Hoarau bricht Thun das Herz – St.Gallen ringt Xamax nieder



Super League, 17. Runde YB – Thun 3:2 (0:1) St.Gallen – Xamax 3:2 (2:1)

Bild: KEYSTONE

Meister YB baut seine Tabellenführung weiter aus. Der eingewechselte Guillaume Hoarau erzielte in der Nachspielzeit den Treffer zum 3:2-Sieg gegen Thun. Der erste Verfolger war davor zwei Mal in Führung gelegen.

Sagenhafte 21 Punkte beträgt der Vorsprung der Berner Young Boys auf ihren ersten Verfolger nach dem 3:2-Sieg über den FC Thun. Dieser wurde allerdings erst sehr spät Tatsache: Guillaume Hoarau erzielte den Siegtreffer in der 92. Minute.

Sechs Minuten vor der Pause ging Thun in Führung, als Marvin Spielmann den Ball mit links wunderbar in den Winkel schlenzte. Der Vorsprung hielt bis zur 56. Minuten, als YB-Antreiber Miralem Sulejmani wie Spielmann zum siebten Mal in dieser Saison traf. Michel Aebischer hatte den Serben mit einem herrlichen Zuspiel lanciert.

Bild: KEYSTONE

Wer nun glaubte, dass der Ausgleich dem souveränen Leader Aufschwung geben würde, sah sich getäuscht. Denn es waren die Gäste aus dem Oberland, die in der Bundesstadt erneut in Führung gingen. Kevin Biglers Distanzschuss wurde noch von Verteidiger Ali Camara abgelenkt, weshalb er von Goalie David von Ballmoos nicht zu halten war.

Die Thuner trafen gar noch ein drittes Mal – dieses Mal jedoch ins falsche Tor. Verteidiger Miguel Rodrigues bezwang seinen eigenen Goalie mit einer Direktabnahme zum 2:2 in der 85. Minute.

Aufsteiger Neuchâtel Xamax wird die Hinrunde als Schlusslicht abschliessen. Es verlor in St.Gallen mit 2:3. Die Ostschweizer stoppten nach drei Niederlagen in Folge ihre Talfahrt.

Entgegen dem Spielverlauf eröffnete Xamax in der 11. Minute das Skore. Routinier Raphael Nuzzolo köpfte eine Freistossflanke auf die Oberkante der Latte, von wo der Ball zurück ins Feld prallte und von Charles-André Doudin über die Linie befördert wurde. Das Tor hätte indes nicht zählen dürfen, da sich Nuzzolo bei der Ballabgabe knapp im Abseits befunden hatte.

St.Gallen zeigte sich vom frühen Rückstand nicht beeindruckt und nur fünf Minuten später glich Vincent Sierro das Spiel nach einem Eckball aus. Herrlich dann, wie Jordi Quintilla nach einer halben Stunde das 2:1 für die Ostschweizer erzielte. Elegant nahm der Spanier den Ball an und drosch ihn dann volley in die entfernte Ecke.

Bild: KEYSTONE

Dass Xamax-Verteidiger Marcis Oss nach einem wüsten Einsteigen gegen Sierro kurz nach Wiederbeginn die Rote Karte sah, spielte den St.Gallern in die Karten. Und als dann just dieser Sierro mit seinem achten Saisontor – einem Kopfball nach Corner von Tranquillo Barnetta – auf 3:1 stellte, schienen die drei Punkte sichergestellt zu sein.

Doch St.Gallen muss sich in der Tabelle nicht grundlos eher nach hinten orientieren. Bei einem Konter der dezimierten Neuenburger nutzte es Kemal Ademi kaltblütig aus, dass sich die Abwehr der Grün-Weissen zum wiederholten Mal unorganisiert präsentierte. Doch am Ende retteten sie ihren knappen Vorsprung ins Ziel. (ram)

«Unsere Abwehrleistung war indiskutabel schlecht»

Die Tabelle

Die Telegramme

27'314 Zuschauer. - SR Jaccottet.

Tore: 39. Spielmann 0:1. 56. Sulejmani 1:1. 69. Bigler 1:2. 84. Rodrigues (Eigentor) 2:2. 92. Hoarau 3:2.

Young Boys: Von Ballmoos; Seydoux, Camara, Lauper, Benito; Fassnacht, Sanogo, Aebischer (79. Bertone), Sulejmani; Nsame (70. Hoarau), Assalé (73. Moumi Ngamaleu).

Thun: Faivre; Glarner, Gelmi, Rodrigues; Tosetti, Fatkic (57. Bigler), Hediger, Karlen, Joss (71. Facchinetti); Spielmann (77. Salanovic), Sorgic.

Bemerkungen: Young Boys ohne Mbabu (gesperrt), Von Bergen, Sow, Wüthrich und Lotomba (alle verletzt). Thun ohne Stillhart, Sutter (gesperrt), Costanzo, Hunziker, Righetti (alle verletzt). Verwarnungen: 9. Hediger (Foul). 19. Lauper (Foul). 20. Tosetti (Foul). 23. Spielmann (Foul). 24. Sulejmani (Unsportlichkeit). 67. Karlen (Foul).

11'521 Zuschauer. - SR Klossner.

Tore: 11. Doudin (Nuzzolo) 0:1. 16. Sierro (Manneh) 1:1. 31. Quintilla (Wittwer) 2:1. 59. Sierro (Barnetta). 77. Ademi (Ramizi) 3:2.

St.Gallen: Stojanovic; Lüchinger, Hefti, Wiss (75. Kchouk), Wittwer; Sierro, Quintilla, Ashimeru; Bakayoko (63. Tafer), Barnetta, Manneh (46. Kutesa).

Neuchâtel Xamax: Walthert; Gomes, Oss, Xhemajli, Kamber; Pickel; Ramizi (83. Koné), Veloso, Doudin, Tréand (66. Ademi); Nuzzolo.

Bemerkungen: St.Gallen ohne Itten, Koch, Muheim (alle verletzt), Tschernegg, Ben Khalifa, Kräuchi und Vilotic (alle nicht im Aufgebot). Neuchâtel Xamax ohne Di Nardo (gesperrt), Djuric, Cicek, Santana, Karlen, Huyghebaert, Sejmenovic, Le Pogam und Mulaj (alle verletzt). 51. Rote Karte gegen Oss. Verwarnungen: 10. Wiss (Foul), 23. Veloso (Foul), 67. Pickel (Reklamieren), 86. Kamber (Foul). (sda)

