Super League, 25. Runde Basel – Thun 3:1 (2:0) St.Gallen – Xamax 3:0 (1:0) Zürich – Lugano 0:1 (0:1

Bild: KEYSTONE

Basel schlägt Thun im Spitzenkampf klar – St.Gallen und Lugano siegen trotz Platzverweisen

Basel – Thun 3:1

Der spannende Spitzenkampf, den man sich von diesem Spiel erhofft hat, bleibt aus. Der FC Basel ist gegen Thun zu überlegen und siegt souverän mit 3:1.

Das Spiel hätte ganz anders verlaufen können, wenn Thun in der vierten Minute einen Penalty zugesprochen bekommen hätte. Kevin Bilger wurde von FCB-Goalie Jonas Omlin im Strafraum regelwidrig aus dem Weg geräumt, doch die Pfeife von Schiedsrichter Fähndrich bleibt stumm.

Wir reichen euch das 2:0 vom FC Basel 1893 durch Ajeti aus der 32. Minute nach! #BASTHU #SFL #RSL pic.twitter.com/OTQV0oLAPB — SwissFootballLeague (@News_SFL) March 3, 2019

Stattdessen ist es Basel, das in der 16. Minute von einem Fehlpass von Thuns Keeper Guillaume Faivre profitiert. Ricky van Wolfswinkel versenkt zum 1:0. Eine gute Viertelstunde später lanciert Valentin Stocker Albian Ajeti perfekt. Der Nationalstürmer bleibt eiskalt und macht mit dem zweiten Basler Schuss das zweite Tor. Von diesem Schock erholen sich die Berner nicht mehr und bleiben über weite Strecken äusserst harmlos. Das 3:0 von Luca Zuffi in der 83. Minute ist der Lohn für eine solide Basler Leistung. Das 3:1 von Miguel Rodrigues in der 89. Minute nur noch Ergebniskosmetik.

Bild: KEYSTONE

St.Gallen – Xamax 3:0

Der Lauf von Xamax unter Neo-Trainer Stéphane Henchoz ist bereits wieder gebremst. Auswärts beim FC St.Gallen setzt es eine deutliche 0:3-Niederlage ab.

Der FCSG ist zu Beginn die drückende Mannschaft. Neuzugang Jeremy Guillemenot belohnt die Ostschweizer nach 20. Minuten mit dem 1:0. Wenig später trifft Ashimeru nur die Latte. Doch dann bremst sich das Team von Peter Zeidler selbst aus: Torhüter Dejan Stojanovic fliegt nach einer Notbremse mit Rot vom Platz.

Dementsprechend drückt Xamax nach der Pause auf den Ausgleich. Die Neuenburger laufen allerdings auch immer wieder in Konter. Einen solchen schliesst Routinier Tranquillo Barnetta in der 67. Minute erfolgreich ab. Neun Minuten später macht Vincent Sierro mit dem 3:0 per Penalty alles klar.

Bild: KEYSTONE

Zürich – Lugano 0:1

Befreiungsschlag für den FC Lugano. Die Tessiner verschaffen sich im Abstiegskampf gegenüber Xamax und GC mit einem Auswärtssieg beim FC Zürich viel Luft.

«Jetzt muss jeder einzelne den Finger aus dem Arsch nehmen.»

Der FCZ hat das Spiel zu Beginn eigentlich in der Hand. Doch es passt zur Rückrunde der Stadtzürcher, dass der Gast aus Lugano nach 30 Minuten mit der allerersten Chance in Führung geht. Alexander Gerndt trifft nach einem Doppelpass mit Armando Sadiku.

Doch ähnlich wie in St.Gallen schwächt sich das führende Team kurz vor der Pause selbst. Akos Kecskes fliegt nach einem dummen Einsteigen mit Gelb-Rot vom Platz. Die Tessiner geben das Spiel aber nicht aus der Hand. Mit einem solidarischen Auftritt retten sie das 0:1 über die Zeit – auch weil der vermeintliche Ausgleich durch Alain Nef wegen knappem Abseits aberkannt wird.

Bild: KEYSTONE

Super League Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren Link zu Super League

Die Tabelle

Bild: srf

Die Telegramme

Basel - Thun 3:1 (2:0)

20'717 Zuschauer. - SR Fähndrich.

Tore: 16. Van Wolfswinkel 1:0. 32. Ajeti (Stocker) 2:0. 83. Zuffi (Ajeti) 3:0. 89. Rodrigues (Freistoss Spielmann) 3:1.

Basel: Omlin; Xhaka, Suchy, Frei, Petretta; Balanta (82. Kuzmanovic), Zuffi; Okafor (76. Campo), Van Wolfswinkel, Stocker (58. Kalulu); Ajeti.

Thun: Faivre; Kablan, Rodrigues, Sutter, Joss; Gelmi; Salanovic, Bigler (24. Fatkic/73. Hunziker), Stillhart, Da Silva (59. Sorgic); Spielmann.

Bemerkungen: Basel ohne Bua, Zambrano (beide verletzt), Cömert und Riveros (beide nicht im Aufgebot). Thun ohne Glarner (gesperrt), Karlen, Tosetti, Hediger, Ferreira und Righetti (alle verletzt).

Verwarnungen: 35. Okafor, 37. Balanta, 88. Frei (alle Foul).

Zürich - Lugano 0:1 (0:1)

8434 Zuschauer. - SR Schärer.

Tor: 30. Gerndt (Sadiku) 0:1.

Zürich: Brecher; Rüegg, Bangura, Maxsö, Charabadse; Sertic, Hekuran Kryeziu; Winter (46. Kololli), Zumberi (67. Ceesay), Khelifi (79. Nef); Odey.

Lugano: Baumann; Yao, Kecskes, Sulmoni, Daprelà; Piccinocchi, Sabbatini; Carlinhos (78. Covilo), Bottani (56. Crnigoj), Gerndt; Sadiku (46. Mihajlovic).

Bemerkungen: Zürich ohne Marchesano, Domgjoni, Untersee, Pa Modou, Andereggen, Omeragic, Aliu und Sauter (alle verletzt). Lugano ohne Maric (gesperrt), Lavanchy, Brlek und Macek (alle verletzt). 45. Gelb-rote Karte gegen Kecskes (Foul).

Verwarnungen: 32. Hekuran Kryeziu (Foul), 33. Kecskes (Foul), 48. Mihajlovic (Foul) 72. Carlinhos (Foul), 73. Rüegg (Foul), 85. Baumann (Spielverzögerung), 91. Crnigoj (Spielverzögerung).

St. Gallen - Neuchâtel Xamax 3:0 (1:0)

11'613 Zuschauer. - SR Jaccottet.

Tore: 21. Guillemenot (Ashimeru) 1:0. 67. Barnetta (Ashimeru) 2:0. 76. Sierro (Foulpenalty) 3:0.

St. Gallen: Stojanovic; Lüchinger (48. Barnetta), Hefti, Stergiou, Wittwer; Sierro, Quintilla, Ashimeru; Bakayoko, Guillemenot (38. Lopar), Kutesa (82. Campos).Neuchâtel Xamax: Walthert; Gomes, Oss, Sejmenovic (46. Xhemajli); Tréand (76. Veloso), Pickel, Di Nardo (71. Pululu), Kamber; Ramizi; Ademi, Nuzzolo.

Bemerkungen: St. Gallen ohne Rapp, Itten und Wiss (beide verletzt). Neuchâtel Xamax ohne Serey Dié (gesperrt), Doudin, Le Pogam, Djuric und Minder (alle verletzt). 30. Lattenschuss Ashimeru. 45. Kopfball von Pickel an die Unterkante der Latte. Rote Karte gegen Stojanovic (Notbremse-Foul).

Verwarnungen: 9. Oss (Foul), 39. Nuzzolo (Schwalbe/Reklamieren), 54. Ramizi (Foul), 60. Sierro (Foul), 86. Pululu (Schwalbe). (abu/sda)

Das phänomenale YB-Jubeljahr 2018

Abonniere unseren Newsletter