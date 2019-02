Sport

Super League

Luzern bei Häberli-Debüt mit Remis gegen den FCZ – GC holt ersten Punkt 2019



Super League, 22. Runde Lugano – Young Boys 0:1 (0:0)

Thun – Grasshoppers 1:1 (1:1)

Zürich – Luzern 1:1 (1:0)



Bild: KEYSTONE

Luzern beim Debüt von Häberli mit Remis gegen den FCZ – GC holt den ersten Punkt 2019

Thun – Grasshoppers 1:1

Sechs Niederlagen in Folge sind für die Grasshoppers genug. Auswärts gegen Thun, eine er besten Mannschaften der letzten Monate, holen die Zürcher ein eher überraschendes 1:1.

Der eine Punkt beseitigt die Abstiegsgefahr für die Mannschaft von Trainer Thorsten Fink keineswegs, aber nach den zumeist erbärmlich schwachen Leistungen der letzten Wochen kann es ein Schritt auf dem möglichen Weg der Besserung sein. Verteidiger Arlind Ajeti glich nach knapp 20 Minuten das Thuner Führungstor von Basil Stillhart aus. Noch vor dem Ausgleich vergab Thuns Goalgetter Dejan Sorgic mit einem Foulpenalty das 2:0.

Zürich – Luzern 1:1

Luzerns neuer Trainer Thomas Häberli startet mit einem Punktgewinn auswärts gegen Cupsieger FC Zürich. Dank dem Tor von Verteidiger Lucas Alves holt der FCL auf dem Letzigrund ein 1:1. In einer spielerisch schwachen Partie gab es den Höhepunkt schon in der 8. Minute: FCZ-Stürmer Salim Khelifi zirkelte den Ball bei einem Freistoss aus 18 Metern gekonnt über die Mauer und traf via Unterseite der Latte zur Zürcher Führung.

In der Folge verwaltete der FCZ diesen Vorsprung ohne grössere Probleme. Drei Tage nach dem Europa-League-Rückspiel gegen Napoli tat der Cupsieger aber zu wenig, um das entscheidende zweite Tor zu erzielen – und wurde dafür zehn Minuten vor dem Ende bestraft. Luzerns Verteidiger Lucas Alves erzielte nach einem Corner von Christian Schneuwly mit dem Kopf den Ausgleich.

Weil der FCZ den Schalter nicht mehr umlegen konnte, stand Luzern in den Schlussminuten dem Sieg sogar näher als das Heimteam. Doch Ruben Vargas, der gefährlichste Luzerner, schoss in der 85. Minute knapp am linken Pfosten vorbei. So blieb es beim gerechten Unentschieden, das für den FC Zürich eine Enttäuschung darstellt und den FC Luzern in der Tabelle einen kleinen Schritt von der bedrohten Zone wegbringt. Die Reserve auf Platz 9 beträgt nun sieben Punkte. Vor allem aber konnten die Innerschweizer die Niederlagen-Serie stoppen, mit der sie unter René Weiler in die Rückrunde gestartet waren.

Lugano – Young Boys 0:1

Der souveräne Leader YB liess sich für sein Siegestor zum 1:0 in Lugano bis zur 95. Minute Zeit. Es traf schliesslich Jean-Pierre Nsame, der kurz vor der Pause einen Foulpenalty verschossen hatte.

Tatsächlich kein Penalty? Assalé kommt im Strafraum von Lugano zu Fall. #bscyb pic.twitter.com/e6nRpdCZRv — Zum Runden Leder (@zumrundenleder) 24. Februar 2019

Beinahe also wäre nach 52 Spielen die bemerkenswerte Serie gerissen, während der die Berner in der Meisterschaft immer mindestens einmal getroffen haben. Ebenfalls in einem Match gegen Lugano, damals im Stade de Suisse, wäre die Serie schon letzten Herbst um ein Haar zu Ende gegangen, hätte nicht der zurzeit verletzte Miralem Sulejmani kurz vor Schluss mit einem Freistoss das 1:0 erzielt.

Die Tabelle

tabelle: srf

Die Telegramme

FC Zürich - Luzern 1:1 (1:0)

9174 Zuschauer. - SR Klossner. -

Tore: 8. Khelifi (Freistoss) 1:0. 80. Lucas (Corner Schneuwly) 1:1.

FC Zürich: Brecher; Rüegg (83. Odey), Bangura, Maxsö, Charabadse; Hekuran Kryeziu, Sertic (78. Domgjoni); Khelifi, Zumberi (61. Winter), Kololli; Ceesay.

Luzern: Zibung; Schwegler, Lucas, Cirkovic (69. Ndenge), Sidler; Grether (65. Voca), Schulz; Vargas (86. Custodio), Christian Schneuwly, Schürpf; Demhasaj.

Bemerkungen: Zürich ohne Marchesano, Nef, Pa Modou, Andereggen, Untersee und Aliu (alle verletzt), Luzern ohne Eleke (gesperrt) sowie Juric, Kakabadse und Knezevic (alle verletzt). Verwarnungen: 32. Vargas (Foul). 35. Cirkovic (Foul). 57. Khelifi (Unsportlichkeit). 88. Schwegler (Foul). (sda)

Lugano - Young Boys 0:1 (0:0)

4071 Zuschauer. - SR Bieri. -

Tor: 94. Nsame (Schick) 0:1.

Lugano: Baumann; Mihajlovic, Maric, Kecskes, Daprelà: Vecsei (63. Brlek), Covilo, Sabbatini; Bottani (75. Sadiku); Gerndt, Carlinhos.YB: Von Ballmoos; Schick, Wüthrich, Von Bergen, Benito; Lauper; Fassnacht, Sow (81. Garcia), Aebischer; Moumi Ngamaleu (70. Assalé); Nsame.

Bemerkungen: Lugano ohne Sulmoni (gesperrt), Lavanchy und Macek ( verletzt). YB ohne Hoarau, Sulejmani, Lotomba, Camara und Mbabu (alle verletzt). 94. Rote Karte gegen Maric. Verwarnungen: 38. Sabbatini (Foul). 62. Gerndt (Foul). 85. Schick (Foul). 95. Kecskes (Reklamieren) (sda)

Thun - Grasshoppers 1:1 (1:1)

5360 Zuschauer. - SR Tschudi. -

Tore: 13. Stillhart (Tosetti) 1:0. 19. Ajeti (Kamber) 1:1.

Thun: Faivre; Glarner, Rodrigues, Sutter, Joss; Bigler (62. Fatkic), Gelmi, Stillhart; Tosetti (90. Costanzo), Sorgic, Salanovic (77. Da Silva).

Grasshoppers: Lindner; Ajeti, Diani, Rhyner; Gjorgjev (70. Cvetkovic), Kamber, Holzhauser, Goelzer; Taipi (81. Bajrami); Ravet, Caiuby.

Bemerkungen: Thun ohne Spielmann (gesperrt), Hediger, Righetti, Ferreira, Hunziker und Karlen (alle verletzt). Grasshoppers ohne Basic, Nathan, Arigoni und Sigurjonsson (alle verletzt). 15. Lindner hält Foulpenalty von Sorgic. Verwarnungen: 13. Caiuby (Reklamieren). 15. Diani (Foul). 63. Ajeti (Foul). 68. Holzhauser (Foul). 92. Glarner (Foul). (sda)

Die Super League im Zeitraffer – wie sich die Liga seit 1980 verändert hat

Abonniere unseren Newsletter