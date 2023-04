Spiel gedreht: Die Winterthurer jubeln in St.Gallen. Bild: keystone

«Schülerhaft verteidigt»: FCSG setzt Negativlauf fort – Winterthur siegt bei Spektakel

Der FC Winterthur holt im Abstiegskampf wichtige Punkte. Der Aufsteiger gewinnt das Auswärtsspiel gegen St. Gallen 3:2.

In der 84. Minute hätte Roman Buess per Penalty für die Entscheidung zugunsten der Gäste sorgen können. Doch der Panenka-Versuch des Winterthurers landete an der Querstange statt im Tor. Danach bewies der 30-Jährige zudem Regelunkenntnis. Statt seinem Mitspieler den Vortritt zu lassen, ging Buess direkt auf den zurückgeprallten Ball und brachte ihn per Kopf im Netz unter. Der Treffer zählte jedoch nicht, da dies als Doppelberührung gilt.

Buess' Fehler blieb unbestraft. Nach der turbulenten ersten Hälfte fielen in der zweiten keine Tore mehr und der FCW rettete die knappe Führung über die Zeit.

«Es war ein riesiger Nachmittag für uns. » Winterthurs Matteo Di Giusto

Eine bittere Niederlage für die St. Galler, die nach einem frühen Gegentor schnell die passende Antwort gefunden zu haben schienen. Isaac Schmidt und Jérémy Guillemenot sorgten mit ihren Treffern für die Wende. Und obwohl das Heimteam spielbestimmend blieb, fanden die Winterthurer nicht nur ins Spiel zurück, sie gingen sogar erneut in Führung.

St.Gallens erster Treffer durch Isaac Schmidt. Video: SRF

Bei allen Gegentreffern machte Goalie Lawrence Ati Zigi nicht die beste Figur. Erst liess er den Schuss nach vorne abprallen, dann wurde er bei einem Freistoss aus zentraler Position in der Torhüterecke erwischt. Kurz vor der Pause eilte der Ghanaer dann aus dem Strafraum, konnte den Ball aber nicht richtig klären. Dieser landete bei Matteo Di Giusto, der ihn über den Torhüter lupfte. Basil Stillhart schien rechtzeitig zurückgeeilt zu sein, der Verteidiger schlug beim Klärungsversuch jedoch am Ball vorbei – Slapstick in St. Gallen.

Der Freistoss von Di Giusto. Video: SRF

Für Winterthur war es bereits der dritte Sieg gegen die St. Galler in dieser Saison – die Zürcher hatten ihre Heimspiele jeweils 1:0 gewonnen.

Das sagt FCSG-Captain Lukas Görtler: «Es ist eine der bittersten Niederlagen, seit ich in St.Gallen bin. Wir haben uns so viel vorgenommen, wollten alles wieder ins Positive drehen. Dann kommen wir mit einer unglaublichen Energie raus, spielen eine richtig gute 1. Halbzeit, kassieren zwar mit der ersten Chance das 1:0, kommen aber schnell zurück. Da sieht es aus, als laufe alles nach Plan – und dann verteidigen wir schülerhaft. Das wird natürlich bestraft. Es fühlt sich an wie der Tiefpunkt.»

Zigi verschätzt sich, Stillhart bringt den Ball nicht weg – Winterthur trifft zum 3:2. Video: SRF

St. Gallen - Winterthur 2:3 (2:3)

18'376 Zuschauer. SR Staubli.

Tore: 7. Burkart (Di Giusto) 0:1. 18. Schmidt (Görtler) 1:1. 29. Guillemenot (Quintillà) 2:1. 37. Di Giusto 2:2. 43. Di Giusto (Ardaiz) 2:3.

St. Gallen: Ati Zigi; Stillhart (62. Sutter), Stergiou (76. Dajaku), Vallci, Schmidt; Quintillà, Görtler, Witzig (85. Ndombasi); Guillemenot, Latte Lath (85. Geubbels), von Moos (62. Akolo).

Winterthur: Kuster; Gonçalves (46. Schättin), Schmid, Lekaj, Diaby; Abedini (64. Arnold); Di Giusto (74. Rodriguez), Burkart (76. Buess), Kryeziu, Ltaief (64. Holenstein); Ardaiz.

Bemerkungen: St. Gallen ohne Zeidler (Trainer/gesperrt), Guidotti, Kempter, Maglica, Münst, Nuhu, Schubert (alle verletzt). Winterthur ohne Gantenbein, Pukaj, Ramizi (alle verletzt). 84. Buess verschiesst Penalty.

Verwarnungen: 12. Latte Lath, 53. Lekaj, 56. Ltaief, 74. Arnold, 80. Guillemenot, 83. Ati Zigi, 92. Görtler (im nächsten Spiel gesperrt), 92. Rodriguez, 94. Kryeziu.

