONE

YB macht im neuen Jahr dort weiter, wo es im alten aufgehört hat

YB – Xamax 2:0

YB kommt bei Schlusslicht Xamax problemlos zum 17. Sieg der Saison. Der Titelverteidiger hat die Partie von Anfang an im Griff ist gegen ein überfordertes Xamax stets Herr der Lage. Nach einer einstudierten Eckball-Variante bringt Loris Benito die Berner in der 14. Minute früh auf Kurs.

Auch nach der Pause gelingt YB ein frühes Tor. Thorsten Schicks Flanke findet den Kopf von Nicolas Ngamaleu. Dieser steigt am höchsten und lässt Xamax-Keeper Laurent Walthert mit seinem platzierten Kopfball ins Lattenkreuz keine Chance.

Nach dem zweiten Treffer schaltet YB einen Gang zurück und so kommt Xamax ab der 60. Minute gleich zu mehreren guten Torchancen. Doch die Neuenburger sündigen im Abschluss und bringen keinen Treffer zustande. YB schaukelt den Sieg so locker über die Runden und bleibt auf Kurs in Richtung Titelverteidigung.

Bild: KEYSTONE

Lugano – Thun versch.

Das Duell zwischen Lugano und Thun musste nach einer Platzinspektion am Samstagvormittag verschoben werden. Seit der Nacht am Freitag hatte es im Südtessin fast andauernd geschneit. Zum Zeitpunkt der Absage lagen über 30 Zentimeter Schnee auf dem Terrain des Cornaredo.

Nach der Platzinspektion sei es so gut wie ausgeschlossen, dass das Terrain bis Spielbeginn spielfähig gemacht werden könne, schrieb der FC Lugano in einem Communiqué. Die Partie wurde von der Swiss Football League neu auf Mittwoch, 6. Februar um 19 Uhr, angesetzt. (pre/sda)

bild: fclugano

Das Telegramm:

Young Boys - Neuchâtel Xamax 2:0 (1:0)

24'038 Zuschauer. - SR Jaccottet.

Tore: 14. Benito (Aebischer) 1:0. 48. Ngamaleu (Schick) 2:0.

Young Boys: Von Ballmoos; Schick, Lauper, Von Bergen, Benito; Fassnacht (87. Wüthrich), Sow (84. Garcia), Aebischer, Ngamaleu; Hoarau, Nsame (75. Assalé).

Neuchâtel Xamax: Walthert; Gomes, Sejmenovic, Santana; Fejzullahu (84. Tréand), Pickel, Serey Die, Ramizi (65. Corbaz), Kamber; Nuzzolo, Ademi (65. Pululu).

Bemerkungen: Young Boys ohne Mbabu, Sulejmani, Camara und Lotomba (alle verletzt); Neuchâtel Xamax ohne Veloso und Oss (beide gesperrt) sowie Doudin, Djuric, Le Pogam, Huyghebaert und Minder (alle verletzt). Verwarnungen: 13. Santana (Foul). 35. Gomes (Foul). 40. Serey Die (Foul). 79. Sejmenovic (Foul). (pre/sda)

Die Tabelle:

bild: srf

