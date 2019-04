Sport

Super League

Super League: Lenjani schiesst Sion zum Sieg in Thun



Super League, 25. Runde Thun – Sion 1:2 (1:2) Luzern – Young Boys abgesagt

Bild: KEYSTONE

Lenjani trifft doppelt! Sion klettert dank Sieg in Thun auf Rang 4

Thun – Sion 1:2

Im Kampf um die Europacup-Plätze hat der FC Sion in Thun einen wichtigen Sieg eingefahren. Das Team von Murat Yakin gewinnt im Berner Oberland mit 2:1 und erobert damit den vierten Tabellenrang. Nur noch drei Punkte beträgt der Rückstand auf das Drittplatzierte Thun.

Mann des Abends für Sion ist Ermir Lenjani, der beide Treffer erzielt. Das 1:0 in der 21. Minute ist ein absolutes Traumtor: Aus 20 Metern hämmert der 27-fache albanische Nationalspieler den Ball ins Netz. Beim 2:0 in der 33. Minute muss er die Kugel nach einer Flanke von Quentin Maceiras nur noch über die Linie drücken.

Den Anschlusstreffer für die Thuner erzielt Nicola Sutter kurz vor der Pause. Nach einem Eckball von Moreno Costanzo steht er am langen Pfosten goldrichtig. Der Ausgleich will Thun aber nicht mehr gelingen, auch nicht, nachdem Maceiras in der 83. Minute vom Platz geflogen ist.

Luzern – YB abgesagt

Die heutige Partie zwischen Luzern und den Young Boys musste abgesagt werden. Der Wintereinbruch mit starken Schneefällen hatte das Terrain unbespielbar gemacht. So blieb bei der Platzinspektion um 15.00 Uhr nur die Absage. Die Partie ist bereits neu angesetzt worden. Sie soll am kommenden Mittwoch, dem 10. April, stattfinden.

Das Meisterschaftsspiel von heute Abend ist aufgrund der Schneemenge abgesagt. Die Partie wird am 10. April 2019 um 18:45 neu angesetzt. Bereits gekaufte Tickets behalten für das Verschiebedatum ihre Gültigkeit. Mehr Infos auf https://t.co/jjz53LPrmA.#FCLYB #FCL #nomeLozärn pic.twitter.com/eX5Y7QXMpo — FC Luzern (@FCL_1901) 4. April 2019

Das Telegramm

Thun - Sion 1:2 (1:2)

4129 Zuschauer. - SR Fähndrich.

Tore: 21. Lenjani (Fickentscher) 0:1. 33. Lenjani (Maceiras) 0:2. 41. Sutter (Costanzo) 1:2.

Thun: Faivre; Glarner, Rodrigues, Sutter (61. Karlen), Kablan; Gelmi; Da Silva (68. Schwizer), Costanzo (75. Hunziker), Stillhart, Spielmann; Sorgic.

Sion: Fickentscher; Maceiras, Kouassi, Neitzke, Morgado; Toma, Zock (60. Fortune), Grgic; Kasami, Uldrikis (68. Mveng), Lenjani (77. Ndoye).

Bemerkungen: Thun ohne Hediger, Tosetti (beide verletzt), Fatkic, Righetti und Salanovic (alle nicht im Aufgebot). Sion ohne Carlitos, Daoudou, Djitté, Maisonnial, Mitrjuschkin, Raphael (alle verletzt), Abdellaoui, Adryan, Angha, Baltazar, Bamert und Song (alle nicht im Aufgebot). 83. Gelb-Rote Karte gegen Maceiras (Unsportlichkeit). Verwarnungen: 13. Neitzke (Foul). 51. Toma (Foul). 59. Stillhart (Foul). 83. Maceiras (Spielverzögerung). 94. Fickentscher (Spielverzögerung). (pre/sda)

Die Tabelle

bild: srf

