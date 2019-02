Sport

Super League

Luzern verliert gegen Sion und ärgert sich über den Schiri



Nachtragsspiele am Mittwoch Super League:

Luzern – Sion 1:3 (1:1) Challenge League:

Lausanne – Kriens 3:2 (1:2)



Luzern verliert auch gegen Sion und ärgert sich über den Schiri

Der FC Luzern hat auch sein zweites Spiel der Rückrunde verloren. Nach der Niederlage beim Schlusslicht Neuchâtel Xamax beendeten die Zentralschweizer auch das Nachtragsspiel gegen Sion als Verlierer. Die Walliser schlossen damit nach Punkten zu Luzern auf.

Es war gerade einmal etwas mehr als eine Minute gespielt, als Luzerns Goalie David Zibung bereits hinter sich greifen musste. Bruno Morgado, ein 21-jähriges Eigengewächs des FC Sion, hatte ihn bezwungen. Morgado schnappte sich den Ball an der Mittellinie, wurde nicht bedrängt und zog deshalb von der Strafraumgrenze ab. Zibung wehrte den Schuss nach vorne ab, aber weil die Luzerner Verteidiger mit dem Kopf noch in der Kabine waren, erbte Morgado und traf im zweiten Versuch. Im 15. Einsatz in der Super League war es sein erstes Tor.

Den Fehlstart korrigierte der FCL nach 16 Minuten. Ein weiter Ball erreichte Marvin Schulz, der ihn schliesslich mit dem Absatz zu Pascal Schürpf passte. Dessen Hereingabe zur Mitte zu Blessing Eleke erreichte Sion-Verteidiger Jan Bamert, der ihn vor dem Stürmer ins eigene Tor ablenkte.

Kein Heim-Schiedsrichter

Die Luzerner Hoffnungen, nun das Spiel in den Griff zu bekommen, erlitten nur wenige Minuten später einen argen Dämpfer. Ruben Vargas sah bereits in der 19. Minute die (eher streng gepfiffene) Gelb-Rote Karte.

Es ist nicht überliefert, wie viele der 7298 gemeldeten Zuschauer ihr Kommen bereuten. Sie bekamen jedenfalls kaum gefährliche Torszenen zu sehen. Klarer dürfte es einzuschätzen sein, was die Mehrheit der Fans vom Schiedsrichter hielten. Urs Schnyder – ein Entlebucher – stand ein zweites Mal im Mittelpunkt, als er nach einem kaum nennenswerten Halten von Lazar Cirkovic an der Schulter von Sions Stürmer Roberts Uldrikis auf den Penaltypunkt zeigte. Adryan blieb cool und verwertete das Geschenk in der 79. Minute zum 2:1.

Danach hätte Luzern das 2:2 erreicht, hätte nicht André Neitzke einen Schuss von Schürpf auf der Linie abgewehrt. Für die Entscheidung war in der 89. Minute wiederum Adryan verantwortlich. Er profitierte von einem Fehlpass Zibungs und schoss am Routinier vorbei das 3:1 für die Walliser. Sion gewann damit alle drei bisherigen Begegnungen mit Luzern in dieser Saison. (ram)

Das Telegramm

Luzern – Sion 1:3 (1:1)

7298 Zuschauer. - SR Schnyder.

Tore: 2. Morgado 0:1. 16. Bamert (Eigentor) 1:1. 79. Adryan (Foulpenalty) 1:2. 89. Adryan 1:3.

Luzern: Zibung; Schwegler, Lucas, Cirkovic, (85. Schmid), Sidler; Voca (85. Schneuwly), Schulz, Vargas, Schürpf; Demhasaj (58. Custodio); Eleke.

Sion: Fickentscher; Ndoye, Neitzke, Bamert; Morgado (67. Fortune), Grgic (63. Uldrikis), Toma, Abdellaoui; Kasami, Lenjani; Djitté (46. Adryan).

Bemerkungen: Luzern ohne Grether (gesperrt), Kakabadse, Knezevic, Rodriguez, Ugrinic (alle verletzt), und Juric (intern suspendiert). Sion ohne Baltazar, Khasa, Carlitos, Mitrjuschkin, Raphael (alle verletzt), Maçeiras, Kouassi, Angha, Mveng und Philippe (alle nicht im Aufgebot). 19. Gelb-Rot gegen Vargas (Foul). Verwarnungen: 5. Vargas (Foul), 23. Schwegler (Foul), 30. Djitté (Foul), 45. Lenjani (Foul), 57. Schulz (Foul), 80. Adryan (Unsportlichkeit), 81. Zibung (Ballwegschlagen). (sda)

Die Tabelle

Challenge League

Super-League-Absteiger Lausanne-Sport feierte einen Lastminute-Sieg über den Aufsteiger SC Kriens. Ndoye erzielte für die Waadtländer in der 92. Minute den Siegtreffer. Während Lausanne damit sechs Punkte hinter Leader Servette Rang 2 belegt, kommt Kriens nicht vom Fleck. (ram)

Lausanne – Kriens 3:2 (1:2)

1192 Zuschauer. - SR Dudic. - Tore: 2. Puertas 1:0. 31. Wiget 1:1. 41. Chihadeh 1:2. 54. Koura 2:2. 93. Ndoye 3:2. - Bemerkungen: 73. Lattenschuss Pos (Lausanne). 91. Gelb-Rot gegen Pos. (sda)

