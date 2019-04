Sport

Super Leauge: YB-Kantersieg gegen Thun – Basel nur Remis gegen Lugano



Super League, 28. Runde Young Boys – Thun 5:1 (4:0) Basel – Lugano 1:1 (0:0) Sion – Luzern 2:2 (1:1)

Bild: KEYSTONE

YB nimmt Thun komplett auseinander – Lenjani erzielt schnellstes Super-League-Tor

Die Young Boys nähern sich dem zweiten Meistertitel in Folge weiter mit grossen Schritten an. Sie deklassieren im Derby Thun mit 5:1. Die Partien Sion gegen Luzern (2:2) und Basel gegen Lugano (1:1) enden unentschieden.

YB – Thun 5:1

Das Berner Derby beginnt mit zwei Paukenschlägen: Bereits in der 3. Minute foult Thun-Verteidiger Stefan Glarner YB-Stürmer Roger Assalé im Strafraum penaltywürdig, doch der Pfiff bleibt aus. YB ist's egal: Nur 90 Sekunden später heisst es trotzdem 1:0 für den Leader. Guillaume Hoarau bedient nach einem Fassnacht-Einwurf Djibril Sow, der sofort abzieht und flach ins lange Eck trifft.

Djibril Sow bringt YB gegen Thun in Führung. pic.twitter.com/sUlbeIBefM — Zum Runden Leder (@zumrundenleder) 7. April 2019

YB powert gleich weiter und zieht bis zur Pause bereits auf 4:0 davon:

11. Minute: Assalé lietet eine Flanke von Thorsten Schick weiter auf Hoarau. Der Torschützenleader gibt sich keine Blösse und trifft zum 2:0.

Hoarau erhöht auf 2:0 für YB gegen Thun. #bscyb pic.twitter.com/jEp162sUio — Zum Runden Leder (@zumrundenleder) 7. April 2019

22. Minute: Loris Benito erobert im Mittelfeld einen Ball zurück und spielt direkt auf Sandro Lauper. Der fackelt nicht lange und trifft aus der Distanz zum 3:0

Laupers Tor für YB - das 3:0 gegen Thun. #bscyb pic.twitter.com/dnEU2B8twb — Zum Runden Leder (@zumrundenleder) 7. April 2019

39. Minute: Nach einem langen Diagonalpass von Fassnacht kommt Nicolas Ngamaleu an den Ball, der aus kurzer Distanz zum 4:0 trifft.

Ngamaleu trifft zum 4:0 für YB gegen Thun. #bscyb pic.twitter.com/iKVsY6FoTG — Zum Runden Leder (@zumrundenleder) 7. April 2019

Nach der Pause nimmt YB etwas Tempo aus dem Spiel und so kommt Thun gleich nach Wiederbeginn zu einigen guten Chancen. Nach einer Fehlerkette in der YB-Abwehrt trifft Dennis Salanovic in der 51. Minute zum 1:4, doch der Meister schlägt bald zurück. Hoarau stellt nach gut einer Stunde mit seinem zweiten Treffer des Nachmittags den 5:1-Endstand her. YB hat danach noch chancenlos den höchsten Saisonsieg einzufahren (bislang 7:1 gegen Basel), doch die Berner zeigen sich gnädig mit dem Kantonsrivalen.

Basel – Lugano 1:1

Der FC Basel ist gegen Thun lange die bessere Mannschaft, holt am Ende aber nur einen Punkt. Der eingewechselte Armando Sadiku bringt die Gäste mit einem Traumtor in der 68. Minute entgegen dem Spielverlauf in Führung, wenig später gelingt FCB-Captain Marek Suchy nach einem Eckball der Ausgleich.

quelle: teleclub

Eine Schrecksekunde gibt es in der 28. Minute: Nach einem Zusamenstoss im Strafraum mit mit Eder Balanta bleibt Lugano-Goalie Noam Baumann bewusstlos am Boden liegen. Bald steht der junge Keeper jedoch wieder und will sogar weiterspielen, in Absprache mit dem Teamarzt nimmt ihn Trainer Fabio Celestini aber vom Platz.

Bild: KEYSTONE

Sion – Luzern 2:2

Sion und Luzern trennen sich mit 2:2. Damit geben die Walliser nach drei Siegen in Serie erstmals wieder Punkte ab. Beim unterhaltsamen 2:2 zuhause gegen Luzern gehen die Walliser schon nach zehn Sekunden durch Ermir Lenjani in Führung. Ruben Vargas und Blessing Eleke kehren die Partie zwischenzeitlich, ehe Roberts Uldrikis in der 65. Minute zum Schlussresultat ausgleicht.

quelle: teleclub

Lenjanis Treffer nach 10 Sekunden ist das schnellste Super-League-Tor aller Zeiten. Er muss sich den Rekord allerdings mit dem früheren Sion-Spieler Moussa Konaté teilen. Auch Konaté hatte am 18. März 2015 gegen St. Gallen (3:0) nach zehn Sekunden getroffen.

Die Telegramme

Young Boys - Thun 5:1 (4:0)

27'695 Zuschauer. - SR San.

Tore: 5. Sow (Hoarau) 1:0. 11. Hoarau (Schick) 2:0. 22. Lauper (Benito) 3:0. 39. Moumi Ngamaleu (Fassnacht) 4:0. 51. Salanovic 4:1. 61. Hoarau (Benito) 5:1.

Young Boys: Von Ballmoos; Schick, Camara, Von Bergen, Benito; Fassnacht, Sow (59. Gaudino), Lauper, Moumi Ngamaleu (67. Nsame); Assalé (82. Garcia), Hoarau.

Thun: Faivre; Glarner, Sutter, Rodrigues; Kablan, Bigler, Karlen, Schwizer (71. Sorgic); Stillhart (46. Fatkic); Salanovic (79. Da Silva), Spielmann.

Bemerkungen: Young Boys ohne Mbabu (gesperrt) und Sulejmani (verletzt). Thun ohne Hediger und Tosetti (beide verletzt). 81. Lattenschuss Nsame. Verwarnungen: 21. Stillhart (Foul), 66. Camara (Foul).

Basel - Lugano 1:1 (0:0)

21'533 Zuschauer. - SR Schnyder.

Tore: 67. Sadiku (Sabbatini) 0:1. 75. Suchy (Ajeti) 1:1.

Basel: Omlin; Xhaka, Cömert, Suchy, Petretta; Balanta, Kuzmanovic (68. Frei); Van Wolfswinkel, Campo (68. Zuffi), Okafor (83. Zhegrova); Ajeti.

Lugano: Baumann (30. Da Costa); Lavanchy, Sulmoni, Maric (64. Carlinhos), Daprelà; Sabbatini; Vécsei, Covilo, Crnigoj; Bottani (46. Sadiku); Gerndt.

Bemerkungen: Basel ohne Bua und Stocker (beide rekonvaleszent) und Riveros (nicht im Aufgebot). Lugano ohne Fazliu, Macek und Piccinocchi, Yao (verletzt). 90. Kopfball an die Latte von Ajeti. Verwarnungen: 24. Xhaka (Foul). 41. Cömert (Foul). 58. Crnigoj (Foul). 81. Sadiku (Foul). 93. Balanta (Foul).

Sion - Luzern 2:2 (1:1)

9800 Zuschauer. - SR Tschudi.

Tore: 1. (0:10) Lenjani (Uldrikis) 1:0. 9. Vargas (Schürpf) 1:1. 63. Eleke (Schneuwly) 1:2. 65. Uldrikis (Lenjani) 2:2.

Sion: Fickentscher; Mveng, Kouassi, Neitzke, Morgado; Toma, Grgic; Fortune (72. Philippe), Kasami (58. Ndoye), Lenjani (81. Baltazar); Uldrikis.

Luzern: Zibung; Schwegler, Lucas, Cirkovic, Sidler; Voca, Schulz; Vargas, Schneuwly (77. Demhasaj), Schürpf (80. Ndenge); Eleke.

Bemerkungen: Sion ohne Maceiras (gesperrt), Carlitos, Djitté, Maisonnial, Mitrjuschkin und Raphael (alle verletzt). Luzern ohne Knezevic und Schmid (beide verletzt). 55. Fickentscher lenkt Kopfball von Vargas an den Pfosten. Verwarnungen: 26. Cirkovic (Foul). 45. Eleke (Foul). 71. Uldrikis (Foul). 74. Neitzke (Foul). 89. Toma (Foul).

Die Tabelle

Bild: srf

