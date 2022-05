Super League: Das Barrage-Duell Luzern vs. Schaffhausen im Liveticker

Die Barrage:

Luzern oder Schaffhausen – wer holt sich den letzten Platz in der Super League?

Mit dem Barrage-Rückspiel zwischen Luzern und Schaffhausen fällt heute ab 16.30 Uhr die letzte Entscheidung in der Schweizer Fussball-Meisterschaft. Die Ausgangslage ist nach dem 2:2 im Hinspiel am Donnerstag offen, der Sieger der Partie spielt in der nächsten Saison in der Super League, der Verlierer in der Challenge League.

Schaffhausen würde erstmals seit 2007 in die höchste Spielklasse zurückkehren, Luzern nach 16 Jahren in der Super League wieder absteigen. (pre/sda)